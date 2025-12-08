Grudzień zawsze przychodzi z przyspieszeniem: w domu pachnie piernikami, w kalendarzu lądują ostatnie spotkania, a między porządkami a dopinaniem projektów pojawia się ta myśl — komu i co podłożyć pod choinkę? W ferworze przygotowań warto postawić na prezenty, które naprawdę cieszą: stylowe, praktyczne i trafione w punkt. Oto trzy propozycje, które w tym przedświątecznym wirze ułatwią ci zadanie i dodadzą grudniowi odrobiny przyjemnego blasku.

Bluza, która jest jak manifest: limitowana Coca-Cola x Marcell Pustul

packshot_cocacola(22)
Mat. prasowe

Create real magic. Wear the icon. to hasło, które nie tylko w czasie świąt ma ogromne znaczenie. Pierwszą propozycją dla miłośników stylu jest bluza, która łączy designerski sznyt z przesłaniem. Po jednej stronie klasyczna, kultowa marka Coca-Cola, która od ponad 50 lat towarzyszy Polakom. Po drugiej — Marcell Pustul, uznany międzynarodowy projektant mody młodej generacji.

Efekt? Limitowana bluza z organicznej bawełny, zaprojektowana tak, by w jednym projekcie połączyć miękkość codzienności i estetyczną dyscyplinę wysokiej mody. To prezent dla osoby, która ceni jakość, lubi opowieści stojące za markami i chętnie sięga po produkty z misją — bluza ta symbolizuje bowiem ideę dobra i wspólnoty.

Idealna do jeansów, ale równie pięknie zagra ze spódnicą — podkreśli modowy sznyt, charakter i pewność siebie osoby, która ją nosi. To jeden z tych elementów garderoby, które pracują zarówno w codziennym looku, jak i w stylizacjach z odrobiną świątecznego blasku.

Bluza dostępna jest od połowy listopada w butiku THE SALON przy Tamce 49. Brzmi jak idealny świąteczny gift, prawda?

Pewność siebie, która trwa, czyli depilator IPL od marki Braun

2025-12-02 14_52_27-Greenshot
Mat. prasowe

Dla osób, które szukają nowoczesnych i skutecznych rozwiązań, doskonałym wyborem na prezent będzie depilator Braun Skin i-expert Smart IPL – innowacyjny system IPL, który współpracuje z aplikacją mobilną. To urządzenie, które pozwala cieszyć się pewnością siebie i gładkością skóry. Jego intuicyjna obsługa sprawia, że depilacja staje się łatwa i przyjemna, niemal jak rytuał. Dzięki aplikacji mobilnej możesz śledzić swoje postępy i stworzyć spersonalizowany plan zabiegów, który dostosowuje się do Twoich potrzeb w czasie rzeczywistym.

Depilator Braun Skin i-expert Smart IPL rozpoznaje potrzeby i dostarcza wskazówki podczas każdego zabiegu, aby zapewnić najlepsze rezultaty niezależnie od rodzaju skóry. Dzięki technologii Smart SkinProtect urządzenie automatycznie dobiera impulsy świetlne do koloru skóry, a wbudowany filtr UV gwarantuje bezpieczeństwo depilacji zarówno na ciele, jak i na twarzy. Funkcja Smart Planner umożliwia kontrolowanie harmonogramu sesji, dzięki czemu zawsze wiesz, ile zabiegów pozostało do wykonania.

Rezultat? Gładka skóra, która pozostaje taka przez nawet 2 lata*, przy pełnym komforcie i bezpieczeństwie. A nowoczesny design urządzenia sprawia, że jego widok to czysta przyjemność.

*Przy przestrzeganiu zalecanego harmonogramu sesji. Indywidualne wyniki mogą się różnić.

Wsparcie nie tylko od święta

REME_kompozycja_range_bez_Bloom_2500x1406px_3
Mat. prasowe

W świątecznym okresie warto pomyśleć o prezentach, które naprawdę troszczą się o naszych bliskich – nie tylko przez chwilę, ale dłużej niż tylko w czasie świąt. Dobrym sposobem na takie holistyczne podejście jest zadbanie o ich czas wolny, spokój, dobre samopoczucie, rozmowę, bliskość i codzienną dietę. Czasem w tym dbaniu mogą wspierać nas wysokiej jakości suplementy diety, takie jak produkty marki Remé, stworzone po to, by wspierać piękno i pielęgnację „od wewnątrz”. To propozycje, które nie tylko cieszą od razu po rozpakowaniu, lecz oferują realną, długotrwałą wartość – idealne prezenty dla tych, którym chcemy podarować coś więcej niż przedmiot: troskę, uwagę i codzienne wsparcie.

Linia Remé Kolagenowa Formuła Piękna to klasyczne, uniwersalne formuły kolagenowe w różnych smakach (neutralnym, pomarańcza-marakuja i truskawka-opuncja figowa), które wspierają elastyczność skóry¹ oraz zdrowie włosów i paznokci².

Dla mężczyzn powstał Remé Men. Zawiera składniki, które: pomagają zachować zdrową skórę i włosy (cynk, biotyna), wspierają prawidłowe funkcjonowanie mięśni (witamina D), a także przywracają energię i wspierają wydolność fizyczną organizmu (żeń-szeń). Remé Night to formuła wzbogacona o ekstrakt z kwiatów passiflory i melatoninę, która ułatwia i przyspiesza zasypianie³, aby nocna regeneracja zamieniła się w prawdziwy beauty sleep! A dla fanek efektów anti-age stworzono Remé Renew – suplement oparty na standaryzowanym ekstrakcie z owoców czerwonej pomarańczy (Red Orange Complex®) o działaniu udowodnionym w badaniu naukowym, dzięki czemu zadba o jędrność i blask skóry już w 15 dni⁴ⁱ⁵. A na dodatek jest odpowiedni dla wegan!

Suplement diety. Zawiera składniki, które wspomagają funkcje organizmu poprzez uzupełnienie normalnej diety. Nie ma właściwości leczniczych.

Voucher na jogę – prezent, który pozwala wsłuchać się w siebie

Couple exchanging christmas gift with red bow on background of christmas tree with lights. Stylish couple hands holding present with red ribbon close up in festive decorated room. Happy Holidays
Mat. prasowe

W świecie, w którym tempo pracy działa jak solidny sprint maratoński, voucher na jogę jest czymś więcej niż prezentem. To mały restart systemu — moment, w którym ciało i głowa mogą zsynchronizować się na nowo. To strategiczne wdrożenie wellbeingu, które daje obdarowanej osobie przestrzeń na oddech, regenerację i powrót do równowagi.

Voucher na jogę to też piękny sygnał: „Zatrzymaj się. Zrób coś dla siebie. Odpoczynek nie jest luksusem — jest zasobem”. Idealny dla kogoś, kto żyje szybko, lubi łączyć styl życia z troską o ciało, docenia świadome wybory i czuje, że harmonii czasem trzeba pomóc wejść w plan dnia. Do tego elegancko komunikuje: „Twoje samopoczucie jest priorytetem — również z perspektywy długoterminowej efektywności”

Ulubione perfumy – klasyk, który zawsze się sprawdza

With gift box. Lovely young couple are celebrating New Year at home
Mat. prasowe

Dobrze dobrany zapach działa jak niewidoczny element dress code’u: podkreśla charakter, dodaje pewności siebie i wnosi odrobinę luksusu do codziennych aktywności. Perfumy to prezent z kategorii premium essentials — piękny, osobisty i kompletnie ponadczasowy.

Żeby jednak trafić w punkt, warto na chwilę wejść w rolę cichego obserwatora i sprawdzić, co naprawdę gra w duszy obdarowanej osoby. Czy lubi świeże, cytrusowe akordy? A może marzy o cięższych, wieczorowych kompozycjach z nutą ambry i wanilii? Czasem wystarczy rzut okiem na półkę w łazience, kilka dyskretnych pytań albo wyłapanie, jakich zapachów szuka w perfumerii.

Możesz postawić na nowość, kultowy klasyk albo flakon, który wiesz, że dana osoba kocha — ale jeśli nie chcesz strzelać na ślepo, idealną alternatywą jest voucher do mieszalni zapachów. To prezent, który pozwala stworzyć własny, niepowtarzalny aromat, dopasowany do stylu, osobowości i marzeń.

Bright interior of the living room with a sofa and a large Chris
Adobe Stock

Jeśli święta mają w sobie coś z rytuału, to właśnie moment wręczania prezentów jest jego finałem. Wybierając produkty, które łączą styl, komfort i wartości, tworzysz nie tylko gest, ale doświadczenie: eleganckie, przemyślane, dopracowane niczym dobrze zrealizowany projekt. A gdy pod choinką pojawi się limitowana bluza Coca-Cola x Marcell Pustul, depilator Braun, suplementy Remé, voucher na jogę czy ulubione perfumy, możesz mieć pewność, że ten rok zamknie się z miękkim, świątecznym „wow”.

¹ (źródło: Proksch, E. et al. (2014). Oral Supplementation of Specific Collagen Peptides Has Beneficial Effects on Human Skin Physiology: A Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Skin Pharmacology and Physiology, 27(1), 47–55) (źródło: Proksch, E. et al. (2014). Oral Intake of Specific Bioactive Collagen Peptides Reduces Skin Wrinkles and Increases Dermal Matrix Synthesis. Skin Pharmacology and Physiology, 27(3), 113–119) 3. (źródło: Schunck, M. et al. (2015). Dietary Supplementation with Specific Collagen Peptides Has a Body Mass Index-Dependent Beneficial Effect on Cellulite Morphology. Journal of Medicinal Food, 18(12), 1340–1348)
² Biotyna i Cynk pomagają zachować zdrowie włosów i paznokci
³ Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie. Korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać
⁴ Działanie wynikające z właściwości Red Orange Complex® na podstawie: Nobile, V. et al., Photoprotective and Antiaging Effects of a Standardized Red Orange (Citrus sinensis (L.) Osbeck) Extract in Asian and Caucasian Subjects: A Randomized, Double-Blind, Controlled Study. Nutrients 2022, 14(11): 2241.
⁵ Korzystne efekty uzyskane po 14 dniach suplementacji (pomiar wykonano w dniu 15) Red Orange Complex® dotyczą parametrów: jędrność, elastyczność i blask skóry.
⁶ Cynk pomaga zachować zdrowe włosy, paznokcie i skórę

Materiał promocyjny marek: Coca-Cola, Braun, Remé