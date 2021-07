Nalewka z borówki amerykańskiej - przepis

Nalewka z borówki amerykańskiej to jeden z wielu pomysłów na to, co zrobić z borówek. Gotowy alkohol powinien leżakować w ciemnym i chłodnym miejscu przez około 4-6 miesięcy.

Owoce dokładnie umyj. Wsyp do wielkiego słoja, zasyp cukrem. Wierzch słoja obwiąż gazą. Odstaw go na 4-5 dni, aż owoce puszczą sok. Kilka razy dziennie wymieszaj zawartość za pomocą drewnianej łyżki. Po upływie wyznaczonego czasu, zlej powstały sok. Opłucz słój, wypłukując resztki nierozpuszczonego cukru. Sok z borówek i spirytus wlej do opłukanego słoja. Wymieszaj, zakręć słoik i odstaw na 2-3 dni. Po upływie wyznaczonego czasu przefiltruj nalewkę z borówki amerykańskiej. Nalewkę rozlej do butelek. Gotową nalewkę z borówki amerykańskiej odstaw na 4-6 miesięcy do leżakowania.

