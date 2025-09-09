Layering – sztuka zapachowej personalizacji

Jednym z najgorętszych trendów beauty ostatnich sezonów jest layering perfum, czyli sztuka łączenia różnych kompozycji w taki sposób, by stworzyć indywidualny, niepowtarzalny zapach. To odpowiedź na rosnącą potrzebę personalizacji – dziś nie chcemy pachnieć jak wszyscy, lecz szukamy zapachów, które staną się naszym podpisem i będą odzwierciedlać emocje, styl czy nastrój chwili. Mgiełki Made in Lab idealnie wpisują się w tę filozofię: można stosować je solo dla uzyskania subtelnej świeżości albo łączyć je z ulubionymi perfumami, by nadać im nowy wymiar. Efekt? „Signature scent”, który jest tylko Twój.

Trend, którego nie można zignorować

Rynek zapachów od kilku sezonów ewoluuje. Konsumenci poszukują lekkich, praktycznych formuł, które sprawdzają się w dynamicznym rytmie dnia. Według danych Euromonitor, kategoria mgiełek do ciała i włosów wzrasta w popularności o 18% rok do roku, co wskazuje na wyraźny trend: zapachy mają być nie tylko trwałe, ale też elastyczne, wygodne w użyciu i łatwe do reaplikacji w każdej sytuacji. Mgiełki są delikatne, świeże, wielofunkcyjne i doskonale sprawdzają się jako uzupełnienie codziennej pielęgnacji. To szybki sposób, by dodać sobie energii w ciągu dnia, odświeżyć wizerunek po pracy czy w podróży, a jednocześnie stworzyć swój indywidualny zapachowy podpis.

Nowa kolekcja Made in Lab – zapach dopasowany do Ciebie

Made in Lab, znana marka perfum inspirowanych, po raz kolejny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Nowa linia mgiełek to propozycja dla wszystkich, którzy cenią praktyczne i nowoczesne rozwiązania. Każda mgiełka została stworzona tak, aby zapach był lekki, a jednocześnie trwały – idealny do noszenia od rana do wieczora. Formuła mgiełek umożliwia stosowanie ich nie tylko na ciało, ale i na włosy, co sprawia, że zapach może towarzyszyć nam w każdej chwili i tworzyć efekt subtelnej, pachnącej aureoli.

Dlaczego warto wybrać mgiełki Made in Lab?

Codzienna wygoda – są lekkie, praktyczne i poręczne, doskonałe do torebki czy plecaka.

Wielofunkcyjność – jedna formuła do ciała i włosów, maksymalny efekt świeżości.

Swoboda eksperymentowania – łatwa (re)aplikacja i możliwość zmiany zapachu w ciągu dnia.

Dopasowanie do okazji – różnorodność kompozycji pozwala kreować zapachową garderobę i podkreślać swoją osobowość w każdej sytuacji.

Nowy rytuał na co dzień

Mgiełki Made in Lab są zaproszeniem do stworzenia własnego rytuału, w którym zapach towarzyszy każdemu momentowi dnia. Rano – by dodać sobie energii, w pracy – by poczuć się pewniej, a po południu – by się odświeżyć i przygotować na spotkanie ze znajomymi. Dzięki łatwej aplikacji i subtelnej formie, wpisują się w nowoczesny styl życia, w którym liczy się elastyczność, lekkość i przyjemność płynąca z codziennych drobiazgów. W limitowanej ofercie znajdziesz 5 zróżnicowanych propozycji:

10 – inspirowana YSL Black Opium

19 – inspirowana Lancome La Vie Est Belle

117 – inspirowana Tom Ford Lost Cherry

197– inspirowana Sol De Janeiro Nr 62

198 – inspirowana Sol De Janeiro Nr 71

Mgiełki o pojemności 150 ml są dostępne wyłącznie w wybranych sklepach sieci Biedronka od 4 września do wyczerpania zapasów w wyjątkowej cenie 19,99 zł. Zatrzymaj lato na dłużej z Made in Lab!

