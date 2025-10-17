Dobra wiadomość? Jesienne wypadanie włosów nie musi oznaczać katastrofy. To idealny moment, by zadbać o skórę głowy i sięgnąć po kosmetyki trychologiczne, które działają u źródła problemu. Tri.hee to prosty, skuteczny i nowoczesny sposób na włosy pełne blasku – od samej nasady aż po końce.

Dlaczego włosy wypadają jesienią?

Po lecie pełnym słońca i wysokich temperatur włosy bywają osłabione, przesuszone i bardziej podatne na łamanie. Dodatkowo zmiany hormonalne oraz mniejsza ilość światła dziennego mogą wpływać na cykl wzrostu włosa. W efekcie w październiku i listopadzie często widzimy więcej włosów na szczotce czy pod prysznicem.

Holistyczna pielęgnacja – klucz do zdrowych włosów

Eksperci trychologii podkreślają, że piękne włosy zaczynają się od zdrowej skóry głowy. Właśnie dlatego powstała marka Tri.hee – kapsułowa pielęgnacja opracowana we współpracy z trychologami, która łączy nowoczesne składniki aktywne z prostymi rytuałami dopasowanymi do codziennego życia.

Jak wspierać włosy w sezonie jesiennym?

Dokładne oczyszczanie skóry głowy – raz w tygodniu sięgnij po hee Exfo Clean Trichology Płyn-Peeling do skóry głowy z kwasami AHA i BHA. Delikatnie usuwa martwy naskórek, odblokowuje mieszki włosowe i pomaga regulować wydzielanie sebum. Wzmocnienie cebulek – codzienna aplikacja hee Growth Activator Trichology – Wcierki na porost z kompleksem HydraAge i naturalnym olejkiem rozmarynowym to świetny sposób na stymulację porostu włosów. Składniki aktywne poprawiają mikrokrążenie, dotleniają mieszki i wspierają odrastanie mocniejszych kosmyków. Ukojenie i regeneracja – jeśli towarzyszy Ci swędzenie, suchość czy zaczerwienienie skóry głowy, ulgę przyniesie hee Calm Derm Trichology – Serum Łagodzące do skóry głowy z ektoiną i fermentowanymi olejami. To produkt, który przywraca komfort, a jednocześnie wzmacnia naturalną barierę skóry.

Efekt?

Regularna pielęgnacja to mniejsze wypadanie, mocniejsze cebulki i włosy pełne energii. Dzięki Tri.hee nawet trudny sezon przejściowy można przetrwać bez stresu i z fryzurą, która zachwyca zdrowym wyglądem.

Produkty marki Tri.hee znajdziesz wyłącznie w drogeriach Rossmann – a teraz, od 4 do 17 października, cała linia dostępna jest w wyjątkowej, promocyjnej cenie. To idealny moment, by odkryć kapsułową pielęgnację, która kompleksowo dba o skórę głowy i włosy.

