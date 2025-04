Spis treści:

Baza pod podkład, zwana też primerem, to podstawa, jeśli marzysz o perfekcyjnym makijażu. Jej właściwości mogą być różne: rozświetlające, wygładzające i matujące. I właśnie tymi ostatnimi zajmiemy się dzisiaj.

Baza matująca stanowi pierwszą warstwę makijażu, dzięki czemu izoluje skórę od kosmetyków kolorowych. Ma to przede wszystkim przyczynić się do przedłużenia jego trwałości - dobra baza potrafi utrzymać wszystko w ryzach nawet do 12 godzin!

Skóra większości z nas ma liczne niedoskonałości: drobne krostki, przebarwienia czy łuszczące się skórki. Jeśli na nieidealną cerę nałożymy podkład, to on większość z tych nierówności podkreśli - możemy przez to zapomnieć o dokładnym rozprowadzeniu produktu. Baza pod makijaż sprawia, że na skórze powstaje gładka warstwa, na której podkład aplikuje się łatwo i równomiernie.

Przede wszystkim dla posiadaczek cer tłustych i mieszanych. Większość baz matujących ma, poza matowieniem, również umiejętność pochłaniania nadmiaru sebum i zmniejszania widoczności porów. Powinny z niej zrezygnować właścicielki skór wrażliwych i suchych (dla nich będą lepsze bazy rozświetlające), chyba, że sięgną po takie, która mają równocześnie silne działanie nawilżające i odżywiające.

Dokładnie tak samo, jak każdą inną bazę. Zacznijcie od dokładnego oczyszczenia skóry żelem i płynem micelarnym. Następnie przetrzyjcie ją tonikiem i nałóżcie ulubione serum oraz krem (doradzamy te rozświetlające i nawilżające - działanie matujące zostawcie tylko bazie, ewentualnie podkładowi). Po kilku minutach od wchłonięcia się kosmetyków, nałóżcie bazę a następnie podkład.

Bazę możecie nakładać palcami albo gąbeczką. Nasz trik! Najlepiej, jeśli wcześniej ogrzejecie dłonie a gąbeczkę zwilżycie ciepłą wodą - ciepło pozwoli bazie lepiej "stopić się" ze skórą. Pamiętaj, aby nakładać kosmetyk na całą twarz, nie zapominając o powiekach czy nosie.

fot. Adobe Stock

Czasy, kiedy baza miała tylko jedną funkcję - przedłużenie trwałości makijażu - odchodzą w niepamięć. Nowoczesne bazy potrafią wyrównać kolor skóry, zamaskować rozszerzone pory a także nawilżać i wygładzać zmarszczki! Czy bazy można stosować codziennie?

Nie jest to zabronione, jeśli wasza cera ma się dobrze (to kolejna warstwa makijażu, która może dodatkowo obciążać skórę). My na wszelki wypadek doradzamy korzystanie z nich tylko na specjalne okazje. Zerknijcie na nasze ulubione produkty w różnych kategoriach cenowych.

Baza absorbuje nadmiar sebum, nie wysuszając przy tym skóry. Przedłuża trwałość makijażu, zapewniając długotrwały efekt idealnie matowej cery. Dzięki specjalnej formule niweluje drobne niedoskonałości oraz optycznie wygładza zmarszczki.

Baza ma lekką i nietłustą konsystencję. Zawarty w jej formule Pore Minimizing Oligo-complex zmniejsza widoczność porów oraz reguluje wydzielanie się sebum. Dodatkową zaletą jest obecność w składzie protein ze słodkich migdałów, które odżywiają i wygładzają skórę. Świetna jakość w relacji do ceny.

Jedwabista baza minimalizuje widoczność porów oraz niewielkich zmarszczek. Sprawia, że skóra pozostaje matowa i wygładzona. Produkt polecamy przede wszystkim cerom tłustym i mieszanym. Nie zawiera parabenów.

4. Baza matująca i zmniejszająca widoczność porów Beauty Primer 360 AA, cena 29 zł

ekstrakt z zielonej herbaty, bogaty w polifenole, witaminy i mikroelementy, normalizuje aktywność gruczołów łojowych, a ekstrakt z bambusa intensywnie odświeża i tonizuje skórę.

5. Baza matująca HypoAllergenic Bell, cena 24,90 zł

Baza ma delikatną, bezzapachową formułę. Pozostawia matowy efekt i optycznie wygładzoną cerę. Produkt przebadany pod kontrolą lekarza dermatologa i bardzo dobrze tolerowany przez skórę wrażliwą. Polecany do wszystkich typów cery.

6. Baza matująca Paese, cena 39,90 zł

Silikonowa baza o beztłuszczowej formule dla cery tłustej i mieszanej zapewnia silny efekt zmatowienia, perfekcyjnie niweluje efekt świecącej się skóry oraz zmniejsza widoczność rozszerzonych porów. Zawiera w składzie witaminę E, dzięki czemu ma działanie nawilżające.

7. Baza matująca Ingrid, cena 19 zł

Baza optycznie spłyca drobne zmarszczki oraz niweluje niedoskonałości cery. Formuła zawiera najwyższej generacji elastomery i silikony, które wygładzają skórę, zmniejszają widoczność porów i drobnych zmarszczek, co ułatwia rozprowadzenie podkładu. To najtańsza nasza propozycja - od niej warto rozpocząć przygodę z bazami pod makijaż.

