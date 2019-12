Dekoracje to najpiękniejszy element ozdobny. Pojęcie to jest bardzo szerokie – za element ozdobny mogą służyć różnego rodzaju figurki, maskotki, zdjęcia, muszelki przywiezione znad morza czy kamienie z górskich szlaków. Elementami dekoracyjnymi mogą być również doniczki, narzuty na kanapy, dywany, kwiatki – co tylko uznasz za stosowne i pasujące do wnętrza! To miejsce to prawdziwa kopalnia pomysłów na różnego rodzaju dekoracje!