Włączenie olejków do pielęgnacji to najlepsze, co możesz zrobić dla swojej cery. Są pełne przeciwutleniaczy oraz kwasów tłuszczowych, które są niezbędne w utrzymaniu jej w świetnej kondycji - zdrowej, gładkiej i promiennej. Są mistrzami odżywienia. Żaden inny kosmetyk nie zapewni ci tak spektakularnych efektów w tak krótkim czasie.

Aby wzmocnić działanie olejku, podczas aplikacji warto wykonać masaż np. Gua Sha lub rollerem. W ten sposób zwiększysz produkcję kolagenu i elastyny, dzięki czemu będzie bardziej sprężysta, a drobne linii i zmarszczki mniej widoczne.

Przeczytaj, jak stosować olejek do masażu twarzy i odkryj produkty, za które twoja skóra będzie ci wdzięczna.

Spis treści:

Aby uniknąć przykrych niespodzianek — trądziku i zapchanych porów — należy dobrać olejek odpowiednio do rodzaju i potrzeb skóry. Istnieje wiele olejków do masażu twarzy i każdy z nich celuje w inny problem np. olejek z opuncji figowej działa jak botoks – prasuje zmarszczki i drobne linie, olejek z pietruszki pomaga zniwelować obrzęki i cienie pod oczami, a olejek jojoba to najlepsza opcja, jeśli twoja skóra jest sucha i matowa.

Ważne: jeśli masz skórę wrażliwą, unikaj olejków do masażu twarzy z dodatkiem olejków eterycznych. Wybieraj naturalne, bezzapachowe produkty.

Olejek masażu do twarzy z opuncji figowej, Nature Queen

Olejek z opuncji figowej to prawdziwy skarb natury. Ma silne działanie przeciwzmarszczkowe. Regularnie stosowany zmniejszy widoczność i głębokość zmarszczek oraz zapobiegnie ich powstawaniu. Olej zminimalizuje również cienie i worki pod oczami, a także rozjaśni przebarwienia.

fot. Olejek masażu do twarzy z opuncji figowej, Nature Queen, cena: 49,99 zł (Super-Pharm)/materiały prasowe

Naturalny olejek arganowy do masażu twarzy, ARGANOVE

Naturalny, nierafinowany, tłoczony na zimno olej arganowy do masażu twarzy od ARGANOVE (dostępny w drogeriach Rossmann) to przyjazna opcja dla portfela i dla skóry. Jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6, omega-9, witaminy E, skwalanu, fitosteroli oraz karotenoidów. Olejek łagodzi podrażnienia, koi zaczerwienienia, wspomaga walkę z trądzikiem oraz zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry. Polecany do skóry suchej, mieszanej, dojrzałej, ze zmarszczkami.

fot. Naturalny olej arganowy do masażu twarzy, ARGANOVE, cena: 18,99 zł (Rossmann)/materiały prasowe

Olejek jojoba do masażu twarzy, Nacomi

Naturalny olejek jojoba pokochają posiadaczki cery problematycznej i tłustej. Olejek reguluje nadmierne wydzielanie sebum w strefie T, pozostawia skórę miękką i aksamitnie gładką. Na pewno nie zrobi jej krzywdy. Dostępny w drogeriach Hebe.

fot. Olejek jojoba do masażu twarzy, Nacomi, cena: 32,99 zł (Hebe)/materiały prasowe

Olejek z pietruszki do masażu twarzy, ECOSPA

Olej z pietruszki przeznaczony jest do pielęgnacji cery tłustej, trądzikowej, naczynkowej i dojrzałej. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne oraz ściągające. Świetny na przebarwienia, a także opuchliznę i cienie pod oczami.

Domowe sposoby na przebarwienia: 5 naturalnych metod, dzięki którym zapomnisz o problemie

fot. Olej z pietruszki do masażu twarzy, Ecospa, cena: 14,90 zł/materiały prasowe

Olejek konopny do masażu twarzy, Creamy

Olej konopny działa łagodząco i regenerująco. Sprawdzi się w codziennej pielęgnacji cery tłustej, mieszanej, suchej i wrażliwej. Bogaty jest w triglicerydy kwasu linolowego, witaminę E i fitosterole.

fot. Olej konopny do masażu twarzy, Creamy, cena: 27 zł/materiały prasowe

Intensywnie regenerujący olejek do masażu twarzy, D'Alchemy

Olejek od D'Alchemy to multiwitamina dla skóry. Po użyciu natychmiast jest miękka i elastyczna. Zawiera drogocenne oleje takie jak: olej arganowy, olej lniany, olej migdałowy, olej buriti, olej jojoba i olej makadamia. Ponadto: ekstrakty z aceroli, żurawiny, guarany, z owoców Camu Camu oraz olejki eteryczne – z róży damasceńskiej, sandałowy, rozmarynowy i goździkowy.

fot. Intensywnie regenerujący olejek do masażu twarzy, D'Alchemy, cena: ok. 213 zł/materiały prasowe

Orientalny olejek do masażu twarzy, APIS

Skóra z widocznymi oznakami starzenia, pokocha orientalny, jedwabisty olejek do masażu twarzy od Apis. Ma silne właściwości ujędrniające i wygładzające. Zawiera olej arganowy, olej sezamowy, olej migdałowy, olej makadamia, ekstrakt z opuncji figowej oraz masło shea.

fot. Orientalny olejek do masażu twarzy, APIS, cena: 37 zł

Jeśli chodzi o stosowanie olejku do masażu twarzy to — mniej znaczy więcej. Wystarczy kilka kropli rozetrzeć w dłoniach, a następnie wmasować w skórę okrężnymi ruchami.

Masaż możesz również wykonać rollerem lub płytką Gua Sha. Olejek najlepiej stosować na krem nawilżający — wzmocni jego działanie i zapobiegnie utracie wilgoci.

Olejki do masażu twarzy oferują wiele korzyści:

pozostawiają skórę gładką, miękką i promienną;

uelastyczniają skórę;

zmniejszają widoczność zmarszczek i drobnych linii oraz zapobiegają ich pojawianiu się;

poprawiają koloryt i teksturę skóry.

