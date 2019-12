Menstruacja to miesiączka, zwana też okresem. Przeciętnie trwa od 4 do 5-6 dni, powtarza się cyklicznie raz w miesiącu (stąd jej nazwa) co około 28-32 dni. Dotyczy dojrzałych płciowo kobiet po pokwitaniu, ale przed menopauzą. Pierwszy raz pojawia się u dziewczynek liczących około 12-13 lat.