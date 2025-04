Krem pod oczy Floslek rich Avocado to kosmetyk odpowiedni dla osób, które zauważyły pierwsze zmarszczki w okolicy oczu lub dostrzegają przesuszoną skórę w tych partiach twarzy.

Jak działa krem pod oczy Floslek rich Avocado?

Kosmetyk nawilża i działa przeciwzmarszczkowo. Jakich efektów możemy się spodziewać?

Krem uelastycznia i delikatnie natłuszcza delikatną skórę.

Wpływa na zmniejszenie cieni i worków pod oczami.

Działa kojąco i przeciwzmarszczkowo - badania potwierdziły, że skóra po jego zastosowaniu staje się wygładzona i miękka w dotyku.

Jak stosować krem pod oczy Floslek rich Avocado?

Kosmetyk należy nanieść na skórę wokół oczu i delikatnie rozprowadzić. Można go używać zarówno rano, jak i wieczorem. Sprawdzi się też pod makijaż.

Skład kremu pod oczy Floslek rich Avocado

To wegański kosmetyk, który zawiera aż 96% składników pochodzenia naturalnego, w tym:

olej awokado,

witaminę E,

masło shea),

troxerutynę,

ekstrakty z kasztanowca i arniki górskiej.

97% kobiet zauważyło, że kosmetyk pozytywnie wpływa na zmniejszenie cieni i worków pod oczami

Wyniki testu kremu pod oczy Floslek rich Avocado

Czytelniczki Polki.pl mają już za sobą test kremu pod oczy Floslek rich Avocado. Dziewczyny zbadały, jak produkt radzi sobie z oznakami zmęczenia oraz ze zmarszczkami. Czy kosmetyk przypadł im do gustu? Sprawdź opinie!

Czy krem pod oczy Floslek rich Avocado nawilża i działa przeciwzmarszczkowo?

Zdecydowanie tak. Wszystkie recenzentki przyznały, że krem niweluje zmarszczki w okolicy oczu, sprawiając, że skóra wygląda korzystniej.

10 na 10 osób potwierdziło, że kosmetyk uelastycznia i natłuszcza skórę.

97% kobiet zauważyło, że pozytywnie wpływa na zmniejszenie cieni i worków pod oczami.

Jestem bardzo zadowolona, Krem super nawilża, niweluje opuchliznę i maskuje cienie pod oczami. Pięknie ją uelastycznia i delikatnie natłuszcza. Działa kojąco - kasiazam.

Czy krem pod oczy Floslek rich Avocado jest wydajny? Opinie czytelniczek Polki.pl

Osoby testujące produkt były pod wrażeniem zarówno efektów działania, jak i wydajności produktu. Dziewczyny doceniły, że nawet niewielka ilość kosmetyku przynosi rezultaty w postaci mniejszej ilości zmarszczek i cieni. Wszystkie osoby zgodziły się ze stwierdzeniem, że kremy z serii Floslek richAvocado są wydajne.

Krem pod oczy Floslek rich Avocada to miłe zaskoczenie. Bardzo dobrze nawilża skórę wokół oczu, nie tworząc tłustego filtru, nie obciążając tego miejsca. Super wyrównują koloryt i sprawiają, że skóra jest przyjemnie wygładzona. Zapach jest bardzo przyjemny, pozytywnie oceniam również konsystencję. Krem jest wydajny, naprawdę nieduża ilość potrzebna jest do jednej aplikacji - mozo12k.

Jak działa olej z awokado w kremie pod oczy Floslek?

W składzie kremu pod oczy Floslek możemy znaleźć olej z awokado, który znany jest ze swoich właściwości regeneracyjnych. Recenzentki były pozytywnie zaskoczone efektem, jaki dzięki niemu uzyskały. Jednogłośnie potwierdziły, że wegański skład kremu, w tym olej z awokado, korzystnie wpłynął na stan ich skóry pod oczami.

Krem dzięki swojej formule bogatej w awokado, redukuje widoczność zmarszczek i poprawia ogólny wygląd skóry. Jest lekki, łatwo się wchłania i dobrze nawilża - hommen.

Czy Recenzentki polecą krem pod oczy Floslek rich Avocado?

Wszystkie testujące osoby są zadowolone z działania produktów Floslek. To dlatego z chęcią rekomendują je innym.

10 na 10 kobiet doceniło konsystencję testowanych produktów

98% Recenzentek ponownie sięgnie po kremy z serii Floslek richAvocado.

Wszystkie osoby polecą je swojej przyjaciółce.

Wyniki zostały przygotowane na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie polki.pl na grupie 91 kobiet na przełomie kwietnia i maja 2023 r.

Moniska1m | 2 lata temu

Produktu godny polecenia, dla mnie same plusy.

Krem świetny pokochałam od pierwszego użycia, zapach, konsystencja, cena, a przede wszystkim działanie. Zauważyłam redukcję zmarszczek wokół oczu. Świetnie sprawdza się pod makijażem. Krem zostaje ze mną na dłużej.

Koma120 | 2 lata temu

Krem pod oczy Rich Avocado to dobry wybór dla dojrzałej cery

Krem pod oczy bardzo dobrze nawilża i lekko natłuszcza skórę. Po kilku dniach codziennego stosowania zauważyłam zmniejszenie zmarszczek biegnących od kącików oczu oraz zmniejszenie cieni pod oczami. Ma przyjemną konsystencję, jest bardzo wydajny.

anime5 | 2 lata temu

Floslek richAvocado krem pod oczy

Ten kosmetyk tez polubiłam. Choć kremy pod oczy używam stosunkowo od niedawna,ten napewno stał się moim ulubieńcem.

Duże opakowanie bo aż 30ml pozwala cieszyć się kosmetykiem dłużej. Ten akurat jest bez zapachowy,lekkiej konsystencji I oczywiście w zielonkamym kolorze jak pozostale. Nie wywołuje podraznien.

Dzieki tubce można wycisnąć tyle kremu ile akurat potrzebujemy.

Lekko sie rozsamarowywuje, dobrze się wchłania. Skóra pozostaje lekka, nawilzona, odżywiona, gładka. Widać ze zmęczenia skóry wokół oczu znika.

astokrotka1111 | 2 lata temu

Rewelacja!!!Odpowiedni dla delikatnej skóry pod oczami.

Krem pod oczy z serii Floslek richAvokado dobrze nawilża, uelastycznia, ujędrnia delikatną skórę, wygładza zmarszczki, zmniejsza cienie pod oczami i działa kojąco. Jest wydajny.

kasia2439 | 2 lata temu

Krem pod oczy

Krem pod oczy z tej serii delikatnie pielęgnuje skórę pod oczami, zapewniając jej odpowiednie nawilżenie, ukojenie i ujedrnienie.

Kosmetyk bardzo dobrze się wchłania, ma ładny zapach i opakowanie.

Martynaa02 | 2 lata temu

Dobry krem

Krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado, to dobry kosmetyk dla kobiet/osób które zaczynają zmagać się ze zmarszczkami wokół oczu. Po nałożeniu kremu skóra wokół oczu widocznie staje się napięta i elastyczna. Dzięki kremu cienie pod oczami nie mają tak mocnego koloru, co umożliwia mi nałożenie mniejszej ilości kolorowych kosmetyków aby je zakryć

Ak1982 | 2 lata temu

Krem warty wypróbowania

Krem pod oczy jest gęsty, doskonale nawilża i wypełnia drobne zmarszczki. Po kilku tygodniach regularnego stosowania widzę efekty i mogę potwierdzić, że sprawdza się znakomicie.

patka9002 | 2 lata temu

Zmarszczki znikają :)

Krem zamknięty jest w tubce z małym aplikatorem. Ma lekko żółtą konsystencję. Zawiera aż 96% składników pochodzenia naturalnego, co bardzo mi się podoba. Krem wygładza skórę wokół oczu, dobrze ją nawilża i wyrównuje jej koloryt. Zauważyłam, że cienie pod oczami zniknęły, a skóra jest miękka i sprężysta. Na pewno warto sięgnąć po ten krem.

olaaniolek | 2 lata temu

Wygładzająca moc awokado

Krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado to kosmetyk zamknięty w miękką tubkę wyprodukowaną z 50% recyklatu zapakowany w kartonik o pojemności 30ml.

Szata graficzna tak jak w przypadku pozostałych dwóch produktów w barwach zieleni. Krem ma lekką ale treściwą konsystencję, którą dość trudno rozprowadza się na skórze pod oczami. Barwa to delikatna zieleń, dzióbek pozwala na skuteczną aplikację kremu, delikatnie się lepi, ale nie przeszkadza.

Wśród składników aktywnych znajdziemy olej z awokado, masło shea, witaminę E, trokserutynę, ekstrakty z kasztanowca i arniki górskiej. Posiada aż 96% składników pochodzenia naturalnego.

Krem pod oczy ujędrnia i uelastycznia skórę sprawiając, że jest ona sprężysta, skutecznie poprawia nawilżenie i likwiduje suchość. Krem delikatnie natłuszcza skórę okolic oczu, redukuje cienie i opuchnięcia. Zmniejsza widoczność zmarszczek sprawiają, że staje się ona miękka i delikatna w dotyku, odzyskuje promienny i zdrowy blask. Niewielka ilość nakładana na skórę powoduje, że kosmetyk ten zalicza się do grona bardzo wydajnych produktów.

dudadey | 2 lata temu

Krem pod oczy nr 1

Krem pod oczy jest delikatny ale odżywczy. Ma delikatną konsystencję. Super się wchłania. Zapach jest ok. Nawilża skórę. Zmarszczki są jakby mniej widoczne. Polecam

cinnamonelf | 2 lata temu

Awokadowy okład pod oczy

Nie lubię stosować kosmetyków pod oczy, bo zraziłam się już wieloma przetestowanymi produktami. Tutaj również sceptycznie podeszłam do produktu, dlatego nie zdziwiło mnie, że krem nie usunął magicznie zmarszczek moich zmarszczek ale za to usunął cienie i złagodził obrzęk. Krem działa kojąco i przynosi ulgę zmęczonej skórze.

asiab85 | 2 lata temu

Rewelacja

Krem pod oczy zachwycił mnie od pierwszego użycia.Dzięki wygodnemu aplikatorowi, możemy wycisnąć pożądaną ilość kremu.Dobrze się rozprowadza i wchłania pozostawiając delikatny,ochronny film.Dzięki niemu zmniejszyły się moje cienie i worki pod oczami.Jest bardzo wydajny.Idealnie współgra z kosmetykami do makijażu.Dla mnie krem idealny.Zaprzyjaźnię się z nim na długo.

Kamcio1705 | 2 lata temu

Nieziemskie efekty

Jest to genialny krem. Już po kilku użyciach widać efekty. Skóra pod oczami jest bardziej jędrna a drobne kurze łapki mniej widoczne. Napewno zostanie ze mną na długo

ewkawes | 2 lata temu

Idealny krem pod oczy

Krem wprost idealny dla mnie pod oczy. Świetnie się wchłania i jest bardzo delikatny i pięknie pachnie. Jeszcze do niego wrócę. Krem godny polecenia.

enc_mc | 2 lata temu

Rozświetlenie spojrzenia,zmniejszenie zmarszczek pod oczami z kremem pod oczy Floslek richAvocado

Delikatny krem pod oczy przeciw zmarszczkom od Flosek z serii richAvocado.Moje bardzo delikatne i wrażliwe oczy polubiły się z tym kremem z naturalnymi składnikami.Nie ma mocnego zapachu co jest dużym plusem,dobrze się wchłania.Dobrze odżywia delikatną,cienką skórę pod oczami.Widać efekt odmładzający i spłycający zmarszczki.Polecam.

silvia80 | 2 lata temu

OOOOKO!

Bardzo polubiłam ten krem, bo wygładza zmarszczki mimiczne pod oczami. Zamykam oczy, a krem działa, świetne uczucie! Prawdziwy komfort połączony z naturalnymi składnikami.

gwolska | 2 lata temu

Polecam

Krem pod oczy zawierający dodatkowo w swoim składzie masło Shea i witaminę E bardzo pozytywnie oceniam, gdyż wystarczy jedynie niewielka jego ilość, by dokładnie pokryć miejsca pod oczami. Pachnie słodko, kolor bladożółty, wchłania się szybko i - co najważniejsze- pozostawia efekt skóry wygładzonej i rozjaśnionej.

angelaes | 2 lata temu

Świetny krem

Mega lekki krem pod oczy. Bardzo lubię, to uczucie ukojenia po jego nałożeniu. Bardzo wygodnie się go aplikuje i nie trzeba nakładać dużo produktu, co zdecydowanie działa na jego korzyść.

aga_pr | 2 lata temu

Avocado pod oczy od Floslek

Krem pod oczy z olejem awokado, masłem Shea i witaminą E z serii richAvocado to uzupełnienie kompleksowej pielęgnacji ale jakże ważne. Moja skóra pod oczami po zastosowaniu kremu jest widocznie w lepszej kondycji - nawilżona i odżywiona. Krem bardzo fajnie się rozprowadza i wchłania. Lubię go bardzo. Oczywiście jak cała seria dzięki wysokiej zawartości naturalnych składników jest moim sprzymierzeńcem w walce z cieniami i zmarszczkami. Pozycja warta uwagi jak i cała seria.

Pati2882 | 2 lata temu

Odkrycie.

Krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado to dla mnie odkrycie roku. Jak do tej pory nie trafiłam na jakikolwiek krem pod oczy który by mnie nie podrażniał. Natomiast Krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado tego nie robi. Skóra jest po nim mięciutka,zmarszczki są lekko spłycone ,nie ma worków pod oczami. Do tego kremu wrócę na 100% 👍

ninitoja | 2 lata temu

Solidne nawilżenie

Bardzo fajny krem nawilżający, choć pod oczy jak dla mnie jest trochę zbyt gęsty. W tej okolicy lepiej sprawdzają się lekkie, żelowe konsystencje.

Kosmetyk ma ładny zielonkawy kolor i delikatny zapach. Bardzo fajna tubka ułatwia wyciśnięcie odpowiedniej ilości w higieniczny sposób.

marta3721 | 2 lata temu

Znaczna poprawa skóry pod oczami

Po stosowaniu ewidentnie widać, że skóra pod oczami jest jest bardziej jędrna i elastyczna. 96% składników naturalnych co jest jak najbardziej na plus. Cienie pod oczami znikają. Zapach bardzo ładny. Krem odbudowuje warstwę lipidową i natłuszcza co jest bardzo ważne dla mnie. Będę go nadal stosowała.

helenka7878 | 2 lata temu

niezastąpiony

Krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado ma subtelny, praktycznie niewyczuwalny zapach. Dodatkowym atutem jest również wydajność.

Jest moim numerem jeden wśród kremów pod oczy. Stosuję go zarówno rano jak i wieczorem. Krem w połączeniu z rolowaniem skóry przynosi zaskakujące efekty. Skóra wokół oczu stała się bardziej napięta, wygładzona, a zmarszczki mniej widoczne.

Wioola91 | 2 lata temu

Bogaty krem pod oczy

Krem pod oczy zapakowany mamy w tubkę do wyciskania, posiada lekko żółtą barwę. Ma bogatą konsystencję i nie tak łatwo go rozprowadzić na cienkiej skórze pod oczami. Delikatnie wklepywany opuszkami palców natłuszcza okolice wokół oczu dzięki czemu skóra wygląda promiennie i zdrowo. Zdecydowanie są mniej widoczne cienie oraz zmarszczki co nie znaczy, że ich tam nie ma.

mm2991 | 2 lata temu

Świetny odżywczy krem

Krem w wygodnym opakowaniu w małej tubce dzięki czemu łatwo aplikować na skórę pod oczami.

Krem koi zmęczona skórę, w miarę szybko się wchłania. Zdecydowanie nawilża skórę pod oczami, zmniejsza widoczność cieni pod oczami oraz wygładza delikatna skórę. Zmarszczki mimiczne pod oczami są zdecydowanie mniej widoczne.

Produkt wydajny, nie podrażnia wrażliwych oczu myślę że kupię ponownie nie raz.

littleblackangel | 2 lata temu

Mega wydajny

Skóra po nim jest nawilżona, lekko natłuszczoną. Jest bardzo wydajny. Jest bardzo przyjemny w nakładaniu. Świetnie nadaje się pod makijaż jak również na noc.

mamusiaczek | 2 lata temu

Przyjemny krem pod oczy

Polubiłam się z tym kremem od pierwszego użycia. Lekko natłuszcza skórę a przy tym bardzo dobrze nawilża ją, sprawiając, że jest przyjemniejsza w dotyku i ukojona.

Nie podrażnia oczu, co jest dla mnie bardzo ważne. Przyjemnie pachnie i jest wygodny w aplikacji. Dobrze się go wklepuje w skórę i szybko się wchłania. Wywołuje delikatne uczucie schłodzenia, co jest bardzo przyjemne. Jestem z niego bardzo zadowolona.

tomik19 | 2 lata temu

Krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado

Krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado ma dość gęstą konsystencję prze co powoli się wchłania. Ma bardzo pojemne opakowanie, dobrze nawilża skórę pod oczami i wygładza drobne zmarszczki. Ma delikatny przyjemny zapach, nie podrażnia. Krem jest godny polecenia i w przystępnej cenie.

FruttiDiBosco | 2 lata temu

Likwiduje cienie i obrzęki

Krem pozostawia delikatną warstewkę, dzięki czemu skóra pod oczami staje się bardziej elastyczna, gładsza, zmarszczki spłycają się. Dzięki zawartości składników poprawiających mikrokrążenie redukuje cienie i obrzęki pod oczami, sprawia, że twarz wyglada młodziej. Jest praktycznie bezzapachowy, delikatny, nie drażni.

sylviagan | 2 lata temu

Prawdziwy komfort dla skóry pod oczami

Krem pod oczy na samym początku trochę mnie zaskoczył, ponieważ przy wyciskaniu z tubki wydawał się lekki, jednak pod kontakcie ze skórą okazał się dość treściwy i ciężko było go zaaplikować, dlatego za drugim razem nałożyłam go na wilgotną skórę po której już rozprowadzał się idealnie więc tak zaczęłam go używać.

Krem po wchłonięciu pozostawia delikatnie natłuszczoną skórę pod oczami, dzięki czemu zapobiega przesuszeniu i utracie nawilżenia.

Dodatkowo skóra po użyciu kremu jest wygładzona i miękka a opuchnięcia zmniejszone.

Krem na pewno zużyję do końca i w przyszłości do niego wrócę np. jesienią czy zimą.

Viki28 | 2 lata temu

Wygładza i koi

Krem zamknięty jest w tubce z małym aplikatorem. Ma lekko żółtą konsystencję. Zawiera aż 96% składników pochodzenia naturalnego, co bardzo mi się podoba. Krem wygładza skórę wokół oczu, dobrze ją nawilża i wyrównuje jej koloryt. Zauważyłam, że cienie pod oczami zniknęły, a skóra jest miękka i sprężysta.

gosiablu | 2 lata temu

Krem pod oczy Avokado

Krem jest blado seledynowego koloru w zielono-białej tubce. Krem jest lekko zagęszczony, wchłania się po chwili. Nie uczula, nie podrażnia, ładnie pachnie. Krem jest bardzo ekonomiczny, wydajny dzięki aplikatorowi na tubce. Wystarczająca jest niewielka kropka a potrafi rozprowadzić się wokół całego oka. Krem jest wegański, w 96% ze składników naturalnego pochodzenia. Zawiera olej z awokado, masło shea i witaminę E. Działa wygładzająco na kurze łapki przy oczach.

gedda1 | 2 lata temu

Krem cudowny, wydajny i bardzo skuteczny

Krem pod oczy z serii richAvocado Floslek jest naprawdę cudowny. Ma bogatą, kremową konsystencję, a równocześnie szybko się wchłania i nie widać go na skórze. Jest przy tym bardzo wydajny – ponieważ bardzo dobrze się rozsmarowuje, nie trzeba nakładać go dużo, więc sądzę, że starczy mi na długo. Równie dobrze jak sam, sprawdza się jako krem pod fluid czy korektor. Nawilża i odmładza, zauważyłam też, że leciutko rozświetla dolne powieki. Wygląda to ładnie. No i jest stosunkowo niedrogi, w promocji można go kupić nawet poniżej 20 złotych. Podsumowując, bardzo się polubiliśmy.

Aniela96D | 2 lata temu

Idealny odżywczy krem pod oczy na noc

Krem ma gęstą konsystencję i zielony kolor (nie widać na skórze). Ma wygodne opakowanie - tubkę z wąska końcówką z której łatwo nabrać odpowiednią ilość kremu. Moja skóra pod oczami jest przesuszona, z pierwszymi zmarszczkami. Krem sprawdza mi się idealnie, nałożony jako maska (wieksza ilość) na noc. Krem ma właściwości natłuszczające. Następnego dnia skóra jest nawilżona i wygląda na gładszą. Krem nie migruje do oczu w ciągu nocy i nie podrażnia oczu. Pod makijażem też sprawdzą się dobrze ale trzeba mieć czas żeby się wchłonął ;)

Krem nie nakłada się dobrze w małej ilości lub na wilgotną skórę, może to wtedy być trochę nie przyjemne na tej delikatnej skórze

survenirka | 2 lata temu

Wygodna pielęgnacja okolicy oczu

Krem ma wygodny aplikator, który precyzyjnie odmierza ilość kremu. Ma bardzo delikatny, słabo wyczuwalny zapach co bardzo mi się podoba w kosmetykach okolic oczu.

Krem nie uczula, nie podrażnia.

Jest bardzo wydajny, szybko się wchłania. Skóra wokół oczu staje się gładsza i miła w dotyku. Nawilżenie jest zauważalne.

kasiat_24 | 2 lata temu

Krem pod oczy

Krem pod oczy zamknięty jest w tubce co powoduje higieniczne jego stosowanie. Mam cienką, suchą skórę pod oczami ze zmarszczkami mimicznymi. Krem dobrze ją nawilża i natłuszcza, redukując drobne zmarszczki. Nadaje się pod makijaż, choć konsystencja jest dość gęsta i potrzeba dosłownie odrobinę pod oko. Podoba mi się skład, który zawiera 96% naturalnych składników i jest bardzo wydajny.

bkuriata | 2 lata temu

Krem pod oczy RichAvocado

Krem pod oczy stosowałam rano jak i wieczorem ,zauważyłam że swietnie poradził sobie z cieniami i porannymi opuchnięciami . Skóra wokół oka jest nieco wygładzona i oko ma świeższy wygląd .u mnie krem sprawdził się jestem zadowolona z efektów i stosuje dalej bo to świetny produkt dla każdej cery.

elapolo | 2 lata temu

Krem pod oczy.

Kiedy zbliżamy się do 40 urodzin nasza cera potrzebuje wyjątkowego traktowania. Kosmetyki z avokado idealnie się do tego nadają. Krem pod oczy jest delikatny i nawilżający. Skóra wokół oczu potrzebuje nawilżenia a ten krem własnie nawilża dosyć mocno. Krem pod oczy nie ma tak intensywnego zapachu, pachnie delikatnie zalatując wazeliną. Ogólnie mówiąc kremy jak najbardziej spełniły moje oczekiwania.

cleaner | 2 lata temu

wygładzenie i zredukowane cienie

Krem ma bardzo odpowiednią konsystencję. Dobrze się rozprowadza i dość szybko wchłania, pozostawiając skórę pod oczami odczuwalnie nawilżoną, wygładzoną i bardziej elastyczną. Niweluje również cienie i obrzęki, za co ogromny plus, bo niewiele tego typu kremów, do tej pory radziło sobie w moim przypadku z tym problemem. Ubytku zmarszczek pod oczami nie zauważyłam, ale ze względu na powyżej wspomniane zalety i tak uważam ten produkt za bardzo dobry i godny polecenia..

leniszcze | 2 lata temu

Krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado

Krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado świetnie pasuje do reszty zestawu i go uzupełnia. Zmarszczki wygładzone, skóra pod oczami wygładzona. Wygodny w użyciu, świetna konsystencja. Używa się z przyjemnością. Polecam serdecznie 😊

bbo | 2 lata temu

Kojący kompres pod oczy!

Krem pod oczy Floslek richAvocado świetnie się sprawdza. Przyjemnie zaskoczył mnie gęstą konsystencją i bogactwem składników. Doskonale nawilża i natłuszcza delikatną skórę okolic oka. Na dzień nakładałam cienką warstwę, natomiast na noc nie żałowałam i kładłam dosyć grubo. Jest jak kompres stosowany na noc, by rano obudzić się ze zdecydowanie młodszym spojrzeniem.

Po kilku tygodniach stosowania moja skóra pod oczami stała się wygładzona i elastyczna. Czuje się naprawdę komfortowo! Nie zauważyłam jeszcze oznak spłycenia zmarszczek czy redukcji cieni, ale na takie efekty pracuje się miesiącami, więc wszystko przede mną. Polecam każdemu, kto lubi i ceni sobie naturalne składniki w kosmetykach!

lid05 | 2 lata temu

super krem

Jak cała seria to i ten krem jest kolorystycznie powiązany z avocado. Zamknięty jest w praktycznej tubce co jest zaletą .Łatwo się go dozuje ,bardzo dobrze się rozprowadza i dość dobrze wchłania. W moim przypadku przynosił ulgę w lekko podpuchniętych okolicach oczu ,wygładzał ,ujędrniał skórę dzięki czemu zmarszczki były mniej widoczne .Zmniejszył też cienie pod oczami .Nadaje się pod makijaż .Wydajny ,nie powoduje podrażnień co w moim przypadku jest bardzo ważne bo nie wszystkie kremy spełniają ten warunek. Posiada 96% składników pochodzenia naturalnego. Polecam dla osób borykających się z przesuszoną skórą wokół oczu z widocznymi cieniami i podpuchnięciami.

swita77 | 2 lata temu

Świeże spojrzenie

Bogaty w aktywne składniki krem odżywia i napina delikatną skórę pod oczami, usuwa obrzęki i nadaje spojrzeniu blasku. Wyraźnie widać różnicę, zwłaszcza kiedy zarwę noc;)

martul3 | 2 lata temu

Oko w oko z avokado

Krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado jest bardzo praktyczny w użyciu. Dzięki swojej poręcznej tubce z aplikatorem, można precyzyjnie dawkować produkt i łatwo go rozprowadzić. Treściwa formuła zapewnia dobrą wydajność. To z pewnością ułatwia codzienną rutynę pielęgnacyjną.

Ma przyjemny zapach a po zastosowaniu czuję, że skóra jest wyraźnie nawilżona i odżywiona. Po kilku tygodniach stosowania, zauważyłam wyraźne zmniejszenie drobnych linii i zmarszczek wokół oczu.

Podsumowując, krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado to doskonały produkt dla osób, które chcą zadbać o delikatną skórę wokół oczu i zwalczyć oznaki starzenia się. Jego skuteczność, lekka konsystencja i wygodne opakowanie sprawiają, że jest to niezbędny element mojej pielęgnacji. Polecam go wszystkim, którzy pragną uzyskać młodszy i bardziej promienny wygląd wokół oczu.

hellokitty1313 | 2 lata temu

Całkiem fajny..

krem idealnie sprawdza się do codziennej pielęgnacji skóry pod oczami. Produkt otrzymałam w ramach testów. Fajne opakowanie w tubce, wydajne. Krem działa kojąco i nawilżająco.

Jednak działania przeciwzmarszczkowego w nim raczej nie ma..

aloiram23 | 2 lata temu

Rewelacyjny krem pod oczy.

W zestawie który otrzymałam do testowania znajduje się krem pod oczy przeciw zmarszczkom, na dzień i na noc. Krem jest firmy Floslek Laboratorium z Polski. Krem jest żółtawego koloru w zielono-białym opakowaniu Konsystencja kremu jest dość gęsta, wystarczy mała kropelka pod oczy. Krem nie uczula, nie podrażnia, pachnie słodko, delikatnie awokado. Krem jest bardzo ekonomiczny, wydajny. Krem można stosować codziennie, jest Vege, zawiera olej z awokado i ma w składzie masło shea i witaminę E, ma 96% składników pochodzenia naturalnego. Krem delikatnie nawilża i natłuszcza moją ściągniętą skórę po oczyszczeniu. Skóra staje się miękka i ukojona. Krem działa przeciwzmarszczkowo, wygładziły się moje kurze łapki przy oczach. Krem pod oczy widocznie zmniejszył moje cienie pod oczami.

iwa90 | 2 lata temu

dobrze nawilża

Krem ma gęstą konsystencję. Dobrze nawilża i wygładza drobne zmarszczki pod oczami. Jak na produkt tego typu opakowanie jest duże i wygodne w aplikacji.

east63 | 2 lata temu

Lekki krem pod oczy richAvocado

Moja skóra wokół oczu jest bardzo wrażliwa z widocznymi cieniami i workami oraz pierwszymi zmarszczkami. Po zastosowaniu kremu moja skóra jest mniej wrażliwa na czynniki zewnętrzne, jest nawilżona i w niewielkim stopniu zostały zredukowane delikatne zmarszczki. Nie zauważyłam zmniejszenia sińców i obrzęków. Krem ma przyjemny zapach lecz nie jest przytłaczający. Opakowanie kremu jest w tubce gdzie można w łatwy sposób dozować krem na skórę. Ogólnie jestem zadowolona z kremu z uwagi na mocne nawilżenie kremu i przyjemny zapach.

atanazja20 | 2 lata temu

Bardzo fajny krem

Krem pod oczy spełnił moje oczekiwania , nawilża cienką skórę pod oczami,wzmacnia ją, niweluje cienie oraz pomaga walczyć ze zmarszczkami . Cienie, przebarwienia i kurze łapki zmniejszyły się . Krem robi rewelacyjną robotę bardzo dobrze nawilża, skora jest elastyczna i świeżo wyglada. Jest bardzo wydajny i można uzywać go pod makijaż . Rozwiązał mój problem z workami pod oczami i cieniami . :))Skóra jest rozświetlona i nawilżona. polecam

ElisaElis | 2 lata temu

Natłuszczający krem pod oczy

Kremik ładnie pachnie ze względu na olej z awokado. Polecam tylko na noc. Trudno ocenić działanie, gdyż za krótko go testowałam oraz nie mam wielu zmarszczek.

Missy1986 | 2 lata temu

zielone oko jak avocado

Krem pod oczy robi robote. Swietnie sie wchłania, nawilza, a co najwazniejsze niweluje problem workow i cieni pod oczami, ktore sa moja zmora. Dzieki olejom z Avocado skora jest uelastyczniona i nawilzona, a krem wystarcza na dlugo ze wzgledu na swoja wydajnosc.

ewa6767 | 2 lata temu

Krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado

Krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado jest także bardzo delikatnym kremem. Nie podrażnia skóry, nie powoduje żadnych uczuleń. Dobrze się wchłania. Nie zauważyłam, żeby moje zmarszczki się zmniejszyły

Kawowagosia | 2 lata temu

Rewelacyjny produkt!

​To idealny kosmetyk do pielęgnacji delikatnej skóry wokół moich oczu. Rewelacyjne nawilżył, uelastycznił i delikatnie natłuszczył skórę oraz przywrócił jej komfort. Zmniejszyły się cienie i worki pod oczami oraz zadziałał kojąco i przeciwzmarszczkowo na moją skórę. Stosowany regularnie spowodował, że skóra wokół oczu stała się wygładzona, zrelaksowana i miękka w dotyku. Polecam serdeczne😊

Kosmetycznemusthave | 2 lata temu

Skuteczny krem na cienie pod oczami.

Krem pod oczy Rich Avocado w 100% spełnił moje oczekiwania. Borykam się z cieniami i obrzękami pod oczami. Już po dwóch tygodniach stosowania zauważyłam znacząca poprawe skóry wokół oczu. Produkt dobrze się wchłania, nie rolluje się. Delikatnie pachnie i jest bardzo wydajny. Skóra stała się nawilżona i napięta.

sylwijka7 | 2 lata temu

Polecam

Krem ma lekka konsystencję dobrze nawilża, wygładza i uelastycznia skórę pod oczami, przy regularnym stosowaniu zauważalnie redukuje cienie pod oczami.

Krem nakładam rano i wieczorem, dobrze się wchłania , nie roluje się, sprawdza się pod makijaż.

Plus za opakowanie zapewniające łatwą higieniczną aplikację oraz za skład 96% składników pochodzenia naturalnego.

Podsumowując dobry krem pod oczy polecam osobom borykającym się z cieniami pod oczami.

Arystokratka xD | 2 lata temu

Lekkość aplikacji

Krem pod oczy jest produktem o lekko lepkiej konsystencji, która na pewno nie jest łatwo przez przypadek wsadzić sobie w oko, wiadomo nikt sobie tego nie robi, jednak często aplikując za dużo kremu potrafi nam wejść gdzieś gdzie nie powinien. Ten jest idealny do aplikacji. Produkt znajduje się w tubce plastikowej wyciskanej ze zwężonym aplikatorem, dzięki czemu możemy aplikować blisko naszego oka. Zapach w tym produkcie jest neutralny, więc bardzo dobry pod oczy. Kolor kremu określam na pistacjowy.

Krem nawilża, zmniejsza zmarszczki i nie podrażnia delikatnej skóry oczu, ale i wrażliwej skóry. Nie zauważyłam jakoś by zmniejszył cienie pod oczami jednak worki pod oczami stały się mniejsze.

Krem zaaplikowany na skórze jest lepki jednak nie obciążający. Komfort jego używania mogę określić na 4+.

mili2212 | 2 lata temu

Pachnąca pielęgnacja

Krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado. Pielęgnacja okolic oczu to nie lada wyzwanie. Zawsze cieszę się, gdy znajdę odpowiedni produkt i zauważam pozytywne jego działanie. Taki jest właśnie ten krem :) Działa nawilżająco, wygładza skórę, co jest jednoznaczne z tym, że zmarszczki są mniej widoczne a to cieszy zawsze. Przyjemnie się go stosuje z racji super zapachu, który polubiłam i kolor jest ciekawy. Stosuję go codziennie z wielką przyjemnością.

katodo | 2 lata temu

Krem pod oczy dla mnie

Krem pod oczy doskonale sprawdził się w moim przypadku. Skóra pod oczami stała się bardziej napięta a cienie pod oczami, opuchlizna i zmarszczki stały się mniej widoczne. Krem delikatnie łagodzi podrażnienia i sam co najważniejsze nie podrażnia delikatnej skóry wokół oczu. Krem dobrze się aplikuje i rozprowadza. Ma przyjemny zapach

171951f | 2 lata temu

Krem pod oczy z serii Floslek richAvocado

Nawilża i natluszcza delikatną skóre niweluje zmarszczki,likwiduje cienie i worki dziala kojąco i odprężająco.Skóra staje się uelastyczniona.

MartaLT | 2 lata temu

Doskonały krem

Krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado Świetnie daje sobie radę z delikatną skórą pod oczami- nawilża ją i wygładza, zmniejszając obrzęki i cienie.

Natalia19922 | 2 lata temu

Krem pod oczy

Krem pod oczy jest bardzo wydajny i szybko się wchłania. Świetnie niweluje cienie pod oczami dzięki czemu skóra jest odżywiona i pełna blasku. Polecam każdemu kto boryka się z cieniami pod oczami.

lemon55511 | 2 lata temu

Krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado

Krem pod oczy stosuję na noc, gdyż jest dosyć tłusty, a rano muszę szybko działać więc potrzebuję czegoś lżejszego.

Po pewnym czasie zaczął mnie drażnić zapach kosmetyków jest trochę zbyt mdły.

Ogólnie jestem bardzo zadowolona. Skóra wygląda bardzo dobrze, jest nawilżona, nie mam suchych skórek, nic mi nie wyskoczyło na twarzy, pory nie zostały zapchane. Mogę tylko polecić!

kociczka24 | 2 lata temu

Doskonały krem przeciw zmarszczkom

Ten krem to magia, moja skóra wokół oczu była sucha i napięta, a po zastosowaniu rano i wieczorem poczułam zmiękczenie skóry wokół oczu. Po kilku dniach zapomniałam że skóra pod oczami była jak pergamin sucha i napięta. Krem rewelacyjnie poradził sobie z wszystkimi niedoskonałościami, nawet poranne opuchnięcia zniknęły. Fantastyczny skład i działanie

gatkens | 2 lata temu

ulubieniec serii - krem pod oczy

Krem pod oczy to zdecydowanie mój ulubieniec tej serii. Jest gęsty, dobrze się rozprowadza, wydaje się wydajny, ale o tym na razie nie mogę ostatecznie zdecydować.

Mam bardzo suchą skórę wokół oczu, po nałożeniu kremu od razu zauważyłam efekt nawilżenia, uelastycznienia, skóra zrobiła się delikatnie tłusta, ale też wygładzona. Mi ta „tłustość” zupełnie nie przeszkadza, wręcz odczułam ulgę. Z pewnością działa kojąco i zmniejsza cienie pod oczami. Czy działa przeciwzmarszczkowo? – myślę, że musze dłużej go testować. Krem jest bardzo przyjemny i daje natychmiastowy efekt.

Emilia_7 | 2 lata temu

Avocado pod oczy

Fajny krem pod oczy z bogatym składem! Cienie i worki pod oczami widocznie się zmniejszyły. Podoba mi się bogaty i naturalny skład! Moja skóra pod oczami jest nawilżona i nawodniona.

Angelldi | 2 lata temu

Lekki opatrunek pod oczy

Jestem posiadaczką ogromnych cieni pod oczami, ale też skóra w tym miejsca jest przesuszona, uwrażliwiona i ma widoczne już zmarszczki. Uznałam, że przetestowanie kremu będzie niczym walka z wiatrakami, ale jednak się myliłam. Od kiedy stosuję krem pos oczy marki Floslek richAvokado przestałam borykać się z problemem przesuszenia pod oczami, a skóra stała się lekko napięta. Być może nie rozprawił się z moimi cieniami pod oczami, ale samo mocne nawilżenie oraz wygładzenie sprawia, że jestem skłonną wybaczyć. Idealnie odnajduje się pod makijażem, utrzymując przez dłuższy czas nawilżenie tych okolic. Naprawdę fajny krem, po który będę sięgać często.

ewalub | 2 lata temu

Dobry krem

Czułam, że przyjemnie napina skórę wokół oczu i nadaje spojrzeniu jakby bardziej wypoczęty wygląd. Nie uczula, nie wywołuje swędzenia, co czasem mi się zdarzało podczas pielęgnacji skóry wokół oczu.

jagna1978 | 2 lata temu

Krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado

Krem dziala ekspresowo .Szybko niweluje cienie pod oczami i delikatnie maskuje "worki" .Po tygodni zauwarzylam delikatne splycenie zmarszczek w kacikach oczu. Ma przyjemny zapach avokado.

Iwcia8305 | 2 lata temu

Znarszczki pod oczami ? Nie z kremem od Floslek z avocado

Krem schowany w wygodną tubkę o wygodnej do nakładania konsystencji . Przy regularnym stosowaniu nawilża skórę pozostawiając ją mieciutką , delikatną i odmłodzoną

martynica | 2 lata temu

Wygładza i rozjaśnia

Krem pod oczy lekko schładza okolicę pod oczami, nawilża, wygładza zmarszczki, po kilkutygodniowym stosowaniu rozjaśnia skórę. Nadaje się zarówno do stosowania na co dzień, jak i pod makijaż.

JagoJa78 | 2 lata temu

Dobry produkt dla przesuszonej i dojrzałej cery

Krem jest w miękkiej, plastikowej i wygodnej tubce, bardzo dobrze się rozprowadza i wchłania nie pozostawiając lepkiej czy tłustej warstwy i co dla mnie najważniejsze nie podrażnia okolic oczu i nie działa drażniąco na same oczy. Po trzech tygodniach stosowania nie poradził sobie zupełnie z moimi dwoma zmarszczkami wokół oczu, ale przynajmniej dość dobrze napina skórę, przez co stała się jaśniejsza, jędrniejsza, mniej wiotka i teraz kiedy już muszę, łatwiej jest mi nałożyć makijaż pod oczy, chociaż staram się nie nadwyrężać tych okolić podkładami, pudrami czy korektorem. Jestem zdecydowana aby włączyć ten krem do dalszej, codziennej pielęgnacji, bo dość dobrze się sprawdza przy mojej dojrzałej skórze.

kordusek79 | 2 lata temu

Opatrunek

Krem to taki mały opatrunek na zmęczone oko doskonale nawilża łagodzi podrażnienia sprawia że zmarszczki i Cienie stały się mniej widoczne.doskonaly pod makijaż

a_paszka | 2 lata temu

Doskonały.

Doskonałe kosmetyki. Pokochałam się z nimi. Mimo mogłoby się wydawać ciężkiego i tłustego składu, nie zapychają, a za to doskonale pielęgnują.

patii914 | 2 lata temu

Koniec z workami pod oczami!

Krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado zdecydowanie spełnił moje oczekiwania! W końcu pozbyłam się worków oraz cieni pod oczami, a skóra w tych okolicach naprawdę się ujędrniła. Jest też mocno nawilżona!

paulinajas86 | 2 lata temu

Cudo pod oczy

Po pierwsze kolor :) zielony! Pięknie redukuje cienie pod oczami, delikatnie rozświetla. Jeszcze nigdy nie używałam kremu o takiej gęstej koy a zarazem tak przyjemnego w aplikacji

syyympatyczna | 2 lata temu

Delikatny, nie uczula

Od dawna mam problemy z wrażliwymi oczami, więc ostrożnie dobieram kremy pod oczy. Przyzwyczaiłam się kupować apteczne, bezzapachowe, lekkie... nijakie.

Cieszę się, że trafił do mnie ten krem. Wreszcie coś, co jest przyjemne w stosowaniu, fajnie pachnie i efekt nawilżenia nie znika po godzinie. Krem mnie nie uczula. Oczy nie dają się we znaki. Moja skóra wokół oczu wyglądała fatalnie, ponieważ nie mogłam stosować niczego odżywczego, przeciwzmarszczkowego. Po 2 tygodniach stosowania tego kremu jest zdecydowanie lepiej. Kurze łapki wypełnione. Nie mam sinych kącików wewnętrznych.

Dla mnie super.

Dodatkowo krem jest bardzo wydajny.

mozo12ka | 2 lata temu

Dobry krem pod oczy

Krem pod oczy z serii Floslek richAvocada to miłe zaskoczenie. Bardzo dobrze nawilżaja skórę wokół oczu nie tworząc tłustego filtru, nie obciążając tego miejsca. Super wyrównują koloryt i sprawiają że skóra jest przyjemnie wygładzona. Zapach jest bardzo przyjemny, pozytywnie oceniam również konsystencję. Krem jest bardzo wydajny, naprawdę nie duża ilość potrzebna jest do jednej aplikacji.

FitDusza.pl | 2 lata temu

Z nim mogę rozpoczynać dzień

Krem pod oczy to mój ulubieniec, moja skóra wokół oczu bardzo go polubiła. Krem idealnie sprawdza się rano kiedy nakładam go przed wykonaniem makijażu. Skóra jest ładnie napięta, rozświetlona, makijaż nie zbiera się wokół oczu, wygląda ładnie i świeżo kiedy jest nałożony na ten krem.

koliber31 | 2 lata temu

bardzo dobry krem

krem pod oczy nawilża, odżywia i zmniejsza opuchliznę pod oczami. Zmniejsza obrzęki, regeneruje i zmniejsza zmarszczki. Odświeża spojrzenie, nie podrażnia.

tallinn1 | 2 lata temu

idealny krem pod oczy przeciw zmarszczkom Floslek richAvocado

W pewnym wieku nie unikniemy zmarszczek ,bo każda kobieta lubi śmiać się i zmarszczki dookoła oczu jest naturalnym efektem tego.Ale można nawilżyć i uelastycznić i delikatnie natłuszczać skórę i przywrócić komfort.I właśnie krem Floslek richAvokcado idealnie sprawdza się nawet pod makijaż

moisha83 | 2 lata temu

Krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado

Krem pod oczy używałam nie tak często, ponieważ miałam wrażenie że sam krem na noc i na dzień wystarczają, teraz używam go częściej ponieważ miałam problem z cieniami pod oczami i o dziwo pomógł i nadaje się pod makijaż a głównie pod korektor. Zapach równie smakowity

nelika | 2 lata temu

Odpoczynek po całym dniu

Krem stosowałam wieczorem jako uzupełnienie rytuału. Z tego powodu że rzadko używam kremu pod oczy, skóra musiałam się do niego przyzwyczaić. Zrobiła to bardzo szybko i krem jest teraz moim kompresem na zmęczone cienie pod oczami. Skóra pod oczami zyskała na odżywieniu i nawilżaniu jest bardziej napięta.

kusamus | 2 lata temu

Dobry krem

Bardzo lekki, ale skuteczny krem pod oczy. Świetnie wygładza mikrozmarszczki, rozjaśnia skórę. Dobrze nawilża i wygładza delikatną skórę. Polecam do każdej cery. Nie podrażnia, dobrze się wchłania. Jest bardzo wydajny.

twoja_opinia | 2 lata temu

Avocado - krem pod oczy

Krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado krem zawiera aż 96 % składników pochodzenia naturalnego. Krem dobrze nawilża skórę w okół oczu, pozostawia delikatną warstwę ochronną dając niesamowity komfort skórze suchej i odwodnionej. Na razie zauważyłam tylko ten aspekt , właściwości przeciwzmarszczkowych nie zaobserwowałam (może jedno opakowanie to za mało i trzeba by było kurację wydłużyć w czasie).

Lekka kremowa konsystencja , trochę tłusta, dobrze się wchłania,

opakowanie zawiera 30 ml kremu

Bardzo podoba mi się opakowanie kremu, papierowy kartonik na którym dodatkowo umieszczona jest instrukcja jak segregować opakowanie po użyciu kremu :)

kasiazam | 2 lata temu

Krem idealny dla mnie

Jestem bardzo zadowolona , super nawilża, niweluje opuchliznę i maskuje cienie pod oczami. Pięknie ja uelastyczniai delikatnie natłuszcza. Działa kojąco.

monika.rusek | 2 lata temu

to jest sztos!

Formuła kremu jest lekka i łatwo się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy. Jest to istotne, ponieważ skóra wokół oczu jest szczególnie wrażliwa i może być podatna na podrażnienia. Krem ten jest delikatny i nie powoduje uczucia ciężkości ani podrażnień.

Dodatkowo, krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Rich Avocado ma działanie nawilżające, które pomaga w redukcji suchości i napięcia skóry. Moje skóra pod oczami jest dobrze nawilżona i wygląda bardziej promiennie.

Opakowanie kremu jest praktyczne, higieniczne i estetyczne. Ma odpowiednią wielkość i jest łatwe w użyciu. Można go łatwo przenosić w podróż.

Podsumowując, krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek Rich Avocado jest skutecznym produktem do pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu. Dzięki swojej formule bogatej w awokado, redukuje widoczność zmarszczek i poprawia ogólny wygląd skóry. Jest lekki, łatwo się wchłania i dobrze nawilża skórę. Gorąco polecam ten krem wszystkim, którzy poszukują skutecznego rozwiązania do redukcji zmarszczek wokół oczu.

hommen | 2 lata temu

Delikatny przyjemny krem

Krem pod oczy przeciw zmarszczkom z serii Floslek richAvocado, jest przyjemny w użyciu, ładnie, delikatnie pachnie.

Nie podejrzewam go o działanie przeciwzmarszczkowe, przynajmniej ja takiego efektu nie odnotowalam.

jeremi1966 | 2 lata temu

Uwielbiam ten krem

Ten krem to nr1. Jak dla mnie jest fantastyczny.Myślę,że po dłuższym jego stosowaniu moje zmarszczki nieco się spłycą.Więc firma ma jedną fankę więcej.

KawaInka | 2 lata temu

Lekki krem pod oczy

Lekka formula kremu pod oczy jest w porządku, myślę, ze działa dobrze na cienie pod oczami. Jednak czy dzięki niemu pozbyłam się zmarszczek wokół oczu? Nie. Zapewne wymaga to dłuższego stosowania.

pati0154 | 2 lata temu

Krem pod oczy Avocado .

Krem ma doskonałą konsystencję i pięknie pachnie . Nawilża skórę pod oczami . Sprawia , że opuchnięcia i zaczerwienienia znikają . Spojrzenie nabiera blasku . Ma bardzo wygodne opakowanie , które ułatwia aplikację . Dodatkowo ogromny plus za skład i konsystencję .

Ewelinaanna91 | 2 lata temu

Lokalne cudo

Stosując ten krem czuje się młodziej. Oczy nie są tak zmęczone, a zmarszczki zmniejszyły sie. Krem działa przeciwzmarszczkowo. Jest super i każda kobieta jest zadowolona. Ja tak samo.