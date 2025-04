Naturalną maseczkę do twarzy możesz zrobić z tego, co masz pod ręką. Jeśli zależy ci na tym, aby zregenerować skórę wieczorem, wystarczy sięgnąć po banana i przygotować z niego szybki kosmetyk. Ten owoc jest wypełniony witaminami i minerałami, dzięki czemu cera zyskuje ładny, promienny wygląd. Obok domowego peelingu z anyżem to jeden z moich ulubionych przepisów na naturalny kosmetyk. Jest łatwy w przygotowaniu, a w dodatku kosztuje grosze i świetnie działa na królicze zmarszczki wokół nosa.

Reklama

Spis treści:

Przepis na maseczkę z banana na zmarszczki

Do przygotowania tej niedrogiej maseczki, która działa jak naturalny nawilżacz i zmniejsza widoczność zmarszczek potrzebujesz zaledwie jednego składnika. Jest nim oczywiście banan. Maseczkę najlepiej aplikować na około 20 minut na czystą skórę.

Oto szybka instrukcja, jak przygotować maseczkę krok po kroku:

Obierz i pokrój banana na kawałki i wrzuć do miseczki. Rozgnieć owoc widelcem, aby powstała gładka masa. Zaaplikuj na oczyszczoną skórę twarzy i dekoltu.

Po wskazanym czasie wystarczy zmyć pozostałości maseczki z twarzy letnią wodą i osuszyć skórę ręcznikiem. A na koniec zaaplikować ulubiony krem i przejść do rutynowej pielęgnacji skóry. Tą tanią jak barszcz kurację stosuję raz na tydzień, a moja cera wygląda po niej o wiele lepiej.

Dodatki do bananowej maseczki na zmarszczki

Aby podkręcić działanie kosmetyku, możesz dodać do niego inne naturalne składniki:

płatki owsiane - oczyszczają i koją skórę,

- oczyszczają i koją skórę, miód - ma działanie odżywcze i przeciwzapalne,

- ma działanie odżywcze i przeciwzapalne, jogurt naturalny - regeneruje skórę i ujednolica jej koloryt.

fot. Bananowa maseczka do twarzy na zmarszczki i rozświetlenie skóry/ Getty Images, Christoph Schöne

Jaki efekt daje domowa bananowa maseczka?

W moim przypadku ta maseczka działa świetnie na tzw. królicze zmarszczki, czyli te, które są umiejscowione po obu stronach nosa. Ten domowy bananowy kosmetyk wygładza skórę i dobrze ją nawilża, dzięki czemu efekty częstego mrużenia oczu w postaci drobnych linii na skórze nie są aż tak widoczne. Zagłębienia i bruzdy w okolicach nosa stają się płytsze, a dodatkowym atutem jest to, że cera wygląda na bardziej promienną.

Banan zawiera w sobie wiele cennych składników, m.in.: potas oraz witaminę C. To także cenne źródło przeciwutleniaczy, które mają wpływ na opóźnienie procesów starzenia się skóry. Dla posiadaczek skóry suchej (do których zaliczam się również ja) jest to naturalny sposób na uzyskanie dodatkowego nawilżenia. Po takiej kuracji cera staje się bardziej miękka. Poprawia się także koloryt skóry.

Dodatkowym atutem bananowej maseczki jest to, że jest w pełni naturalna i nie generuje żadnych dodatkowych odpadów w postaci słoiczków czy innych plastikowych opakowań.

Czytaj także: