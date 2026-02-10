Formuły PURE LINE opierają się na minimalistycznych składach, starannie dobranych surowcach i sprawdzonych substancjach aktywnych, które wspierają naturalne funkcje skóry. Produkty są odpowiednie także dla skóry wrażliwej, wymagającej i skłonnej do podrażnień.

Czyste oleje i pielęgnacja bazowa

W linii PURE LINE znajdują się czyste oleje roślinne, takie jak olej migdałowy i olej rycynowy, przeznaczone do wielokierunkowej pielęgnacji skóry, włosów i paznokci. To kosmetyki wzbogacone o najlepszy antyoksydant – witaminę E, o wszechstronnym zastosowaniu – idealne do świadomej, indywidualnie dopasowanej rutyny pielęgnacyjnej.

Uzupełnieniem są olejki do ciała, masażu i pielęgnacji skóry w okresie ciąży, które wspierają elastyczność skóry, regenerację i komfort.

Codzienne oczyszczanie i pielęgnacja

PURE LINE obejmuje szeroką gamę łagodnych żeli pod prysznic, mydeł do rąk, żeli do mycia twarzy oraz płyn micelarny, które skutecznie oczyszczają skórę bez naruszania jej bariery hydrolipidowej. Różnorodność wariantów pozwala dopasować produkt do indywidualnych potrzeb skóry – nawilżenia, ukojenia, regeneracji lub normalizacji.

Pielęgnacja włosów

Szampony, odżywki i maski SYLVECO PURE LINE zostały stworzone z myślą o zachowaniu równowagi skóry głowy i poprawie kondycji włosów. Łagodne formuły myjące, składniki nawilżające i wzmacniające sprawiają, że produkty sprawdzą się w codziennym stosowaniu, również przy skórze wrażliwej.

Komfort i ochrona

Nowością w ofercie są antyperspirant i bloker, które zapewniają skuteczną ochronę przed nadmiernym poceniem, jednocześnie dbając o komfort i kondycję skóry. To rozwiązania stworzone z myślą o osobach poszukujących skutecznych, ale jednocześnie przemyślanych formuł.

Pielęgnacja ust i ciała

Linia obejmuje również balsamy do ust w różnych wariantach zapachowych, które łączą skuteczną ochronę z przyjemnością stosowania, a także balsamy, mleczka i masła do ciała, odpowiadające na potrzeby skóry suchej, wrażliwej i wymagającej regeneracji.

Dla niej i dla niego

PURE LINE to także linia MEN – uniwersalne produkty 3w1, stworzone z myślą o prostocie, skuteczności i codziennym komforcie męskiej pielęgnacji.

