Do zasadniczych przyczyn powstawania zmarszczek należą: zmniejszone napięcie skóry spowodowane osłabieniem włókien elastyny oraz kolagenu, starzenie się organizmu, coraz mniejsza produkcja nowych komórek skóry, spadek ilości hormonów, coraz słabsza praca mięśni twarzy powodujących opadające powieki i obwisłe policzki, nadmierne opalanie się wysuszające skórę, stres, palenie papierosów, słabsza praca gruczołów łojowych i potowych, których zadaniem jest zatrzymywanie wody przez skórę, nieodpowiednia dieta, przesadne odchudzanie, zanieczyszczenia w powietrzu, zwłaszcza w wielkich miastach.

Reklama

Można oczywiście próbować zwalczać zmarszczki farmakologicznie lub chirurgicznie, ale jest wiele prostych, domowych sposobów, które mogą znacznie poprawić wygląd i stan skóry.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak się pozbyć zmarszczek domowymi sposobami.

Spis treści:

Nawadniaj organizm, wypijając codziennie przynajmniej dwa litry wody mineralnej niegazowanej. W ten sposób organizm zostanie nawodniony, w tym również skóra.

Aplikacja do picia wody motywuje do regularnego nawadniania: oto 4 sprawdzone darmowe aplikacje

Dwa razy dziennie masuj miejsca na twarzy, w których pojawiają się zmarszczki. Wykorzystuj do tego wałek jadeitowy, kamień gua sha lub masażer z obrotowymi kulkami 3D. Nie wykonuj go jednak na suchą skórę. Musi być poślizg, dlatego nałóż wcześniej np. olejek z awokado lub olejek z pestek malin. Dobre efekty zapewni również olej kokosowy z dodatkiem witaminy E. Taka mieszanka to cudo na zmarszczki.

Masaż Kobido — prasuje zmarszczki, ujędrnia skórę i poprawia owal. Na czym polega i jak często go wykonywać?

fot. Adobe Stock, Mniej

W przypadku cery suchej warto nakładać wacikiem białko jajka pod oczami, na szyję lub na czoło. W ten sposób skóra stanie się bardziej elastyczna i nawilżona.

Minimum dwa raz w tygodniu nakładaj na twarz maseczki o działaniu przeciwzmarszczkowym. Możesz kupić gotowe kosmetyki w drogerii lub przygotować je sama w domu. Znakomite efekty zapewnia m.in. maseczka z buraka, z kozieradki, z aloesu i smalec gęsi.

Staraj się rozsądnie gospodarować słońcem, najbardziej trzeba uważać w godzinach najsilniejszego promieniowania, czyli między 11.00 a 16.00 i najlepiej używać specjalnych kremów z filtrami. Jeśli unika się słońca, należy brać witaminę D, którą słońce produkuje. Warto również zrezygnować z solarium.

Staraj się spać na plecach, aby unikać przyciskania twarzy do poduszki, co powoduje i wzmacnia zmarszczki.

Unikaj gwałtownego odchudzania się, a także przybierania na wadze, bo jest to „doskonały” sposób na powstawanie zmarszczek.

Zadbaj o właściwą dietę, aby dostarczać organizmowi odpowiednie ilości witaminy B (m.in. drób, wołowina, jaja, mleko, jęczmień), A i C – świeże warzywa i owoce, ciemne pieczywo pełnoziarniste, ryby. Najlepiej zrezygnuj ze słodyczy i fast-foodów.

Ten magiczny eliksir zatrzymuje czas. Pij szklankę dziennie, a twoja skóra będzie jędrna, gładka i promienna

Unikaj spożywania wszelkich używek, a przynajmniej w znacznym stopniu je ograniczaj: palenie papierosów, picie alkoholu, kawy.

Staraj się regularnie uprawiać jakieś ćwiczenia ruchowe, jak aerobik, jazda na rowerze, basen. Krążąca wówczas szybciej krew dostarcza skórze więcej tlenu, który pomaga uelastyczniać skórę.

Próbuj kontrolować mięśnie twarzy, aby nie marszczyć czoła, nie mrużyć oczu i nie zaciskać zębów.

Włącz do codziennej pielęgnacji kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, retinol, peptydy, czyli czynniki o właściwościach wzmacniających włókna kolagenowe.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 25.04.2016.

Źródło: wydawnictwo PRINTEX

Reklama

Czytaj także:

Zmarszczki palacza: jak powstają, jak im zapobiegać i jak się ich pozbyć?

Fuga na zmarszczki to bezpieczna alternatywa botoksu. 4 TOP produkty, które wygładzą drobne linie