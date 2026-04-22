W świecie, w którym nieustannie się porównujemy, próbujemy zatrzymać czas i dopasować się do zmieniających się standardów, coraz łatwiej zgubić własną autentyczność. Presja, także ta cyfrowa, wpływa nie tylko na to, jak wyglądamy, ale przede wszystkim na to, jak o sobie myślimy. Dlatego dziś tak ważne staje się promowanie podejścia opartego na samoakceptacji, naturalności i zgodzie na bycie sobą - niezależnie od wieku i etapu życia.

Age inclusivity to coś więcej niż trend, to fundamentalna zmiana w myśleniu o pielęgnacji i pięknie. Odejście od sztywnych kategorii wiekowych na rzecz indywidualnych potrzeb skóry odmienia sposób, w jaki marki projektują swoje produkty i komunikację. Zamiast „pielęgnacji 20+” czy „50+”, coraz większy nacisk kładzie się na kondycję skóry, styl życia, ekspozycję na czynniki zewnętrzne czy poziom stresu. W efekcie powstają rozwiązania uniwersalne, elastyczne i wspierające skórę w różnych momentach życia.

Ten trend wyraźnie zaznacza się również w segmencie sieci Hebe, gdzie rozwój portfolio odpowiada na zróżnicowane potrzeby konsumentów, a kluczowe stają się funkcjonalność, transparentność składów i świadoma pielęgnacja. Asortyment sieci poszerzają konsekwentnie bestsellery marki YUMI, odpowiadające na potrzeby codziennej, świadomej pielęgnacji. To wszechstronne formuły do twarzy, ciała i włosów, oparte na idei celebracji naturalności. Niezależnie od wieku odpowiadają na najważniejsze potrzeby skóry, ciała i włosów. Są uniwersalne, oparte na składnikach inspirowanych naturą, łącząc skuteczność z przyjemnością.

Rutyna inspirowana naturą - bestsellery YUMI w ofercie Hebe

Kosmetyki YUMI to odpowiednio przebadana i wzmocniona innymi składnikami alternatywa dla naturalnego aloesu. Marka łączy naukę z naturą, oferując pielęgnację opartą na formułach z 99% soku z aloesu, ekstraktach roślinnych oraz substancjach o udowodnionym działaniu (np. kwas hialuronowy, kwas szikimowy, ektoina czy ceramidy), które wspierają równowagę skóry i włosów, przywracając im zdrowie, witalność oraz blask. Produkty wyróżniają się prostymi składami, dopracowanym designem opakowań oraz subtelnymi kompozycjami zapachowymi, które sprawiają, że codzienna pielęgnacja staje się prawdziwym rytuałem selfcare.

Sezonowy zoom na kosmetyczne must-have od YUMI

Pielęgnacja twarzy…

...wcale nie musi być skomplikowana. Kluczem do zdrowej skóry jest utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia oraz wsparcie mikrobiomu, który wzmacnia barierę hydrolipidową, chroniąc przed czynnikami zewnętrznymi i wspierając naturalne procesy regeneracji.

Hyalu lover krem-sorbet do twarzy malina i granat to kosmetyk stworzony z myślą o wielopoziomowym nawilżeniu, łagodzeniu podrażnień oraz wsparciu mikrobiomu. Mieszanka ekstraktów z aloesu oraz owoców skutecznie odżywia skórę, pozostawiając ją nawilżoną, gładką i promienną. Kosmetyk sprawdzi się w pielęgnacji szarej i zmęczonej po zimie cery, dodając jej nowej energii.

Pielęgnacja ciała

- Aloes to naturalny kompres dla skóry. Wykorzystaliśmy jego właściwości łagodzące i nawilżające w naszych kosmetykach, tworząc proste i skuteczne formuły, które sprawdzą się w pielęgnacji skóry na różnych etapach życia – podkreśla ekspertka marki YUMI.

Wielofunkcyjny żel aloesowy 99% to typ produktu, który zawsze powinien znaleźć się na półce w łazience. Sprawdzi się jako kosmetyk łagodzący po ekspozycji na słońce, po depilacji oraz jako lekki preparat nawilżający. Jego wielofunkcyjność może stanowić istotną zaletę także dla osób preferujących minimalistyczne podejście do pielęgnacji. Produkt zawiera 99% składników naturalnych.

Prezentowane bestsellery oraz pełna oferta produktów YUMI dostępne są wyłącznie w drogeriach Hebe i na hebe.pl.

