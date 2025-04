Świeże ogórki, oprócz właściwości zdrowotnych, oferują też mnóstwo korzyści naszej skórze. Są składnikiem domowych maseczek nawilżających, stosowane bezpośrednio szybko przynoszą ukojenie, a plasterki na powiekach, to jeden z najlepszych sposobów na opuchliznę i obrzęki pod oczami. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że wiele dobrego robi również masaż schłodzonym ogórkiem. O zabiegu zrobiło się głośno dzięki TikTokerce @mireyariosktora. Chociaż trik nie jest nowy, nadal cieszy się dużą popularnością — hasztag #frozencucumber ma ponad 38,4 milionów wyświetleń. Zobaczcie:

Reklama

Masaż mrożonym ogórkiem — efekty

Według Tiktokerek, masaż twarzy mrożonym ogórkiem jest świetnym, tanim sposobem na świetlistą cerę. To, na co możemy liczyć po pierwszej aplikacji to nawilżenie, odżywienie i zmniejszenie opuchlizny. Gdy będziemy wykonywać go regularnie, zauważymy że przebarwienia blakną, pory są zwężone, rzadziej pojawiają się stany zapalne, poprawi się koloryt oraz ogólna kondycja skóry... Brzmi jak marzenie, ale czy na pewno trik z ogórkiem jest taki skuteczny?

Ogórek w większości składa się z wody oraz zawiera wiele cennych witamin i minerałów (m.in. witaminę B, witaminę C i fosfor), które są świetne dla skóry, dlatego taki zabieg rzeczywiście może przynieść jej ulgę. Nie należy jednak oczekiwać cudów. Nie wygładzi zmarszczek, nie wyleczy całkowicie trądziku, ani nie usunie trwale cieni pod oczami. Warto jednak zapamiętać trik i wykonywać go np. rano, po nieprzespanej nocy.

TikTok znalazł rozwiązanie na trądzik. Dzięki „lepkiej metodzie” zapomnisz o wszystkich niedoskonałościach

Masaż twarzy mrożonym ogórkiem — jak wykonać?

Aby uniknąć odmrożenia, podrażnienia i dyskomfortu spowodowanego zimnem, wystarczy, że włożysz ogórek do zamrażarki na 30 minut przed wykonaniem zabiegu. Ten czas jest optymalny — warzywo będzie schłodzone, ale nie wyrządzi skórze krzywdy. Masuj nim twarz okrężnymi ruchami przez ok. 5-10 minut i patrz na reakcję. Po zabiegu umyj dokładnie skórę i nałóż krem nawilżający. Nie próbuj tego triku, gdy masz otwarte rany i masz uczulenie na ogórki.

Reklama

Czytaj także:

Naturalne czarne mydło Savon Noir - jak działa i jak stosować?

Glinka Ghassoul zdziała cuda dla twojej skóry i włosów. Jakie ma właściwości i jak ją stosować?