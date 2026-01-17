Chlor kojarzy się z basenem, ale mamy z nim kontakt również pod prysznicem - a twarda woda dodatkowo „dokłada” osad, który włosy i skóra odczuwają szybciej, niż myślimy. To właśnie na styku zdrowych rytuałów i realnych obciążeń środowiskowych pojawia się potrzeba świadomej, dopasowanej pielęgnacji.

Basen to tylko początek historii

Basen pozostaje jedną z najzdrowszych i najczęściej wybieranych form aktywności wspierającej kondycję i regenerację organizmu. Dla włosów jest to jednak środowisko o podwyższonym poziomie wyzwań. Amerykańskie badania opublikowane w „Chronic effects of swimming pool disinfectants on skin and hair” z 2024 r., wskazują, że regularny kontakt z chlorowaną wodą osłabia naturalną warstwę ochronną włosa, wpływając na jego nawilżenie, elastyczność i ogólną kondycję. Chlor nie stoi w opozycji do zdrowego stylu życia - wymusza jedynie potrzebę bardziej świadomej pielęgnacji przy częstym pływaniu.

Pływanie jest jedną z najbardziej kompleksowych form ruchu, ale włosy traktują je jak intensywny zabieg chemiczny. Chlor narusza ich strukturę, otwiera łuski i sprzyja utracie nawilżenia. Jeśli nie zadbamy o neutralizację i odbudowę, efekt kumuluje się z treningu na trening tłumaczy Dorota Łogin, kosmetolog.

Chlor w basenie, chlor w kranie - to wciąż ten sam przeciwnik

To, co dla wielu jest zaskoczeniem: chlor nie kończy się na basenie. Jest również standardowym składnikiem wody wodociągowej. Według danych przedsiębiorstw wodociągowych w największych polskich miastach, stężenie chloru w wodzie kranowej mieści się zwykle w przedziale 0,1–0,3 mg/l, a twardość wody często przekracza 300 mg CaCO₃/l. Oznacza to wysoką zawartość jonów wapnia i magnezu, które osadzają się na włosach i skórze.

Dodatkowo raport NIK dotyczący stanu sieci wodociągowych wskazuje na problem starzejącej się infrastruktury, osadów, biofilmów i wtórnego zanieczyszczenia wody w instalacjach. Dla włosów oznacza to jedno: kontakt z minerałami, chloraminami i metalami ciężkimi nie jest incydentem, lecz codziennością.

Twarda woda sprawia, że włosy stają się szorstkie, matowe i trudne do ułożenia. Chlor dodatkowo degraduje ich warstwę lipidową. W efekcie nawet osoby, które nie pływają regularnie, odczuwają skutki w postaci przesuszenia, łamliwości i utraty blasku dodaje Dorota Łogin.

Ciekawostka, która zmienia perspektywę

Woda w polskich miastach bywa zaliczana do bardzo twardych (powyżej 300 mg CaCO₃/l).

Chlor i chloraminy mogą pozostawać na włosach i skórze nawet do 30 minut po kąpieli.

Osad mineralny działa jak „papier ścierny” - zwiększa tarcie, sprzyja mikrouszkodzeniom i puszeniu się włosów.

Nowa generacja pielęgnacji: neutralizować, nie maskować

W odpowiedzi na te wyzwania powstała kategoria after-swim care - pielęgnacji, która nie maskuje zapachu chloru, lecz usuwa jego przyczynę. Jednym z pionierów tego podejścia jest marka TRISWIM, rekomendowana m.in. przez Swimming Teachers Association (UK) oraz United States Masters Swimming.

W szamponie TRISWIM za efekt neutralizacji odpowiada m.in. sodium thiosulfate - składnik wiążący chlor i brom, a prowitamina B5 wspiera regenerację i przywraca włosom miękkość. Formuły uzupełniają aloes, witaminy oraz ekstrakty roślinne, które koją skórę głowy i odbudowują komfort po kontakcie z wodą. Świadoma pielęgnacja pozwala zachować zdrowe rytuały bez kosztu dla skóry

i włosów.

Nie tylko basen potrafi zniszczyć włosy

Codzienny prysznic, kąpiel, hotelowa łazienka, siłownia, aquapark - wszędzie tam mamy kontakt z wodą, która zawiera chlor i minerały. Efekt? Matowe pasma, szorstkość, trudności w stylizacji, szybkie blaknięcie koloru. I choć wielu z nas obwinia za to kosmetyki lub pogodę, prawdziwy winowajca często płynie prosto z kranu.

Woda w Polsce w większości regionów jest twarda, bogata w wapń i magnez, a dodatkowo uzdatniana chlorem. Te składniki osadzają się na włosach, tworząc niewidoczną warstwę, która zaburza ich strukturę, obciąża je i utrudnia wchłanianie składników pielęgnacyjnych. W efekcie nawet najlepsza maska czy odżywka „nie działa tak, jak powinna”.

Dlaczego włosy reagują szybciej niż skóra?

Włosy są strukturą martwą, nie regenerują się same. Każdy kontakt z twardą, chlorowaną wodą powoduje: rozchylenie łusek, utratę naturalnych lipidów, zwiększoną łamliwość i puszenie oraz przyspieszone wypłukiwanie koloru. Dlatego osoby aktywne – pływacy, triathloniści, bywalcy siłowni, ale też osoby często podróżujące - widzą pogorszenie kondycji włosów szybciej niż inni.

Nie maskuj. Neutralizuj

Większość szamponów jedynie zmywa zapach chloru. Problem polega na tym, że cząsteczki chloru i minerałów nadal mogą pozostawać na włosach. Tu pojawia się różnica w podejściu TRISWIM.

Formuły TRISWIM zostały stworzone specjalnie do neutralizacji chloru, bromu i metali ciężkich, a nie tylko ich przykrywania zapachem. Za ten efekt odpowiada m.in. sodium thiosulfate - składnik wiążący chlor – oraz chelatory minerałów, które usuwają osad z twardej wody. W praktyce oznacza to, że włosy odzyskują miękkość, są lżejsze, lepiej się układają, a pielęgnacja zaczyna wreszcie działać.

After-swim care = after-water care

To ważne przesunięcie w myśleniu. Pielęgnacja po pływaniu nie dotyczy wyłącznie basenu. To pielęgnacja po każdym kontakcie z wodą obciążającą włosy - także w domu.

TRISWIM traktuje włosy sportowców, dzieci, osób aktywnych i podróżujących tak samo: jak strukturę wymagającą ochrony i regeneracji, a nie „zwykłego mycia”. Dlatego w produktach znajdziemy składniki wspierające odbudowę: prowitaminę B5 dla nawilżenia i elastyczności, aloes - dla ukojenia, witaminy A i E - dla ochrony, ekstrakty roślinne - dla miękkości i blasku.

Dwustopniowa neutralizacja chloru i minerałów:

Neutralizujące oczyszczenie - Pielęgnacja po basenie i kontakcie z twardą wodą powinna wykraczać poza zwykłe mycie. Kluczowe jest sięganie po szampony, które pomagają usuwać chlor, minerały i metale osadzające się na włosach i skórze głowy po każdej kąpieli. Delikatne formuły

z dodatkiem składników kojących i nawilżających ograniczają przesuszenie oraz dyskomfort, przywracając włosom świeżość i lekkość. Odbudowa i regeneracja - Po oczyszczeniu niezbędny jest etap regeneracji. Odżywki wzbogacone w składniki wzmacniające strukturę włosa – proteiny i kompleksy inspirowane naturalną keratyną - wspierają odbudowę, poprawiają elastyczność, wygładzają pasma i ułatwiają rozczesywanie.

To etap, który realnie przygotowuje włosy na kolejny kontakt z chlorowaną lub twardą wodą.

TRISWIM zestaw do włosów: szampon, 251 ml + odżywka 251 ml

Skutecznie usuwa chlor osadzony na włosach po kąpieli

w basenie. Pomaga łagodzić podrażnienia skóry głowy powstałe w wyniku kontaktu z wodą chlorowaną.

Wspiera nawilżenie włosów oraz przynosi ulgę suchej i swędzącej skórze głowy.

Intensywnie nawilża i odżywia włosy po ekspozycji na wodę basenową.

Ogranicza plątanie i ułatwia rozczesywanie, poprawiając komfort pielęgnacji.

Wzmacnia strukturę włosów dzięki składnikom odbudowującym, takim jak keratyna i proteiny roślinne.

Rekomendowany przez Swimming Teachers Association, United States Masters Swimming

