Pasta jajeczna FIT – 6 przepisów na zdrową pastę jajeczną wprost od dietetyka

Pasta jajeczna FIT to doskonały pomysł na dodatek do śniadania, lub na lunch. Zdrowa pasta z jajek sprawdza się też, gdy nie wiesz, co zjeść na kolację. Połącz fit pastę jajeczną z dobrej jakości chlebem lub zamiennikiem pieczywa, a uzyskasz wartościowy posiłek. Nasze przepisy na pastę jajeczną fit wykonasz błyskawicznie z łatwodostępnych składników.

Spis treści:

Fit pasta jajeczna to prosty bazowy posiłek, który można doskonale urozmaicić. Sama kaloryczność jajek nie jest wysoka. Z jajek można więc przygotować wiele fit przepisów. Klasyczny przepis na pastę jajeczną jest jednak dość kaloryczny. Posiekane jajka są tam zanurzone w majonezie. Nawet naturalny majonez z dobrym składem lub domowy majonez, nie jest dietetyczny. Żeby jeść pastę jajeczną w dietetycznej fit formie, musisz zmodyfikować przepis.

To proste, wystarczy, że zastosujesz poniższe wskazówki.

Do pasty jajecznej fit dodawaj:

Dietetyczny majonez, który może stanowić bazę fit pasty.

Dużo warzyw , które zwiększa objętość i potencjał sycący pasty jajecznej.

, które zwiększa objętość i potencjał sycący pasty jajecznej. Niskokaloryczne zioła : koperek, szczypior, pietruszkę.

: koperek, szczypior, pietruszkę. Niskokaloryczne sosy poprawiające smak: musztardę, chrzan, dobrej jakości ketchup.

poprawiające smak: musztardę, chrzan, dobrej jakości ketchup. Przyprawy (także mniej oczywiste): zielony pieprz, pieprz, gałkę muszkatołową, curry.

Unikaj za to dodawania do pasty jajecznej fit: majonezu, oleju, tłustej śmietany. Tak odchudzona przerobiona pasta jajeczna fit jest jednocześnie bardzo zdrowa. Sprawdzi się dla osób dbających o fit sylwetkę, ale też dla każdego w każdym wieku.

Czy pasta jajeczna jest fit?

Zastanawiasz się, czy zwyczajna pasta jajeczna jest fit? Niekoniecznie, zazwyczaj nie. Choć może być elementem zdrowego posiłku, zwykła pasta jajeczna zazwyczaj nie jest fit przez wysoką kaloryczność. Jest w niej sporo majonezu, a kaloryczność majonezu jest wysoka. 100 g klasycznej pasty jajecznej to ok. 400 kcal. To naprawdę sporo. Jednocześnie pasta jajeczna zawiera ok. 7 g białka w 100 g.

Co zamiast majonezu do pasty jajecznej fit?

Podmiana majonezu na fit produkt to najprostszy sposób na przemianę klasycznej pasty jajecznej w pastę fit. Zamiast majonezu do pasty jajecznej fit możesz dodać:

Oto klasyczny, prosty przepis na fit pastę jajeczną. Możesz wykorzystać go jako przepis bazowy i samodzielnie zdecydować o zdrowych dodatkach do pasty jajecznej. Polecamy np. kiszonki, nowalijki, lub świeże zioła.

Składniki:

2 jajka ugotowane na twardo,

2 łyżki gęstego jogurtu greckiego 0%,

łyżeczka musztardy Dijon,

garść szczypiorku,

świeżo mielony pieprz.

Sposób przygotowania:

Pokrój jaja w kostkę. Wymieszaj jogurt z musztardą. Posiekaj szczypiorek. Wymieszaj jajka z sosem i szczypiorkiem. Dopraw świeżo mielonym pieprzem.

Kalorie i białko:

Podany przepis zawiera ok. 200 kcal i ok. 20 g białka w całej porcji.



fot. Pasta jajeczna fit/ Adobe Stock, Martin Rettenberger

Fit pasta jajeczna z tuńczykiem dostarcza więcej białka i cennych kwasów omega 3, a jest bardzo smaczna. Postaw na fit pastę jajeczną z tuńczykiem, jeśli zależy ci na wyrazistym smaku pasty do chleba.

Składniki:

puszka tuńczyka z wody,

2 jajka,

pół czerwonej papryki,

2 łyżki jogurtu naturalnego,

łyżeczka kaparów.

Sposób przygotowania:

Posiekaj jajka w kostkę. Tuńczyka odcedź i rozdziel na mniejsze kawałki. Paprykę posiekaj w drobną kostkę. Kapary także pokrój drobno. Wymieszaj jajka z tuńczykiem, papryką i kaparami. Dodaj jogurt naturalny i wymieszaj dokładnie.

Kalorie i białko:

Powyższy przepis na fit pastę jajeczną z tuńczykiem zawiera ok. 354 kcal i 48 g białka. Są to 2 sugerowane porcje fit pasty jajecznej.

fot. Pasta jajeczna fit z tuńczykiem/ Adobe Stock, maria_lapina

Pasta jajeczna z awokado jest kremowa, ale wyrazista. Ma trochę więcej kalorii niż inne fit pasty jajeczne z naszego zestawienia, ale to przez bardzo zdrowe tłuszcze z awokado. Pasta z poniższego przepisu jest więc bardzo zdrowa.

Składniki:

2 jajka,

pół awokado,

8 pomidorków koktajlowych,

papryczka chili,

łyżeczka oliwy z oliwek,

garść kolendry.

Sposób przygotowania:

Pokrój jajka w małą kostkę. Pokrój awokado w kostkę o podobnej wielkości. Posiekaj pomidorki koktajlowe i odstaw je na sitku do odcieknięcia z płynu. Posiekaj papryczkę chili. Wymieszaj jajka z awokado, pomidorami i chili. Polej oliwą z oliwek i posyp kolendrą.

Kalorie i białko:

Fit pasta jajeczna z awokado z powyższego przepisu dostarcza ok. 359 kcal i 17 g białka. To rekomendowane 2 porcje.

fot. Pasta jajeczna fit z awokado/ Adobe Stock, Halfpoint

Chcesz zjeść zdrową pastę jajeczną, ale nie masz jajek lub nie chcesz ich jeść? Nie ma problemu. Oto przepis na fit pastę jajeczną bez jajek, na bazie tofu. Charakterystyczny jajeczny posmak zapewnia tu sól czarna kala namak. Przetestuj ten przepis, bo warto!

Składniki:

pół kostki naturalnego tofu,

ogórek kiszony,

20 ml wody z ogórków kiszonych,

duża szczypta czarnej soli kala namak,

łyżeczka musztardy,

pół białej cebuli,

łyżka jogurtu sojowego.

Sposób przygotowania:

Pokrusz w palcach tofu na bardzo małe kawałki. Polej tofu sokiem z ogórków kiszonych i posyp czarną solą. Posiekaj ogórki i cebulę. Wymieszaj tofu z warzywami. Dodaj jogurt sojowy i musztardę.

Kalorie i białko:

Porcja fit pasty bezjajecznej dostarcza ok. 200 kcal i 17 g białka. To jedna sugerowana porcja.

fot. Wegańska pasta a'la jajeczna bez jajek/ Adobe Stock, vaaseenaa

Jeśli nie przepadasz za pastą jajeczną przez jej mdły smak, bardzo polubisz się z tym przepisem. Jajka są tu połączone z chrzanem, więc pasta jest nie tylko fit, ale również bardzo smaczna. Pasuje na wielkanocny stół, ale nie tylko.

Składniki:

2 jajka,

łyżka śmietany 12%,

kopiasta łyżeczka chrzanu,

garść koperku.

Sposób przygotowania:

Jajka pokrój w kostkę. Wymieszaj śmietanę z siekanym koperkiem i chrzanem. Jajka wymieszaj z powstałym sosem chrzanowym.

Kalorie i białko:

Porcja fit pasty jajecznej z chrzanem dostarcza ok. 171 kcal i 14 g białka. To doskonała porcja na raz dla zdrowej dorosłej osoby.

fot. Pasta jajeczna fit z chrzanem/ Adobe Stock, timolina

Pasta jajeczna fit w wersji z zielonym pieprzem to prosty, a zaskakująco smaczny przepis. Marynowany zielony pieprz jest niskokaloryczny, ale nadaje przepisowi dużo smaku i aromatu. Serek Bieluch zastępuje tu kaloryczny majonez, poprawiając proporcje makroskładników w tym fit wyrobie.

Składniki:

jajko ugotowane na twardo,

opakowanie serka Bieluch,

2 łyżki marynowanego zielonego pieprzu,

ogórek.

Sposób przygotowania:

Posiekaj jajko w drobną kostkę. Pieprz rozgnieć w moździerzu na bardzo małe kawałki. Ogórka posiekaj w kostkę. Wymieszaj z serkiem Bieluch jajko, pieprz i ogórka. Dopraw pastę solą.

Kalorie i białko:

Pasta jajeczna fit z zielonym pieprzem z tego przepisu dostarcza ok. 200 kcal i 13 g białka. To jedna porcja dla zdrowej, dorosłej osoby.

fot. Pasta jajeczna fit z zielonym pieprzem/ Adobe Stock, Tiramisu Studio

