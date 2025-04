Olej z nasion sałaty to multiwitamina dla skóry i włosów. Bogaty jest w kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, witaminy A, C, E, K, beta-karoten, ryboflawinę, wapń, krzem, siarkę, fosfor, magnez, żelazo oraz jod.

Olej silnie nawilża, odżywia i regeneruje. Szybko się wchłania i jest bardzo delikatny, przez co sprawdzi się również w pielęgnacji bardzo wrażliwej skóry. Może być stosowany na wiele sposobów m.in. jako olejek do twarzy, olejek do ciała, olejek do włosów lub olej do masażu.

Olej z nasion sałaty ze względu na bogactwo antyoksydantów, bardzo dobrze sprawdzi się w pielęgnacji skóry dojrzałej, zmęczonej i z pierwszymi oznakami starzenia. Będzie aksamitnie gładka, miękka i promienna.

Olej z nasion sałaty na skórę — efekty:

głęboko nawilża i odżywia;

ujędrnia i uelastycznia;

zmniejsza stany zapalne, koi i łagodzi podrażnienia;.

przyspiesza gojenie się ran;

rozjaśnia przebarwienia i zapobiega ich pojawianiu;

wygładza drobne zmarszczki;

hamuje procesy starzenia się skóry;

zmniejsza obrzęk i rozjaśnia cienie pod oczami.

Olej z nasion sałaty możesz stosować solo (niewielką ilość nałóż na twarz, wmasuj opuszkami palców i wykonaj masaż kamieniem Gua Sha, lub wałkiem jadeitowym), dodać niewielką ilość do ulubionego kremu do twarzy/maseczki/balsamu do ciała lub połączyć go z innymi olejami, np. migdałowym, jojoba, pomarańczowym, z drzewa herbacianego, olejkiem pichtowym. Świetnie sprawdza się jako olej bazowy.

Aby osiągnąć najlepsze efekty, olej z nasion sałaty najlepiej stosować codziennie. Aplikuj go na oczyszczoną skórę na noc.

Kilka kropli oleju z nasion sałaty możesz również dodać do kąpieli — ukoi skórę i przywróci jej aksamitną gładkość.

Pamiętaj, aby zrobić próbę uczuleniową.

fot. Olej z nasion sałaty na skórę i włosy/Adobe Stock, IKvyatkovskaya

Olej z nasion sałaty szczególnie polecany jest do pielęgnacji suchych, cienkich, osłabionych, wypadających włosów. Wzmocni je i przywróci witalność.

Olej z nasion sałaty na włosy — efekty:

nawilża, nabłyszcza i wygładza włosy;

wzmacnia;

hamuje wypadanie;

leczy stany zapalne skóry głowy;

łagodzi świąd;

nawilża skalp;

pomaga w walce z łupieżem.

Olej z nasion sałaty możesz wykorzystać do zabiegu olejowania (na wilgotnych pasmach rozprowadź niewielką ilość olejku, rozczesz grzebieniem i pozostaw na ok. 30 min, a następnie dokładnie zmyj), dodać niewielką ilość do odżywki/maski lub stosować bezpośrednio na skalp, aby nawilżyć skórę głowy.

Dla najlepszych efektów olej z nasion sałaty stosuj regularnie, 2-3 razy w tygodniu.

Przeciwwskazaniem do stosowania oleju z nasion sałaty jest uczulenie na olej, ciąża oraz karmienie piersią.

Olej z nasion sałaty nie jest tak powszechny, jak inne oleje. Dostępny jest w wybranych sklepach internetowych i kosztuje ok. 25 zł za 30 ml.

Podczas zakupów zwracaj uwagę na jakość i czystość. Zawsze wybieraj 100% olej tłoczony na zimno — ma najwięcej wartości odżywczych.

