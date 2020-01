Borówka amerykańska to cenne źródło witaminy C i flawonoidów. Wspomaga w walce z nowotworami i chorobami oczu. Przygotujemy z niej przetwory na zimę, w tym dżemy, konfitury i marmolady. To składnik wielu deserów - bezy Pavlovej, ciast z owocami i deserów z galaretkami. Zobacz, jak zrobić koktajle i smoothie!