Co zamiast chleba na diecie? 6 zdrowych zamienników pieczywa

W dobrej jakości chlebie nie ma nic złego.Wybieraj pieczywo o jak najprostszym składzie z mąki razowej, wody, zakwasu, soli i ziaren. Kromka razowego chleba żytniego waży 35 g, dostarcza 75 kcal i jest dobrym źródłem korzystnych węglowodanów złożonych, błonnika pokarmowego i witamin z gr. B.

Polacy mają jednak ogromną słabość do kanapek, bo są szybkie w przygotowaniu. Pokażę ci, że można jeść „alternatywne kanapki” bez chleba. Spróbuj tych zamienników pieczywa, by zwiększyć różnorodność w swojej diecie. Nasze propozycje pozwalają na równie szybkie przygotowanie posiłku.

Spis treści:

Batat to lekko słodkie warzywo, które ma bardzo dużo przeciwstarzeniowego beta-karotenu. Bataty są zazwyczaj dość duże i pokrojone w plasterki mogą zastępować w chleb. Wystarczy, że dzień wcześniej obrane warzywa upieczesz z niewielkim dodatkiem oliwy z oliwek, soli, pieprzu i ziół.

Duże pieczarki portobello to fantastyczny zamiennik bułki do burgera. Jedna sztuka ma zaledwie 31 kcal i jest źródłem selenu, miedzi oraz błonnika pokarmowego. Jeśli chcesz jej użyć zamiast pieczywa wystarczy, że ugrillujesz pieczarkę z niewielkim dodatkiem oleju rzepakowego na patelni grillowej lub grillu elektrycznym.

Arkusz papieru ryżowego ma zaledwie 9 g i tylko 6 g węglowodanów (kromka chleba ma ich około 15-16 g). Produkt ten wystarczy lekko zwilżyć wodą i już jest gotowy do użycia. Możesz z niego przygotować niskokaloryczną wersję wrapów z nadzieniem z warzyw, awokado i jajek.

Łódeczki z papryki świetnie sprawdzą się zamiast chleba. To bardzo dobra propozycja dla osób, które preferują śniadania białkowo-tłuszczowe. Wystarczy pokroić umytą paprykę i oczyścić z gniazd nasiennych, a następnie nafaszerować łódeczki. Przygotuj farsz z sera twarogowego z dodatkiem posiekanej kolendry, sezamu i sosu sojowego. Ser wymieszaj z dodatkami i przełóż do papryki.

Gofry kojarzą ci się z kalorycznym deserem z bitą śmietaną i dżemem? Danie to można jednak przygotować na wiele innych sposobów. Wytrawne gofry to ciekawe rozwiązanie zamiast chleba.

Wystarczy gofrownica, mąka (np. z ciecierzycy, gryczana), jajka, mleko lub napój roślinny i ulubione zioła. Przygotowane w taki sposób ciasto wlej do gofrownicy. Na takiego gofra możesz położyć dowolne dodatki, które zazwyczaj nakładasz na kanapkę.

Duże liście sałaty to niskokaloryczny zamiennik pieczywa typu tortilla. Jeden liść ma tylko 4 kcal i nadaje się do kanapek zawijanych typu wrap. Sałata nie zapewnia dużej sytości, dlatego do kanapek z jej użyciem zawsze dodawaj porcję białka, np. hummus, jajko, pierś z kurczaka czy tofu. Białko uzupełnij warzywami i dowolnymi pestkami lub orzechami.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 20.09.2018.

Specjalistka z zakresu żywieniowego leczenia otyłości, insulinooporności i zespołu jelita wrażliwego. mgr inż. Barbara Dąbrowska-Górska dietetyk Specjalistka z zakresu żywieniowego leczenia otyłości, insulinooporności i zespołu jelita wrażliwego. Dietetyk z 12 letnim doświadczeniem. Ukończyła Technologię Żywności i Żywienie Człowieka w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pomaga pacjentom trwale zmienić nawyki żywieniowe. Uczy realnych rozwiązań, szacunku do ciała, konsekwencji i „godzenia” się z jedzeniem. Twórczyni autorskiego podejścia w nurcie pozytywnej dietetyki. Prowadzi poradnię online barbaradabrowska.pl.

