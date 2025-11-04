Pomysł zrodzony z życia (i nieprzespanych nocy)

The Morning Affair założyły dwie przyjaciółki Magda Wiśniewska i Ania Gałuszka – z myślą o wszystkich dziewczynach, które – tak jak one – nigdy nie mają czasu się wyspać, wieczorem mają milion rzeczy do zrobienia, a o poranku bardzo żałują wieczornych decyzji. Bo niestety odbijają się one rano…. w lustrze.

– Żartowałyśmy, że koło 40-tki takie nieprzespane noce już niestety nie jest tak łatwo zamaskować. Choć chyba więcej w tym było żalu niż żartu – mówi Ania, współzałożycielka marki.

– I tak oto pijąc trzecią kawę tego dnia, doszłyśmy do wniosku: skoro życie (a nazywając rzeczy po imieniu – dzieci, które nie chcą zasnąć, nocne pranie, wczesne dojazdy do pracy, a czasem też nowy odcinek serialu) nie daje nam długo spać, to przynajmniej wyciśnijmy ze snu, ile się da i róbmy to w dobrym stylu – dodaje Magda.

Tak zrodził się pomysł na The Morning Affair – markę zajmującą się dobrym snem, z lekką i barwną komunikacją, a przede wszystkim ze świetnymi produktami, które robią robotę, gdy Ty śpisz.

Jedwab, który dba o Ciebie, gdy Ty śpisz

W kolekcji marki znajdują się jedwabne opaski na oczy do spania – szerokie, otulające i przede wszystkim blokujące dostęp światła. Dla posiadaczek długich rzęs jest też coś specjalnego -– wersja 3D z profilowaniem na oczy, dzięki którym rzęsy nie gniotą się w nocy. Opaski Wrap & Nap dbają o delikatną skórę wokół oczu i nie powodują zmarszczek sennych.

Można dopasować do nich jedwabne poszewki na poduszki, gładkie lub w printy Early Bird zaprojektowane przez polską ilustratorkę Klaudię Kusik-Budzyn. Spanie na nich to czysta przyjemność, bo są obłędnie gładkie i chłodne w dotyku, a w przeciwieństwie do bawełny nie pozostawiają odgnieceń na twarzy, pomagając dbać o jej nawilżenie.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że sen to podstawa. Ale nawet jeśli nie uda Ci się przespać 7-8 godzin, to przynajmniej wyciśnij ze snu, tyle ile się da i śpij pięknie!

Produkty The Morning Affair znajdziesz na www.themorningaffair.com

Materiał promocyjny marki The Morning Affair