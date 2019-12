Kradzieże to domena nie tylko kieszonkowców i włamywaczy. Coraz częściej do kradzieży dochodzi także przez Internet – przestępcy włamują się na konta bankowe, przejmują hasła logowania… Jakie są najpopularniejsze metody kradzieży? Jak się przed nimi ustrzec? Nie daj się okraść, bądź czujna! W tym miejscu podpowiadamy, na co trzeba szczególnie uważać!