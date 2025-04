Olej z czarnuszki zwany również „złotem faraonów”, pozyskiwany jest z nasion rośliny Nigella Sattiva (czarnuszki siewnej) rosnącej w Europie Wschodniej i Azji Zachodniej. Ma miodowy kolor i dość gęstą konsystencję.

Olej jest potęgą witamin, minerałów oraz niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6, omega-9. Zawiera m.in. kwas linolowy (ok. 60%), kwas oleinowy (ok. 25%), kwas alfa linolenowy (ok. 1%), tymochinon, nigellon, melatynę, wapń, cynk, potas, miedź oraz witaminy B1, B2, B3 i E. Ma właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające i przeciwgrzybicze.

Jak działa olej z czarnuszki na twarz, jak go stosować i jakie są przeciwwskazania?

Regularne stosowanie oleju z czarnuszki na twarz może zdziałać cuda. Pomaga m.in. na suchość, przebarwienia, trądzik i zmarszczki.

Olej z czarnuszki na twarz — efekty stosowania:

intensywnie nawilża i odżywia,

ujędrnia i uelastycznia skórę,

przyspiesza gojenie się ran,

pomaga w leczeniu trądziku,

rozjaśnia przebarwienia,

odblokowuje pory,

poprawia koloryt,

łagodzi podrażnienia,

leczy stany zapalne,

wygładza drobne zmarszczki i zapobiega ich powstawaniu.

Olej z czarnuszki na włosy: jakie daje efekty i jak stosować?

fot. Olej z czarnuszki na twarz/Adobe Stock, Milena

Olej z czarnuszki jest świetny dla każdego rodzaju skóry, w tym skóry wrażliwej. Mogą go również stosować osoby z łuszczycą, egzemą oraz AZS.

Olej z czarnuszki włącz do wieczornej rutyny. Możesz stosować go samodzielnie, dodać do kremu/maseczki lub jako ostatni krok pielęgnacji.

Olej z czarnuszki do olejowania twarzy

W oczyszczoną i osuszoną skórę wmasuj niewielką ilość olejku. Przy okazji możesz zrobić ujędrniający masaż płytką Gua Sha lub wałkiem jadeitowym.

2-3 krople dodaj do kremu lub maseczki. Wzmocnisz w ten sposób ich działanie.

Olej z czarnuszki jako ostatni krok pielęgnacji

Olej z czarnuszki sprawdzi się też jako ostatni krok w wieczornej rutynie. Wmasuj go po nałożeniu toniku, serum i kremu.

Do pielęgnacji skóry stosuj 100% olej z czarnuszki, nierafinowany, tłoczony na zimno. Kupisz go m.in. w sklepach ze zdrową żywnością, a za buteleczkę 100 ml zapłacisz ok. 25 zł.

Przeciwwskazaniem do stosowania oleju z czarnuszki na twarz jest alergia, ciąża oraz karmienie piersią. Przed użyciem wykonaj test uczuleniowy.

