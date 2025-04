Słoneczna pogoda, wysokie temperatury od czerwca do końca września (30–37 st. C) oraz piękne Morze Śródziemne przyciągają osoby spragnione kąpieli morskich i słonecznych. Plaż ze złotym piaskiem, niestety, jest niewiele (Mellieha Bay zwana też Ghadira Bay, Ghajn Tuffieha Bay, Gnejna Bay na Malcie, Ramla Bay na Gozo), za to urokliwych zatok (m.in. Blue Lagoon i Crystal Lagoon na Gozo) i kamienistych tarasów w pięknym otoczeniu nie brakuje.

Jeśli komuś znudzi się plażowanie, może spróbować nurkowania, np. na Gozo, Comino lub w Blue Lagoon, będącej jedną z najbardziej znanych atrakcji Malty.

Najważniejsze atrakcje Malty

Oprócz pięknej pogody na turystów czeka wiele atrakcji i miejsc wartych zwiedzenia oraz zobaczenia. Wśród nich są cuda natury, klimatyczne miejsca, miasta, zabytki.

Malta przyciąga turystów także bogatym życiem nocnym trwającym przez cały rok. Większość klubów i dyskotek znajduje się obok siebie i zwykle są otwarte do wczesnych godzin porannych. Jednym z popularniejszych takich miejsc jest Café del Mar Malta, obok Malta National Aquarium.

Na Malcie odbywa się wiele imprez kulturalnych, jak i lokalnych uroczystości.

Kiedy jechać na Maltę?

Wiosna

W kwietniu na Malcie jest bardzo przyjemnie. W ciągu dnia temperatury wynoszą 18–20 st. C. Jest sporo słońca. To doskonały czas na zwiedzanie wyspy, zwłaszcza, że nie ma jeszcze tłumu turystów. W maju słupek rtęci pokazuje już ok. 22 st. C. W czerwcu zaczyna się robić gorąco. Temperatura powietrza dochodzi do 30 st. C. (woda ma ok. 22 st. C). To miesiąc, gdy zaczyna się sezon turystyczny na Malcie.

Lato

W lipcu i sierpniu jest nie tylko gorąco (temperatura powietrza ok. 29 st. C, wody 24–25 st. C), ale i tłoczno. We wrześniu temperatury nieznacznie spadają (ok. 27 st. C), niemniej wciąż jest upalnie.

Jesień

W październiku jest już nieco chłodniej (ok. 20–24 st. C). Zaczyna być spokojniej i mniej tłocznie, więc i warunki do zwiedzania są lepsze. Listopad na Malcie zupełnie nie przypomina polskiego. Średnia temperatura w ciągu dnia wynosi 21 st. C, ale im bliżej morza, tym zimniej. To świetna pora dla pasjonatów turystyki pieszej.

Wczasy na Malcie w grudniu to propozycja dla tych, którym nie przeszkadzają ani niższe temperatury (ok. 16 st. C), ani deszczowe i wietrzne dni.

Zima

Styczeń to najchłodniejszy miesiąc na Malcie. Tutejsza zima jest jednak zupełnie inna niż w Polsce. Łagodniejsza i nie trwa długo. Średnia temperatura w dzień wynosi 14 st. C, w nocy ok. 10 st. C, ale zdarzają się porywiste wiatry i deszcz.

Luty przypomina styczeń, ale marzec przynosi cieplejszą pogodę (ok. 16 st. C). To dobry moment na zwiedzanie i podziwianie przyrody, ponieważ nie ma upałów wypalających roślinność.

