Każda z nas, która ma problem z suchą skórą, wie, jak wymagająca jest w pielęgnacji i jak trudno znaleźć dobre rozwiązanie, które ukoi ją na długi czas, nie tylko na chwilę. Dobry balsam to podstawa (zobacz: 10 najlepszych balsamów nawilżających na zimę), ale żeby uzyskać optymalne efekty, do swojej rutyny pielęgnacyjnej warto również włączyć olejek do ciała. Schowany w buteleczce oleisty eliksir zapewnia długotrwałe nawilżenie, miękkość, gładkość i piękny, zroszony wygląd.

Nie martw się, że twoja skóra będzie tłusta i lepka — najnowsze formuły olejków do ciała są tak opatentowane, że nie brudzą ubrań i szybko się wchłaniają. Dodatkowo niektóre z nich wzbogacone są o rozświetlające drobinki, które sprawiają, że skóra wygląda promiennie i luksusowo. Możesz używać ich przez cały rok — nie tylko latem.

Jak stosować olejek do ciała?

Olejek do ciała możesz stosować solo lub łączyć z ulubionym balsamem, lub kremem. Ważny jest sposób aplikacji — jeśli nakładasz go samodzielnie, rób to na lekko wilgotną skórę, zaraz po wyjściu spod prysznica. Równomiernie rozmasuj i poczekaj, aż się wchłonie. Gdy łączysz olejek do ciała z balsamem, stosuj go na sam koniec, aby uszczelnić wilgoć. Jeszcze lepsze efekty uzyskasz, robiąc wcześniej peeling lub szczotkując ciało.

Zajrzyj do naszej galerii i odkryj 7 najlepszych olejków do ciała, które zapewnią ulgę twojej suchej skórze, a dzięki rozkosznym aromatom, pozostawią ją też przyjemnie pachnącą.

