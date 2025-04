Damskie sneakersy opanowały modę już parę sezonów temu i nic nie wskazuje na to, by prędko miały zniknąć z wybiegów, sklepowych witryn i naszych szaf. My z takiego trendu bardzo się cieszymy! Sportowe buty są wygodne oraz można je wykorzystać w wielu stylizacjach – zarówno tych ekstrawaganckich, eleganckich, jak i miejskich i casualowych. Ostatnio na Instagramie swój styl po raz kolejny pokazała Małgorzata Socha, która opublikowała dwa zdjęcia. Na pierwszym widzimy ją w czarnej marynarce oraz materiałowych spodniach tego samego koloru, na drugiej w sportowych szortach, bluzie oraz płaszczu przeciwdeszczowym. Punkt wspólny tych dwóch, tak różnych stylizacji? Sportowe buty!

Małgorzata Socha zapytała swoich fanów o to, która stylizacja bardziej do nich przemawia. My wciąż nie możemy się zdecydować, ponieważ aktorka w obu stylizacjach wyglądała bardzo dobrze i intrygująco.

Buty New Balance

Szare sneakersy marki New Balans to klasyka, która współgra z większością ubrań, co udowodniła Małgorzata Socha. Buty świetnie zagrają modowo z wygodnymi jeansami, ale bez przeszkód można je wkomponować również w letnią stylizację z sukienką lub spódnicą.

Szare sneakersy typu New Balance są po prostu uniwersalne, i właśnie za to tak je uwielbiamy! Jeśli szukacie butów sportowych, które nie przeleżą w szafie całego sezonu, koniecznie sprawdźcie te modele:

Sneakersy na platformie Fila

Obok sneakersów na platformie nie można przejść obojętnie. Buty przybyły do nas z modowych lat 90. i chociaż początkowo podchodziliśmy do nich sceptycznie, prędko okazało się, że ten charakterystyczny kształt i fason może skraść serca.

Najbardziej kultowe są białe sneakersy na platformie marki Fila, chociaż obecnie na rynku znajdziemy wiele butów sportowych tego typu. Nam szczególnie wpadły w oko te w jasnych i pastelowych kolorach. Będą idealne na wiosnę i lato!

Buty Lacoste

Sneakersy Lacoste sprawdzą się u osób, które szukają nieco drobniejszych fasonów. Buty są uniwersalne i będą pasowały do większości stylizacji. Na co dzień można w nich chodzić do pracy, wieczorami zakładać je na spacery, a w weekend wkomponować je w miejską stylizację imprezową.

Sneakersy są wygodne i lekkie, dlatego zdadzą swój egzamin również na wyjazdach wakacyjnych, gdy mamy w planach wielogodzinne zwiedzanie.

Niewygodne buty na obcasie i obcierające mokasyny można schować w szafie. W tym sezonie chodzimy w wygodnych sneakersach!

