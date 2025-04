Masaż Gua Sha spłyca zmarszczki, ujędrnia i odpręża. Jak go wykonać i jaki kamień wybrać?

Masaż Gua Sha to przełom w pielęgnacji skóry. Poprawia owal twarzy, zmniejsza widoczność zmarszczek oraz drobnych linii, ujędrnia i przynosi relaks i ukojenie. Do jego wykonania niezbędna jest kamienna, odpowiednio wyprofilowana płytka. Przeczytaj, jak prawidłowo wykonać masaż Gua Sha, po jakim czasie są widoczne efekty i jakie są przeciwwskazania do zabiegu.