W miejskim rytmie

The Urban Ritual to niecodzienny modowy koncept, łączący pokaz najnowszych kolekcji kilku marek z artystycznym show. Energia miasta, jego duch i klimat zespoliły się tu ze sztuką w jedną całość. W industrialnej przestrzeni Rubattino 56 SHEIN stworzył mediolański bar we współczesnej reinterpretacji, jako miejsce spotkań, wolności i swobodnej ekspresji. Moda stała się codziennym rytuałem, a ulica – sceną do wyrażenia indywidualnego stylu.

Wydarzenie dało przestrzeń do manifestowania różnorodności i celebracji osobistych historii opowiadanych poprzez modę. Goście pokazu mieli okazję się przekonać, że każdy niezależnie od kultury, wieku czy sylwetki, może tworzyć własną modową wizję, dopasowaną do indywidualnych potrzeb.

Pięć marek, pięć odsłon stylu

Na wybiegu zaprezentowano kolekcje pięciu najpopularniejszych marek, które oddają różnorodność dostępnych na platformie SHEIN produktów: Maija wniosła casualową energię i miejski luz, marka SHEIN BAE pokazała zinterpretowaną w nowoczesny sposób biurową klasykę, Missguided połączyło elegancję z nieszablonowym twistem, Anewsta oczarowała włoskim sznytem, a Musera dodała pokazowi błysku prezentując wyrazistą kolekcję, bazującą na cekinach i metalicznych fakturach.

Różnorodne estetyki złożyły się na opowieść o tym, jak szeroka i inkluzywna jest modowa wizja SHEIN – platformy zakupowej, która stawia w centrum jednostkę i dba o dostęp do najmodniejszych krojów sezonu dla tych wszystkich, którzy chcą wyrazić siebie poprzez indywidualny styl.

SHEIN X – lokalna kreacja, globalna realizacja

Jednym ze szczególnych momentów wieczoru była prezentacja projektu SHEIN X autorstwa włoskiej projektantki Kaïny Chellat Kossoko. Jej kreacje, uszyte we współpracy z lokalną, mediolańską pracownią, to dowód, że moda może łączyć tradycję z nowoczesnością i stanowić bramę do kariery dla młodych talentów z całego świata. A wszystko to dzięki programowi SHEIN X, czyli globalnej inicjatywie, która ma na celu wspieranie początkujących projektantów przez zapewnienie im zaplecza produkcyjnego, a finalnie daje możliwość wyróżnienia się i dotarcia w prosty, transparentny i przyjazny sposób do szerokiego grona klientów na międzynarodowym rynku.

Piękno, które łączy – partnerstwo z MIA Cosmetics

Za makijaże modelek i modeli odpowiadała marka MIA Cosmetics – oficjalny partner pokazu. Jej subtelne, świetliste beauty looki idealnie dopełniły koncepcje The Urban Ritual i podkreśliły naturalność i indywidualne piękno. Ta włoska marka, której przyświeca hasło Your Italian Beauty, stawia na różnorodność i autentyczność. We współpracy z platformą SHEIN stworzyła komfortową przestrzeń na backstage’u pokazu, gdzie modelki i modele mieli możliwość uczestniczyć w procesie doboru makijażu do prezentowanych przez nich na wybiegu stylizacji.

Moda jako język współczesnego świata – nowy początek dla SHEIN

Backstage tętnił życiem nie tylko za sprawą unikalnych stylizacji i autorskich makijaży. W pokazie wystąpili modele i modelki z całego świata, o różnych sylwetkach, typach urody i osobowościach. Atmosfera równości, wspólnoty i zabawy sprawiła, że The Urban Ritual stał się czymś więcej niż tylko pokazem – był prawdziwym świętem mody i różnorodności.

Pokaz The Urban Ritual w Mediolanie był początkiem nowego etapu dla SHEIN – rodzajem manifestu, którym marka udowodniła, że moda dostępna dla każdego może mieć zarówno światowy wymiar, jak i indywidualny charakter. To nie tylko pokaz najnowszych trendów, ale także opowieść o tym, że styl to codzienny rytuał, który każdy z nas może pielęgnować według własnego uznania. W końcu nasz indywidualizm to najpiękniejszy luksus.

Wszystkie stylizacje zaprezentowane podczas pokazu The Urban Ritual w Mediolanie są już dostępne na platformie marketplace SHEIN.

Materiał promocyjny marki SHEIN.