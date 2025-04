Olej z wiesiołka pozyskiwany jest w procesie tłoczenia na zimno nasion z wiesiołka dwuletniego Oeonthera Biennis, rośliny pochodzącej z Ameryki Północnej i Południowej. Jest droższy niż np. olej lniany, olej z awokado czy olej z pestek winogron, ale jego wspaniałe działanie na skórę wynagradza wszystko.

Wyróżnia się wysoką zawartością niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) — kwasu linolowego (70 %) i kwasu gamma-linolowego (10 %). Bogaty jest również w kwas oleinowy, kwas palmitynowy, kwas stearynowy, witaminę E, antyoksydanty, polifenole oraz minerały: cynk, selen, magnez i wapń.

Olej z wiesiołka stosowany regularnie poprawi kondycję skóry – sprawi, że odzyska swój blask, będzie jędrna, a zmarszczki będą mnie widoczne. Pomocny jest również w leczeniu trądziku, egzemy, łuszczycy i atopowego zapalenia skóry.

Olej z wiesiołka stosowany regularnie na twarz, zapewnia następujące efekty:

intensywnie nawilża;

poprawia koloryt skóry;

redukuje przebarwienia;

zapobiega powstawaniu zmarszczek;

spłyca drobne zmarszczki;

łagodzi podrażnienia;

wspomaga leczenie chorób skóry (łuszczyca, egzema, AZS);

wzmacnia barierę ochronną skóry;

reguluje wydzielanie sebum;

łagodzi trądzik i zapobiega jego powstawaniu.

fot. Olejek z wiesiołka na twarz/iStock by Getty Images/deniskomarov

Olejek z wiesiołka polecany jest do pielęgnacji skóry dojrzałej, z widocznymi oznakami starzenia, suchej, tłustej i problematycznej.

Olejek z wiesiołka można stosować na twarz samodzielnie jako odżywczą maseczkę, do masażu twarzy, dodać kilka kropli do ulubionego kremu, aby wzmocnić jego działanie lub do domowych maseczek lub peelingów.

Olej z wiesiołka bardzo dobrze sprawdzi się również do demakijażu twarzy — wymieszany z niewielką ilością olejku rycynowego usunie makijaż i dogłębnie oczyści skórę z zabrudzeń.

Przeciwwskazaniem do stosowania olejku z wiesiołka na twarz jest uczulenie na olej.

