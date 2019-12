Co to znaczy być dobrym kierowcą - jeździć wolno i bezpiecznie, czy szybko i dynamicznie. A może da się pogodzić te sprawy? Jakimi kierowcami są mamy i na co zwracają uwagę przy wyborze samochodu? Jakie są rodzaje prawa jazdy? Czy bycie kierowcą zawodowym to obciążająca praca? Poznaj odpowiedzi na te pytania!