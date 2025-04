Nowe, rewolucyjne Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania to szybki sposób na pozbycie się plam z ubrań, ręczników czy pościeli. Dzięki innowacyjnej budowie kapsułki, znajdujące się w niej substancje piorące uwalniają się powoli, działając z odpowiednią siłą. Dzięki Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania kapsułkom do prania szybko i skutecznie usuniesz plamy z ubrań, zapewniając im świeży zapach. Już jedna wystarczy, by wyprać pełen wsad pralki (do 5 kg). Kapsułki działają już w niskich temperaturach!

98% Recenzentek twierdzi, że kapsułki do prania Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania pozostawiają jasne tkaniny czyste i odświeżone

Wyniki testu kapsułek do prania Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania

Często na naszych ubraniach pojawiają się plamy, których usunięcie wydaje się nie lada wyzwaniem. Jak pozbyć się zabrudzeń, jednocześnie chroniąc nasze ubrania przed wyblaknięciem czy praniem w wysokiej temperaturze? Jest na to sposób – to moc piorących substancji zamkniętych w wygodnych kapsułkach Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania.

Czym wyróżnia się ten rodzaj produktu? Można wskazać na wiele zalet wykorzystania kapsułek, od sposobu przechowywania aż po sam proces prania. Ich opakowanie jest znacznie mniejsze i lżejsze w porównaniu do innych środków, dlatego przetransportowanie ich ze sklepu do domu nie będzie wyzwaniem i bez problemu znajdą one swoje miejsce na półce, nawet w małych łazienkach czy pralniach. Co więcej, dzięki skoncentrowanej formule wystarczy tylko jedna kapsułka, żeby wyprać całą zawartość pralki (wsad do 5 kg) i cieszyć się olśniewającą bielą ubrań. Charakteryzują się one również wygodną formą użycia. Wystarczy wrzucić kapsułkę do pustego bębna pralki, włożyć brudne rzeczy i włączyć wybrany program. Koniec z odmierzaniem i rozlewaniem środka piorącego. Dzięki temu pralka nie brudzi się, nie zapycha, a ubrania są lśniące, czyste oraz pięknie pachną. Teraz, nowe kapsułki Vizir zostały wzbogacone o dodatkowe składniki, które jeszcze lepiej usuwają uporczywe plamy, nawet w 30 stopniach. Nie musisz martwić się o swoje ubrania – wystarczy jedna kapsułka, aby skutecznie pozbyć się zabrudzeń.

Brzmi obiecująco? Nasze Recenzentki* przetestowały kapsułki Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania na własnych ubraniach, ręcznikach i pościeli. Zobacz, jak je oceniają!

Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania usuwa zabrudzenia w 30 stopniach – opinie Recenzentek

Taki efekt prania potwierdziło aż 96% testujących*. Wystarczy jedna kapsułka, by uwalniające się substancje stanowczo zadziałały nawet w niskiej temperaturze. Delikatne tkaniny są skutecznie chronione, nie niszczą się, a ubrania są czyste i bez plam.

(…) Kapsułki testowałam w różnych temperaturach: od 30 do 60 stopni. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona ich działaniem. Mam dzieci w wieku 2,5 roku, które są non stop ubrudzone czymś uporczywym. Do tej pory musiałam prac przynajmniej 2 razy, żeby plamy zeszły, a tu za pierwszym efekt wow (…) – Magor7777.

Kapsułki Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania dopierają nawet uporczywe plamy i zabrudzenia

93% naszych Recenzentek* potwierdziło, że kapsułki doskonale sobie radzą z trudnymi zabrudzeniami. Bez konieczności prania w bardzo wysokiej temperaturze z tkanin znikają nawet plamy z jedzenia, trawy czy kosmetyków.

(…) Wszystkie plamy zniknęły - to jest cud;) Pranie czyste, pięknie pachnące i perfekcyjnie białe - kapsułki są wydajne - jestem bardzo zadowolona (…) – Nika666.

Pranie miało ładny i świeży zapach – Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania opinie

Ten efekt zastosowania kapsułek Vizir dostrzegło i doceniło aż 96% testujących* je kobiet. Subtelny, ale jednocześnie trwały zapach jest niezwykle ważną cechą, której oczekujemy od dobrze działających środków do prania. W przypadku kapsułek Vizir rzeczy pachną świeżością długo po praniu.

Najpiękniejszy jest zapach - w końcu moje pranie pachnie ładnie, a nie po prostu praniem. Super jest to, że wystarczy jedna kapsułka, która radzi sobie dobrze z codziennymi plamami po makijażu – Pamrampam.

Kapsułki Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania pozostawiają białe i jasne tkaniny czyste i odświeżone

Potwierdza to aż 98% testujących*. Ten wariant kapsułek przeznaczony jest do prania białych i jasnych tkanin, optycznie je rozjaśnia i odświeża, nawet gdy pranie odbywało się w niskiej temperaturze.

(…) Ubrania po zastosowaniu kapsułek były doprane i świeże. Przetestowałam kapsułki na uporczywych plamach (na przykład po trawie i kapsułki poradziły sobie z zabrudzeniem. Ponadto piorąc śnieżnobiałe ubrania , kolor w dalszym ciągu jest śnieżnobiały (…) – ola9191.

Nasze Recenzentki* przetestowały również kapsułki do prania Vizir Allin1 PODS + Większa Siła Odplamiania Do Kolorów. Oba produkty spełniły oczekiwania aż 96% z nich. Tyle samo testujących zadeklarowało, że sięgnie po nie ponownie po zakończeniu testowania.

*Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 92 osób w okresie maj-czerwiec 2021 r.

Olcik30 | 4 lata temu

Świetnie radzi sobie z plamami

Bardzo dobrze dopiera wszytskie zabrudzenia, nawet te cięższe za schnie te, jak z podkładu, które inne proszki nie mogły wyprać.

Dobrze dopiera bierzaco zabrudzenia

aagnieszkaa1 | 4 lata temu

Piękny zapach

Kapsułki te pozostawiają na ubraniach ładny i przyjemy zapach, który szybko się nie ulatnia. Poza tym plamy zwłaszcza na ubrankach dziecięcych np. z błota, marchewki są praktycznie w pełni usunięte. Poza tym kapsułki są wygodne w użyciu. Polecam.

MadziaFilipiak | 4 lata temu

Nie ma nic skuteczniejszego niż kapsułki Vizir

Myślałam ze z plamami po bankach , nic sobie nie poradzi, a tu mała niespodzianka wrzucam kapsułkę do prania i oczom nie wierze . Super polecam. To kapsułki które nie dosyć ze są skuteczne to i przy tym pięknie pachną , i rozpuszczają się w praniu

andziazakupy | 4 lata temu

Świetny produkt VIZIR ALLIN 1

Kapsułki do prania to dla mnie najwygodnieszja forma z dostępnych środków pioroacych. Wrzucasz kapsułkę wkładasz pranie i koniec! Dużym plusem jest tez to że masz czysta pralkę. Vizir Allin 1 kapsulki zdają test dla mnie, pranie codziennie jest dobrane beż żadnych problemów, jedna kapsułka na 4/5 kilo prania zdecydowanie daje rade. Polecam jako mama dwójki dzieci ♡

Joanna198500 | 4 lata temu

Rewelacja

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona.Nigdy nie miałam przekonania do kapsułek.Jednak te kapsułki to strzał w dziesiątkę.Otoczka kapsułki rozpuszcza się bardzo szybko.Dopiera trudne ,nawet stare plamy.I to w 30 stopniach.Już nie muszę stosować dodatkowo odplamiacza,bo kapsułki świetnie sobie z tym radzą.Dodatkowy plus za piękny świeży zapach ubrań po praniu.Polecam

nnatalkaa@hotmail.com | 4 lata temu

Vizir Allin1 testowanie

Łatwość użycia kapsułek, jednak opakowanie to koszmar, ciężko otworzyć, zniechęca do używania. Kapsułki też nie są ekonomiczne, na jedno standardowe pranie trzeba użyć 2 kapsułek. Do tego poradziły sobie ze świeżymi plamami, innych nie ruszyły. Kapsułki do prania białego nie pozostawiają bieli, raczej ubrania nieco szarzeją. Pranie wymaga dodania płynu do płukania by miało jakikolwiek zapach inaczej jest wrażenie że było płukane w samej wodzie.

ImmortalM | 4 lata temu

Kapsułki Vizir Allin1

Kapsułki Vizir są ciekawym produktem. Całkiem innym od proszku, do którego jestem przyzwyczajona. Są bardzo wygodne w użytkowaniu. Nie trzeba ich odmierzać i wsypywać, wystarczy tylko wyciągnąć i włożyć do bębna. Jest to nie tylko oszczędność czasu, ale też nie ma ryzyka wysypania. Niestety zapach mi nie odpowiada. Jest dla mnie zbyt intensywny i zbyt "chemiczny". Moim zdaniem pranie nie pachnie przyjemnie. Jednakże jest to moje subiektywne odczucie i zapewne wielu osobom będzie odpowiadał.

jaulia | 4 lata temu

Bardzo skuteczne za przystępną cenę

Plusy:

👚plamy faktycznie znikają

👚zapach po praniu jest ładny i świeży

👚pralka, w tym dozownik jest czysciutka, w porównaniu do sytuacji gdy leję płyn lub sypię proszek

👚wygodne do przechowywania

Minus:

Jak chcę odświeżyć 1 bluzeczkę lub spodnie po pracy to jednak szkoda wrzucać całą kapsulke. Wtedy jednak sprawdza się płyn do prania - przecież potrzeba zaledwie kroplę.

Ogólnie: fajne, skuteczne, cena przystępna i co najważniejsze- wyplukują się na tyle dobrze, że nie podrazniaja wrażliwej, alergicznej skóry moich domowników😁😁😁😁

monikaa98 | 4 lata temu

Śnieżnobiałe i pachnące jeszcze długo po praniu

Jestem mamą dwójki małych dzieci. Każda mama wie jak wielkim problemem przy małych dzieciach są plamy. Kapsułki Vizir poradziły sobie nawet z plamami na ubraniach, które juz spisałam na straty. Ponadto pozbywają się plam na rzeczach nawet przy niskiej temperaturze prania. Ubrania bardzo ładnie pachną jeszcze długo po włożeniu do szafy. Vizir już na stałe zagości na mojej liście zakupów.

olmix | 4 lata temu

Bardzo dobre kapsułki

Kapsułki zdecydowanie się wyróżniają na tle konkurencji. Bardzo dobrze radzą sobie z zabrudzeniami, są wygodne w użyciu. Urzekło mnie to, że ubrania pięknie pachną po wypraniu. Zapach jest delikatny, ale przywodzi na myśl uczucie świeżości. Przykre zapachy na ubraniach pozostają wspomnieniem.

778519d59632235149ff1cb19bbbb205a5f67ee3 | 4 lata temu

Skuteczne i łatwe w użyciu

Kapsułki Vizir są wyjątkowe dzięki swojej skuteczności. Omija nas konieczność dodatkowej segregacji prania - bardziej brudne do prania z środkami odplamiającymi, mniej brudne do odświeżenia. Przy kapsułkach Vizir pozostaje tylko segregacja na jasne i kolorowe. Całą resztę można potraktować jednym praniem i osiągnąć oczekiwany efekt - czyste, świeże i pachnące pranie. Kapsułki są bezpieczne dla tkanin, nawet tych delikatnych.

To co odróżnia je od innych kapsułek dostępnych na rynku to możliwość ich użycia w niskiej temperaturze. Przydarzyła mi się kiedyś nieprzyjemność wyciągnięcia prania z nierozpuszczoną do końca kapsułką, dlatego sceptycznie podeszłam do tej obietnicy. No ale jak sumiennie przetestować to sumiennie przetestować :D. Zaryzykowałam więc i puściłam kapsułki w niskiej temperaturze. Z wielką ulgą wyciągałam czyste i świeże pranie bez żadnych pozostałości po kapsułce.

Bardzo lubię taką postać produktów do prania, ponieważ nie muszę się zastanawiać nad dozowaniem. Wrzucam jedną bądź dwie kapsułki i niczym więcej się nie martwię :).

agakat | 4 lata temu

Skuteczność w każdym calu

Cudownie pachnącą świeżością kampanią dobiegła końca i czas na podsumowanie 😍

Niezwykłą moc piorącą moc proszku Vizir zamknięto w małej kapsułce. Kapsułki do prania Vizir Allin1 posiadają kilka komór.w których zamknięty jest skoncentrowany środek piorący. Trudne plamy to.juz przeszłość! W przypadku moich pociech to bardzo istotne. Delikatna osłonka rozpuszcza się w połączeniu z wodą, uwalniając środek piorący, co sprawia, że kapsułki dogłębnie usuwają zabrudzenia. Tkaniny mają blask i świeży zapach już w temperaturze 30°C. Oszczędność w każdym calu ☺

Tkaniny zachowują żywe kolory nawet o wielu praniach.

Dzięki formie kapsułki nie trzeba odmierzać pożądanych ilości.

Wyprane ubrania pachną niezwykle świeżo.

Kapsułki nie powodują podrażnień,co jest bardzo ważne w przypadku osób o wrażliwej skórze.

Madzia0 | 4 lata temu

Kapsułki warte polecenia

Kapsułki Vizir All in One Większa Siła Odplamiania to bardzo dobry środek do prania. Dzięki nim pozbyłam się plam z trawy i piasku, bez konieczności wcześniejszego na maczania czy zapierania ubrań. Kapsułki mają świeży, delikatny zapach, który pozostaje na ubraniu. Plus również za opakowanie z dobrym zabezpieczeniem uniemożliwiającym otwarcie pudełka przez dziecko.

olgmat4200 | 4 lata temu

Siła odplamiania

Polecam wszystkim kapsułki Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania. Bez trudu każdy z nas sobie z tym poradzi. Wygoda, profesjonalizm i siła odplamiania w jednym. Super zapach, nie nachalny, delikatny i długo utrzymujący się na ubraniach.

ozenka82 | 4 lata temu

Idealne w każdym domu

Piękny zapach, ubrania są czyste nawet najbardziej zabrudzone ,firany są śnieżnobiałe z każdą plamą sobie vizir poradził nawet na białych koszulach

Aizdur | 4 lata temu

Gorąco polecam

Świeży zapach prania, utrzymuje się przez długi czas.

Ubrania są doprane, nawet z największych i starszych plam.

Biel jakby bielsza.

Generalnie jestem pozytywne zaskoczona. Jest super

katim | 4 lata temu

Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania - numer 1

Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania, sprawdził się w 100%. Łatwość w użyciu i bardzo duża skuteczność a przede wszystkim na tym mi zależało, przy moich dzieciach. Gdzie pranie robimy codziennie, nawet kilka razy dziennie.

mich-wawrzyniak | 4 lata temu

Prawdziwe cudo na plamy

Pranie było dla mnie dużym wysiłkiem i wymagało użycia wielu produktów, aby skutecznie walczyć z plamami. Jednak dzięki Vizir Allin1 moje problemy rozwiązały się i wszystko co potrzebne znalazło się w jednej kapsułce. Teraz nie potrzebuje już nic innego, Vizir radzi sobie świetnie z każdym rodzajem plam i sprawia, że pranie wygląda jak nowe.

oliwiah | 4 lata temu

Bardzo polecam

Jestem bardzo zadowolona z kapsułek Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania do bieli. Pranie robię codziennie, a zabrudzenie ubrań jest duże, ponieważ dzieci w żłobku, bardzo się brudzą. Kapsułki bardzo dobrze wszystko wypierały. Nie musiałam używać odplamiacza, nawet na większe zabrudzenia. Kolor po praniu pozostaje bez zmian. Bardzo ładna biel. Ubrania nie robią się szare. Dodatkowo ubrania bardzo ładnie pachniały.

Redyskaredyska | 4 lata temu

Biale bylo kiedys biale? Nie biale znow jest biale!

Tak wlasnie sie stalo.wypralam delikatne biale bluzki i znow nabraly blasku.Vizir dal im nowe zycie, biale zycie.plamy poznikaly a zapach czystosci i swiezosci pozostal i to na dlugo. Tak jak na dlugo pozostana ze mna kapsulki Vizir

Mistinguett | 4 lata temu

Super!

Kapsułki to niesamowicie wygodny produkt.

Świetne opakowanie, które jest wygodne i bezpieczne, a po zużyciu zawartości śmiało można wykorzystać je w inny sposób.

Zapach prania jest bardzo przyjemny, ale nie nachalny.

Codzienne zabrudzenia spierały się bez problemy, a jasne i białe ubrania zachowały swój blask.

chrupcia | 4 lata temu

Kapsułki Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania

Kapsułki Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania do białych i jasnych tkanin świetnie dogłębnie czyszczą, usuwają uporczywe plamy i zabrudzenia nawet w niskich temperaturach. Świetnie poradziły sobie z plamami po fluidzie oraz czerwonej szmince na białej koszuli. Po plamach nie było ani śladu. Nadają ubraniom oraz tkaninom blask oraz bardzo przyjemny świeży, alpejski zapach. Są bardzo wygodne w codziennym użytkowaniu.

Monikajr | 4 lata temu

Polecam!

Kapsułki doskonale radzą sobie ze wszelkimi zabrudzeniami. Ubrania po praniu nie szarzeją. Piękny zapach utrzymuj się jeszcze długo po praniu. Rzeczy są świeże, mięciutkie, pachnące i przede wszystkim czyste. Jestem zachwycona tymi kapsułkami.

benevolens | 4 lata temu

Vizir i Twoje pranie jak nowe.

Moja historia z kapsulkami Vizir.

Nie zawiodły mnie, pranie zrobiłam w 30 stopniach każde. Zabrudzenia po pracy męża i dzieci zniknęły . Chętnie sięgnę po nie kolejny raz. ;

eveline412 | 4 lata temu

Skuteczne odplamianie

Kapsułki są bardzo łatwe w użytkowaniu, ponieważ wystarczy włożyć do pralki jedną kapsułkę następnie ubrania i gotowe. Nie muszę odmierzać proszku czy płynu, który często mi się rozlewał. Poza tym zapach jest ładny i swieży, długo utrzymuje się na ubraniach, na pościeli, pięknie pachnie w całej łazience. Bardzo jestem zadowolona działaniem kapsułek na białych ubraniach, pościeli, ręcznikach. W końcu znalazłam idealny środek do prania białych rzeczy. Są super odświeżone, czyste. Wszystkie zabrudzenia znikają. Żółte plamy od potu już nie sa problem.

MagdalenaWinograd | 4 lata temu

Kapsułki z bogatym wnętrzem

Kapsułki udało mi się zdobyć dzięki akcji testowania. Od razu przypadło mi do gustu opakowanie, które jest poręcznie zamykane. Dzięki temu łatwo je schować przed dostępem dzieci. Kapsułki są podzielone na takie trzy obszary i każdy z nich zawiera inny płyn, dzięki temu działanie kapsułki uwalnia się dopiero po rozpuszczeniu specjalnej folii. Kapsułki działają już niskiej temperaturze - dzięki temu nie ma obaw, że produkt się nie rozpuści do końca podczas prania. Ubrania po zastosowaniu kapsułek były pachnące i czyste. Małe zabrudzenia i plamy znikły. Zdecydowanie mogę polecić te kapsułki i na pewno jeszcze raz po nie sięgnę.

Pauullar | 4 lata temu

Słaby zapach po wypraniu

Dużym minusem kapsułek jest to, że pranie nie za bardzo pachnie po praniu. Zapach jest słaby i krótko się utrzymuje. Kapsułki nie dają takiej świeżości, jakiej się oczekuje po świeżo wypranych ubraniach.

Dagmara_89 | 4 lata temu

Vizir, najlepszy na plamy.

Jestem fanką marki vizir od lat. Używałam różnych kapsułek jednak zawsze wracam po vizir. Działa na plamy, radzi sobie z nimi świetnie nawet w niskiej temperaturze. Białe tkaniny pozostają białe. Pranie pięknie pachnie. Nie elektryzuje się. Ubrania są miękkie w dotyku.

Kamyszek R | 4 lata temu

Vizir to wysoka jakość prania.

Stosowałam wiele kapsułek różnych marek tych droższych i tańszych i obiektywnie mogę szczerze stwierdzić,że Vizir dają radę.

Spełnione zostały moje standardy co do jakości prania,zapachu jak i efektu końcowego.

Kapsułki dobrze rozpuszczają się w niskich temperaturach ,z pralki wyciągam pachnące świeżością pranie i zapach ten utrzymuje się jeszcze przez jakiś czas.

Ubrania są miękke,czyste i nie tracą na jakości.

Kosmetycznemusthave | 4 lata temu

Mój sprawdzony produkt na uporczywe plamy zabrudzenia

Kapsułki Vizir Większa Siła odplamiania okazały się doskonałym produktem w walce z uporczywymi zabrudzeniami. Na co dzień używałam do prania takich środków jak proszki, dlatego testując kapsułki nie spodziewałam się spektakularnych efektów. Byłam bardzo miło zaskoczona ich skutecznym działaniem i wygodą użytkowania. Kapsułki znajdują się w wygodnym opakowaniu zamykanym na klik, uważam to za super rozwiązanie zwłaszcza przy małych dzieciach. Produkt gwarantuje usuwaniem plam już w 30°. Ja używam ich w 40° i doskonale się sprawdzają. Produkt jest bardzo wydajny, wystarczy jedna kapsułka na 5 kg prania. Po wysuszeniu, pranie pięknie i świeżo pachnie jeszcze przez wiele godzin. Polecam

justyska_88 | 4 lata temu

Polecam, świeże i czyste ubrania

Kapsułki Vizir są zamknięte w "zgrabnym" i poręcznym pudełku, które łatwo się przechowuje. Kapsułki bardzo ładnie i świeżo pachną, dobrze się rozpuszczają, zapach utrzymuje się po praniu przez długi czas. Ubrania są czyste, brud i ślady z codziennego używania znikają. Polecam do każdego typu ubrań (które można prać w pralce), do prania w wyższej i niższej temperaturze - sprawdza się bardzo dobrze, nie niszczy ubrań, nie zostawia zacieków.

Zmorka_a | 4 lata temu

Kapsułki do prania

Kapsułki Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania to idealne rozwiązanie od małej łazienki. Pudełko z kapsułkami zajmuje zdecydowanie mniej miejsca niż proszek do tylu samo prań. Dodatkowo nie nie ma ryzyka zasypania całej łazienki, a w przypadku wysypania z pudełka, łatwo jest je zebrać. Kapsułki bez problemu poradziły sobie z plamami z trawy i ziemi, na ubraniach nie zostały ślady. Pranie było pachnące również po wyschnięciu, co nie zawsze jest oczywiste.

Kapsułki Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania to wygodny, łatwy i szybki sposób na pranie.

Ladydot | 4 lata temu

Wygoda na co dzień

Wygoda stosowania kapsułek jest nieoceniona. Po prostu wrzucam i z głowy. Żadnego dozowania, przelewania itp.

Mogę je stosować do większości swojego prania. Jedynie przy praniu ręcznym czy dziecięcym muszę korzystać ze specjalnych środków.

Zapach jest przyjemny, świeży, nie duszący i nie za słodki, co mi bardzo odpowiada.

Kasiulek1702 | 4 lata temu

Super produkt

Kapsułki żelowe Vizir to nic innego jak skoncentrowany środek piorący w płynie, szczelnie umieszczony w saszetce. Ulepszona formuła sprawia, że kapsułki nadają się do prania zarówno do koloru, jak i białych tkanin.Dzięki trzykomorowej budowie saszetki Vizir Go Pods skutecznie piorą, usuwają zabrudzenia oraz nadają wypranym tkaninom blask.Jedna kapsułka potrafi wyprać nawet 5 kg prania. Co więcej, łatwo rozpuszcza się i zaczyna działać już w 20 stopniach. Kapsułki Vizir są bardzo proste w użyciu. Po nastawieniu prania należy włożyć do pustego bębna pralki kapsułkę, a następnie położyć na niej ubrania i gotowe.

Justinzropy | 4 lata temu

Kapsułka pełna mocy

Jestem bardzo zadomowiona z tych kapsułek. Byłam ciekawa czy poradzą siebie z trudnymi plamami jakie serwują mi dzieci czyli np. plamy po trawie czy ciemnych owocach. Sprawdziły się bardzo dobrze, nawet bez konieczności wcześniejszego zapierania. Pozostawiają ładny, świat zapach. Kapsułki to dla mnie najwygodniejszy środek piorący, bo zazwyczaj pranie wstawiam na szybko, a tu nic nie nie rozlewa ani nie rozsypuje. Na pewno będę jeszcze po nie sięgać o polecę je dalej:)

Iczka1990 | 4 lata temu

Świeże pranie co dnia

Kapsulki nie są zle pachną świeżo są łatwe w użyciu natomiast oczekiwałam doskonałego odplamiania ubrań nawet tych zaschniętych plam No i niestety nie zdaly egzaminu bo po praniu w 60 stopniach z programem odplamiania zostały widoczne blade plamy.

Miga1312 | 4 lata temu

świetne produkty odplamiające

Wygodna formuła VIZIR ALLIN1 do kolorów sprawia że pranie jest świetnie doprane, czyste, odświeżone i pachnące a kolory pozostają piękne i bez zmian. Pranie pięknie pachnie. Uporczywe plamy znikają a przy dziecku o nie nie trudno dlatego VIZIR ALLIN1 na pewno zostanie w moim domu na dłuzej.

Anet321 | 4 lata temu

idelnie doprane pranie

Każdy powinien spróbować kapsułek Vizir a na pewno sięgnie po nie kolejny raz ,są proste w obsłudze i nie pozostawiają bałaganu w łazience,tak jak czasem to bywa przy proszkach do prania. Wygoda i zapach to się kocha.

rosiecka | 4 lata temu

Są naprawdę świetne, nam się sprawdziły idealnie!

Odkąd zostałam mamą, pranie to u mnie codzienność - sterty brudnych rzeczy od trawy, owoców, pieluszek które przeciekły, to wszystko nie napawało mnie optymizmem. Stale musiałam zastanawiać się, czy tym razem plamy zejdą, a jeżeli nie, to jak odplamić w delikatny sposób rzeczy dziecka. Na szczęście z pomocą przyszły kapsułki Vizir Allin1 do białych rzeczy. Każde opakowanie zawiera aż 31 kapsułek. Warto wspomnieć, że to plastikowe pudełeczko posiada również zabezpieczenie przed dziećmi, co bardzo pochwalam. Jeżeli mowa o właściwościach, to delikatne zabrudzenia schodzą spokojnie już w 30-40 stopniach. Odzież jest czysciutka, świeżo pachnąca, nawet jeżeli z powodu deszczu schnie na suszarce w domu. Biel nie szarzeje ani nie żółknie, nadal ma śnieżny odcień, nawet po kilku praniach. Przy poważniejszych zabrudzeniach konieczne będzie ustawienie wyższej temperatury, ale i z nimi kapsułki świetnie dają sobie radę! Dodam także, że całkowicie rozpuszczają się w wodzie, nie ma żadnych resztek w pralce czy (o zgrozo) na ubraniach. Pięknie pachnące, czyste pranie, wygodna forma kapsułek bez konieczności odmierzania płynu - to jest to! :) Z przyjemnością będę do nich wracać. Szczerze polecam.

kralodia | 4 lata temu

Super produkt

Byłam bardzo zaskoczona, jak wygodne i szybkie jest użycie kapsułki do prania. A przy tym nic nam się nie rozsypuje czy rozlewa. Białe i jasne pranie było dokładnie wyprane. I nawet udało się pozbyć starych plam. To, co mnie zaskoczyło, to to, że po wypraniu pranie ładnie pachniało. Tyczy się to też prania, które wyruszyłam w suszarce bębnowej, a tutaj często pranie traci zapach.

azja8484 | 4 lata temu

Godne uwagi

Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania spełniły większość moich oczekiwań. Są praktyczne i łatwe w użyciu. Pranie po ich zastosowaniu jest bardzo długo świeże. Jednak kapsułki nie poradziły sobie z uciążliwymi plamami (np. żółte plamy pod pachami na białych ubraniach). Ale całościowo oceniam je bardzo dobrze i chętnie do nich wrócę.

madzix205 | 4 lata temu

Wyjątkowa siła kapsułek

Kapsułki do prania wyjątkowo skutecznie usuwają nawet mocne plamy. Zapach ubrań jest bardzo ładny, nie wymagają wręcz użycia płynu do płukania.

Olkapatolka | 4 lata temu

Piękny zapach i wygoda użytkowania !

Podczas użytkowania kapsułek Vizir Allin 1 Wieksza Siła Odplamiania najbardziej zadowoliła mnie wygoda. Już nie muszę mieć płynu i proszku do prania, wystarczy wrzucić kapsułkę i już :) ubrania były czyste,a przede wszystkim pięknie pachniały !!

testujemy_bs | 4 lata temu

Super kapsułki

Kapsułki do prania są bardzo wygodne w użyciu. Naprawdę posiadają większą moc odplamiania. Doskonale radzą sobie z mocno zabrudzoną odzieżą. Posiadają bardzo ładny przyjemny zapach który dosyć długo utrzymuje się.

ewalub | 4 lata temu

Skuteczne

Kapsułki dały radę wyczyścić dość mocno zabrudzone ubrania. Używałam w różnych temperaturach i czasach. Pranie ładnie pachniało. Jestem zadowolona i według mnie da się zauważyć tą większą siłę odplamiania

Anyaha | 4 lata temu

Przygoda z kapsułkami Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania

Zaskoczył mnie nowy zapach kapsułek. Jest bardzo intensywny i długo się utrzymuje na ubraniach. Ubrania były czyste, mimo prania w niższej temperaturze, nie musiałam zapierać plam, co jest dużym plusem, bo można zaoszczędzić czas. Kapsułki poradziły sobie z plamami po zupkach dziecięcych.

roccco20 | 4 lata temu

Biel jest jeszcze bielsza

Uwielbiam proste rozwiązania i taki są kapsułki Vizir, są wygodne w użyciu. Wystarczy wrzucić jedną na dno bębna pralki, następnie włożyć rzeczy, które chcemy wyprać i uruchomić odpowiedni program. To wszystko. Kapsułka posiada miękką otoczkę, która podczas prania rozpuszcza się, uwalniając detergenty.Podczas prania, kapsułki bez problemu rozpuszczają się nawet w niskich temperaturach. Ani razu nie zauważyłam na ubraniach czy w pralce pozostałości po nich. Vizir Allin1 całkiem dobrze radzą sobie ze świeżymi plamami, natomiast stare czy silne zabrudzenia, po trawie usuwają, ale nie od razu. Potrzebne jest drugie a czasem i trzecie pranie. Kapsułki nie niszczą tkanin. Sprawiają, że białe rzeczy stają się jaśniejsze.Rzeczywiście można powiedzieć, że nabierają blasku. Oprócz świetnej skuteczności podoba mi się ich świeży zapach. Po wyjęciu rzeczy z pralki unosi się on w całym mieszkaniu. Jest intensywny, ale nie drażniący.

cookiejar | 4 lata temu

Świetny produkt

Stosowałam już różne kapsułki do prania z większą lub mniejsza satysfakcją, ale muszę przyznać, że te są naprawdę świetne. Największe brawa należą się dla nich za to, że rozpuszczają się w 100%, zarówno folia jak i zawartość kapsułki, niezależnie od temperatury prania i zawartości pralki - nawet z pościelą i ręcznikami kapsułki poradziły sobie wzorowo. Zero resztek, a rzeczy były super doprane - tym bardziej, że specjalnie używałam jednej kapsułki, a stosując konkurencyjne kapsułki często musiałam używać dwóch. Jestem bardzo zadowolona z tego testu, a jedyną wadą, która mi przeszkadzała było zbiorcze opakowanie - plastik się wygina i wgniata i zwykle przez to mam problemy z otwarciem wieczka, a poza tym - ekstra produkt!

nelika | 4 lata temu

Sprawdzone i dobre

Białe koszule mojego męża to koszmar- zawsze mam problem z dopraniem zwłaszcza plam po pocie ....tymczasem okazało się że vizir i tutaj zadział i wyprał nawet uporczywe żółte plamy. Pranie jest jaśniejsze, o przyjemnym zapachu.

pokrzywa34 | 4 lata temu

Skuteczne kapsułki pranie dla całej rodziny

Miły zapach, dobra jakość prania, łatwość dozowania, ubrania sie nie niszczą i nie podrażniają, dobre nawet do prania dziecięcych ubranek. Chronią tkaniny.

nierika | 4 lata temu

Super

Kapsulki sa idealne. Latwo sie rozpuszczaja, nega dopieraja ubrania. Pozostawoaja bardzo ladny zapach. Nie zostaje nierozpuszczona czesc kapsulki co przy onnych czesto mi sie zdarzalo. Chyba jedne z lepszych jakie testowałam. Na chwile obecna moje ulubione zariwno weraja do bialego jak i kolorow

Ewelina_brzdak | 4 lata temu

Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania

Zdecydowany numer jeden w tym momencie jeśli chodzi o piorące kapsułki. Zawsze lubiłam Vizir jako środek do prania ale teraz będę go polecać wszystkim. Sprawdziłam jego moc odplamiania na białych spodniach mojej córki,która ubrudziła je dość mocno w trawie. Bez żadnego innego odplamiacza Vizir poradził sobie świetnie. Plamy nie było a spodnie pięknie pachniały.

mal_uch | 4 lata temu

Bez rewelacji

Jestem mocno zawiedziona tym produktem. Po takiej firmie i obietnicach producenta spodziewałam się o wiele więcej. Pranie nie jest mocno pachnące świeżością, w sumie pachnie tak jakby je tylko wypłukano w wodzie i lekko przewietrzono. Z zabrudzeniami ubrań małego dziecka szczególnie jedzeniem, kompletnie sobie nie poradziły. Ubrania wymagały ponownego prania z odplamiaczem. Liczyłam, że pranie będzie bardzo świeże, pachnące a przede wszystkim, że kapsułki poradzą sobie z zabrudzeniami. Poza tym czasami zdarza się, że kapsułki do końca się nie rozpuszczają... Z pewnością jest to wygodne rozwiązanie, nie brudzimy przy tym szuflady na płyn/proszek. Nie rozlejemy też płynu czy nie rozsypiemy proszku przygotowując pranie. To jest jak dla mnie duży plus. Kapsułki dużo lepiej poradziły sobie z jasnym praniem, to faktycznie było takie odświeżone ale nie przesadnie...niż to kolorowe. Ale efekt nie powala na kolana. Najbardziej przeszkadza mi to że folia od tych kapsułek nie zawsze się rozpuszczają.

Marcelina Kasandra | 4 lata temu

Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania

Niestety nie doprał plam z ubranek dziecięcych. Oprócz pięknego zapachu po praniu , nie mogę powiedzieć nic dobrego. Jestem mega zawiedziona. Nie polecam tych kapsułek i na pewno nie kupię. Szukam dalej.

Anaaneczka | 4 lata temu

Bardzo skuteczne a jednocześnie łagodne

Kapsułki sprawdziły się u mnie bardzo dobrze. Moje białe ubrania pozostały nadal białe a nawet zyskały lepszy odcień niż po innych praniach. Z kapsułkami Vizir pranie jest dla ubrań bezpieczne i przyjemne.

a-ska500 | 4 lata temu

Skuteczny

Kapsułki są umieszczone w zgrabnym pudełku, które nie zajmuje zbyt dużo miejsca w łazience. Pudełko dość ciężko się otwiera, co ma swoje plusy i minusy. Kapsułki są wygodne w użyciu, rozpuszczają się w całości. Dobrze dopierają zarówno świeże plamy jak i stare zabrudzenia. Biały kolor jest zdecydowanie odświeżony. Dla testu wrzuciłam do pralki poszarzałe skarpety, których wcześniej używany detergent nie dopierał. Vizir sobie poradził znakomicie. Dodatkowo przyjemnie pachnie.

Bolebcia | 4 lata temu

Skutecznie radzi sobie z plamami

Doskonała forma prania. Mała kapsułka, w której zawarte jest wszystko, co sprawi, ze nasze ubrania będą olśniewały czystością. Kapsułka doskonale rozpuszcza się w temperaturze od 30 stopni, nie pozostawiając plam na ubraniach. Nadaje się na używanie szybkiego prania aż po użycie prania w temperaturze 90 stopni. Powoduje, ze ubrania są czyste, pozbawione uporczywych i ciężkich plam. Nie narusza struktury koloru, pozostawiając je śnieżno białe. W szybkim czasie możemy po prostu ją wrzucić do bębna pralki, nie wyznaczając marginesu, jaką ilość należy użyć na dane pranie. Zapach pozostawia świeży i wyjątkowy. Polecam!

kobieta2020 | 4 lata temu

Środek do uporczywych plam w praniu w niskich temperaturach.

Środek piorący idealny do stosowania w niskich temperaturach radzący sobie z uporczywymi plamami . Białe ubrania i w jasnych kolorach nadal takie pozostają . Dodatkowo są odswiezone . Zdecydowanie będę polecać innym. Zakupie również jeszcze raz .

Ewelinaanna91 | 4 lata temu

Skuteczne odplamianie

Podobało mi się to, ze plamy puściły już w 30 stopniach. Piękny świeży zapach pozostał, a kolory bieli zostały zachowane. Taka forma jest wygodna i bardzo szybko! Na pewno zostanę z nimi na dłużej i polecę całej mojej rodzinie.

kokokurka | 4 lata temu

Świetne kapsułki do białych koszul i bielizny

Kapsułki otrzymałam do testowania z platformy „Polki rekomendują”. Stosowałam je do prania białych i jednych koszul, białych bluzek, bielizny, jasnej pościeli i jawnych ściereczek kuchennych.

OPAKOWANIE:

Wielkim plusem jest samo opakowanie kapsułek. Bardzo praktyczny plastikowy pojemnik ze specjalnym zamknięciem, które jest trudne do otworzenia przez dzieci. Na samym początku sama miałam problemy z otwarciem pudełka, lecz gdy tylko się przyzwyczaiłam- stwierdzam, że to genialne rozwiązanie.

KAPSUŁKA:

Jest rozpuszczalna w 100%. Nawet przy szybkim praniu czy niskiej temperaturze 30 stopni, w bębnie pralki nie pozostają żadne resztki.

DZIAŁANIE:

Kapsułki świetnie odpierają plamy i odświeżają pranie. Tkaniny są miękkie i przyjemne w dotyku.

Zapach prania jest świeży i utrzymuje się przez dłuższy czas.

ewuu01 | 4 lata temu

Bardzo dobre kapsułki

Miałam po raz pierwszy przyjemność używać kapsułek marki Vizir i z przekonaniem mogę stwierdzić, że nie było to nasze ostatnie spotkanie :) kapsułki pięknie pachną, zapach utrzymuje się na ubraniach. Plamy dopierają się już w 40 stopniach, a przy małym dziecku plam jest sporo.

ania_a88 | 4 lata temu

Kapsułki do zadań specjalnych, czyli Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania

Jeśli szukacie kapsułek, które poradzą sobie z silnymi zabrudzeniami i pozostawią przy tym ubrania idealnie białe, to z całego serca polecam Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania. To kapsułki do zadań specjalnych. Usuwają brud już w niskiej temperaturze. Zachowują zapach na długo po zastosowaniu. Pranie wygląda jak nowe. Biel nigdy nie była tak biała.

Pamrampam | 4 lata temu

Najlepsze kapsułki do białego.

Najpiękniejszy jest zapach, w końcu moje pranie pachnie ładnie a nie poprostu praniem. Super jest to że jest to jedna kapsułka i super dozownie. Radzi sobie dobrze z codziennymi plamami po makeup.

kolombo | 4 lata temu

Super odplamianie i pachnące pranie

Takich kapsułek do prania jeszcze nie miałam,są super.Swietnie radzą sobie nawet z najbardziej uciążliwymi plamami i to w niskiej temperaturze.Po wyjęciu z pralki pranie pięknie pachnie , a po plamach nawet śladu.Białe tkaniny po praniu stają się śnieżnobiałe.

banna1989 | 4 lata temu

Szybkie, skuteczne i pachnące pranie to przyjemność

Kapsułki wzorowo radzą sobie z zabrudzeniami a ich zapach jest obłędny. Są bardzo wygodne w użyciu. Radzą sobie z różnego rodzaju plamami. Pielęgnują kolory nie powodując ich blakniecia. Pranie po zastosowaniu kapsułek ma obłędny świeży zapach

pysiak100 | 4 lata temu

Super kapsułki

Idealne kapsułki do prania. Rozpuszczają się już w 30 stopniach. Usuwają uporczywe zabrudzenia. Pranie ładnie pachnie a zapach długo się utrzymuje. Polecam je swoim znajomym.

Nika666 | 4 lata temu

Kapsułka Vizir ma prawdziwą moc ;)

Kapsułki do prania Vizir to jest mój HIT !!!

Z prania nie wychodzę - przetestowałam je na prawdę mocno - okazały się niezawodne i wyjątkowe.

Wszystkie plamy zniknęły - to jest cud;)

Pranie czyste, pięknie pachnące - kapsułki są wydajne - jestem bardzo zadowolona.

Oczywiście zaprzyjaźnimy się na dłużej - poleciłam kapsułki rodzinie i znajomym - są super ;)

Szczęśliwa rodzina, pozdrawiamy ;)

karolinamaria | 4 lata temu

Cudo na plamy

Nowa siła odplamiania mówi sama za siebie, niesamowite jak działają te kapsułki, moje białe pranie nigdy nie było tak czyste bez użycia wybielacza. Bardzo podoba mi się zapach oraz opakowanie.

angela.marcol@interia.pl | 4 lata temu

Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania

Kapsułki Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania spełniły moje oczekiwania. Są wygodne w użytkowaniu, ładnie pachną i po wszystkich trudnych plamach nie ma ani śladu. Polecam

kasiula35 | 4 lata temu

Małe, ale jaka moc

Koniec z wysypywaniem się proszku, łatwe użycie, ubrania czyste i pachnące juz w 30 stopniach. Nie uczulają co jest dla mnie bardzo ważne. Ładny zapach, który unosi się w całym mieszkaniu po praniu. Polecam każdemu, godne polecenia.

Ziel0nk4 | 4 lata temu

Rewelacyjne kapsułki

Kapsułki bardzo dobrze się spisały. Ubrania po praniu były bardzo czyste, ładnie pachniały, delikatne w dotyku. Kapsułka dobrze się rozpuściła, nie pozostawiała po sobie śladów

Anka110683 | 4 lata temu

Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania to hit.

Kapsułki Vizir Allin 1 Większa Siła odplamiania pięknie pachną nie trzeba dodawać płynu do płukania pranie jest czyste odplanione i pachnące nie poszarza białego wręcz je wybiela bardziej co prawda stare plamy odrobinę zostają ale większość znika bez śladu, polecam każdemu bo są genialne. Dziękuję za wspaniały test będę używać ich na pewno.

anna1313@ | 4 lata temu

Siła odplamiania

Vizir kapsułki poradzą sobie z trudnymi plamkami,zwłaszcza przy młodszych dzieciach. Zapach długo pozostanie na ubraniach,a łatwe dozowanie kapsułek jest plusem. Białe ubrania dostają blasku.

dudadey | 4 lata temu

Super kapsułki Vizir

Kapsułki są rewelacyjne. Działają na plamy i to już przy 30 stopniach. Pranie jest pachnące i świeże. Kapsułki są mega wygodne przy stosowaniu. Nic nie muszę odmierzać tylko wrzucasm do pralki.

blackorchid | 4 lata temu

Jestem pozytywnie zaskoczona

Vizir to jedna wielka zaleta! Tu nie ma przypadki - jest moc działania, skuteczność, ochrona i świeżość. Wszystkie zapewnienia producenta zostały spełnione pranie robi się lekko i przyjemnie. Ja sobie chwalę przede wszystkim siła działania i dzięki temu nie będę musiała osobno kupować odplamiacza!

leniszcze | 4 lata temu

Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania

produkt skuteczny ,łatwy w użyciu,ładnie pachnie.jestem zadowolona z tego jak pierze i odplamia,usuwa plamy.łatwe przechowywanie,zapach wszystkim przypadł do gustu.chętnie kupie je znowu i polecę rodzinie i znajomym

KilogramMilosci | 4 lata temu

POLECAM - MAMUSIA DWÓCH 'BOMBELKÓW'

Kapsułki te przy dwójce dzieciaków sprawdzają się rewelacyjnie. Plamy z soku owocowego, trawa, a nawet krew! Jeżeli upierzemy zaraz po zabrudzeniu to po plamie nie ma śladu. Zapomniałam o ponownym praniu uporczywych plam.

sloneczko25 | 4 lata temu

Idealna świeżość

Idealnie uprane ubrania z intensywnym kolorem. Dzięki praniu w niższej temperaturze jestem w stanie uzyskać efekt idealnie czystych ubrań bez martwienia się,iż pranie może wpłynąć na ich strukturę.

Testujemy_Malinowa_Lady | 4 lata temu

Czysto i bez plam to musi być Vizir

Pranie z kapsulkami Vizir to czysta przyjemność. Pranie pachnie, jest czyste, plamki zeszły z białej bluzki, która była wyprana w 30 stopniach. Kocyki psie wyprane w kapsulkach nie mają specyficznego zapachu pieska tylko pachną morzem i wiatrem. Jestem mega zadowolona, z tych kapsułek bo w końcu wiem, że nie zostawiają na ubraniach tzw "gluta" z osłonki kapsulki, jak ma to miejsce w przypadku innych dostępnych na rynku - duży plus za to 💜 nie muszę dokładac jescze jednego płukania tak jak zawsze. Kapsulki Vizir dają radę i są zwycięzcą w tym teście 💪💪💪🌟🌟🌟🌟

MariAn81 | 4 lata temu

Cudo odplamiania.;)

Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie ten produkt. Nawet w niskiej temperaturze doprał wszystkie plamy,y ,a ubrania bardzo długo i pieknie pachniały.Jestem bardzo zadowolona.

Withloveforbeauty | 4 lata temu

Śnieżna biel

Kapsułki są bardzo wygodne w użytkowaniu. W jednej kapsułce zamknięte jest wszytko co potrzeba do zachowania czystość i świeżości. Ubrania są czyste, przyjemnie miękkie i pięknie pachną. Na pewno zostaną w moim domu na dłużej!

siunka86 | 4 lata temu

Bardzo dobre kapsułki do prania

Te kapsułki do prania bardzo przypadły mi do gustu. Najbardziej zaskoczyła mnie duża moc odplamiania oraz świeży zapach prania, który utrzymywał się przez długi czas. Pościel i ręczniki były czyste i pachnące. Kapsułki mają wygodne opakowanie, które ułatwia ich przechowywanie.

J.Przystalska | 4 lata temu

Skuteczne metody na plamy dziecięcych ubranek

Od kiedy zostałam mamą pranie to niemal codzienność. Plamy na bluzkach czy spodniach mojego synka to dramat, szczególnie wtedy kiedy nie chcą zejść po praniu w proszku dla dzieci. Tu z pomocą przychodzi niedościgniony Vizir. Dotychczas używałam proszku do bieli, żeby ściągnął uporczywe plamy, kapsułki działają równie zdumiewająco jak proszek. Ubranka po praniu nie mają plam!. Czyste, spokojnie mogę na krótki cykl puścić w proszku dla dzieci i synek w czystych ubrankach gotowy!

agusia92154 | 4 lata temu

Szybkie skuteczne o pięknym zapachu

Piękny zapach, który utrzymuję się długo skutecznie odplamia ciuchy czy buty wyglądają jak nowe. Proste w użyciu nawet facet da rade zdecydowanie będzie to produkt który bd u mnie częstym gościem

Izkaizag | 4 lata temu

Spełnienie oczekiwań

VIZIR ALLIN1 WIĘKSZA SIŁA ODPLAMIANIA

Kapsułki do prania w 100% spełniły moje oczekiwania. Pranie było świeże, pachnące a przed wszystkim czyste. Do tej pory używałam standardowych kapsułek VIZIR, jednak pp wypróbowaniu nowego wariantu, mam już swój NUMER 1. Białe skarpetki męża jak nowe ;)

PoliteAlelsandra | 4 lata temu

Kapsułki Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania do białego

Kapsułki Vizir bardzo dobrze odplamiają, ubrania są pachnące, świeże. Kapsułki do białego prania łatwo się użytkuje, wystarczy wrzucić do prania. Szybko się rozpuszczają i nie ma żadnych śladów ich na ubraniach. Wszystkie plamy usuwa. A ubrania są jeszcze bielsze niż przed praniem. Na pewno kupię je ponownie, polecam każdemu. Będziecie państwo zadowoleni!

magdaeszer | 4 lata temu

Siła Odplamiania z Subtelnym Zapachem

Ujął mnie bardzo fajny zapach, stosowanie kapsułek to super wygoda, w rezultacie czyste świeże pranie! Czyściutkie pranie, nie czuć nieładnych zapachów, a mierzę się z wieloma wyzwaniami w praniu (Sportowcy + poznający świat Bobas ;-))

Super wybór!

kasiakozlowska0@poczta.onet.pl | 4 lata temu

Doskonały produkt do białych tkanin - usuwa trudne zabrudzenia już w 30 stopniach

Po zastosowaniu kapsułek do prania Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania większość nawet najbardziej uporczywych plam zeszło przy praniu w 40 stopniach. Kapsułki są latwe w użytkowaniu. Po wypraniu, pranie jest czyste i świeże oraz ładnie pachnie. Na ubraniach nie pozostają reszty kapsułki, co oznacza, że idealnie się rozpuszcza. Mając trójkę dzieci i mnóstwo prania nie martwię się już czy ubrania na pewno się dopiora, ponieważ większość plam z Vizir Allin1 znika. Białe ubrania pozostają białe i nie żółkną.

CatherineRz | 4 lata temu

Kapsułki do zadań specjalnych.

Kapsułki Vizir w nowej odsłonie zdecydowanie nie zawodzą. Poradzą sobie z plamami mniejszymi i większymi, z zaschniętymi i całkiem świeżymi. Co prawda jeśli plama jest bardzo uporczywa i nie została wcześniej namoczona, to cykl prania trzeba będzie kilka razy powtórzyć, ale myślę, że nie ma lepszych kapsułek do odplamiania na rynku. W porównaniu do innych dostępnych na rynku, kapsułki Vizir zdecydowanie są na czele listy jeśli chodzi o odplamianie. Pranie jest czyste, świeże i długo utrzymuje swój zapach. Kapsułki działają już w niskich temperaturach i nie tracą w nich funkcji odplamiania, co potwierdza moja zafarbowana plama na prześcieradle, która faktycznie zeszła już w 30 stopniach. Uważam, że jest to produkt godny polecenia i będę do niego wracać. Używałam i używam go z przyjemnością, czując że nie potrzebuję innych specyfików, bo kapsułki radzą sobie świetnie w roli płynu, proszku i wybielacza równocześnie.

maagdaster | 4 lata temu

Celujące!

Kapsułki Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania to strzał w dziesiątkę. To bardzo poręczny produkt, nie wymaga dozowania idealnie wystarczający na pranie. Sprawdzający się w swojej roli jako pogromca plam ale również w roli uniwersalnego środka do prania.

lucia251 | 4 lata temu

Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania

Z kapsułkami do prania Vizir miałam do czynienia po raz pierwszy. Prawdę mówiąc nie byłam przekonania co do ich siły odplaniania ale baaaardzo miło się rozczarowałam 😁

Kapsułki są rewelacyjne, cudownie pachnące jest pranie po nic 👌Kapsułki do prania Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania ubrać to jest jakaś magia🤔😀

Cudownie odpierają stare plany a biel jest poprostu śnieżno biała 🤍

caty2603 | 4 lata temu

Rewelacja :)

Jestem bardzo zadowolona z użytkowania kapsułek do prania Vizir Allin1 Większa Siła Odplamiania i naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń!

Co mi się w nich podoba?

+ wygodna forma środka do prania - wystarczy wrzucić jedną kapsułkę do bębna pralki, bez "zabawy" w odmierzanie płynów;

+ wygodne opakowanie, które ułatwia przechowywanie i używanie kapsułek;

+ mają piękny, świeży zapach;

+ działają dobrze zarówno w 30, 40 jak i 60 stopniach (z tych trzech programów korzystam najczęściej);

+ usuwają nieprzyjemne zapachy i uporczywe plamy z ubrań;

+ rozpuszczają się do końca podczas prania i nie zostawiają żadnych śladów na ubraniach;

+ nie stwierdziłam po nich reakcji alergicznej ani u siebie, ani u reszty członków rodziny (w tym dziecka);

+ mają przystępną cenę i świetny stosunek ceny do jakości.

Z pewnością jeszcze sięgnę po te kapsułki i na pewno będę je polecać osobom w swoim otoczeniu :)

Ola9191 | 4 lata temu

Kapsułki Vizir Allin 1 Większa Siła odplamiania

Polecam serdecznie kapsułki Vizir Allin 1 Większa siła odplamiania.

Jestem zadowolona z produktu. Jako mama mogę śmiało powiedzieć, że kapsułki dobrze sobie radzą z uporczywymi plamami. Kolor ubrań - mimo częstego prania , pozostaje bez zmian. Kapsułki Vizir Allin 1 do białego pozostawiają ubrania białe i świeże, usuwając przy tym uproczywe plamy ( jest to niezwykle trudne przy białych rzeczach).

Plamy po trawie także zostały doprane bez użycia wybielaczy i bez namaczania.

Kapsułki nie pozostawiają żółtych zacieków .

Serdecznie polecam

magor7777 | 4 lata temu

Pozytywne zaskoczenie

Po otwarciu opakowania pierwsze co zwróciło moja uwagę to bardzo przyjemny zapach. Kapsułki testowałam w różnych temperaturach od 30 - 60 stopni. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona ich działaniem. Mam dzieci 2,5 roku, które non stop czyms uporczywym jest ubrudzone. Do tej pory musiałam prac przynajmniej 2 razy, żeby plamy zeszły, a tu za pierwszym razem i efekt wow. Co ważne, moje dziecko nie ma uczulenia po założeniu ubranek wypranych w kapsułkach. Polecam z czystym sumieniem każdemu.

joannade85 | 4 lata temu

Świeżość i czystość

Kapsułki do prania kojarzą się zwykle z wygodą, ponieważ nie musimy martwić się o zachowanie odpowiedniej miary proszku czy płynu do prania. Jedna kapsułka to jedno pranie.

Kapsułki Vizir są bardzo skuteczne, wygodne w stosowaniu i pozostawiają przyjemny zapach na długo.

Dodatkowym atutem jest dobra cena produktu.

Szczelne opakowanie pozawala na zachowanie odpowiednich właściwości kapsułek.

helgenn | 4 lata temu

Skuteczne kapsułki

Bardzo lubię używać kapsułek do prania, są wygodne w użyciu i skuteczne. Wyprałam w Vizir All in 1 kilka ubrań, z których nie mogłam usunąć wcześniej plam, wszystko ładnie się doprało a ubrania nie poszarzały. Kapsułki całkowicie rozpuszczają się w pralce (miałam nieprzyjemne doświadczenie z kapsułkami innych firm, kapsułka nie rozpuściła się i przykleiła do ubrania). Zapach po praniu mógłby być intensywniejszy, ale nie był to jakiś wielki problem.