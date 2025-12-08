Grudzień zawsze przychodzi z przyspieszeniem: w domu pachnie piernikami, w kalendarzu lądują ostatnie spotkania, a między porządkami a dopinaniem projektów pojawia się ta myśl — komu i co podłożyć pod choinkę? W ferworze przygotowań warto postawić na prezenty, które naprawdę cieszą: stylowe, praktyczne i trafione w punkt. Oto trzy propozycje, które w tym przedświątecznym wirze ułatwią ci zadanie i dodadzą grudniowi odrobiny przyjemnego blasku.

Bluza, która jest jak manifest: limitowana Coca-Cola x Marcell Pustul

Create real magic. Wear the icon. to hasło, które nie tylko w czasie świąt ma ogromne znaczenie. Pierwszą propozycją dla miłośników stylu jest bluza, która łączy designerski sznyt z przesłaniem. Po jednej stronie klasyczna, kultowa marka Coca-Cola, która od ponad 50 lat towarzyszy Polakom. Po drugiej — Marcell Pustul, uznany międzynarodowy projektant mody młodej generacji.

Efekt? Limitowana bluza z organicznej bawełny, zaprojektowana tak, by w jednym projekcie połączyć miękkość codzienności i estetyczną dyscyplinę wysokiej mody. To prezent dla osoby, która ceni jakość, lubi opowieści stojące za markami i chętnie sięga po produkty z misją — bluza ta symbolizuje bowiem ideę dobra i wspólnoty.

Idealna do jeansów, ale równie pięknie zagra ze spódnicą — podkreśli modowy sznyt, charakter i pewność siebie osoby, która ją nosi. To jeden z tych elementów garderoby, które pracują zarówno w codziennym looku, jak i w stylizacjach z odrobiną świątecznego blasku.

Bluza dostępna jest od połowy listopada w butiku THE SALON przy Tamce 49. Brzmi jak idealny świąteczny gift, prawda?

Pewność siebie, która trwa, czyli depilator IPL od marki Braun

Dla osób, które szukają nowoczesnych i skutecznych rozwiązań, doskonałym wyborem na prezent będzie depilator Braun Skin i-expert Smart IPL – innowacyjny system IPL, który współpracuje z aplikacją mobilną. To urządzenie, które pozwala cieszyć się pewnością siebie i gładkością skóry. Jego intuicyjna obsługa sprawia, że depilacja staje się łatwa i przyjemna, niemal jak rytuał. Dzięki aplikacji mobilnej możesz śledzić swoje postępy i stworzyć spersonalizowany plan zabiegów, który dostosowuje się do Twoich potrzeb w czasie rzeczywistym.

Depilator Braun Skin i-expert Smart IPL rozpoznaje potrzeby i dostarcza wskazówki podczas każdego zabiegu, aby zapewnić najlepsze rezultaty niezależnie od rodzaju skóry. Dzięki technologii Smart SkinProtect urządzenie automatycznie dobiera impulsy świetlne do koloru skóry, a wbudowany filtr UV gwarantuje bezpieczeństwo depilacji zarówno na ciele, jak i na twarzy. Funkcja Smart Planner umożliwia kontrolowanie harmonogramu sesji, dzięki czemu zawsze wiesz, ile zabiegów pozostało do wykonania.

Rezultat? Gładka skóra, która pozostaje taka przez nawet 2 lata*, przy pełnym komforcie i bezpieczeństwie. A nowoczesny design urządzenia sprawia, że jego widok to czysta przyjemność.

*Przy przestrzeganiu zalecanego harmonogramu sesji. Indywidualne wyniki mogą się różnić.

Wsparcie nie tylko od święta

W świątecznym okresie warto pomyśleć o prezentach, które naprawdę troszczą się o naszych bliskich – nie tylko przez chwilę, ale dłużej niż tylko w czasie świąt. Dobrym sposobem na takie holistyczne podejście jest zadbanie o ich czas wolny, spokój, dobre samopoczucie, rozmowę, bliskość i codzienną dietę. Czasem w tym dbaniu mogą wspierać nas wysokiej jakości suplementy diety, takie jak produkty marki Remé, stworzone po to, by wspierać piękno i pielęgnację „od wewnątrz”. To propozycje, które nie tylko cieszą od razu po rozpakowaniu, lecz oferują realną, długotrwałą wartość – idealne prezenty dla tych, którym chcemy podarować coś więcej niż przedmiot: troskę, uwagę i codzienne wsparcie.

Linia Remé Kolagenowa Formuła Piękna to klasyczne, uniwersalne formuły kolagenowe w różnych smakach (neutralnym, pomarańcza-marakuja i truskawka-opuncja figowa), które wspierają elastyczność skóry¹ oraz zdrowie włosów i paznokci².

Dla mężczyzn powstał Remé Men. Zawiera składniki, które: pomagają zachować zdrową skórę i włosy (cynk, biotyna), wspierają prawidłowe funkcjonowanie mięśni (witamina D), a także przywracają energię i wspierają wydolność fizyczną organizmu (żeń-szeń). Remé Night to formuła wzbogacona o ekstrakt z kwiatów passiflory i melatoninę, która ułatwia i przyspiesza zasypianie³, aby nocna regeneracja zamieniła się w prawdziwy beauty sleep! A dla fanek efektów anti-age stworzono Remé Renew – suplement oparty na standaryzowanym ekstrakcie z owoców czerwonej pomarańczy (Red Orange Complex®) o działaniu udowodnionym w badaniu naukowym, dzięki czemu zadba o jędrność i blask skóry już w 15 dni⁴ⁱ⁵. A na dodatek jest odpowiedni dla wegan!

Suplement diety. Zawiera składniki, które wspomagają funkcje organizmu poprzez uzupełnienie normalnej diety. Nie ma właściwości leczniczych.

Voucher na jogę – prezent, który pozwala wsłuchać się w siebie

W świecie, w którym tempo pracy działa jak solidny sprint maratoński, voucher na jogę jest czymś więcej niż prezentem. To mały restart systemu — moment, w którym ciało i głowa mogą zsynchronizować się na nowo. To strategiczne wdrożenie wellbeingu, które daje obdarowanej osobie przestrzeń na oddech, regenerację i powrót do równowagi.

Voucher na jogę to też piękny sygnał: „Zatrzymaj się. Zrób coś dla siebie. Odpoczynek nie jest luksusem — jest zasobem”. Idealny dla kogoś, kto żyje szybko, lubi łączyć styl życia z troską o ciało, docenia świadome wybory i czuje, że harmonii czasem trzeba pomóc wejść w plan dnia. Do tego elegancko komunikuje: „Twoje samopoczucie jest priorytetem — również z perspektywy długoterminowej efektywności”

Ulubione perfumy – klasyk, który zawsze się sprawdza

Dobrze dobrany zapach działa jak niewidoczny element dress code’u: podkreśla charakter, dodaje pewności siebie i wnosi odrobinę luksusu do codziennych aktywności. Perfumy to prezent z kategorii premium essentials — piękny, osobisty i kompletnie ponadczasowy.

Żeby jednak trafić w punkt, warto na chwilę wejść w rolę cichego obserwatora i sprawdzić, co naprawdę gra w duszy obdarowanej osoby. Czy lubi świeże, cytrusowe akordy? A może marzy o cięższych, wieczorowych kompozycjach z nutą ambry i wanilii? Czasem wystarczy rzut okiem na półkę w łazience, kilka dyskretnych pytań albo wyłapanie, jakich zapachów szuka w perfumerii.

Możesz postawić na nowość, kultowy klasyk albo flakon, który wiesz, że dana osoba kocha — ale jeśli nie chcesz strzelać na ślepo, idealną alternatywą jest voucher do mieszalni zapachów. To prezent, który pozwala stworzyć własny, niepowtarzalny aromat, dopasowany do stylu, osobowości i marzeń.

Jeśli święta mają w sobie coś z rytuału, to właśnie moment wręczania prezentów jest jego finałem. Wybierając produkty, które łączą styl, komfort i wartości, tworzysz nie tylko gest, ale doświadczenie: eleganckie, przemyślane, dopracowane niczym dobrze zrealizowany projekt. A gdy pod choinką pojawi się limitowana bluza Coca-Cola x Marcell Pustul, depilator Braun, suplementy Remé, voucher na jogę czy ulubione perfumy, możesz mieć pewność, że ten rok zamknie się z miękkim, świątecznym „wow”.

