Nie masz ekspresu, a chcesz się cieszyć smakiem dobrej kawy? Sięgnij po nowość od Nestlé - kawę rozpuszczalną NESCAFÉ Fine Selection. Jej harmonijny smak i głębia aromatu zamknięte w złoto-brązowych kryształkach są gwarancją najwyższej jakości. Spróbuj i oddaj się chwili przyjemności z nową NESCAFÉ Fine Selection.

99% Recenzentek potwierdza, że kawa rozpuszczalna NESCAFÉ FINE SELECTION charakteryzuje się harmonijnym smakiem

Wyniki testu kawy rozpuszczalnej NESCAFÉ FINE SELECTION

Jeśli jesteś miłośniczką dobrej kawy, powinnaś sięgnąć po kawę rozpuszczalną NESCAFÉ FINE SELECTION. Nie jesteś przekonana, czy przypadnie Ci do gustu? Kawę miały okazję przetestować nasze Recenzentki. Wszystkie potwierdzają, że kawa spełniła ich oczekiwania! Sprawdź opinie Testerek.

Kawa rozpuszczalna NESCAFÉ to produkt wysokiej jakości - opinie Recenzentek

Można śmiało powiedzieć, ze ten napój podbił serca naszych Testerek. 100% dziewczyn potwierdza powyższą opinię. Doceniły smak i aromat kawy, który wyróżnia się na tle pozostałych produktów tego typu.

(…) Nawet największy wróg kawy przyzna, że można się nią delektować kilka razy dziennie . Inne kawy z podobnej półki cenowej nie dorastają jej do pięt – izik88.

Kawa NESCAFÉ ma przyjemny aromat

Wszystkie Testerki zgadzają się z powyższych stwierdzeniem. Doceniły napój za wyjątkową głębię aromatu, który podczas przygotowywania kawy roznosi się w całym domu. To cecha, którą wyróżnia się kawa NESCAFÉ.

(…) Już podczas pierwszego otwarcia poczułam przyjemny zapach świeżej kawy. Gdy ją zrobiłam, to aromat unosił się w całym domu! – Mamuska85.

Opinie Testerek: kawa rozpuszczalna Nescafe Fine Selection ma harmonijny smak

99% Recenzentek uważa, że NESCAFÉ Fine Selection charakteryzuje się wyjątkowym smakiem, który sprawia, że z chęcią sięga się po nią po raz kolejny. Testerki próbowały kawy w wersji bez dodatków, lecz również uzupełniały ją mlekiem czy napojami roślinnymi, które okazały się świetnym uzupełnieniem jej smaku.

(…) Kawę przetestowałam na różne sposoby - z mlekiem, bez mleka, z pianką, z mlekiem kokosowym, słabszą, mocniejszą i zaręczam, że w KAŻDYM wydaniu smakowała wyśmienicie - chrzvszcz

Nestle Nescafe Fine Selection według opinii Recenzentek świetnie uzupełnia chwile relaksu

Moment odpoczynku od codziennych obowiązków warto uzupełnić pysznym napojem. 99% dziewczyn z Klubu Recenzentki doceniło w tym aspekcie rozpuszczalną kawę Nestle. Przygotowując ją w wolnej chwili jeszcze pełniej korzystają z momentu dla siebie.

(…) Najlepsza kawa z całej serii. Łatwa w przygotowaniu, poprawia nastrój i pozwala się zrelaksować – Wioleta252

Czy Recenzentki sięgną ponownie po kawę rozpuszczalną NESCAFÉ?

Okazuje się, że prawie wszystkie mają taki zamiar. Aż 99% Testerek deklaruje, że ponownie kupi kawę po zakończeniu testowania i poleci ją znajomym i rodzinie.

(…) Jej harmonijny smak trafia nawet w najbardziej wyrafinowane gusta. Zachwyciła smakiem całą moją rodzinę, na pewno ponownie ją kupimy – my_zakupoholiczki

Wyniki na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 195 kobiet w marcu 2021 r.

Kingux9592 | 4 lata temu

Pyszna kawka :)

Bardzo ją polubiłam. Jest bardzo dobra, aromatyczna i pięknie pachnie tuż po otwarciu wieczka od słoiczka. Zostanie u mnie na dłużej :) Gościom też bardzo przypadła do gustu! :)

Teserka1988 | 4 lata temu

Mała Czarna.

NESCAFÉ Fine Selection jest dla osób które delektują się kawą i oddają się chwili przyjemności z nią. NESCAFÉ to ziarna najwyższej klasy. Polecam wszystkim miłośnikom kawy. Ja uwielbiam kawusię.

patryszjaa.pe | 4 lata temu

Wspaniały smak i aromat

Wspaniały smak i aromat kawy NESCAFÉ Fine sprawia że moje poranki są miłe dzięki przyjemnemu i delikatnemu smaku kawy. Mogę się rozpieszczać dzięki kawie mam chwile odpoczynku dla siebie.

Mama_i_amelka | 4 lata temu

Kawa Nescafe

Polecam tą kawę. Ma dobry smak. Ładnie pachnie. Najlepsza z mlekiem bo taką lubię.

Można się rozmarzyć pijąc taką kawę.

I ciasteczko jeszcze do tego.

mysterious97 | 4 lata temu

Dzięki Nescafe jeszcze bardziej uzależniona od kawy!

O mój a Boże, co za wspaniała kawa!.

Jedna z lepszych kaw jakie przyszło mi pić kiedykolwiek.

Ten aromatyczny smak, cudowny zapach przy otwarciu słoika oraz kiedy kawa jest już gotowa 🤩🤩

Ogromna przyjemność z picia i chwili relaksu przy niej ❤️

Zdecydowanie polacam każdej osobie która tak jak ja kocha dobrą kawę w dużych ilościach 😋

bellitkaa | 4 lata temu

Bardzo smaczna kawa

Kawa smakuje wymienicie, bardzo szybko się rozpuszcza i dobrze komponuje się z mlekiem. Nie ma kwaśnego posmaku. Przypadła do gustu wszystkim domownikom, którzy rozkoszują się jej wybornym smakiem.

Kasia 35 | 4 lata temu

Kawa nescafe

Kawa nescafe to przepyszna kawa,jej smak jest niepowtarzalny i wyjątkowy.bede ja wszystkim polecać . Kawa o intensywnym aromacie. Kawa o poranku i do ciasta.

Kasia941 | 4 lata temu

Lepszy początek dnia tylko z kawą Nescafe Fine Selection

Każdy dzień zaczynałam od zrobienia kawy NESCAFE Fine Selection i dawała mi energii już od pierwszego łyku. Ma bardzo przyjemny i aromatyczny smak.

aga_1b | 4 lata temu

Idealna kawa na codzień

Kawa odpowiednia do codziennego picia. Jej smak i aromat sprawiają, że od razu można zacząć dzień z pełną energią i smakiem. Już od otwarcia opakowania możemy poczuć intensywny aromat palonych ziaren i dobrej jakości kawy.

enc_mc | 4 lata temu

Nescafe czy można pić lepszą kawę chyba nie

Uwielbiam kawy Nescafe od lat i ta nowość Fine Selection bardzo przypadła mi do gustu.Smak idealny wyważony,bardzo dobra jakość kawy.Jestem zadowolona ,że mogłam poznać nową odsłonę kawy rozpuszczalnej.Aż trudno będzie mi teraz wybrać który wariant kawy Nescafe kupię.Polecam wszystkie b o każdy znajdzie smak idealny dla siebie.A takiej energii jak po Nescafe nie dostaniemy na każdym rogu.Polecam.

siejeteje | 4 lata temu

Finezyjna Nescafe Fine Selection

Jestem bardzo miło zaskoczona nową kawą Nescafe Fine Selection. Urzekła mnie niezwykłym aromatem i bogatym smakiem. Z powodzeniem może konkurować z kawą ziarnistą. Dzięki niej na nowo polubiłam smak kawy rozpuszczalnej. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, a z dodatkiem mleka staje się delikatna i subtelna.

anet32 | 4 lata temu

Fine day

Kawa idealna na pobudkę,mocny aromat kawy,piękny zapach,polecam pozytywny komentarz ,idalna dla smakoszy kawy rozpuszczalnej ,ładne opakowanie ,zachwycił mnie zapach potem smak,

angelika014 | 4 lata temu

Kawa rozpuszczalna NESCAFÉ Fine Selection to harmonia smaku i aromatu w jednym!

Kawa rozpuszczalna NESCAFÉ Fine Selection ma wyjątkowo przyjemny, kawowy aromat. Nawet mała filiżanka kawy z rana pozwala na miłe rozpoczęcie dnia i daje energię na wszelkie wyzwania codzienności. Kawa rozpuszczalna NESCAFÉ Fine Selection stanowi świetne uzupełnienie chwili relaksu i odpoczynku. To produkt wysokiej jakości, o harmonijnym smaku, który gorąco polecam wszystkim swoim bliskim i znajomym.

Sandra1989 | 4 lata temu

Nescafe fine selection królowa wśród kaw

Nescafe fine selection to strzał w dziesiątkę wśród wszystkich kaw jakie do tej pory miałam okazję smakować!!!

Jest delikatna w smaku co sprawia że miło się ją pije a jej przyjemny zapach tylko przyciąga 😀

agata-olkuska | 4 lata temu

Bardzo smaczna i aromatyczna kawa

Kawa Nescafé Fine Selection zdecydowanie spełniła moje oczekiwania. Jestem zadowolona z jej delikatnego smaku, którym chętnie rozkoszuję się w wolnej chwili. Aromat tej kawy jest bardzo przyjemny i wprowadza mnie w relaksujący nastrój. Zdecydowanie polecam wszystkim tę kawę to na prawdę świetny wybór. Zauważyłam, że ta kawa jest dostępna w wielu sklepach w korzystnej cenie.

ninitoja | 4 lata temu

Nie tylko poranna kawa

Klasyczna kawa rozpuszczalna NESCAFÉ była dla mnie zbyt intensywna, więc najczęściej kupowałam Nescafe Creme. Teraz ma godnego następcę. NESCAFÉ Fine Selection ma łagodny smak, ale z charakterem. Przyjemny aromat w połączeniu z fajnym smakiem zapewne zagości na dłużej w moim domu.

ania1305 | 4 lata temu

Kawa NESCAFE Fine Selection

Kawa NESCAFE Fine Selection ma delikatny aksamitny smak.Aromat który roznosi się zaraz po zaparzeniu po całym mieszkaniu zachęca aby usiąść wygodnie w fotelu i relaksując się delekrować się kawą.

Martynaa02 | 4 lata temu

Zachwycona smakiem i aromatem

Kawa rozpuszczalna NESCAFE Fine Selection skradła moja serce! Do tej pory byłam wierna od kilku lat innej kawie delikatnej, ale porzuciłam ją na rzecz Nescafe! Ma niesamowity smak, tak jakby piło się kawę z kawiarni, do tego jej aromat który unosi się już po otwarciu słoika jest bardzo intensywny. Teraz nie wyobrażam sobie zacząć dnia bez kawy! Samo otwarcie słoika i poczucie jej zapachu nastawia pozytywnie do całego dnia. Jednakże jako mama dwójki małych dzieci zdarza mi się pić zimną kawę, ta niestety tak dobrze nie smakuje jak ciepła. Ale kawę pije się ciepłą prawda?

Kasia199011 | 4 lata temu

Pyszna kawa Nescafe

Testując kawę rozpuszczalną Nescafe Fine Selection postanowiłam zapytać o opinię męża oraz koleżanki z pracy:) Wszyscy testujący, razem że mną, jednogłośnie stwierdziliśmy, że kawa wyróżnia się intensywnym smakiem i aromatem. Idealna z dodatkiem mleka i do ciasteczka;). Idealna także kiedy brakuje nam energii- daje "mocnego kopa", łatwa i szybka do przygotowania. Ja od dziś kupuje kawę rozpuszczalną Nescafe Fine Selection.

Martynecka24 | 4 lata temu

Kawa Nescafe Fine Selection

Pyszny smak kawy Nescafe Fine Selection. Niesamowicie podkreślony z pianką na górze:) Chce się się tak po kolejnego lyka. Bardzo serdecznie polecam

Ezire | 4 lata temu

Kawa rozpuszczalna, która zmyli wielbicieli kawy ze świeżo mielonych ziaren!

Ta nowość naprawdę bardzo mnie zaskoczyła. Uwielbiam tą podstawową wersję więc zastanawiałam się, czy taka nowość może ją przebić. To jest zupełnie nowy wymiar kawy rozpuszczalnej! Nawet osoby, które piją tylko kawę ze świeżo mielonych ziaren potwierdziły, że ta kawa nie smakuje jak rozpuszczalna i przebija smakiem kawę parzoną! Cudowny zapach po otwarciu opakowania to coś na co czekam codziennie rano bo tak - wącham kawę też w opakowaniu :) Cieszę się, że mogłam odkryć ten smak!

embodnar | 4 lata temu

Najlepsza kawa.

Kawa jest tak aromatyczna, że sam jej zapach pobudza mnie do działania! Smak! Smak jest najlepszy! Nigdy dotąd nie piłamm tak dobrej kawy rozpuszczalnej.

Klaaudia_0 | 4 lata temu

Pyszna kawa

NESCAFÉ Fine Selection to kawa o wyrazistym smaku i pięknym zapachu. Miałam przyjemność ją testować.

Jej zapach pobudza do działania - można się rozmarzyć pijąc ją małymi łyczkami

- smak ma idealny łagodny

Kawa smakuje dobrze zarówno z mleczkiem jak i bez

- polecam wszystkim którzy jeszcze jej nie próbowali.

andzelakirzan | 4 lata temu

Kawa najlepsza

Przyjemna w smaku. Zapach zapierający dech. Towarzyska i aromatyczna.

Delikatna i cudownie pachnąca. Zapach unosi się po całym domu. Ciekawe połączenie z najlepszym ciastem.

dynula | 4 lata temu

Kawa NESCAFÉ Fine Selection

Kawa NESCAFÉ Fine Selection już od pierwszych chwil ukoiła mnie swoim zapachem. Intensywny kawowy aromat rozniósł się po całym pomieszczeniu, a ja już byłam odprężona.

Kawa jest smaczna do ostaniej kropli. Idealnie komponuje się z mlekiem roślinnym. Smak jest wyrazisty, ale nie kwaśny. Już jedna łyżeczka kawy w zupełności wystarczyła, aby pobudzić mnie do działania. To kolejny świetny produkt w rodzinie NESCAFÉ.

Bialakawa | 4 lata temu

Fine Selection to chwila dla Ciebie

Polecam kawe rozpuszczalna Nescafe Fine Sekection. Jest to na prawdę świetny produkt. Pod względem wyglądu, jakości oraz smaku. Kawa w pieknym, czarnym kolorze o aromacie, który od samego wdychania pobudza. Bardzo dobra , najlepsza gorzka z odrobiną mleka. Na obecną chwilę jest to kawa, która będę serwowała przyjaciółkom na plotkach. Na pewno wybiorę ją przy następnych zakupach, a opakowanie skończy się chybs szybko bo każdy domowy "kawosz" po nią sięga.

anasasi | 4 lata temu

Nescafe Fine Selection - kawa idealna

Bardzo smaczna, aromatyczna kawa. Ma idealny, mocny smak, nie jest cierpka. Doskonale smakuje z dodatkiem mleka, ale i sama też. Kto lubi kawy Nescafe, ten zdecydowanie polubi też Nescafe Fine Selection - mocniejszą i z charakterem.

anett_ta | 4 lata temu

Gorąca i czarna ;)

Kawa jest intensywna i aromatyczna. Taką lubię najbardziej. Szybka w przygotowaniu, a zarazem smaczna. Dodając odrobinę mleka robi się łagodniejsza i przyjemna dla podniebienia.

Jmatwiej | 4 lata temu

Gorąco polecam nowa kawę nescafe

Bardzo się cieszę ze miałam okazje przetestować nowa kawę od Nescafe. Jestem fanka kawy i codziennie pijam jej bardzo dużo. Po otrzymaniu przesyłki od razu chciałam jej spróbować. Kawa okazała się być bardzo smaczna. Przyjemna w smaku, pozbawiona poczucia goryczki. Pyszna zarówno z mlekiem i bez. Bardzo chętnie kupię ponownie ten produkt. Spełnił moje oczekiwania w 100%

Iwowil | 4 lata temu

Kawa rozpuszczalna NESCAFE Fine selection

Kawa znajduje się standardowym słoiku typowym dla kaw rozpuszczalnych NESCAAFE, ma 185 gram. Już przez słoik widzimy że, kawa jest w postaci kryształków w kolorze brązowo - złotym. Natomiast po otwarciu zaskoczeniem jest piękny i intensywny aromat, który bardzo mi się spodobał i przypomina zapach ziaren kawy. Kawa w smaku jest intensywna, ale nie jest zbyt mocna i gorzka przez co jej smak jest bardzo subtelny i zdecydowanie delikatniejszy niż pozostałych kaw rozpuszczalnych z serii NESCAFE. Świetnie smakuje samodzielnie, jak i z dodatkiem mleka. Idealna do wypicia o każdej porze dnia. Kawa bardzo przypadła mi do gustu i uważam, że warto sięgnąć po nią będąc w sklepie, ponieważ wbrew pozorom może nas mile zaskoczyć.

Mery45 | 4 lata temu

Idealny relaks i odpoczynek

Kawa rozpuszczalna która idealnie rozkoszuje podniebienie w chwilach relaksu i odpoczynku.Produkt wysokiej jakości.Po otwarciu opakowania uderza w nozdrza wspaniałym kawowym aromatem .Z każdym łykiem jej aksamitność urzeka .Wspaniała towarzyszka o harmonijnym smaku .

justynazlasu | 4 lata temu

Aromatyczna NESCAFÉ Fine Selection :)

Kawę NESCAFÉ Fine Selection wypróbowałam sama w czasie poranne kawki i naprawdę bardzo mi zasmakowała, była delikatna i aromatyczna , kiedy przyszli do mnie znajomi chciałam im również ją zaprezentować, ponieważ zwykle pili u mnie inną kawę. Oczywiście od razu rozpoznali, że piją inną kawę niż zwykle ale wszystkim bardzo smakowała i część z nich zaznaczyło, że na pewno zmienią swoje kawy na NESCAFÉ Fine Selection - przekonał nas smak, aromat i dobra cena. Bardzo dziękuję za możliwość przetestowania tego produktu.

karmelek5 | 4 lata temu

Wspaniała kawa.

Uwielbiam kawę i nie wyobrażam sobie dnia bez tego napoju. Zwykle piję kawę przed południem z czymś słodkim. I właśnie ta kawa świetnie spisuje się jako dodatek do deseru.

Kawa zawarta jest w standardowej wielkości słoiku. Wszystko wygląda ładnie. Ziarenka są odpowiedniej wielkości o pięknym kolorze i aromacie. Bardzo lubię kiedy w kuchni jest wyczuwalny zapach kawy.

Po przygotowaniu napój wygląda rewelacyjnie. Aromat jest mocny a smak rewelacyjny. Podczas degustacji czułam się zrelaksowana i odprężona. Podczas wizyt przyjaciółek również podawałam tę kawę i koleżanki były zachwycone.

Mogę szczerze polecić tę pyszną kawę.

julaizula | 4 lata temu

kawowy smak

uwielbiam pić kawę i nie wyobrażam sobie dnia bez niej, kawa nescafe ma delikatny , niepowtarzalny i harmonijny smak , jej delikatne jasno brązowe ziarna powoduja że jej smak jest tak kawowy. Mam nadzieję że pozostanie na półkach dluzej. Ta kawa smakuje mi najlepiej ze wszystkich kaw nescafe

Gelka88 | 4 lata temu

Polecam

Najlepsza kawa z serii nescafe. Mam nadzieję że nie zniknie szybko z półek sklepowych. Bardzo dobra kawa, idealna w smaku, pobudza raz, dwa. Aromatyczna, relaksująca i pobudzająca. Wspaniała kawa, delikatny smak i niezbyt mocna.

lasowianka | 4 lata temu

Idealna kawa nie tylko na poranek

Kawa NESCAFÉ Fine Selection poza aromatem oraz smakiem potrafi zadowolić każde, nawet wymagające podniebienie. Idealna konsystencja oraz duże opakowanie zapewnia komfort, który powoduje, że chce się po nią sięgać. Zaskakujące zapachy wypełniają cały dom i jest z pewnością idealna kawa do chwili relaksu.

Aneczka1990w | 4 lata temu

Dobra kawa

Dobra kawa. Zazwyczaj kupowałam te kremowe, delikatniejsze i tuż po otwarciu zaskoczył mnie aromat KAWY, takiej jak palona, ziarnista kawa. Ma swoją moc, dlatego kto wrażliwszy- nie powinien przesadzać z ilością. Słoik standardowy, estetyczny, solidny. Wszystko na plus.

annacholewa | 4 lata temu

Relaks przy kawie

Uwielbiam kawy Nescafe, dlatego też z niecierpliwością czekałam, aż będę mogła skosztować jak smakuje. Kawa okazała się bardzo aromatyczna, z delikatnym "czekoladowym" posmakiem. Uwielbiam relaksować się w jej towarzystwie.

elam91 | 4 lata temu

Testowanie Nescafe

Dziękuję za możliwość przetestowania kawy Nescafe. Jestem mile zaskoczona jej smakiem. Polecam i na pewno kupie kolejną

Kawa bardzo dobra w smaku , aromarmtyczna, delikatna. Jestem mile zaskoczona jej smakiem. Polecam i na pewno kupie kolejną. Dziękuję za zakwalifikowanie do testów

wordila | 4 lata temu

Aromatyczna kawa

Jest to kawa, która mnie zachwyciła. Jej smak jest delikatny, pieści zmysły. Przyjemnie jest spędzić z nią poranek bądź popołudnie. Kawa łatwo się rozpuszcza i tworzy smaczną kompozycję solo lub z mlekiem.

Kingusia1990bajka | 4 lata temu

Kawa najlepsza w smaku

Pierwszy łyk kawy nascafé fine selection był naprawdę super. Kawa pobudza wyobraźnię i odpręża. Można się przy niej wyciszyć i przygotowac na dobrze rozpoczęty dzień. Kawa jest godna polecenia i warto ją kupić

Monika 777 | 4 lata temu

doskonały smak popołudniowej kawki i nie tylko

Kawa Nescafe towarzyszy mi od lat. Rozpoczynam z nią dzień, jest świetnym dodatkiem do popołudniowego deseru. Ostatnio często w wersji gold jednak nowość Fine selection również spełnia moje oczekiwania - smakuje praktycznie wszystkim, całej rodzinie i znajomym. Idealnie sprawdza się też jako dodatek do ciast i kremów - smak jest intensywny a nienachalny. Polecam wszystkim wielbicielom klasycznego smaku kawy. Najlepiej smakuje w czerwonym kubku Nescafe, który jest zresztą moim ulubionym.

Antusiak | 4 lata temu

NESCAFÉ Fine Selection

Jestem bardzo zadowolona z kawy NESCAFÉ Fine Selection. Ma wspaniały, aromatyczny smak. Nie jest kwaśna ani gorzka co dla mnie było bardzo ważne. Do tego znajduje się w wygodnym do obsługi opakowaniu, trzymającym świeżość. Kawkę postawiłam w biurze i wszyscy sobie ją chwalili, już prawie jej nie ma! :D Zdecydowanie polecam.

Miętusia | 4 lata temu

Nescafe

Kawa rozpuszczalna Nescafe Fine Selection zaskoczyła mnie już od razu po otwarciu. Jej zapach jest bardzo aromatyczny i nietypowy. Już pierwszy łyk kawy Nescafe Fine Selection był tym w którym wiedziałam że jest to bardzo dobra kawa i prawdę mówiąc niepodobna do innych. Niektórzy twierdzą że każda kawa ma taki sam smak. Ja jestem innego zdania. Kawa Fine Selection jest moim zdaniem o wiele bardziej aromatyczna, jest bardziej intensywna i mocna. Jak dla mnie jest w top 3 najlepszych kaw i z pewnością często będę po nią sięgać.

Moniczkasia | 4 lata temu

Aromatyczna kawa

Kawa Nescafe Fine Selection jest dobrej jakości produktem. Duże znaczenie ma tutaj jej pochodzenie ze zrównoważonych upraw. Oznacza to, że przy jej produkcji nie stosowano pestycydów, ani nawozów chemicznych. Dzięki temu nic nie zakłóciło jej naturalnego smaku, który po prostu czuć po zaparzeniu. Na uwagę zasługuje również jej skład. Jest on bardzo krótki, a mianowicie 100%naturalnej kawy. Po zaparzeniu czuć przyjemny aromat i i łagodny, delikatny smak. Nie wyczułam w niej goryczki czy kwaskowatości.

grzmotek12 | 4 lata temu

:):):):):)

....Kawa jest przepyszna pachnie nią w całym domu zasmakowała mi i mojemu mężowi będziemy polecać bliskim i dalszym znajomym na pewno zagości w moim domu już na stałe

AnastasiaP | 4 lata temu

Aromatyczna kawa rozpuszczalna

Kawa NESCAFÉ Fine Selection jest bardzo aromatyczna jak na kawę rozpuszczalną. Piję zwykle kawę czarną, bez mleka, dlatego bardzo ważny jest dla mnie jej smak - kawa spełniła moje oczekiwania w tym zakresie, smak jest bardzo dobry i intensywny, prosty ale harmonijny. Zapach przyjemny, mocno kawowy. Podsumowując, jest to dobrej jakości kawa jak na kawę rozpuszczalną. Szczególnie polecam miłośnikom czarnej kawy. Plus za prostotę i elegancję opakowania.

Ewelina0042 | 4 lata temu

Nescafe i nic więcej nie potrzeba

Nescafe Fine Selection charakteryzuje się łagodnym smakiem. Jej aromat rozchodzi się po cały domu. Jest idealna na chwilę relaksu, odpoczynku od codzienności. Znajomi są zachwyceni aromatem i smakiem. Idealna rozwiez na spotkania ze znajomymi czy rodzina. Wysoka jakość kawy jest jej atutem.

mariajar | 4 lata temu

NESCAFÉ Fine Selection

Kawa Necsafe Fine Selection pozytywnie mnie zaskoczyla. Jest aromatyczna i przyznam,ze dosyc mocna. No wlasnie mocna wiec nie kazdemu przypadnie do gustu.Ja kawe pijam ze smietanka wiec dla mnie moc tej kawy jest w sam raz. Idealna na pobudke albo na podniesienie energii w ciagu dnia.Ma intensywny zapach .Dobrze smakuje .Opakowanie wielorazowego uzytku bo mozna kupowac tzw.dosypki nie placac za sloik. Dla mnie ok

Clooming | 4 lata temu

Cóż za aromat!

Gdy tylko otworzyłam słoik mojej kawy od razu do mojego nosa dostał się przepiękny mocny zapach. Nescafe Fine Selection wyróżnia się mocnym aromatem, każdy miłośnik kawy to doceni gdyż pozostałe produkty nie są aż tak aromatyczne, a zarazem łagodne. Z czystym sumieniem mogę polecić nowy produkt od Nescafe i zapewne stanie się numerem jeden jeśli chodzi o liste ulubionych kaw. Polecam każdemu spróbować, a zakochacie się w niej tak jak ja.

Viktoriia222 | 4 lata temu

Warta spróbowania!

Bardzo lubię kawę, nie wyobrażam żadnego dnia przynajmniej bez jednej filiżanki kawy. Marka Nescafe kojarzy się u mnie z jakością, No i jest naprawdę prowadzącą marką w swojej branży. Kawa Fine Selection naprawdę się różni od poprzednich kaw. Na wygląd jest bardzo ciekawa, ma złoto-brązowe kryształy. Co prawda dla mnie ma dziwny zapach i posmak. Zapach jest dość intensywny, ale w smaku nie jest zbyt gorzka czy palona. Moim zdaniem kawa będzie pasowała osobom które lubią pić kawę czarną, ale również dla lubiących kawę z mlekiem, a nawet z syropkiem.

Shadingmarder | 4 lata temu

Nescafe Fine Selection - kawa, która przekonała mnie do częstszego picia kawy.

Kawę Nescafe Fine Selection, otrzymałam do testów i od pierwszego zaparzenia przypadła mi do gustu. Jej zapach w porównaniu z dotychczas pitymi przeze mnie kawami był zdecydowanie bardziej wyrazisty a kolor pełniejszy.

Na słoiku znalazłam informację, iż nietypowo dla kaw sypanych należy ją zalewać wodą w temperaturze 80 stopni.

Po zalaniu kawa przypomina Cremme ze względu na intensywną piankę, która powstaje na powierzchni.

Pomimo tego, iż kawę piłam do tej pory sporadyczni, ponieważ wolę herbatę muszę przyznać, że ta kawa była dla mnie przyjemnym zaskoczeniem. Zdecydowanie dzięki jej wyrazistemu smakowi, z lekką orzechowo-drzewną nutą nadaje się na świetną bazę do przygotowania kaw deserowych, oraz jako dodatek do ciast.

Kawa przyjemna, nie odrzuca ani nie uderza, bardzo delikatna kwasowość, pełna, delikatna goryczka.

Zdecydowanie jest wyższej jakości niż kawy rozpuszczalne w podobnej półce cenowej.

dajdziubka | 4 lata temu

Lepsza od poprzedników

Kawa rozpuszczalna Nescafe Fine Selection charakteryzuje się typową dla Nescafe kwaskowością. Ta kawa jest mocniejsza od swoich poprzedników, bardziej aromatyczna. Przy filiżance takiej kawki można się zrelaksować, jednocześnie rozkoszując się wyjątkowym smakiem. Zdecydowanie polecam.

kasia6642 | 4 lata temu

Recenzja kary

Kawa spełnia wszystkie moje wygórwane oczekiwania jest idalna w smaku oraz ma bardzo przyjemny aromat. Uważam, że kawa jest bardzo dobrej jakość i cena jest również odpowiednia.

moniczka7896 | 4 lata temu

Kawa rozpuszczalna Nescafe Fine Selection

Kawa wyjątkowo i wybornie smakuje, charakteryzuje się intensywnym aromatem.Po otwarciu słoja zapach wywarł na mnie niesamowite wrażenie.Tak pięknie zapachniało świeżo mieloną kawą, aż się rozmarzyłam... Zdecydowanie warta grzechu.Idealnie się rozpuszcza ,a smakiem zniewala. Jest teraz moją faworytką wśród wszystkich kaw rozpuszczalnych jakie do tej pory piłam. Z przyjemnością serwuję ją moim gościom. Polecam gorąco ;)

Tymbark21 | 4 lata temu

Moc w małych złotych ziarnach

Kawa rozpuszczalna , ktoś by mógł powiedzieć że to nie prawdziwa kawa :) Jednak jej smak , i zapach przypomina o tym ze jest to kawa rozpuszczalna dobrej jakości i dorównuje kawie parzonej. Po otwarciu słoika uderza intensywny zapach bardzo przypominający zapach palonych ziaren kawy.

Moc zamknięta w małych złotych ziarnach , ma harmonijny smak i idealnie sprawdza się na rozpoczęcie długiego dnia pracusia , do dobrego ciasta , przy spotkaniach rodzinnych a także przy ploteczkach z przyjaciółkami :)

Kasia31a1 | 4 lata temu

Netscafe Fine Selection .Pyszna i aromatyczna kawa rozpuszczalna.

Kawa naprawdę pyszna.Intensywny aromat i gleboki a zarazem delikatny smak.Polecam z całego serca.Idealnie wpasowana w mój gust ,myślę że posmakuje wszystkim wielbicielą kaw rozpuszczalnych.

Matallka | 4 lata temu

Kawa idealna na każdą porę

Kawa rozpuszczalna Nescafe Fine Selection uważam ze zdała egzamin na 5 z plusem. Świetnie smakuje zarówno z mlekiem jak i bez. Przyjemny, aromatyczny zapach, idealnie wpasował się w ciężkie poranki i przyjemne po południa. Na pewno jeszcze nie raz sięgnę po tę kawę!

zuzanna_mac | 4 lata temu

Kawa Nescafe Fine Selection - nieodłączny towarzysz idealnych poranków

Kawę piję praktycznie codziennie rano. Jest to dla mnie idealny sposób by zacząć dzień. Kawa Nescafe Fine Selection sprawdziła się w tej roli znakomicie. Poza szybkością z jaką można ją przygotować ma jeszcze kilka zalet. Najważniejszy dla mnie przy kawie jest odpowiedni "kawowy" smak i aromat. Przy kawach rozpuszczalnych często spotykałam się z dość płytkim smakiem napoju. Kawa Nescafe może zdecydowanie pochwalić się głębią smaku i aromatu jak na kawę rozpuszczalną, którą wystarczy jedynie zalać wrzątkiem z czajnika. Dobrze również łączy się z mlekiem. Ja piłam ją głównie z mlekiem migdałowym i sojowym, więc mogę śmiało powiedzieć, że sprawdzi się także dla wegan i osób unikających laktozy w diecie, którzy nie chcą pić czarnej kawy bez żadnych dodatków.

Nescafe sprawdziła się u mnie zdecydowanie bardzo dobrze. Nie zauważyłam żadnych minusów. Jak na kawę rozpuszczalną ma naprawdę dobry smak, jest szybka i łatwa w przygotowaniu. Można ją pić wszędzie, w domu, w pracy, w podróży. Opakowanie produktu starczy na długo. Jest bardzo wydajny - wystarczy około półtorej małej łyżeczki na przygotowanie całego kubka kawy. Myślę, że ze względu na swoją wszechstronność i miły kawowy aromat zostanie ze mną na dłużej.

Zosia_samosia.x33 | 4 lata temu

Kawa Nescafe fine selection

Kawa ma bardzo duży i przyjemny aromat, jest bardzo delikatna a smakuje na prawdę wyśmienicie, codziennie piję ja rano do śniadania, bardzo mi smakuje.

MagdaaaO | 4 lata temu

Pyszne pobudzenie

Bardzo dobra aromatyczna kawa, szybko się rozpuszcza i pięknie pachnie. Piję ja dziennie. Wygodne opakowanie i bardzo wydajna pojemność. Do tej pory piłam sensatione creme, teraz fine selection również dołączy na stałe.

DzoanaFireblade | 4 lata temu

Cud o poranku :)

Kawa Nescafe Fine Selection bardzo przypadła mi do gustu - jest moim nieodłącznym must have porannej rutyny bo czym jest dobre rozpoczęcie dnia bez dobrej kawy :)

Magnolia112 | 4 lata temu

Nescafe Fine Selection kawa, która pobudza do działania

Kawa Nescafe Fine Selection jest bardzo aromatyczna i delikatna w smaku. Szklane opakowanie dobrze utrzymuje aromat kawy. Testuję tą kawę pijąc ją codziennie rano, bez dodatku mleka i cukru, czarną. Kawa dobrze pobudza do działania. Polecam!

Barbara91 | 4 lata temu

Przyjemna, łagodna w smaku

Kawa bardzo mi zasmakowała. Ma łagodny smak, a jednocześnie pięknie pachnie. Kawowy zapach jest intensywny. Dobrze się rozpuszcza. Jest wydajna. Dla mnie jedna łyżeczka na kubek zgodnie z zaleceniem z opakowania w zupełności wystarcza. Na pewno będę ją kupować.

Roznowska1987 | 4 lata temu

Smak i aromat zamknięty w złoto brązowych kryształkach

Po otwarciu słoika NESCAFÉ Fine Selection wydobył się intensywny zapach który pobudził moją wyobraźnie. Po zaparzeniu filiżanki kawy była to już eksplozja smaku i aromatu. Uwielbiam kawę rozpuszczalną za jej zniewalający wyrazisty smak, brązowo złote kryształki które bardzo szybko się rozpuszczają i uwalniają zapach i smak prawdziwej palonej kawy. Kawa jest zamknięta szczelnie w słoiczku przez co dłużej zachowa swoje właściwości. Każdy poranek zaczynam od mocnej kawy rozpuszczalnej która dodaje mi werwy i sił na kolejne pół dnia. Idealnie też smakuje z dodatkiem mleka lub napoju roślinnego wtedy jest delikatna ale nie traci swojego intensywnego smaku.

SadGirl | 4 lata temu

Intensywną delikatność.

Kawa rozpuszczalna nescaf fine selection charakteryzuje się bardzo intensywnym, aromatycznym zapachem tuż po otwarciu. Natomiast w smaku jest idealnie zbilansowana. Delikatność intensywności daje nam poczucie idealnego palansu smakowego. Uważam, że jest to jedna z lepszych kaw jakie miałam możliwość próbowania. Idealnie nadaje się na kawę, która będzie towarzyszyć nam przy spotkaniach ze znajomymi i zachwyci jak i kawę, która będzie z nami podczas relaku w ogrodzie.

tematycznie | 4 lata temu

Jestem na tak

Bardzo lubię kawy od NESCAFE i również ta mnie nie zawiodła z czego bardzo się cieszę. Będę po nią sięgać. Również zagości w kawach po które sięgam gdy się skończą. Przyjemny aromat kawy. Smak bardzo dobry. Można się delektować.

Eweleee | 4 lata temu

Pyszna kawa o aromatycznym zapachu

Kawa jest naprawdę bardzo dobra cudownie pachnie i chce się powracać do każdego jednego łyka. O poranku to jest najlepsze co może spotkać każda kobietę która ma. Dużo obowiązków

MiskaX | 4 lata temu

Delikatny aromat

Kawa Nescafe ma bardzo przyjemny i bogaty aromat. Jest delikatna w smaku ale daje kofeinowego kopa. Idealni nadaje się na poranną kawę dodającą energii jak i na popołudniowe delektowanie się przy cieście. Bardzo dobrze smakuje bez żadnych dodatków.

aleksandra19990 | 4 lata temu

Aromat kawy unosi się w całym domu

Kawa w smaku jest bardzo dobra, łagodna, a do tego bardzo aromatyczna . Jednym słowem jest przepyszna.

Nadaje się jako dodatek do śniadanka na pobudkę jak i w ciągu dnia do ciasta.

Martadejewska | 4 lata temu

Głęboki smak i aromat

Ława Nescafe Fine Selection to wysokiej jakości kawa rozpuszczalna która zachwyca głębokim smakiem i aromatem . Idelana na chwilę relaksu i odprężenia z gorącym kubkiem kawy . Polecam każdemu kto lubi aromatyczna kawę

Butcher88 | 4 lata temu

Aromatyczna

Kawa w słoiku standardowym dla Nescafe w delikatnie odmienionej kolorystyce

Po otwarciu opakowania po całej kuchni roznosi się zapach kawy.

Kawa delikatna w smaku a zarazem intensywna, bardzo wyraźny smak i aromat kawy. Świetnie się rozpuszcza i nadaje smaku filiżance do ostatniej kropli

WeRuśKa | 4 lata temu

Pyszna kawa na każdy dzień

Ta kawa jest aromatyczna, czuć prawdziwy smak kawy. Nic dodać nic ująć. Idealna wręcz. Polecam ją każdemu, temu, który uwielbia zaczynać dzień od kawy, jak ja.

Beata229 | 4 lata temu

Nescafe fine selection

Nescafe fine selection zaskoczyła mnie swoim smakiem i niezwykłym aromatem który uwalnia się przy każdym otwarciu słoika. Na piękne, brązowe ziarenka, które się nie sklejają jak to w przypadku niektórych kaw. Ja osobiście piję kawę z mlekiem roślinnym do śniadania, na drugie śniadanie, po obiedzie i do kolacji. Towarzyszy mi przez cały dzień. Zwykle kupuję klasyczną nescafe ale fine selection wydaje mi się być delikatniejsza w smaku. Samo opakowanie jak to w przypadku wszystkich kaw nescafe jest mega solidne i długo trzyma aromat ziarenek. Polecam z całego serducha.

Madzia555411 | 4 lata temu

Bardzo dobry produkt

Kawa ma Przyjemny zapach i aromat, świetnie sprawdza się żeby poczęstowac gości i miło spędzić czas,dodaje energii. Preferuje kawę bez dodatków czyli bez mleka i cukru dlatego też próbuje różnych kaw i niektóre okazują się gorzkie ta ma bardzo dobry smak,nie ma gorzkiej nuty. Zdecydowanie polecam.

-aluska_28 | 4 lata temu

Idealny balans smaku i mocy w NESCAFÉ Fine Selection

Kawa rozpuszczalna NESCAFÉ Fine Selection jest dla mnie idealnym kawowym spełnieniem. Smakowo znajduje się pomiędzy mocniejszą i bardziej "kwaśną" NESCAFÉ Classic, a delikatną NESCAFÉ Crema. Idealny balans między mocą a smakiem sprawia, że chwila zapomnienia jest tak łatwo osiągalna jak nigdy. Granulki są niewielkie i z łatwością rozpuszczają się ciepłej wodzie. Jeśli lubicie kawy rozpuszczalne, ta na pewno nie zawiedzie Waszych oczekiwań. Ja jestem nią zachwycona, a szczególnie tym brakiem kwaśności, którą wyczuwam w NESCAFÉ Classic, gdy sypnę jej troszkę więcej. Kawa fantastycznie pachnie, a ciasteczko do niej smakuje jeszcze lepiej, choć może to nie będzie dobra rekomendacja dla osób dbających o linię :-)

slena1986 | 4 lata temu

To moja kawa!

Zdecydowanie jest to kawa dla wszystkich, którzy lubą napić się naprawdę dobrej kawy.

Pierwsze, na co zwróciłam uwagę, to aromat: piękny, intensywny jak świeżo mielona kawa. Potem poczułam smak. Wyrazisty, ale harmonijny. Czuć, że jest ona zrobiona ze specjalnie wyselekcjonowanych, najwyższej jakości ziaren kawy. Stanowi idealne wypełnienie chwili relaksu. Nescafe Fine Selection, to od teram moja ulubiona kawa rozpuszczalna!

skazimierczuk37 | 4 lata temu

Harmonijny wyrazisty smak

Jest zupełnie inna niż reszta kaw rozpuszczalnych. Ma smak świeżo palonej i parzonej kawy. Cudowna z rana i po południu. To jak lekkie pobudzenie o poranku. Doskonala do deseru ze znajomymi.

xadgamx | 4 lata temu

Wspaniały aromat

Aromat kawy jest wspaniały smakuje wszystkim kogo zdążyłam poczestowac. Idealne z mlekiem jak i bez. Kawa idealnie się rozpuszcza . Smakuje wszystkim. To kawa którą mogę polecić innym.

Zuzia510 | 4 lata temu

Jedna z ulubionych kaw!

Bardzo dobra pobudzająca kawa, ma przyjemny łagodny zapach świerzo zmielonych ziaren. Ma granulki, które błyskawicznie się rozpuszczają. Pełny smak pozbawiony gorczy, znacznie delikatniejszy niż zwykła kawa. Ilość kawy starcza na wiele przyjemnych dni. Wypita rankiem mobilizuje organizm do całodziennej pracy. Charakteryzująca się od innych kaw mocną nutą wraz z wyrazistym, kawowym smakiem. Polecam!

irena.klu | 4 lata temu

bardzo intensywny aromat

Super intensywny smak, jedna płaska łyżeczka wystarczy aby poczuć ten pyszny aromat kawy. Idealna na poranne pobudzenie i w pracy. Na wieczór dla mnie trochę za mocna. Idealna dla wielbicieli intensywnego smaku kawy :)

Dominika112233 | 4 lata temu

Test Kawy

Kawa Nescafe Fine Selection spełnia wszystkie oczekiwania względem dobrej kawy. Ma bardzo przyjemny kawowy smak. Bardzo wszystkim polecam. Po zakończonym testowaniu napewno ją kupię

Sarah_97 | 4 lata temu

Wyrazisty smak kawy NESCAFE Fine Selection

Kawa ma cudowny aromat, który od razu sprawia, że czuje się pobudzona o poranku. Jej smak jest wyrazisty i sprawia, że można się nią rozkoszować nie tylko o poranku, ale również w południe. Jej smak jest godny polecenia, dlatego jestem jak najbardziej zadowolona z tej kawy.

edithf99 | 4 lata temu

Pyszna chwila relaksu

Bardzo przyjemna i aromatyczna kawa. Głęboki smak i aromat pobudza do działania o poranku. Nie jest kwaśna i ma zrównoważony smak. Idealnie wpasowała się w moje gusta smakowe.

ewa6767 | 4 lata temu

Kawa Nescafe Fine Selection idealna kawa jak kawiarnii

Kawa Nescafe Fine Selection ma delikatny smak, nie poczułam w niej ani nutki goryczy, taki jak lubie. Najbardziej jednak zaskoczył mnie jej zapach. Zawsze idealny, przyjemny zapach miały moim zdaniem wyłącznie kawy w ziarnach albo świeżo zmielone. Tym razem jednak byłam zaskoczona bo po otworzeniu słoika zaskoczył mnie aromatyczny zapach. Poczułam się trochę jak w kawiarni. Po zaparzeniu kawy zapach dość długo unosił się w kuchni co jest wyjątkiem w przypadku kaw rozpuszczalnych

annm88 | 4 lata temu

Kawa Nescafe Fine Selection - kawa idealna

Kawa, podobnie jak inne produkty Nescafe, przypadła mi bardzo do gustu. Nie jest zbyt mocna. Smakuje mi zarówno sama, jak i z mlekiem. Ma fajny aromat. Idealna na poranek w pracy a także na popołudniowy relaks z rodziną i przyjaciółmi. Poczęstowałam kilka osób kawą i wszyscy zgodnie stwierdzamy, że ma doskonały smak, wspaniały aromat i jest produktem naprawdę wysokiej jakości, który na pewno będziemy kupować w przyszłości.

madzia1988beauty | 4 lata temu

Najlepsza kawa rozpuszczalna

Kawa pyszna. Bez niesmacznej goryczki która jest charakterystyczną dla kaw rozpuszczalnych. Wyjątkowy smak i aromat. Najlepsza kawa rozpuszczalna jaką dotychczas piłam. Polecam serdecznie z czystym sumieniem nie tylko tym którzy uwielbiają taki rodzaj kawy.

Valnieta | 4 lata temu

Cudowny aromat kawy

Każdego ranka pobudza moje zmysły. Ma cudny aromat, który dodaje energii. Można się rozkoszować jej smakiem bardzo długo... Jej wspaniały intensywnie kawowy aromat doprowadza do szału kubki smakowe.

Anula30 | 4 lata temu

Nescafé Fine Selection

Najlepsza z najlepszych kaw NESCAFÉ FINE SELECTION jedyna taka ma delikatną konsystecje co dalej pyszny smak i piękny zapach jedyna taka jaka piłam do tej pory

Katnat1997 | 4 lata temu

Strzał w 10!

Testowanym produktem była kawa Nescafe Fine Selection. Jest to nowy produkt na Lini produkcyjnej tej firmy kawy. Jak to się mówi nigdy nie oceniaj książki po okładce. Dlatego podczas otworzenia paczki od Półki. Pl rekomendują zauważyłam szklany słoik kawy. Spodobał mi się kształt oraz skromna etykieta kawy. Mnie zawsze urzekają estetyczne i skrone etykiety przekazujące konsumentowi co tak naprawdę zawiera produkt. Kawa urzeka swoim zapach już sekundę po otworzeniu sloika. Dzięki niemu możesz wyobrazić siebie z kubkiem gorącej kawy, siedząc na ogrodowej kanapie w piękny słoneczny, wiosenny poranek. Po chwili wracasz z marzen i zalewasz swoj kubek z kawą. Pierwszy łyk był zaskakujący a kolejny to czyte niebo w buzi. Kawa ma delikatny ale zarazem wyrazisty smak. Pokazuje swój charakter przez intensywność i wrażliwość. Każdy łyk pokazuje coś nowego. Idealnie pasuje do ulubionego kawałka ciasta. Będę chętnie wracać do niej aby przeżyć niesamowita przygodę smaku.

olaant3 | 4 lata temu

Najlepsza kawa na spotkanie z sąsiadkami

Kawę testowałam razem z siostrą i sąsiadką, wszystkie jednogarnkowe stwierdzilysmy że ta kawa jest inna niż wszystkie, jest mega pyszna i pachnąca, idealne uzupełnienie popołudniowego spotkania z sąsiadka na ploty ale idealna też dla mamy czy teściowej gdy wpadają z wizytą, doskonale pasuje do słodkich przekąsek ale najlepiej smakuję o poranku pita razem z mężem.

op_18 | 4 lata temu

Kawa idealna na każdą porę dnia

Nie jestem miłośniczką kawy rozpuszczalnej, w moim domu "rządzi" kawa mielona głównie Lavazza. Dlatego bardzo ucieszyłam się z możliwości przetestowania kawy NESCAFÉ Fine Selection. Ku mojemu zdziwieniu bardzo ta kawa przypasowała mi pod względem smaku ale co najważniejsze pod względem intensywności zapachu. Pierwsze otwarcie kawy było obłędne - zapach był w całym domu jakby ta kawa była dopiero co przygotowana w fabryce. Bardzo cieszę się że dzięki testowaniu odkryłam "nowy" dla mnie smak kawy i będę miała możliwość picia i kawy "zwykłej" i rozpuszczalnej.

tallinn1 | 4 lata temu

Delikatna kawa

kawa rozpuszczalna NESCAFÉ Fine Selection ma delikatny aromat kawy i bardzo smakuje i z rana do pobudzenia do działania i do popołudniowej pogawędki.

171951f | 4 lata temu

Kawa Nescafe Fine Selection

Kawa bardzo dobrej jakości. Wyróżnia się doskonałym smakiem, zapachem i aromatem. Można z powodzeniem polecić nawet najbardziej wymagającemu smakoszowi kawy. Jakość tej kawy warta jest jej ceny. Taka kawa umili każdemu poranek i nie tylko.

Stokrotkajka | 4 lata temu

Przyjemność

Kawa Nescafe fine Selection jak najbardziej spełnia moje oczekiwania. Kawa ma bardzo delikatny i przyjemny smak a do tego aromatyczny zapach. Chwile z nią należą do przyjemnych i na pewno jeszcze nie raz po nią sięgnę . Zachęca już swoim opakowaniem, które pobudza tak samo jak zawartość

evaai | 4 lata temu

Doznania smakowe

Kawa Nescafe Fine Selection jest rzeczywiście wyśmienita, delikatna, a zarazem wyrachowana.Trafiła w mój gust oraz moich koleżanek, które zaprosiłam na degustację. Zdecydowanie polecam i zachęcam do zakupu. Jest to dobry wybór.

Kukusiamr | 4 lata temu

Polecam

Kawa bardzo mnie zaskoczyła. Jest wyrazista, mocna i aromatyczna. Nie przypuszczałam że znajdę kawę lepszą niż ta której używałam do tej pory. Oficjalnie mogę powiedzieć że znalazłam kawę prawie idealną. Od dziś to moja kawa.

Kasia15121994 | 4 lata temu

Fine Selection

Kawa jest super, aromat i zapach

Razem z mężem pijemy kawę codziennie, mieliśmy okazję pić różne kawy ale ta jest naszym faworytem pod względem smaku i aromatu

agaska09 | 4 lata temu

Aromatyczna nowość

Tuż po otwarciu słoika urzekł mnie niezwykły aromat świeżo mielonej kawy. Jest delikatna i łagodna. Zaskoczona byłam kolorem niektórych kryształów, bo nie są takie same. Myślę, że trafi w gusta wielu osób, również smakoszy kawy. Mi, jak i mojej rodzinie, bardzo zasmakowała i wrócimy do niej na pewno!

kathrina180 | 4 lata temu

Ma kopa!

Kawa Nescafe miło zaskoczyła mnie juz na wstępie. Ma mocny, wyrazisty zapach palonej kawy. Świetnie nadaje się na rozpoczęcie dnia, ale także na popołudniowy relaks. Dobrze smakuje zarówno z mlekiem, jak i bez. Na pewno zagości u mnie na dłużej, gdyż nie zalatuje kwachem. Po prostu polecam!

lid05 | 4 lata temu

Kawa warta grzechu

W szklanym słoiku zamknięte są złoto-brązowe kryształki kawy.Z ciekawością otwieram słoik ,który ma dodatkowe zabezpieczenie pod wieczkiem i jestem zaskoczona aromatem ,który raczej nie spotykam u rozpuszczalnej kawy.Ten aromat kojarzy się z kawą w ziarnach .Wsypuję do filiżanki ,zalewam wodą i otrzymuję ciemny ,intensywny napar.Nie dodaję cukru.Kawa ma bardzo harmonijny smak ,intensywny ale bez wyczuwalnej goryczy.Świetnie nadaje się na poranną ,pobudzającą kawę ale też i na popołudniowe podładowanie baterii. Można z niej przygotować rewelacyjny deser czyli do filiżanki zaparzonej kawy dodać bitą śmietanę i posypać czekoladą.Kawa warta polecenia,bardzo dobra.

Malutkalusia | 4 lata temu

Nescafe fine selection pyszna kawa rozpuszczalna

Ogólnie od dłuższego czasu lubię pić kawę z ekspresu, bo już nie raz zaraziłam się do tego typu kawy. Ale tak kawa odmieniło mojej zdanie, kawa jest tak samo dobra i bez porównania do kawy z ekspresu, lekka, wyrazisty smak kawy i ten aramot .

krzysiula9 | 4 lata temu

Dobra kawa dla wersji z mlekiem.

Kwa sama w sobie ok, bardzo smaczna, lecz wybija się dość mocno wyczuwalna gorycz, którą nie każdy lubi. Jednak po dolaniu odrobiny mleka jak dla mnie jest idealna! Aromatyczna, ma intensywny zapach rozchodzący się po całym pomieszczeniu. Fakt, iż jest rozpuszczalna jest dodatkowym atutem, gdyż nie czuć różnicy między zwykłą kwą parzoną - a tą rozpuszczalną. Ponadto nie pozostawia tzw. "fusów". Jest też bardzo "wydajna" bo wystarczy zaledwie łyżeczka na kubek dobrej, mocnej kawy. Ogółem jedna z lepszych kaw na rynku jakie do tej pory testowałem! Polecam serdecznie zakupić do wypróbowania.

karkocka1 | 4 lata temu

bardzo mi smakuje

Kawa już po otworzeniu zachęca do picia, gdyż ma piękny, kawowy zapach. Jej smak jest zrównoważony, więc posmakuje każdemu, jest delikatna, bez kwaśnego smaku. Jako wielbicielce kawy bardzo mi smakuje i z pewnością polecę ją przyjaciółkom :)

Wasylcia1991 | 4 lata temu

Uwielbiam tę kawę

Ja jestem totalnym kawoszem i nie wyobrażam sobie dnia bez kawy a nawet i dwóch 😊 często też pije kawę z ekspresu ale lubię robić sobie misz masz. Kawa raz z ekspresu i raz rozpuszczalna.

Kawa zamknięta jest w szklanym pojemniczku z odkręcaną nakretką dzięki czemu kawę łatwo nabiera się na łyżeczkę czy też miarkę. Etykieta jest bardzo czytelna i elegancka. W pojemniczku widać ile kawy nam ubyło by wiedzieć kiedy trzeba zakupić następna 😊

Aromat jaki wydobywa się podczas parzenia kawy jest naprawdę niesamowity. Od razu dodaje energii a głębia smaku sprawia, że czuję się lekko i beztrosko i na chwilę zapominam o rutynie. To jest wtedy taka moja chwila. Polecam kochani Wam te kawę bo jest przepyszna 😊

Edytatestereczka | 4 lata temu

Miłe zaskoczenie - kawa rozpuszczalna NESCAFÉ Fine Selection

Aromat 5, Smak 4, Idąc do sklepu po kawę, już dawno nie sięgałam po Nescafe. Byłam bardzo ciekawa nowej, ale nie spodziewałam się jakiegoś wow. Odkręciłam słoik, zapach przyjemny:), zaparzyłam pierwszą kawkę i już pierwszy łyk przekonał mnie do swojego smaku,aromatu . Kaweczka przyjemna, łagodna.

Julia_Bryl | 4 lata temu

Kawa rozpuszczalna

Bardzo pozytywnie oceniam testowanie tej kawy bardzo mi zasmakowała i teraz będzie u mnie gościć w szafce. Kawa Nescafe Fine Selection jest bardzo aromatyczna a zarazem delikatna i idealnie komponuje się z chwila relaksu i odpoczynkiem

mozo12ka | 4 lata temu

Pyszna kawa

Kawa rozpuszczalna NESCAFE Fine Selection ma delikatny smak, nie jest za słaba, ale też nie czuć goryczy i kwasowości. Idealnie się rozpuszcza, a z dodatkiem mleka smakuje wybornie. Na pewno będę do niej wracać.

kochana2014 | 4 lata temu

NESCAFÉ Fine Selection to kawa wysokiej jakości

Kawa rozpuszczalna NESCAFÉ Fine Selection charakteryzuje się bogactwem smaku i aromatu. Ta kawa ma przyjemny aromat, doskonałą barwę i harmonijny smak. Te cechy sprawiają, że jest to produkt wysokiej jakości. Kawa NESCAFÉ Fine Selection jest doskonała by delektować się jej smakiem wśród znajomych i rodziny.

Kaarolina93 | 4 lata temu

Smak Nescafe Fine Selection

Kawa rozpuszczalna Nescafe Fine Selection charakteryzuje się bardzo intenstywnym, a zarazem delikatnym i przyjemnym smakiem kawowym. Miło jest rozpocząć dzień od takiej przyjemnej czynności.

anitapiech | 4 lata temu

Kawa Nescafe Fine Selection

Kawa Nescafe Fine Selection zaskoczyła mnie pozytywnie, już po otwarciu słoika wydobył się mocny i przyjemny zapach kawy. W smaku bardzo dobra, jest to na ten moment kawa, którą pije najczęściej. Zapach po zalaniu wodą również bardzo intensywny oraz przyjemny.

Sylwia12@ | 4 lata temu

Kawa Nescafe Fine Selection jedna z najlepszych kaw !

Kawa w smaku bardzo łagodna a zarazem aromatyczna, bardzo przyjemnie się ja pije. Osobiście pije tylko kawę rozpuszczalna i zdecydowanie kawa od Nescafe jest numer jeden w moim domu. Na pewno będę polecać ja rodzinie i znajomym.

Sephinorth | 4 lata temu

Świetna kawa!

Po otwarciu słoika naprawdę czujemy przyjemny, prawdziwy zapach kawy dzięki czemu możemy się już rozbudzić:) Jestem mamą 2-miesięcznego dziecka notorycznie nie przesypiam nocy jak raz w tygodniu maluch da pospać 5 godzin to jest rarytas. Dzięki wypitej rano kawie Nescafe Fine Selection mogę funkcjonować jak człowiek przez resztę dnia:) Wielki plus za to że nie jest za łagodna ani za mocna jest w sam raz. Lubię też parzoną kawę oczywiście też mam swoją ulubioną i muszę przyznać że testowana przeze mnie kawa praktycznie nie różni się smakiem. Tak więc napewno sięgnę po kawę Nescafe Fine Selection bo warto.

damonowa91 | 4 lata temu

Pyszna kawa

Jestem pozytywnie zaskoczona. Pyszny smak oraz aromat tej kawy sprawia że każdego ranka chce się ją pić. Jest delikatna w smaku, nie za mocna. Właśnie taka jak lubię.

Agap17 | 4 lata temu

Nowe spojrzenie na kawę

Kawę polecam wszystkim tym, dla których klasyczna kawa jest zbyt mocna intensywna a kawa Gold za słaba. Nowa kawa Nescafe jest idealnie wyważona. Świetnie smakuje jako poranna kawka ba dobre rozpoczęcie dnia jaki kawa popołudniowa na dodanie energi na resztę dnia. Najlepiej smakuje z gorącym mlekiem mój faworyt l.

aga77776 | 4 lata temu

Aromatyczny relax

Kawa jest pyszna, budzi swoim zapachem, a smak mmm jak się ja pije to odpływasz. Bardzo ciekawy smak. Nie zmienię na zadna inną. Mąż rano nie wyobraza sobie dnia bez tej kawy.

haaania@op.pl | 4 lata temu

Kawa inna niż kawy tego typu

Czuć, że kawa jest bardziej aromatyczna, ma świetny zapach. Z rana po wypiciu można poczuć się bardziej wyjątkowo pijąc ją. Bardzo ją polecam.

dzidzia_bajera | 4 lata temu

Nescafe Fine Selection

Najlepsza chwila przyjemności w ciągu dnia to filiżanka kawy rozpuszczalnej Nescafe Fine Selection, która zachwyca swym smakiem i aromatem. Posiada najbardziej wyselekcjonowane ziarna, które sprawiają, że każdy łyk kawy przenosi nas w zupełnie inny świat, świat zadumy i relaksu.

2milutka | 4 lata temu

Polecam, bardzo dobra ❤

Nie wyobrażam sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki aromatycznej kawy, piję ją także w ciągu dnia i po pracy. Nescafe Fine spelniła wszystkie moje oczekiwania, jest aromatyczna, mocna i doskonale wyważona. Pobudza i odpręża. Idealna również do somowego ciasta np tiramisu.

Świetnej jakości, bardzo polecam. Jej testowanie było przyjemnością. Dziękuję. Z chęcią kupię ją ponownie.

Iwona0182 | 4 lata temu

Jakość i smak w dobrej cenie

Jestem fanką kawy Nescafe i jest to marka kawy rozpuszczalnej która najczęściej pojawia się u mnie w domu. Nescafe fine selection to według mnie jeszcze lepszy wybór niż nesca starej wersji. Jest mocniejsza i bardziej aromatyczna. Moja mama poczestowana tą kawą od razu stwierdziła że jest wyjątkowo smaczna i że to pewnie jakaś kawa z wyższej półki. I tak jest w istocie. Kawa mimo ze jest atrakcyjna cenowo smakuje jak kawy w wyższych cenach.

Agiee87 | 4 lata temu

Kawa na każda porę dnia.

Według producenta kawa powstała z wyselekcjonowanych i starannie wypalanych ziaren. Najczęściej taki efekt bogactwa smaku i zapachu kojarzy mi się z kawą świeżo mieloną. W tym przypadku miłe mnie zaskoczyła swoim zapachem i smakiem. Już po otworzeniu słoika i zdarcia foli zabezpieczającej da się wyczuć bardzo intensywny zapach świeżo mielonej kawy. Aromat ten utrzymuje się przez cały czas nawet po wielokrotnym otwieraniu słoika. Po zaparzaniu nie wyczułam intensywnej kwasowosci. Czysty (jak dla mnie) przyjemny smak prawdziwej kawy. No i intensywny aromatyczny zapach. Moim zdaniem cena za słoik jest adekwatna do zawartości. Gdyby kosztowała nawet więcej tez bym ją wybrała.

zxcvjn | 4 lata temu

Recenzja Kawy rozpuszczalnej NESCAFE fine Selection

Kawa Rozpuszczalna Nescafe Fine Selection, bardzo pozytwnie mnie zaskoczyła, szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że będzie miał ona aż taki aromt. Śmiało mogę stwierdzić, że ta kawa jest najlepsza jaką do tej pory miałam okazję spróbować ,aromt tej kawy jest niesamowity ulatnia się od otwarcia kawy aż po jej zaparzecie. Po drugie smak , naprawdę bardzo intensywny, dla koneserów kawy idealny. Z całego serca mogę polecic tą kawę, mi bardzo przypadła do gustu.

Orerio | 4 lata temu

chwila relaksu

Kawa jest w standardowym słoiku. Otwieramy słoik i czujemy bardzo przyjemny zapach, który zwiastuje nam głęboki aromat kawy. Zapach wręcz zachęca do spróbowania kawy. Kawa ma mocny, aromatyczny smak. Nie jest ani gorzka, ani kwaśna. Smak jest taki jak lubię.

paatka202 | 4 lata temu

Nescafe Fine Selection

Po kilku dniach delektowania się kawą serdecznie polecam. Jest cudowna w smaku. Delikatna w smaku a zarazem intensywna - idealna. Codzienne poranki z tą kawą to coś co uwielbiam i zapewniam, że zostanie ze mną na dłużej.

anja1207 | 4 lata temu

idealna

Idealna intensywność, kwasowość i delikatność smaku, w sam raz na spotkania ze znajomymi. Jej aromat budzi mnie każdego poranka. Mój faworyt. Będę do niej wracać.

andzia898 | 4 lata temu

Pychotka

Kawka idealna w smaku, aromatyczna, nie za mocna ani nie za słaba, polecam każdemu smakoszowi rozpuszczalnej kawy, mnie osobiście przypadła do gustu a jestem osobą wybredną

Tomasz2014 | 4 lata temu

Pyszna kawa

Kawa jest jedną z lepszych jakie piłam. Bogaty aromat i bardzo dobry smak uczyniły że kawa stała się moją ulubioną. Ma fajną piankę i kolor. W smaku jest tak dobra że nawet mój mąż który jest wielbicielem kaw sypanych i za rozpuszczalnymi nie przepada, to bardzo chętnie ją pije. Serdecznie polecam kawe bo jest pyszna .

Lisaanna | 4 lata temu

Kawa jak znad fiordów

Kawa rozpuszczalna NESCAFE Fine Selection to smakowe odwzorowanie kawy ze Skandynawii. Jej lekko goryczkowy aromat pobudza, zapach wyostrza zmysły a kolor jasno określa, że to Kawa z wyższej półki. Idealna może nie na chwile relaksu, a rozbudzenie w trakcie uciążliwego dnia w pracy, pobudzenie do działania w pracach domowych, ewentualnie nie zaśnięcie przy nauce do egzaminów

Monika155 | 4 lata temu

Kawa rozpuszczalna NESCAFE FINE SELECTION.

Kawa NESCAFE FINE SELECTION jest kawą o bardzo bogatym aromacie kawy prawdziwej co czuć zaraz po otwarciu słoiczka. Najlepiej smakuje zaraz rano po przebudzeniu jeszcze z dodatkiem mleka tworząc niezapomniane chwile. Słoiczek w jakim się znajduje jest charakterystycznym opakowanie dla tej marki tworząc z naklejką harmonijną kompozycję. Starcza na bardzo długo . Kawa NESCAFE FINE SELECTION zagości na pewno w moim domu na bardzo długo, ponieważ wyróżnia ją smak , który przypadł mojej rodzinie do gustu. GORACO POLECAM!

Ksiezniczka501 | 4 lata temu

Super kawa

Kawa która smakuje jak z prawdziwej kawiarni. Jej zapach świeżo palonej kawy który unosi się w powietrzu . Każdy poczuł ta mocna woń kawy i chciał jej spróbować. Z pewnością umila każda chwile w której chcemy pobyć sam na sam z kawa .

Chrypka89 | 4 lata temu

Intensywny smak!

Kawa bardzo przypadła mi do gustu. Ma bardziej intensywny smak niż się spodziewałam, ale jednocześnie mogę użyć mniej kawy dla dobrego smaku, przez co kawa jest wydajna. Idealna zarówno rano na rozpoczęcie dnia i pobudzenie oraz popołudniu do słodkiego i jako chwila przyjemności. Myślę,że każdemu przypadnie do gustu. Polecam!

mlipnicka1 | 4 lata temu

Recenzja kawy rozpuszczalnej NESCAFÉ Fine Selection M.Lipnicka

Produkt wysokiej jakości, bardzo aromatyczny, smaczny. Uniwersalne, subtelne opakowanie.

Wyrazisty smak i zapach pomagają się zrelaksować i cieszyć chwilą na filiżankę kawy. Zdecydowanie polecę tę kawe moim bliskim.

Kasia1993 | 4 lata temu

Nescafe Fine Selection

Kawa dotarła do Mnie pięknie zapakowana za co już człowiek był pozytywnie nastawiony Kawy Nescafe cechują się bardzo dobrymi produktami tak też również okazało się gdy zabrałam się do testowania tego produktu zarówno w wersji czarnej jak i z mlekiem czy śmietanka.

Smak aromat wyrazistość zapach zdecydowanie same plusy.

Babciaidealna | 4 lata temu

Warto!

Choć wolę kawę z ekspresu, to jednak sięgam też po rozpuszczalną i właśnie znalazłam kawę, która mocno ją przypomina. Z przyjemnością będę po nią sięgać i polecam wypróbować. Może się okazać, że będzie to jedyna kawa rozpuszczalna, którą kupisz w przyszłości.

Kingunia767 | 4 lata temu

Polecam kawę Nescafe FINE SELECTION

Serdecznie polecam nową kawe NESCAFE FINE SELECTION szczególnie smakoszom dobrej aromatycznej kawy która swoim smakiem i aromatem zachwyci niejedno podniebienie. Nie wyobrażam sobie dnia bez kawy Nescafe jest to moja chwila dla siebie i naprwno będę jej stałą klientką. Polecam całym ♥.

fk007 | 4 lata temu

Delikatność i wyrafinowanie

To, na co zwróciłam uwagę, to to, że ta kawa jest o wiele delikatniejsza o Nescafe Classic. Mieszam je, tak więc na wczesny ranek doskonała jest Classic, natomiast w późniejszych godzinach np. o 16.00 Fine Selection doskonale spełnia swoją rolę. Jest delikatniejsza i przez to nadaje się jako uzupełnienie dnia. Gorąco Polecam!!!

PolJanina25 | 4 lata temu

Fantastyczna kawa

Kawa ma bardzo przyjemny smak i aromat, dodaje energii i dobrego humoru na cały dzień. Sięgam po kawę Nescafe Fine Selection w domu, w pracy. Również jestem zachwycona jej prawdziwym kawowym zapachem, polecam każdemu

Patkagro | 4 lata temu

Rewelacja

Zaskoczyłam się delikatnością smaku ale wyrazistością. Kawa jest aksamitna, można się przy niej zrelaksować. Pianka zachęca do picia. Polecam bardzo gorąco ta kawe

carlise1983 | 4 lata temu

Pyszna pobudka o poranku

Kawa u mnie gra bardzo ważną rolę ponieważ pomaga mi przetrwać dzień od wczesnego poranka do późnego wieczora kiedy opiekuję się dzieckiem. Testowany wariant kawy zdecydowanie sprawdził się jako pobudzacz nawet po nieprzespanych nockach. Nowy wariant smakowy kawy Nescafe na pewno odznacza się glębokim aromatem oraz pysznym, intensywnym smakiem. Można tą kawę przyrządzić zarówno w mocniejszej wersji - nie staje się ona wtedy ani kwaśna ani gorzka, jak również w wersji łagodnej przy zachowaniu wszystkich walorów smakowych. Dzięki temu można zawsze przyrządzić taką kawę jakiej się potrzebuje i cieszyć się jej pełnym smakiem. Kawa bardzo dobrze smakuje na samo jak również z dodatkiem mleka lub śmietanki. Ponieważ kawa jest moim ulubionym napojem musi zdecydowanie pasować moim kubkom smakowym i tak się stało w tym przypadku. Zdecydowanie mogę polecić testowaną kawę wszystkim kawoszom i osobom lubującym się w kawie rozpuszczalnej. Jest to jedna z bardziej aromatycznych i smakowitych kaw tego rodzaju.

my_zakupoholiczki | 4 lata temu

Kawa Nescafe Fine Selection

Kawa Nescafe Fine Selection jest delikatna, łagodna i aromatyczna. Jej harmonijny smak trafia nawet w najbardziej wyrafinowane gusta.

Zachwyciła ona smakiem całą moją rodzinę, na pewno ponownie ją kupimy.

Anulcia3101 | 4 lata temu

Cudo, polecam każdemu zwłaszcza zaspany mamą.

Już po otwarciu kawy czujemy cudowny zapach, po zalaniu wodą aromat kawy unosi się w całej kuchni. Sam smak delikatny a zarazem bardzo aromatyczny i co najważniejsze kawa stawia na nogi zwłaszcza po nieprzespanej nocy. Od teraz mój numer jeden.

PauOsm | 4 lata temu

Kawa dla koneserów

Prawdziwy smak kawy, smakowity aromat, piekny wygląd zairenek! Nic wiecej nie jest potrzebne do szczęścia o poranku! Ta kawa zostanie ze mną na dłużej. Nowa nescafe to kawa z wysokiej półki. Dla prawdziwych koneserów kawowych.

Aniamis | 4 lata temu

NESCAFÉ Fine Selection; czyli najlepsza z kaw rozpuszczalnych

Nie ukrywam, ze jestem zwolenniczka kaw rozpuszczalnych i wypiłam ich naprawdę sporo, natomiast pierwszy raz miałam okazje pic kawę która swoich smakiem i aromatem tak bardzo przypomina kawę z ekspresu a jesteśmy w stanie ją zaparzyć w zaledwie chwilę. Na pewno już zawsze będę sięgać po kawę NESCAFÉ Fine Selection

ElisaElis | 4 lata temu

Stawia na nogi, pomaga w skupieniu

Testowałam kawę j NESCAFÉ Fine Selection przez tydzień. Kawa rozpuszczalna w granulkach po zaparzeniu staje się czarna, mocna, aromatyczna. Trzeba uważać, żeby nie przesadzić z ilością i użyć na 1 porcję 1 łyżeczkę kawy, wg przepisu. Ponieważ kawa jest dość mocna, najlepiej smakowała mi rozcieńczona delikatnie mlekiem (w moim przypadku roślinnym, migdałowym), po wypiciu dodawała energii i pozwalała skupić się na pracy.

Ewuss33 | 4 lata temu

Kawa NESCAFÉ Fine Selection

Bardzo przypadła mi do gustu pije teraz kawę częściej niż kiedyś łagodna i aromatyczna do tego wysokiej jakości to jest to czego wymagam od kawy

Olaleavanessa | 4 lata temu

Pyszna kawa

Pyszna aromatyczna kawa , delikatna jest poprostu wyśmienita. Już po otwarciu słoika zaskoczył mnie zapach świeżo mielonej kawy. Smak rewelacyjny napewno zostanie że mną

Ancza007 | 4 lata temu

Dobra kawa

Kawa różni się od innych produktów firmy Nescafe wyrazistością smaku i zapachu, jedyna w swoim rodzaju . Chętnie Będę polecać kawę innym znajomym

bynio | 4 lata temu

Świetna kawa,bogaty smak i aromat

Uwielbiam NESCAFÉ Fine Selectione, bo jest ona dla mnie, jak poranny budzik. Swoim aromatem przyciąga mnie do siebie, a wtedy pragnę jej skosztować. Kawa zawsze gości na moim stole, bardzo mi smakuje, jest aromatyczna i wyjątkowa. Każdy dzień rozpoczynam filiżanką kawy, przy niej odpoczywam i relaksuję się, bo wtedy mam czas tylko dla siebie. Świeżo zaparzona kawa często sprawia, że mogę na chwilę zapomnieć się i nie ważne, gdzie jestem, w pracy czy w domu, mogę „odpłynąć” myślami w świat marzeń. Wtedy relaksuję się, delektuję się i myślę o kawie, którą właśnie piję, ona potrafi poprawić mi humor nawet w pochmurny dzień.

JagodaD22 | 4 lata temu

Kawa Nescafe Fine Selection

Kawa Nescafe jest bardzo dobra. Powinna zasmakować osobą które tak jak ja uwielbiają smak doskonałej kawy. Jest wykonana ze świetnej jakości ziaren co nadaje jej świetnego smaku i zapachu. Smakuje dobrze zarówno z mlekiem jak i bez. Ma świetne opakowanie i starcza na bardzo długo. Serdecznie polecam kawę Nescafe Fine Selection ponieważ świetnie smakuje i pachnie.

Yolanda236 | 4 lata temu

Kawa na relaksujące popołudnia

Kawa NESCAFÈ Fine Selection spełniła moje oczekiwania. Ma aromatyczny, kawowy zapach, przyjemny smak o zrównoważonym posmaku- nie jest za kwaśna ani za słodka. Stanowi zdecydowanie odpowiedni elementy chwili relaksu, myślę, że polecę ją innym znajomym.

Gosiaroman | 4 lata temu

Kawusia :)

Kawa smaczna nie ma po smaku kwaśnego, aromatyczna jej zapach roznosi się po całym domu, pije ją z mlekiem ale i też bez mleka, bardzo pobudzająca nie zamieni na żadna inna

funkyart | 4 lata temu

Pyszna

Kawa ma pyszny, średnio intensywny smak. Jest on bardzo przyjemny, łatwo i szybko się ja przygotowuje. Dzięki kawie każdy dzień smakuje lepiej :)

paulinka1128 | 4 lata temu

Klasyka

Bardzo dobra kawa. Piję ją od lat i każda nowa wersja również trafia w moje gusta ma delikatny smak i fajny aromat. Jest to dla mnie ważne ponieważ codziennie piję conajmniej 2-3 kawy.

Cena jest odpowiednia do jakości.

Kajcia_12 | 4 lata temu

Wyśmienita

Cudowny aromat, intensywny zapach. Idealnie się rozpuszcza, a zalana ciepłym mlekiem jest coś cudownego... Każdy poranek z kubkiem czy filiżanka kawy Nescafé pobudza mnie do działania, a intensywny zapach budzi każdego domownika

cherry1977 | 4 lata temu

Kawa rozpuszczalna NESCAFÉ Fine Selection.

Kawa zawiera pełen poezji, zmysłowy smak; głębię aromatu, która urzeka od pierwszych chwil i trwa przez długi czas. Wspaniale relaksuje, odpręża, uprzyjemnia każdą chwilę i sprawia, że każdy dzień jest pełen smacznej kawowej harmonii. To produkt najwyższej jakości i z górnej półki.

Ogór | 4 lata temu

Zatrzymałam się na moment

Dzięki kawie Nescafé Fine Selection mogłam na chwilę usiąść w spokoju i wypocząć. Jej zapach działa na mnie uspokajająco. Co prawda za pierwszym razem zdążyłam ją rano tylko powąchać, bo późniejisialam zająć się dzieckiem, ale wieczorem kawa czekała na mnie dalej i miała pyszny smak. Uważam, że warto z nią pokombinować, dodać do jakiegoś deseru czy użyć do nasączania biszkoptu.

Ola3219 | 4 lata temu

kawa rozpuszczalna NESCAFÉ Fine Selection

kawa rozpuszczalna NESCAFÉ Fine Selection charakteryzuje się harmonijnym smakiem.kawa ma przyjemny, kawowy aromat. Pije zawsze z rana , podnosi energie do życia codziennego. Kawa dobrze smakuje ze słodkim ciasteczkiem.

aldona11123 | 4 lata temu

Najlepsza kawa rozpuszczalna

Jestem bardzo zadowolona z tej kawy. Jest to wysokiej jakości produkt i różni się smakiem od innych kaw rozpuszczalnych. Jest bardzo aromatyczna, a zapach roznosi się po mieszkaniu. Ta kawa przekona nawet najbardziej wybrednych kawoszy. Z czystym sumieniem będą ją polecać moim znajomym! :)

Robert! | 4 lata temu

Sensazione Creme>Fine Selection>Classic

Kawa Fine Selection jest delikatniejsza od Classic, przez co dla mnie dużo lepsza. Jeśli miałbym wybierać, to -ponieważ preferuję kawy mleczne-nadal najlepsza jest Sensazione Creme, później Fine Selection i duuużo dalej Nescafe Classic.

martitta1988t | 4 lata temu

Aromatyczna przyjemność

Nie jestem zwolenniczką kawy, zwykle stawiam na herbaty lub kawę zbożową ale ta mnie zdecydowanie zachwyciła. Już po otwarciu słoika , zachwyca intensywnym , kawowym zapachem, jak kawa świeżo mielona. Trzeba ostrożnie dawkować bo wg mnie jest dość mocna, albo ja po prostu jestem zbyt wrażliwa. Smak ma idealny , nie jest kwaskowa jak niektóre kawy potrafią być, a bardzo tego nie lubię. Piłam już kilka rodzajów kaw od Nescafe i ta chyba jest dla mnie najlepsza choć Nescafe Creme jest jej rywalką. Jeśli ktoś lubi Nescafe Creme to i Fine Selection podbije jego kubki smakowe.

Ahachikobeauty | 4 lata temu

Fajna opcja

Z Nescafe miałam już nieraz do czynienia, więc spodziewałam się dobrego produktu. Kawa zamknięta w ładnym i wygodnym słoiku. Po otwarciu zapach kawy może być trochę ciężki, mocny, ale to typowe dla tego rodzaju kawy. Po zaparzeniu piękny zapach unosi się w całym domu! Kawa jest smaczna (najlepsza z odrobiną mleczka:) ) ale czy różni się od pozostałych kaw rozpuszczalnych tej marki? Nie zauważyłam diametralnej zmiany smaku.

wasowska_mila | 4 lata temu

Chwila zapomnienia :)

Kawa świetnie sprawdziła się podczas spotkań rodzinnych. Jej oryginalny smak zauważyła większość domowników. Myślę, że jak skończę opakowanie to kupię ją ponownie :)

Patricia11 | 4 lata temu

kawa rozpuszczalna NESCAFÉ Fine Selection

Kawa rozpuszczalna NESCAFÉ Fine Selection to dobry wybór dla wszystkich koneserów i smakoszy kaw. Małe kryształki kawy pozytywnie zaskakują intensywnym smakiem i pobudzają kubki smakowe już od pierwszego łyku. Kawa spełniła moje oczekiwania, mała czarna towarzyszy mi codziennie i jestem wybredna jeżeli chodzi o kawy rozpuszczalne. Próbowałam wielu kaw różnych marek ale NESCAFÉ Fine Selection wyróżnia się aromatem i intensywnością. Na pewno będę polecać tą kawę znajomym. Co ciekawe kawa sprawdza się nie tylko na gorąco ale służy jako baza do kawy mrożonej, którą uwielbiam nie tylko latem. Kawa smakuje bez mleka ale z odrobiną mleka aromat nie traci swojej intensywności. Kawa NESCAFÉ Fine Selection na pewno zagości u mnie w szafce i sprawdzi się doskonale jako prezent dla znajomych przy długich pogaduchach przy kawce.

Wiola1 | 4 lata temu

Świetnie smakuje

Nie wyobrażam sobie dnia bez kawy. A kawą Nescafe Fine Selection jest znakomita, aby zacząć dzień z dobrym humorem. Ma bardzo delikatny smak, ale taki mi odpowiada. Ma przyjemny kawowy aromat, który po zaparzeniu unosi się w całym pomieszczeniu. Mój słoik kawy Nescafe wzięłam do pracy, żeby poczęstować moje koleżanki. Były zachwycone smakiem. Niektóre piły sote a inne z mlekiem. W obu wariantach Nescafe Fine Selection sprawdziła się świetnie. Ogólne wrażenia bardzo pozytywne i polecam każdemu kawoszowi. Nie będzie zawiedziony jej smakiem i aromatem.

kingusia_lusia | 4 lata temu

Aromatyczna!

Kawa Nescafe Fine Selection to jedna z mocniejszych kaw rozpuszczalnych, jakich używałam. Ma mocny i aromatyczny smak, dlatego zwykle dawałam jej mniej niż innych kaw rozpuszczalnych, dzięki czemu była u mnie bardziej wydajna. Rozpuszcza się bardzo dobrze nawet w zimnej wodzie, dzięki czemu mogłam używać jej również do robienia kaw mrożonych. Ma mocny i przyjemny zapach.

ags587 | 4 lata temu

Super smak

Ładne opakowanie i znana marka sprawiają że kawa jest dobrym pomysłem na prezent.W opakowaniu znajduje się kawa która ma bardzo przyjemny zapach i smak.Nigdy nie przepadałam za kawą rozpuszczalna ale dzięki tej zmieniłam zdanie

Emi28 | 4 lata temu

Co za aromat...

Jak się cieszę, że mogłam przetestować nową Nescafe Fine selection. Po otwarciu wydobywa się cudowny zapach kawy ziarnistej, gdyby ktoś zawiązał mi oczy i po zapachu kazał stwierdzić co to za rodzaj kawy, to powiedziałabym odrazu że to właśnie kawa ziarnista, nie przyszłoby mi nawet na myśl że to kawa rozpuszczalna. Za to naprawdę wielki plus. Poza tym, kawa jest bardzo delikatna, łagodna w smaku.

wioleta252 | 4 lata temu

Bardzo dobra

Bardzo dobra i aromatyczna kawa,ktorej zapach unosi sie po całym mieszkaniu.Łagodny kawowy smak ,ktory mi imponuje .Najlepsza kawa z całej serii Łatwa w przygotowaniu,poprawia nastrój i pozwala sie zrelaksować.

insomniaa92a | 4 lata temu

Idealna kawa by pozwolić sobie na odpoczynek

Uwielbiam kawę w każdej postaci, dlatego też z przyjemnością testowałam kawę Nescafe Fine Selection. Jej przepiękny aromat, który unosił się w powietrzu zaraz po zalaniu, smak który był delikatny i jednocześnie wyrazisty był idealny dopełnieniem do chwili relaksu.

Klaudia7794 | 4 lata temu

Idealny poranek

Byłam zaskoczona smakiem tej kawy , często zmieniam rodzaje kawy aby odkryć idealną. Szczerze mówiąc myślałam że ta kawa znow będzie jak inne i nie trafi w mój gust , A tu zaskoczenie... świetny smak na miłe rozpoczęcie dnia . Serdecznie polecam

Nusienka | 4 lata temu

Nescafe Fine Selection

Kawa Fine Selection ma posmak goryczy inne kawy po dodaniu mleka tracą gorycz natomiast w tej kawie po dodaniu mleka nadal ta gorycz występuje . Jako smakosz kaw gdzie pije kawę codziennie 2-3 Razy dziennie Kawa musi być delikatna , lekka a zarazem pyszna :)

Mamadwojki1211 | 4 lata temu

Bogaty aromat, cudowne połączenie

Intensywna w smaku, cudowny aromat. Nie spodziewałam się tego po tej kawie. Otwierając opakowanie czuć zapach świeżo zmielonej kawy choć to kawa rozpuszczalna. Polecam każdemu. Napewno sięgnę po nią ponownie pomimo ceny:)

chrzvszcz | 4 lata temu

Cudowny smak nie tylko o poranku

Kawę przetestowałam na różne sposoby - z mlekiem, bez mleka, z pianką, z mlekiem kokosowym, słabszą, mocniejszą i zaręczam, że w KAŻDYM wydaniu smakowała wyśmienicie. Kawa ma piękny zapach, świetny aromat, jej zapach o poranku wprawia w uśmiech na twarzy. Smak jest w sam raz - ma swoją moc, ale jednocześnie jest w pewnym stopniu delikatna. Na wierzchu po zalaniu wodą wytwarza się przyjemna i delikatna pianka. Kawa jest bardzo wydajna - jedna łyżeczka ziarenek daje naprawdę mocny smak w porównaniu z innymi rozpuszczalnymi kawami. Dla mnie to naprawdę odkrycie i sięgnę po nią od razu jak wykorzystam całe opakowanie z testu.

Justyna 25 | 4 lata temu

Kawa Nescafe Fine Sekection ☕

Moja rekomendacja dla kawy Nescafe Fine Sekection to zdecydowanie 5 gwiazdek, smak, aromat wszystko w punkt.

Idealnie na ploteczki z przyjaciółka na wspólne spotkanie z rodziną

Jeżeli. Ktoś jest smakoszem będzie zadowolony

Asia1999 | 4 lata temu

Najlepsza kawa pod słońcem.

Piłam już kilka rodzajów kaw rozpuszczalnych ale ta okazuje się być najlepsza. Orginalny smak najwyższej jakości. Doskonale dopełnia każde śniadanie.

Markiza90 | 4 lata temu

zaskakujący aromat

Kawa rozpuszczalna NESCAFE Fine Selection oczywiście nie zawiodła mnie swoim smakiem, jest delikatna i smakowita, natomiast zaskoczyła mnie wyraźnym aromatem - jej ziarna pachną jak świeżo zmielona kawa ziarnista. Zaskoczenie jak najbardziej pozytywne.

Matkatesterka | 4 lata temu

Aromatyczna, delikatna w smaku

Kawa bardzo dobra, aromatyczna a zarazem delikatna w smaku. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do czegoś słodkiego ale również dzięki delikatnemu smokowi można wypić bez żadnych dodatków. Polecam

AgataMonika98 | 4 lata temu

Kawa jak świeżo zmielona!

Kawa w 100 procentach spełniła moje oczekiwania :) Nie znalazłam kawy rozpuszczalnej o tak dobrej jakości i smaku zbliżonym do kawy ziarnistej. Już zdążyłam ją polecić bliskim i przypadła do gustu również osobom, które nie przepadają za kawą rozpuszczalna. Bardzo polecam, Nescafe wykonało kawał dobrej roboty! Trafi na stałe do mojej kuchni :)

Mlodamama92 | 4 lata temu

Bardzo dobra kawa!

Jak dla mnie najlepsza kawa, delikatna, dobra w smaku, ma przyjemny aromat, w dodatku ziarenka kawy są w takim delikatnym, dość fajnym kształcie. Zaprosiłam moją przyjaciółkę na degustacje i również stwierdziła to samo. Kawa nadaje się idealnie na spotkania ze znajomymi czy dla relaksu, przy dobrej książce. Sięgnę po nią jak tylko skończy się to testowe opakowanie.

Marysia241190 | 4 lata temu

Kawa rozpuszczalna NESCAFE FINE SELECTION

Kawa rozpuszczalna jest idealna aby wypić ją o poranku oraz podczas rodzinnego spotkania. Ma łagodny, aksamitny smak kawy i jest bardzo aromatyczna. Bardzo dobrze smakuje z mlekiem.

Ewebazela | 4 lata temu

Pyszna kawka

Wyborny smak, aromat kawy zachęca do jej picia, Piłam z mlekiem i takie połączenie to rozkosz dla podniebienia. Kawa wyróżnia się smakiem i brakiem goryczy

Justyna87878787 | 4 lata temu

NESCAFE Fine Selection-rewelacja!

Polecam NESCAFE Fine Selection każdemu kto lubi delikatny smak kawy rozpuszczalnej. Jej smak jest niepowtarzalny, a świetna jakość sprawiła, że wybiorę ją przy kolejnych zakupach. Dla mnie jest teraz numerem jeden wśród kaw rozpuszczalnych.

aaalleksss | 4 lata temu

Najpyszniejsza kawa jaką piłam

Kawa bardzo dobra, w moim doznaniu jej smak jest aksamitny i wyrafinowany. Bardzo szybko i sprawnie się ją robi. Pijąc tą kawę czuję przyjemne odprężenie, nie jestem w stanie się oprzeć i pozwalam sobie na nią nawet parę razy dziennie.

Kokainkaxx | 4 lata temu

Nescafe Fine Selection hit

Nie ukrywam, że jeśli sięgam po kawę rozpuszczalną zawsze jest to Nescafe. Dzięki polki.pl miałam okazję wypróbować nowość Fine Selection i mogę powiedzieć tyle - pozostanę jej wierna. W jej smaku i aromacie czuć najwyższą jakość ze starannie wyselekcjonowanych ziaren. Filiżanka tej kawy to uzupełnienie chwili relaksu i odpoczynku. Chętnie polecę ją rodzinie, przyjaciołom i znajomym.

Beata18 | 4 lata temu

Kawa Nescafe Fine selection

Kawa mocna, bardzo aromatyczna a jednocześnie smaczna. Jestem osoba która mało sypia i do tej pory piłam raczej takie kawy z pianka. Po nescafe fine Selection czuje się fajnie pobudzona i gotowa do działania. Jest to mocna kawa o łagodnym smaku. Dla mnie super!!

izik88 | 4 lata temu

Nescafe - zasmakuj przyjemności

Nescafe fine selection to kawa, która każdy powinien mieć w swoim domu. Genialny aromat i smak będzie pasował większości osób. Jest pysznym dodatkiem do ciasta, super przełamuje słodycz. Można ją wykorzystać na wiele sposobów. Na pobudzenie, na spotkanie ze znajomymi, tajny składnik ciasta - tylko NESCAFE. Jest moim ulubieńcem, idealnie wpasuje się z każdą sytuację. Jest super kompanem na spędzenie czasu sam na sam z filiżanka kawy :)

Magiczna04 | 4 lata temu

Ciemna, naturalna

Do tej pory pisalam ja z samego rana, po pracy piję w dalszym ciągu jaśniejszy odcień i delikatniejsza.Teściowie zadowoleni Idealna w ich gusta, a na codzień piją parzona. Myślę. Ze ta nawet zdrowsza. Dobra na pobudkę i na rozpoczęcie dnia. Dobry smak. Jako kawoszy mogę ją polecić.

Madzik_86_ | 4 lata temu

Pyszna kawa

Kawa Nescafe Fine SELECTION to produkt wysokiej jakości, zachwyca swoim smakiem i kawowym aromatem.

Już po otwarciu sloiczka czuc piekny zapach który zostaje z.nami do ostatniej kropelki kawy

Jest to produkt godny polecenia dla.smakoszy kawy

Ja z.pewnoscia sięgnę po niego ponownie

Malenka_111 | 4 lata temu

Kawcia

przyznam się ze nigdy nie piłam kawy od firmy nescafee bo myślałam ze jest ciężka gorzka ,

ale jak miałam okazje testować właśnie ja to zmieniam zdanie,

jest delikatna w smaku łagodna i z chęcią pije ją ja i moja rodzina . Na pewno kupie ja ponownie

MamaJuli | 4 lata temu

Recenzja kawy o idealnym aromacie

Przepyszna pełna aromatu idealna na długie zimowe wieczory w gronie znajomych i rodziny .

Rowniez dobrze smakuje mrozona .

Z chętnie kupię ponownie gdyż skradła moje serce .

Polecam z przyjemnością

Bankaoptymizmu | 4 lata temu

Harmonia relaks

Piękna szata graficzna etykiety. Słoik wygodny w trzymaniu. Sam smak kawy rewelacja. Aż miło się piję taką poranną dobrą kawę. Napewno zakupie nowy słoik gdy mój obecny będzie już pusty.

Sloiczki | 4 lata temu

Cudowna kawa

Ta kawa dla mnie jako kawosza jest cudownym odkryciem. Zakochałam się w tym aromacie od pierwszego zaparzenia. Zanim ją poznałam, kupowałam tylko wersję klasyczną Nescafe. Od teraz zdecydowanie kupuję i polecam wszystkim Nescafe Fine Selection.

Mamuska085 | 4 lata temu

Kawa Nescafe

Juz podczas pierwszego otwarcia poczułam przyjemny zapach świeżej kawy. Gdy ją zrobiłam to aromat unosił się w całym domu! Smak jak z najlepszej kawiarni i na pewno będzie moją ulubioną kawą.

n.zaniewicz | 4 lata temu

Kawa Nescafe Fine Selection, posiada w sobie delikatny aromat i smak. Zachwyci nawet najdelikatniejsze podniebienia.

Kawa Nescafe Fine Selection, posiada w sobie delikatny aromat i smak. Zachwyci nawet najdelikatniejsze podniebienia. Ja z nią zostaje i napewno kupię podczas następnych zakupów. Polecam

vnivxx | 4 lata temu

Kawa IDEALNA!

Pije tylko kawy rozpuszczalne, wiec przetestowanie NESCAFE Fine Selection był świetnym pomysłem. Kawa sama w sobie ma delikaty ale charakterystyczny smak. Z ręka na sercu mogę powiedzieć, ze to kawa idealna dla mnie, żadna sklepowa kawa rozpuszczalna nie zrobiła na mnie takiego wrażenia.

Wiec, jeśli tak samo kochasz kawę rozpuszczalna polecam jak najbardziej!