Przed rozpoczęciem tapingu twarzy warto skonsultować się z kosmetologiem, dermatologiem czy rehabilitantem, aby uzyskać najlepsze rezultaty i uniknąć ewentualnych przeciwwskazań. Specjalista najlepiej dobierze technikę kinesiotapingu do twoich potrzeb, a techniki są różne. My pokazujemy wybrane techniki aplikacji, ale należy pamiętać, że to nie jest jedyny słuszny sposób tapingu twarzy.

Spis treści:

Taping twarzy to technika kosmetyczna i rehabilitacyjna polegająca na aplikacji specjalnych elastycznych plastrów (kinesiotape) na skórę twarzy lub twarzy i szyi. Plastry te, pierwotnie używane w medycynie sportowej, znalazły zastosowanie w kosmetyce, dermatologii i rehabilitacji neurologicznej.

Korzyści z kinesiotapingu twarzy:

Trzeba jednak zaznaczyć, że o ile są pewne sygnały wskazujące na to, że w rehabilitacji po porażeniu nerwu twarzowego tejpy mogą być przydatne, to jak dotąd brak jest naukowych doniesień o tym, że taping twarzy faktycznie poprawia jakość skóry i redukuje zmarszczki.

Przeciwwskazania do tapingu twarzy:

Oto podstawowe zasady aplikacji plastrów elastycznych na twarz:

Taśmy na twarz nakleja się, rozciągając je w odpowiednim stopniu. Przyjmuje się, że:

Ponieważ jednak skóra twarzy jest bardzo delikatna, raczej nie stosuje się na nią taśm rozciągniętych bardziej niż do 5%.

To jedna z technik, które można zastosować w celu redukcji lub zapobiegania powstawania lwiej zmarszczki, bruzd nosowo-twarzowych, „kurzych łapek” i w celu uniesienia zewnętrznej części brwi.

Przygotuj tejpy:

Naklejanie tejpów:

Poniżej dwie aplikacje: przeciwobrzękowo na okolice oczu oraz przeciwobrzękowo na dolne części twarzy.

Utnij pasek tejpa o długości ok.10-11 cm. Natnij go wzdłuż tak, aby uzyskać 5 paseczków połączonych na jednym końcu. Przyklej koniec łączący paseczki na skroni. Teraz czas na przyklejenie paseczków:

Utnij z tejpa dwa odcinki:

Każdy pasek natnij wzdłuż przez środek, a potem tak powstałe raz jeszcze natnij wzdłuż – tak uzyskasz 4 paseczki złączone na jednym końcu.

Naklejanie tejpów:

Istnieją badania pokazujące, że taping twarzy może być pomocny w czasie rehabilitacji po porażeniu nerwu twarzowego. Tejpy przykleja się na porażonej stronie twarzy. Ponieważ nerw twarzowy ma 3 gałązki, aplikacja tejpa może wyglądać w takich przypadkach następująco: