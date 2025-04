Demakijaż to pierwszy i jeden z najważniejszych kroków w pielęgnacji twarzy. Masełka do demakijażu zyskały popularność dzięki swojej skuteczności i komfortowi stosowania. Poniżej znajdziesz zestawienie 6 ciekawych produktów o lekkiej, ale treściwej formule.

Reklama

Spis treści:

Malinowy balsam do demakijażu Fluff Superfood

Masełko Fluff z serii Superfood to delikatny kosmetyk do demakijażu o przyjemnej, aksamitnej konsystencji. Idealne do skóry suchej i normalnej. Nie zalecane dla osób z alergią na kokos lub olejki eteryczne.

Rozpuszcza makijaż, również wodoodporny

Nie przesusza skóry

Pozostawia uczucie miękkości i nawilżenia

Wegańska formuła

Bogaty skład roślinny

Przyjemna konsystencja

Może być zbyt tłuste dla skóry tłustej

Lekki balsam do demakijażu Fluff Superfood o zapachu malin, fot. mat. prasowe

Emoliencyjne masełko oczyszczające 2w1 Bandi Anti Irritate

To masełko dedykowane cerze wrażliwej, zmagającej się z przesuszeniem i podrażnieniami. Rekomendowane do skóry atopowej, suchej, wrażliwej.

Oczyszcza bez naruszania bariery hydrolipidowej

Łagodzi podrażnienia

Działa emoliencyjnie

Bezzapachowe

Wysoka tolerancja skórna

Zawiera skwalan i olej z bawełny

Niezbyt wydajne opakowanie

Emoliencyjne masełko oczyszczające 2w1 Bandi Anti-Irritate, fot. mat. prasowe

Łagodny balsam do demakijażu Bodyboom Faceboom Superstar

To naturalne masełko do demakijażu doceniane jest przede wszystkim za przyjemny zapach i skuteczność w codziennym oczyszczaniu. Polecane dla każdego typu cery. Osoby z bardzo tłustą skórą powinny stosować jako pierwszy etap oczyszczania.

Rozpuszcza makijaż, sebum i zanieczyszczenia

Delikatnie natłuszcza

Pozostawia skórę wygładzoną

Naturalny skład

Piękny zapach

Skuteczne i delikatne

Może zostawiać film na skórze

Lekkie masło do demakijażu twarzy do każdego typu cery Bodyboom Faceboom Superstar, fot. mat. prasowe

Pielęgnujące masełko Miya My Clean Hero

Ten delikatny balsam do demakijażu to ulubieniec wśród miłośniczek skutecznego, ale łagodnego oczyszczania. Uniwersalne zastosowanie dla wszystkich rodzajów skóry. Uwaga jednak przy skłonnościach do alergii zapachowych.

Dogłębnie oczyszcza

Pielęgnuje już na etapie demakijażu

Zostawia skórę miękką i gładką

Skuteczne i szybkie działanie

Wegańska formuła

Łatwo się zmywa

Ma dość mocny zapach

Oczyszczająco-pielęgnujące Masełko 4w1 Miya My Clean Hero, fot. mat. prasowe

Oczyszczający balsam do demakijażu Clinique Take The Day Off

Ikoniczny produkt, znany z bardzo dobrej skuteczności i lekkiej konsystencji balsamu. Odpowiedni dla skóry normalnej, mieszanej i tłustej.

Skutecznie usuwa makijaż

Lekka formuła topniejąca w kontakcie ze skórą

Nie zapycha porów

Lekka, szybko topniejąca formuła

Bez zapachu

Odpowiedni dla skóry wrażliwej

Wysoka cena

Emoliencyjne masełko oczyszczające 2w1 Bandi Anti-Irritate, fot. mat. prasowe

Balsam do demakijażu Resibo Melt Away

Naturalne masełko do demakijażu polskiej marki Resibo. Doceniane za działanie łagodzące i wegański skład. Dla każdego typu skóry, szczególnie suchej i wrażliwej.

Rozpuszcza makijaż i filtr SPF

Regeneruje skórę już podczas oczyszczania

Przeciwdziała przesuszeniu

Naturalny skład

Polski producent

Delikatne, a skuteczne działanie

Dość intensywny zapach

Oczyszczający balsam do demakijażu Resibo Melt Away, fot. mat. prasowe

Czytaj także: