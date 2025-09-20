Aby makijaż wyglądał efektownie i naturalnie, kluczowe jest jednak perfekcyjne przygotowanie skóry — tu wkracza koreańska linia Kimoco Glass Skin, łącząca filozofię „pielęgnuj, nie zakrywaj” z praktycznym zastosowaniem przygotowania skóry do makijażu

Krok pierwszy: rozświetlająca baza

Krem-serum z linii Kimoco Glass Skin to wielofunkcyjny preparat, który w jednej formule łączy zalety kremu i serum. Lekka konsystencja szybko się wchłania i zapewnia długotrwałe nawilżenie. Rano stosuj na skórę twarzy w proporcjach ok. 70% serum i 30% krem. To doskonała baza pod makijaż w stylu Toasty Glam.

Krok drugi: punktowe rozświetlenie

Kilka minut przed aplikacją lekkiego podkładu warto sięgnąć po Kimoco Glass Skin – krem pod oczy. Delikatna formuła z pigmentami odbijającymi światło rozświetla okolice oczu, kości policzkowe i łuk kupidyna, poprawiając efekt końcowy makijażu — bez konieczności stosowania intensywnych rozświetlaczy na tych partiach twarzy.

Krok trzeci: Utrwalenie i wzmacnianie efektu

Po zakończonym makijażu spryskaj skórę Mgiełką odświeżającą Kimoco Glass Skin. Ta lekka mgiełka, oparta m.in. na wodzie ryżowej „nie zwarzy” podkładu, zdejmie ze skóry pudrowość, doda cerze subtelnego blasku. Gdy Twoja cera wygląda na zmęczoną w środku dnia kilka psiknięć mgiełką odświeży ją, zniweluje uczucie ściągnięcia i przywróci cerze promienny wygląd - bez konieczności poprawiania makijażu.

Zastosowanie minimalistycznej, ale skutecznej rutyny pielęgnacyjnej z kosmetykami Kimoco Glass Skin pomaga stworzyć idealną bazę pod makijaż w stylu Toasty Glam. Dzięki precyzyjnej pielęgnacji skóra staje się gładka i nawilżona oraz gotowa na przyjęcie kosmetyków do makijażu w ciepłych odcieniach.

