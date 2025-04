W ciepłe dni nie chcę używać ciężkich podkładów, które obciążają skórę i znikają z niej po godzinie. Dlatego zapytałam koleżanki, który krem BB naprawdę warto kupić na wiosnę i lato. W odpowiedzi usłyszałam nazwę jednego hitu, który podobno robi wszystko: nawilża, kryje i daje efekt glow skin. A co najlepsze? Na promocji w Rossmannie można kupić go za 16,49 zł.

Krem BB na promocji w Rossmannie

Krem BB Stars From The Stars Safe Space w regularnej cenie kosztuje 29,99 zł, ale teraz - w ramach promocji - możesz kupić go za jedyne 16,49 zł. To aż o 45% taniej. Myślę, że warto dorzucić go do koszyka nawet "na próbę".

Jego pojemność to 20 ml - mniejsza niż standardowy podkład (czyli 30 ml), ale przy lekkich kremach BB to dość typowa ilość. Wręcz idealna na cieplejszy sezon, kiedy nakładamy mniej makijażu.

Dzięki temu, że ma lekką konsystencję, która łatwo się rozprowadza, nie trzeba nakładać dużej ilości tego kosmetyku. Spokojnie wystarczy na kilka tygodni codziennego użytkowania - zwłaszcza, jeżeli używasz go w celu wyrównania kolorytu cery.

Promocja w Rossmannie może się zatem okazać doskonałą okazją do przetestowania tego produktu na własnej skórze.

Dlaczego krem BB z Rossmanna to dobry wybór na ciepłe dni?

Kiedy robi się ciepło, często mamy problem z podkładami, które "spływają" ze skóry po kilku godzinach noszenia. Właśnie dlatego wiosną i latem warto "przerzucić się" na coś lżejszego, co wygląda świeżo, naturalnie i nie obciąży cery. Krem BB Stars From The Stars Safe Space może okazać się produktem idealnym.

Sprawdza się on w ciepłe dni, ponieważ:

posiada lekką formułę - nie czuć go na twarzy, ale ładnie wyrównuje koloryt i maskuje niedoskonałości,

dokładnie nawilża - skóra nie stanie się przesuszona,

daje naturalny glow - nie błyszczy się jak rozświetlacz, ale zapewnia letnie rozświetlenie,

idealny na co dzień - szybko się go nakłada i nie potrzebuje utrwalenia pudrem,

chroni przed słońcem - posiada SPF50,

nie zapycha - bezpieczny nawet dla posiadaczek mieszanej cery.

Krem BB Stars From The Stars Safe Space, fot. materiały prasowe Rossmann

Jak ten krem BB z Rossmanna wygląda na skórze?

Krem BB Stars From The Stars Safe Space ma lekką formułę, która subtelnie stapia się ze skórą. Po nałożeniu nie stworzy efektu maski, a raczej podkreśla naturalną urodę, dodając cerze blasku i świeżości.

Efekt wykończenia:

skóra z naturalnym blaskiem,

zredukowane przebarwienia czy zaczerwienienia, ale bez obciążania skóry,

brak podkreślenia suchych skórek czy porów.

Na cerze normalnej i suchej ten krem BB będzie wyglądał bardzo dobrze - nawilży cerę i nie stworzy efektu maski.

Przy cerze mieszanej - warto przypudrować strefę T - zwłaszcza jeśli masz problem z nadmiarem sebum.

Na cerze tłustej może wymagać poprawek w ciągu dnia, ponieważ nie daje matowego efektu.

