Baza pod cienie do powiek to kosmetyk, który przedłuża trwałość cienie do powiek. Pełni funkcję specjalnego podkładu, który sprawia, że cienie lepiej się rozprowadzają i wyglądają bardzo efektownie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą bazę pod cienie. Wyjaśniamy, dlaczego warto ją używać i jak to robić.