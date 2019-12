Bulion to wywar powstały z gotowania warzyw lub mięsa. Jest bazą do zup, sosów oraz gulaszu. Wygotowane kości, mięso i warzywa tworzą esencję i koncentrat, który nadaje smak każdej potrawie. Najlepsze efekty uzyskamy po gotowaniu przez około 3-4 godziny na wolnym ogniu. Sprawdź, co dodać do bulionu, aby zawsze był aromatyczny i wyrazisty!