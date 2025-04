Rollery do masażu są obecnie jednym z najpopularniejszych gadżetów kosmetycznych, które wykorzystujemy w codziennej pielęgnacji. Ich magiczne właściwości odkryto już setki lat temu w Chinach.

Kamienne rolki mogą być wykonane z jadeitu, kryształu górskiego, różowego kwarcu lub ametystu. Właściwości mają podobne, jednak ze względu na różną kruchość minerałów, inna jest ich pielęgnacja. Jadeit jest twardy i gęsty, przez co jest odporny na wszelkie uszkodzenia. Nic się z nim nie stanie, gdy niechcący upadnie na podłogę. Po ukończonym masażu możemy umyć go pod bieżącą wodą lub użyć środków do dezynfekcji. Kwarc natomiast jest dość kruchy i trzeba obchodzić się z nim delikatnie, uważając, żeby się nie ukruszył i nie złamał. Inna jest też pielęgnacja po - roller kwarcowy należy przetrzeć delikatnie zwilżoną chusteczką i trzymać z dala od promieni słonecznych.

Spis treści:

Efekty masażu twarzy wałkiem jadeitowym

Działanie rollera z jadeitu jest bardzo szerokie. Przede wszystkim, dzięki odpowiednio wykonanemu masażowi następuje poprawa mikrokrążenia krwi, a to powoduje szereg korzyści dla zdrowia i wyglądu skóry. Zostaje ona odpowiednio ukrwiona i staje się bardziej promienna. Ten gadżet idealnie sprawdzi się w przypadku kobiet, które zmagają się z szarą, zmęczoną cerą. Ale to nie wszystko.

Masaż twarzy wałkiem jadeitowym zmniejszy także opuchliznę i cienie pod oczami. Szczególnie bardzo pomocny okaże się po nieprzespanej nocy. Kobiety chwalą go również za działanie przeciwzmarszczkowe. Regularnie wykonywany masaż wygładza i spłyca zmarszczki.

Wałka można używać solo lub połączyć przyjemne z pożytecznym i z jego pomocą aplikować krem, serum lub olejek. Dobrze jest wcześniej go schłodzić, np. zostawiając na noc w lodówce.

fot. Adobe Stock, Artem Varnitsin

Masaż twarzy wałkiem jadeitowym należy wykonywać minimum co 2-3 dni. Można również robić codziennie - nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. Przed każdym użyciem wałek należy oczyścić z ewentualnych zabrudzeń i zdezynfekować. Jest to szczególnie ważne w przypadku cer z tendencją do powstawania niedoskonałości.

Gua Sha - jak działa i jak używać płytki do masażu twarzy?

Masaż wałkiem jadeitowym krok po kroku:

Masaż warto zacząć od szyi, przesuwając roller od środka na boki. Pozwoli to ujędrnić i wygładzić skórę w tej okolicy. Następny krok to masaż podbródka, który również wykonywany jest w ten sposób. Kolejny etap to rollowanie policzków. Masażer przesuwa się od nosa na zewnątrz twarzy w kierunku skroni. Później warto pomasować również nos, rollując go w kierunku od czubka po nasadę, wydłużając ruch na środek czoła. Następny etap to masaż okolic oczu. Tutaj należy zachować szczególną ostrożność. Roller przesuwa się bardzo delikatnie od wewnętrznych do zewnętrznych kącików oczu. Masaż należy wykonać zarówno na dolnej, jak i górnej powiece. Kolejny krok to masaż czoła. Na tej części twarzy obowiązuje zasada rollowania od środka na zewnątrz.

Wałek wykonany z jadeitu kosztuje średnio od 60 do nawet 200 złotych. Kupisz go m.in. w drogeriach stacjonarnych i internetowych.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 18.03.2020

