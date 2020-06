Lody na odchudzanie - czy lody odchudzają?

fot. iStock by Getty Images

Według niektórych teorii lody są polecane na odchudzanie. Dawniej hitem była dieta lodowa, która polegała na zastępowaniu 1 posiłku dziennie lodami.

Dowodem na odchudzające działanie lodów ma być fakt, że organizm potrzebuje sporo kalorii, by ogrzać do temperatury ciała, a następnie strawić zimny posiłek. Dodatkowe zapotrzebowanie energetyczne ma być rekompensowanie korzystaniem z zapasów z tkanki tłuszczowej, co ma sprzyjać utracie wagi.

Jest w tym nieco prawdy. Jednak wydatek energetyczny potrzebny do strawienia lodów będzie mniejszy niż ilość kalorii, które organizm otrzyma z lodami. Oznacza to, że przekonanie, że lody odchudzają to mit.

Szczególnie, że kupne lody to bomba kaloryczna, ze względu na dużą zawartość cukru i tłuszczu. Dodatkowo, lody podawane w formie deseru z dodatkami np. z bitą śmietaną, bakaliami i polewą mogą mieć nawet 500 kcal.

Lody przemysłowe zwierają syrop glukozowo-fruktozowy, barwniki, stabilizatory, sztuczne barwniki i aromaty, które nie sprzyjają zdrowiu oraz szczupłej sylwetce.

Jedna gałka lodów to około 50 g. Wartość kaloryczna zależna jest od rodzaju lodów.

Spośród wszystkich lodów najmniej kaloryczne są sorbety . Nie zawierają tłuszczu, gałka to jedynie około 50 kcal w 100 g . Jednak należy pamiętać, że lody wodne często przygotowywane są z naturalnie kwaśnych cytrusów, które często muszą być mocno dosładzane, by uzyskać odpowiedni smak. Najlepsze będą zatem sorbety przygotowywane w domu, składające się z wyłącznie z owoców i wody, bez dodatku cukru.

Lody mleczno-owocowe to około 120 kcal w 100 g.

Lody śmietankowe to około 160 kcal w 100 g.

Lody czekoladowe to około 216 kcal w 100 g.

Dodatki do lodów mogą zwiększyć kaloryczność porcji nawet dwukrotnie. Kupując lody, warto zwrócić uwagę na skład produktu.

Wszystko zależy, na jakiej diecie. Niektóre diety dopuszczają jedzenie lodów jako przekąski (diety niskokaloryczne, eliminacyjne). Jeżeli jesteś na diecie opracowanej przez dietetyka, warto zasięgnąć konsultacji, by mieć pewność, że słodki deser nie zniszczy wypracowanych wcześniej efektów.

Podobnie jak w przypadku innych dietetycznych pokus, zależy jak często, w jakiej ilości oraz jakie lody wybierzemy. Najlepiej sięgać po lody domowej roboty, sorbety, słodzone np. ksylitolem lub miodem.

Osoby z nietolerancją laktozy mogą zastąpić krowie mleko, roślinnym odpowiednikiem np. mlekiem kokosowym. Dietetyczne lody coraz częściej oferują zarówno lodziarnie, jak i producenci lodów.

Kilka zasad, jak jeść lody, aby nie tuczyły:

Jedz lody maksymalnie 1 raz w tygodniu .

Wybieraj sorbety , zrezygnuj z deserów lodowych z dodatkami.

Zastąp lodami inny posiłek w diecie np. drugie śniadanie lub podwieczorek.

Porcja lodów nie powinna być większa niż 100 g (około 2 gałki).

Przygotowuj lody samodzielnie. Jedząc domowe lody, będziesz mieć pewność, z czego zostały przygotowane.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 04.07.2007.

