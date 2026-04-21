Segment perfum pozostaje jedną z najszybciej rosnących kategorii branży beauty, napędzaną zmianą zachowań konsumenckich i rosnącym znaczeniem kategorii wellbeing. Globalna gospodarka wellness osiągnęła wartość 6,8 bln USD w 2024 roku (według danych Global Wellness Institute) i wzrośnie do 9,8 bln USD do 2029. Jednocześnie zapachy odpowiadają za aż 23% prognozowanego wzrostu rynku kosmetycznego w najbliższych latach (Euromonitor International).

W Polsce dynamika sprzedaży jest bardziej umiarkowana (ok. 2-3% rocznie), jednak konkurencja wyraźnie przesuwa się w kierunku jakości i wartości produktu. Konsumenci coraz częściej poszukują zapachów trwałych, wyrazistych i dopasowanych do codziennego użytkowania.

Zmienia się także sposób postrzegania wartości produktów w kategorii zapachów. Dane KPMG wskazują, że ceny wiodących marek wzrosły o 54% od 2019 roku, co wpływa na większą uważność konsumentów przy wyborze zapachu. Coraz częściej rezygnują oni z kierowania się wyłącznie marką na rzecz produktów oferujących realną jakość, trwałość i dopasowanie do stylu życia. W efekcie rośnie znaczenie zapachów, które odpowiadają na potrzebę intensywności i codziennego komfortu użytkowania.

W tym kontekście szczególnie dynamicznie rozwija się kategoria perfum, która łączy funkcję użytkową z emocjonalną. Zapachy stają się elementem codziennych rytuałów, a nie jedynie okazjonalnym zakupem. Rosnące znaczenie praktyk takich jak layering (łączenie zapachów) czy częstsze użycie sprawiają, że konsumenci szukają kompozycji bardziej intensywnych, trwałych i pozwalających na personalizację doświadczenia zapachu, dopasowanego do różnych momentów dnia.

Na tę zmianę odpowiada marka Made in Lab, wprowadzając linię perfum PRIVÉ - kolekcję zapachów zaprojektowaną z myślą o intensywności, trwałości i wyrazistym charakterze. Nowa linia stanowi rozszerzenie dotychczasowej oferty marki i podkreśla rosnące znaczenie jakości jako kluczowego kryterium wyboru wśród klientów.

- Konsument coraz rzadziej kupuje zapach „dla marki”, a coraz częściej „dla efektu”. Liczy się trwałość, projekcja i to, jak zapach pracuje na skórze w ciągu dnia. To właśnie jakość i doświadczenie użytkownika stają się dziś najważniejszym wyróżnikiem, dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie pierwszej linii perfum w portfolio Made in Lab. PRIVÉ rozszerza dotychczasową ofertę i wzmacnia naszą obecność w kategorii zapachów - komentuje Bartosz Jonas, Wiceprezes Zarządu firmy Błysk.

Kolekcja Made in Lab PRIVÉ obejmuje 20 zapachów perfum. Dziesięć przeznaczonych dla kobiet oraz dziesięć kompozycji dedykowanych mężczyznom. Produkty wyróżniają się zwiększoną koncentracją kompozycji zapachowych, co przekłada się na ich intensywność

i długotrwałość. Zapachy utrzymują się na skórze przez wiele godzin, odpowiadając na rosnące oczekiwania konsumentów. To obecność, a nie chwilowe wrażenie.

Kolekcja PRIVÉ debiutuje w kwietniu i aż osiem kompozycji jest dostępnych na wyłączność we wszystkich drogeriach Rossmann. Pozostałe zapachy można zakupić na stronie internetowej Made in Lab. Cena referencyjna za 50 ml wynosi 79,99 zł.

- Wyjątkowość kolekcji PRIVÉ podkreśla również design flakonów. Postawiliśmy na minimalizm oraz naturalne elementy, które wzmacniają przekonanie, że to, co najważniejsze, kryje się w środku. Kluczowa pozostaje dla nas jakość i dopracowanie każdej kompozycji - mówi Izabela Bednarczyk-Wiktor, Head of Marketing

Rynek zapachów wchodzi w nową fazę rozwoju, opartą nie na logotypach, lecz na jakości doświadczenia, trwałości, intensywności i dopasowaniu do codziennych potrzeb użytkowników.

