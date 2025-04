Owsianka funkcjonalna Nesvita Zdrowa Skóra to pyszna i szybka propozycja na śniadanie. Przygotujesz ją w zaledwie kilka chwil. Zawartość opakowania wystarczy zalać gorącym mlekiem, lub wodą czy jogurtem. Po 3-5 minutach produkt jest gotowy do zjedzenia. Owsianka pozytywnie wpływa na wygląd skóry. Zawiera błonnik oraz miód, jabłka, marchew, nasiona siemienia lnianego, witaminy B2 i B3. Jest pyszna i wspomaga utrzymanie zdrowej skóry.

Cena: 2,39 zł / 35 g

9 na 10 kobiet przyznało, że owsianka Nesvita wspomaga utrzymanie zdrowej i pięknej skóry

Wyniki testu owsianki funkcjonalnej Nesvita Zdrowa Skóra

Czytelniczki polki.pl wiedzą już, jak przygotować szybkie i pyszne śniadanie oraz jednocześnie zadbać o skórę. Z pomocą przychodzą owsianki Nesvita. Jak Recenzentki oceniły wariant Zdrowa Skóra? Czy produkt zdał test?

Czy owsianka Nesvita poprawia wygląd skóry?

Aż 94% Recenzentek uznało, że owsianka funkcjonalna Nesvita pozytywnie wpłynęła na kondycję ich skóry. Dziewczyny podkreśliły, że owsianka poprawia koloryt cery, sprawia, że jest ona bardziej promienna i wypoczęta.

Owsianka oprócz tego, że jest bardzo smaczna, to szybko się ją wykonuje. Dodatkowo pozytywnie działa na naszą skórę i jej koloryt. Polecam! Owsianka nadaje się idealnie na zdrowe i pełne witamin śniadanie - aga2113

Sposób na pyszne śniadanie? Opinie o Nesvita Zdrowa Skóra

96% osób biorących w teście stwierdziło, że owsianka Nesvita Zdrowa Skóra spełniła ich oczekiwania.

98% doceniło ją za dobry smak.

97% kobiet przyznało, że testowany produkt sprawdzi się jako sycące śniadanie lub drugie śniadanie.

Bardzo dobry skład, świetny smak i ta lekka konsystencja. Pyszne drugie śniadanie w pracy. Skład jest bardzo dobry, nie jak większość produktów na niezdrowej chemii. Mój syn również polubił takie śniadania :) - Klaudia321.

Czy owsianka Nesvita Zdrowa Skóra to dobry pomysł na szybkie śniadanie?

Zdecydowanie tak. Owsiankę wystarczy zalać gorącym mlekiem, wodą lub jogurtem. 100% testujących docenia, że owsianka jest łatwa i szybka w przygotowaniu.

Jestem zadowolona, owsianka spełniła moje oczekiwania. Szybkie i proste do przygotowania śniadanie, które jest sycące, jest bardzo ważne, kiedy ma się w domu dwójkę małych dzieci, tak jak ja. Uwielbiam te produkty, sięgnę po nie ponownie - francismommy.

Czy Recenzentkom odpowiada smak owsianki Nesvita?

98% dziewczyn zgodziło się ze stwierdzeniem, że owsianka smakuje dobrze, ponieważ jest słodzona odrobiną naturalnego miodu. Dla 95% osób owsianka jest wystarczająco słodka.

Pyszny, szybki, zdrowy posiłek, słodzony naturalnym miodem. Dla mnie to strzał w dziesiątkę, bo owsianki zawsze słodzę miodem. Marchewka, jabłko i siemię lniane to samo zdrowie. Pyszna! - kasia1k1.

Czy owsianka Nesvita ma dobry skład?

9 na 10 Recenzentek uznało za dobry skład owsianki funkcjonalnej Nesvita Zdrowa Skóra. Testerki na plus oceniły składniki mineralne. Doceniły też fakt, że owsianka jest źródłem błonnika.

Owsianka jest bardzo smaczna, delikatnie słodka i owocowa. Łatwa w przygotowaniu, idealna dla osób zabieganych. Ma bardzo prosty, zdrowy skład. Jest to dobre źródło błonnika pokarmowego. Na pewno będę sięgać po nią ponownie - Aleksandratrk

Czy Polki polecą owsiankę Nesvita Zdrowa Skóra?

Odpowiedź jest jednogłośna i brzmi twierdząco. 96% Recenzentek ponownie sięgnie po produkt po zakończonym teście. 9 na 10 osób poleci owsiankę swojej przyjaciółce.

Bardzo smaczna i aromatyczna. Przy odpowiedniej pielęgnacji może wspomagać stan i wygląd zdrowej i witalnej skóry. Doskonałe połączenie smakowe. Szybkie i praktyczne. Zdecydowanie polecam! - Mlipnicka21

BarMat | 3 lata temu

Chcesz wyglądać pięknie i mieć zdrową skórę w tym pomoże ci Owsianka Zdrowa Skóra.Spozywajac Owsiankę Nesvita Zdrowa Skóra masz pewność że wstrzymujesz oznaki starzenia.

Zdrowa Skóra

agatka771117 | 3 lata temu

Owsianki Nesvita są smaczne i zdrowe. Warto zacząć dzień od takiego śniadania. Są pożywne i na długo zaspokajają głód. Można je wziąć do torebki i spożyć w formie przekąski.

Owsianki Nesvita

Blondi08 | 3 lata temu

PŁATKI OWSIANE NESVITA zdrowa skóra otrzymałam do testu od polki.pl.

Pyszne

NowWhat | 3 lata temu

Owsianka jest szybka w przygotowaniu - wystarczy zalać ją niewielką ilością ciepłego mleka, aby cieszyć się smacznym posiłkiem. Można ją również zalać odrobiną ciepłej wody, a po napęcznieniu dodać do niej jogurtu naturalnego.

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra

Klaudia321 | 3 lata temu

Bardzo dobry skład, świetny smak i ta lekka konsystencja. Pyszne drugie śniadanie w pracy. Skład jest bardzo dobry, nie jak większość produktów na niezdrowej chemii. Mój syn również polubił takie śniadania :)

Smacznie i zdrowo

czarnagwiazda86 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra jest smaczna i sycąca. Ma odpowiednią porcję na jeden posiłek. Praktyczne opakowanie łatwo schować Nawet to nie wielkiej torebki. Wtaraczy zalać gorącym mlekiem i mamy gotowy posiłek co oszczędza czas

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra

MajkaMaluje | 3 lata temu

Jest to owsianka, która dzięki wygodnemu opakowaniu jest świetna do pracy, nie tylko do domu. Najwygodniej było mi wziąć produkt do pracy- do torebki i już drugie, zdrowe śniadanie gotowe! Po jej testach od razu następnego dnia biegłam już do sklepu po kolejne opakowania tej owsianki- jest przepyszna. Świetny jest fakt, że jest ona dostępna w wielu miejscach! Uwielbiam ją jeść z mlekiem. Kolejny plus to ilość witamin w opakowaniu- wszystko ku zdrowej skórze!

Najlepsza owsianka od Nesvita na moją zdrową skórę!

Trusiaczkowa | 3 lata temu

Owsianka błyskawiczna od Nesvita była dla mnie nie małym zaskoczeniem. Już próbowałałam różnych owsianek tego typu bo idealnie pasują jako szybka przekąska w pracy ale jeszcze żadna nie była tak smaczna i delikatna w smaku. Idealnie dobrane dodatki dają moim zdaniem najlepszą błyskawiczną owsiankę na rynku.

Szybka i zdrowa

nackins | 3 lata temu

Jako wielbicielka owsianki i osoba, która nie ma czasu rano na gotowanie zwykłej owsianki stwierdzam, że to jest rewelacyjna opcja dla osób, które uwielbiają owsiankę bądź są na diecie :) mało kalorii, ale dużo składników odżywczych, świetny smak i przygotowanie idealne do zrobienia tego nawet w pracy :)

Rewelacja dla zabieganych

aangeelkaa | 3 lata temu

Świetne gdy nie ma się ani czasu ani pomysłu już gotowa owsianka bez zastanawiania się co do niej wrzucić żeby było smaczne i zdrowo fajnie skomponowane

Szybkie i łatwe

Just0998 | 3 lata temu

Owsianka jest bardzo smaczna, wystarczająco słodka i w miarę sycąca. Uważam jednak, że testowana porcja nie jest wystarczająca na pierwszy posiłek dnia, bardziej sprawdzi się jako 2 śniadanie. Owsianke przygotowuje się bardzo szybko, jest aromatyczna, o charakterystycznym dla owoców kolorze i zapachu. Pomimo zastosowania marchewki, która nie zawsze jest słodka, smak jest bardzo dobry.

W sam raz na 2 śniadanie

xkingakraw | 3 lata temu

Owsianka bardzo dobra a smak dość wyrazisty. Poza tym pożywna, szybka w przygotowaniu, bardzo sycąca. Idealna na drugie śniadanie do pracy albo szybką przekąskę po treningu! Można zrobić na mleku, dodać świeże owoce.

Bardzo dobra!

Mlipnicka21 | 3 lata temu

Bardzo smaczna i aromatyczna. Przy odpowiedniej pielęgnacji może wspomagać stan i wygląd zdrowej i witalnej skóry. Doskonałe połączenie smakowe. Szybkie i praktyczne. Zdecydowanie polecam!

Recenzja owsianki Nesvita Zdrowa Skóra

vicia99 | 3 lata temu

Owsianka szybka w przygotowaniu, a do tego bardzo smaczna. Zaskoczył mnie naturalny smak owoców i warzyw. Bardzo fajne połączenie marchwi z jabłkiem, które spożywam na co dzień w postaci soków. Jest w punkt słodka, która nie pozostawia słodkiego posmaku po zjedzeniu. Napełnia mój brzuszek na wiele godzin. Dzięki niej mogę lepiej zadbać o stan mojej skóry i nadać jej większego blasku. Zdecydowanie mój drugi faworyt z tej serii owsianek! Idealny posiłek na II śniadanie w drodze.

Blask

ElisaElis | 3 lata temu

Dzięki kawałkom suszonej marchewki owsianka jest słodka. Wątpię, aby taka ilość marchwi pomogła skórze, ale jest smaczna. Zalałam wrzątkuem a potem dodałam mleczko kokosowe z kartoniku.

Ciekawy dodatek marchewki

Sorja | 3 lata temu

Dość sceptycznie podchodziłam do wszystkich gotowych owsianek. Zawsze sama robiłam i byłam zadowolona. Ale... spróbowałam owsianki Nesvita Zdrowa Skóra. Już teraz nie wyobrażam sobie śniadania bez innej owsianki . Szybkość i smak to największe zalety. Do tego słodzona modem zamiast cukru i ma mnóstwo naprawdę zdrowych składników. Polecam wszystkim. Nesvita zostaje od teraz ze mną. Owsianka ta zawiera cynamon, ale nie jest go na tyle dużo, żeby przeszkadzał osobą, które nie lubią tego zapachu. To tylko nutka cynamonu, która uatrakcyjnia smak

szybko i smacznie

bliszka7@gmail.com | 3 lata temu

Niestety te owsianki nie spełniły moich oczekiwań. O wiele bardziej smakują mi te od Dr Otker. Głównym minusem dla mnie jest ilość w opakowaniu. Niestety nie da sie nasycić tym co jest w 1 sztuce. Musiałabym zjeść min 2 opakowania, a najlepiej 3 naraz. Owies jest zbyt drobny. Ja musiałam dosypać opakowanie do normalnych górskich płatków owsianych, żeby się najeść. Sam smak jest dobry i pewnie ma założone właściwości zrowotne, ale ta ilość za tę cenę jest bez sensu.

Owsianka

patkalatka | 3 lata temu

Na wygląd naszej skóry kolosalny wpływ ma to, co jemy. Dzięki tej owsiance można jeść zdrowo, smacznie, a równocześnie poprawiać wygląd swojej skóry!

Upiększanie od środka

Fafkulce | 3 lata temu

Owsianka jest smaczna, bardzo sycąca i zaskakująco delikatna. Do tej pory byłam dość sceptycznie nastawiona do dań gotowych, uważałam je za "wilka w owczej skórze", gdzie pod płaszczykiem zdrowego dania ukryta była bomba kaloryczna, naszpikowana mnóstwem kalorii, ze składem długim i naszpikowanym chemią. Po przeanalizowaniu składu a przede wszystkim po spróbowaniu TEJ owsianki zmieniałam zdanie - nareszcie ktoś wyprodukował zdrowe, smaczne, gotowe danie. teraz nie tylko wiem co jem, ale też jem smacznie i zdrowo - owsianki Nesvita: Odporność, Trawienie, Zdrowa skóra zawsze będę miała pod ręką jako alternatywę zdrowego posiłku:-)

najlepsza owsianka świata

Aleksandra_Make_Me_Up | 3 lata temu

Owsiankę jadłam z jogurtem naturalnym. Smak był przyjemny, najadałam się, nie musiałam dosładzac. Łatwy, szybki i przyjemny posiłek z dobrym składem. Polecam.

Przyjemny smak

Iccgk | 3 lata temu

Uwielbiam owsianki za ich prostotę, różnorodność i szybkość przygotowania. Jednak te gotowe nie zawsze mi odpowiadają, a robienie samemu? No cóż... nie zawsze mam na to ochotę:)

Ulubiony smak:)

lucy1976 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra została mi na kolację. Zrobiłam ją na mleku sojowym i była przepyszna. W smaku śmietankowa i delikatnie puszysta. Lekka i zdrowa. Łatwiej po niej zasnęłam ;)

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra na koniec dnia

Pauullar | 3 lata temu

Owsianka bardzo dobra, to prawda ze szybko się przygotowuje. Owoce mogłyby mieć większe kawałki. Bardzo duży minus na porcje, którą żaden dorosły człowiek się nie naje.

Bardzo dobra, ale porcja dla dziecka

Anna9876 | 3 lata temu

Smaczna porcja owsianki o smaku jabłek i marchewki. Porcja raczej na drugie śniadanie. Problemem może być konieczność zalania ciepłym mlekiem więc raczej odpada wersja owsianki do pracy.

Nesvita zdrowa skóra

Joanna 15! | 3 lata temu

Smaczna, ekspresowe przygotowanie na pewno kupie ja znowu. Jak się chce się mieć zdrowa i piękna skórę to idealnie można se wspomoc tą owsianka.

Owsianka zdrowa skóra

agakat | 3 lata temu

Owsianka z błonnikiem zawiera naturalne składniki, takie jak miód, jabłko, marchew czy nasiona siemienia lnianego.Sprawia to,że jest ona naturalnie słodka. Dodatek witaminy (B2 i B3) pomagajaca Ci zachować zdrową skórę czyni ją bardzo cennym elementem diety.

Perfekcyjna cera za sprawą pysznej owsianki 2w1

ewalub | 3 lata temu

Pyszna owsianka, w sam raz słodka, idealnie skomponowane składniki w dobrych proporcjach. Bardzo łatwa w przygotowaniu i sycąca. Na długo zaspokaja uczucie głodu

smaczna

beatac11 | 3 lata temu

Owsianka pycha, mega łatwa do zrobienia smak Super. Poprawę jakosci skóry spoprawia i humor od razu dobry na cały dzień od rana.Lubię takie poranki.Polecam każdemu.

Piękna skóra od rana z owsianką

poprostuala | 3 lata temu

Doskonały pomysł na śniadanie pyszne, sycące a jednocześnie wspierające kondycję skóry. Godne polecenia każdemu, u mnie sprawdziły się dla całej rodziny, nawet córka jadła aż uszy się trzęsły.

Owisanka Nesvita Zdrowa Skóra

anett_ta | 3 lata temu

Zaskoczyła mnie marchewka w owsiance, pierwszy raz jadłam ją w takim zestawieniu, ale okazała się bardzo dobra. Płatki owsiane pomagają mi utrzymać skórę w dobrej kondycji, a w zestawie z owocami i miodem jest jak bomba witaminowa, która daje mi energię do pracy. Sycące i pyszne śniadanie, dla całej rodziny!

Pyszna!

borska1358 | 3 lata temu

Owsianka w smaku przypomina mi ciasto marchewkowe, delikatnie slodka co spowodowalo, ze byla najbardziej mdla ze wszystkich. Super sprawa, że wzbogacona została witaminami, dzięki czemu jest to pełnowartościowy posiłek a do tego ekspresowy.

Zdrowa skóra to dobre samopoczucie

basia1709 | 3 lata temu

Mała saszetka która zmieści się w każdej torebce. Może być alternatywą na II śniadanie w pracy. Źródło błonnika i pyszne dodatki marchewka i jabłko. Szybki sposób przygotowania. Pyszny smak i długie uczucie sytości oraz poprawia stan i wygląd skóry to plusy , które przemawiają za Owsianką Zdrowa skóra .

Fajny pomysł na szybkie i pożywne śniadanie

Elabmami | 3 lata temu

Owsianka z jabłkiem i marchewką oraz dodatkiem siemienia lnianego. Kawałki marchewki przyjemnie chrupią.

Owsianka zdrowa skóra z Wit B2 i b3

Marzena2727 | 3 lata temu

Dla mnie jako mamy trzech chłopców szybka w przygotowaniu czasem brakuje mi czasu na pożywne i wartościowe śniadanko a tutaj proszę wystarczy chwila i śniadanie gotowe 😀❤️ polecam z całego serducha . I co najważniejsze słodzona naturalnym miodem

Najlepsza !

francismommy | 3 lata temu

Otrzymałam produkt w ramach testu. Jestem zadowolona, owsianka spełniła moje oczekiwania. Szybkie i proste do przygotowania śniadanie, które jest sycące jest bardzo ważne, kiedy ma się w domu dwójkę małych dzieci, tak jak ja. Uwielbiam te produkty, napewno sięgnę po nie ponownie.

Pyszne śniadanie

Asiunia_28 | 3 lata temu

Owsianki Nesvita są smacznym i szybkim śniadaniem dla mamy jak i dla dziecka.

Szybkie i smaczne śniadanie

Jumaan | 3 lata temu

Owsianki Nesvita są smaczne aczkolwiek ja dodawałam odrobinę soli dla uzyskania balansu bo są dla mnie lekko za mdłe. Owsianki Nesvita bardziej sprawdza się jako szybkie 2 śniadanie niż śniadanie główne gdyż po ok godzinie od spożycia odczuwalny był już głód.

2 śniadanie dla zabieganej mamy

55asiulka55 | 3 lata temu

Ta owsianka ma super smak marchewki i jabłka po prostu tak jakbym jadła z sokiem marchewkowo jabłkowym. Smak bardzo delikatny i kuszący. Myślę że warta spróbowania.

Bardzo dobry produkt

Agata010509 | 3 lata temu

Bardzo dobry i szybki sposób na zdrowe śniadanie. Wystarczy zalać gorącym mlekiem i chwilę poczekać. Chociaż ja jadam owsianki również na kolację. Dla mnie troszkę za mało słodkie, ale dodaje łyżeczkę miodu i jest idealnie

Szybkie dobre śniadanie

kaalaaa | 3 lata temu

Ciekawy smak owsianki chociaż obawiałam czy jak będzie smakować . Z całą pewnością jest bardzo sycąca i zaspokaja bez problemu głód . Konsystencja jest odpowiednia czyli ani za gęsta ani za rzadka . Opakowanie zachęca do sięgnięcia po tą przekąskę . Łatwa i szybka w przygotowaniu .

Polecam

sami88 | 3 lata temu

Bardzo fajna opcja na śniadanie dla zabieganych, dla tych co jedzą poza domem, albo po prostu dla tych co kochają owsianki. Bardzo dużo smaków do wyboru. Każdy znajdzie coś dla siebie. Łatwe do przygotowania i przede wszystkim szybkie. A ponadto zdrowe. Czego chcieć więcej? Dla mnie numer 1.

Smacznie i zdrowo

jagoo_s | 3 lata temu

Po dolaniu mleka owsianka szybko była gotowa do zjedzenia, jednak porcja była dla mnie trochę za mała. Może gdybym zjadła z jogurtem byłoby ok :) poza tym zawsze można dodać owoce by owsianka była bardziej syta :) także dla mnie jak najbardziej w porządku, chociaż smak marchwi i jabłka nie jest moim ulubionym ;)

Szybka owsianka

julia1020 | 3 lata temu

Pyszny smak delikatnych płatków owsianych, wraz z posmakiem marchewki i jabłek. Idealna do spożywania przez dzieci, jak i dorosłych. Doskonały pomysł na pełnowartościowy posiłek, zarówno na śniadanie, kolację, jak i między posiłkami. Zawiera miód, co podkreśla smak owsianki. Dodatkową zaletą jest korzystny wpływ na wygląd i funkcjonowanie skóry. Idealnie sprawdza się do przygotowania w domu, ale także w pracy. Bardzo łatwa w przygotowaniu, dzięki czemu można ją przygotowywać każdego dnia i na pewno się nie znudzi.

pełnowartościowe, pyszne śniadanie

funfelek | 3 lata temu

Idealny posiłek na rozpiczęcie dnia który dostarcza dużo witamin i usmiechu! Naturalny skład, witaminy B2 i B3 a także delikatny przyjemny słodki smak to coś co bardzo przypało mi do gustu w owsiankach Nesvita .

Dużo cennych witamin zamoniętych w małej saszetce.

Cynamonka1997 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra to mój zdecydowany faworyt. Obawiałam się troche jej smaku, bo jak może smakować marchewka w owsiance. Jednak tutaj przeżyłam miłe zaskoczenie, bo owsianka jest naprawdę przepyszna. Odpowiednio słodka. Owsianka po zalaniu ciepłym mlekiem ma przyjemną delikatnie gęstą konsystencję. Da się wyczuć smak owoców i cynamonu. Jeśli chodzi o wygląd owsianki po przygotowaniu to jest charakterystyczny dla owsianki, wygląda jak tradycyjnie przygotowywana owsianka. Sposób przygotowania owsianki jest bardzo prosty i zajmuje naprawdę niewiele czasu.

Mój hit

maly_swiat_eweliny | 3 lata temu

Ta owsianka to prawdziwa petarda! Nestvita stanęła na wysokości zadania i wyprodukowała pyszna owsiankę dla tych ci chcą się zdrowo odżywiać i dbać o swoją kondycję skory! Połączenie idealne!

Mniaaamj

Gniewnica | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra była dla odmiany moim drugim śniadaniem i sprawdziła się w idealnie! W pracy ciężko jest czasem coś przekąsić gdy zwyczajnie brakuje nam czasu. Takie zdrowe uzupełnienie energii jak owsianka to genialne rozwiązanie!

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra

zuzanna_mac | 3 lata temu

Szybka w przygotowaniu owsianka o bardzo fajnym smaku. Wystarczy jedynie zalać ciepłym mlekiem, poczekać parę minut i gotowe. Ogromną zaletą jest możliwość przygotowania owsianki z mlekiem roślinnym.

Smaczne śniadanie

ejszetka | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra posiada ciekawy skład. Owsianki Nesvita są dobrą alternatywą na szybkie i zdrowe śniadanie, wtedy gdy nie mamy czasu przygotować go samodzielnie. Osobiście próbowałam jadać je w wersji zalanej mlekiem, zalanej wodą i z jogurtem. Generalnie w oferowanych owsiankach brakuje mi większej ilości dodatków. Lubię śniadania na bogato i gdy sama przygotowuję owsiankę, to trafia do niej dużo owoców, bakalii i orzechów. Oczywiście zwiększenie ilości dodatków ma wpływ na cenę owsianki i jej kaloryczność. Dlatego też uważam, że proponowane owsianki są dobrze skomponowane, bo mogą służyć jako samodzielne śniadanie lub jako baza, do której możemy dodać owoców.

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra - szybkie i zdrowe śniadanie

anialaszkiewicz | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Zdrowa skóra To jest coś bardzo pysznego i wartościowego. Niesamowity smak i super skład. Będę po nia sięgać często, gdyż jest to coś co jest niezbędny w moim jadłospisie

Coś pysznego

madzia1988beauty | 3 lata temu

Uwielbiam smak owsianki dlatego każda była dla mnie wyjątkowa i pyszna. Wzbogacona wieloma dodatkami i słodzona nie cukrem ale pysznym miodem. Fantastyczny skład i pyszne płatki które uwielbiam i jem od lat.

Zdrowa Skóra

pokreconaa | 3 lata temu

Owsianki Nesvita to znakomity wybór na śniadanie, gdy chcemy zjeść coś szybkiego, sycącego i zdrowego. Każda z propozycji owsianek miała pyszny owocowy smak :)

Zdrowa i pyszna

annikkine | 3 lata temu

Owsianki Nesvita z serii Siła zbóż to godna uwagi linia produktów, a wersja z jabłkiem i marchewka to zdecydowanie moja ulubiona kompozycja. Owsianka jest lekko słodka, da się też wyczuć marchewkę i jabłko. Jest pyszna zarówno z jogurtem jak i uboższa na wodzie. Będę często po nią sięgać, bo idealnie się sprawdza jako wartościowe i szybkie śniadanie w biurze.

Robi mi dzień

Tinaaa1987 | 3 lata temu

Owsiankę Nesvita otrzymałam do testów za co bardzo dziękuję. Owsianki są ze mną od lat i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie bez nich życia.

Już sama nazwa kusi

Magdasku91 | 3 lata temu

Betakaroten na piękną skórę nawet w zimie? To możliwe! Dzięki składnikom tej owsianki, pięknieje się stan skóry, ale dzięki regularnym spożyciu stan jelit też ulega poprawie.

Marchewkowe piękno

Glooves | 3 lata temu

Do tej pory sceptycznie podchodziłam do owsianek. Byłam typem osoby, która nie odżywiała się zdrowo, ale ze względu na zdrowie musiałam w końcu zmienić swoją dietę. Jadałam różne owsianki, które nie specjalnie mi smakowały, ale Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra pozytywnie mnie zaskoczyła. Jest naprawdę smaczna a ja czuje się świetnie po zjedzeniu tego typu posiłku na śniadanie!

Naprawdę smaczne!

wisia00 | 3 lata temu

Ostatnia z owsianek Zdrowa skóra to również bardzo smaczna i pożywna owsianka z fajnym składem lekka i pożywna zawiera duzo błonnika jak i pozostałe co jest dużym plusem szczególnie dla osób z problemami gastrycznymi

Ciekawa propozycja na śniadanie

CleveriaQuan | 3 lata temu

Pyszna i zdrowa owsianka, zawiera mnóstwo witamin i jest bardzo pożywna. Jest szybka w przygotowaniu, wystarczy wsypać saszetkę do miseczki i zalać gorącym mlekiem. Jest naturalnie słodka z wyczuwalnym smakiem jabłka. Po jej zjedzeniu jestem nasycona na długo.

Pychotka

aga2113 | 3 lata temu

Owsianka oprócz tego, że jest bardzo smaczna, szybko się ją wykonuje to jeszcze bardzo ładnie działa na naszą skórę i jej koloryt. Polecam! Owsianka nadaje się idealnie na zdrowe i pełne witamin śniadanie.

Pyszna i zdrowa owsianka

louissthh | 3 lata temu

Pyszna mieszanka owsianki, która idealnie sprawdza się na przekąskę, czy pełnowartościowe śniadanie, czy kolację. Wystarczy garść ulubionych orzechów, czy owoców i niebo w buzi. Uwielbiam smak tej owsianki, nie jest przesadnie słodki, a jest przepyszny!

Przepyszna owsianka

mangox11 | 3 lata temu

Smaczna i bardzo sycaca owsianka z dodatkiem witamin i składników mineralnych, marchewką, jabłkiem i siemieniem lnianym. Jedząc ją wspieram zdrową skórę. Pyszna

Jedząc zdrowo dbam o skórę

anaka12 | 3 lata temu

Bardzo smaczna, pożywna i łatwa w przygotowaniu. Doskonale nadaje się na drugie śniadanie w pracy. Nie jest za słodka dzięki temu, że słodycz bierze się z odrobiny miodu i owoców, a w tej dodatkowo czuć nutkę cynamonu. Pycha!

Samo zdrowie

ewa6767 | 3 lata temu

Najbardziej podoba mi Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra ponieważ bardzo mi zależy na takim efekcie. Z tego względu ten rodzaj owsianki na pewno będę regularnie jeść. Poza tym jest bardzo smaczna. tak jak pozostałe. Zawiera naturalne składniki, witaminy . Wielkim atutem jest to, że jest słodzona miodem, chociaż w składzie zawiera cukier. Ma delikatny smak i da się wyczuć smak owoców. Przygotowuję się bardzo szybko. Ja dodatkowo dodałam jeszcze orzechy. Zapewnia uczucie sytości. Świetnie się sprawdza jako śniadanie.

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra

Roodie | 3 lata temu

Odpowiednia konsystencja, ciekawy smak. Podobnie jak jej siostra Owsianka Nesvita Odporność ma idealną konsystencję i cudownie komponuje się z mlekiem. Pięknie je zagęszcza i bardzo dobrze syci. Służyła mi jako pełnowartościowy posiłek (podobnie jak Owsianka Nesvita Odporność). Bardzo polecam ten smak! :)

Odpowiednia konsystencja, ciekawy smak.

foreverindanger | 3 lata temu

Smaczna owsianka. Obawiałam się, że marchewka sprawi, że będzie niedobra ale miło się zaskoczyłam i naprawdę mi podpasowała. Jest banalna w przygotowaniu, wystarczy dodać jakieś owoce i pełnowartościowy posiłek gotowy. Idealnie nadaje się na poranki, gdy się śpieszymy. Jedyne co to potrzebowałam trochę dosłodzić, ale jestem dość słodkolubna.

Dość smaczna

kingaaa28 | 3 lata temu

Szybkie i proste śniadanie. Niewielka porcja ,ale bardzo sycąca. Nie czuć głodu do kolejnego posiłku za 3-4godziny. Smak dobry, konsystencja również. Co do działania czyli zdrowej skory ciężko powiedzieć po jednej porcji.

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra

Aleksandratrk | 3 lata temu

Owsianka jest bardzo smaczna, delikatnie słodka i owocowa. Łatwa w przygotowaniu, idealna dla osób zabieganych. Ma bardzo prosty, zdrowy skład. Jest to dobre źródło błonnika pokarmowego. Na pewno będę sięgać ponownie.

Dobra owsianka

iwOnka92 | 3 lata temu

Idealny rodzaj owsianki dla osób które mają problemy ze skórą tak jak ja . Mam dużo różnych wyprysków. Gdy zaczęłam stosować ten rodzaj owsianki one nagle zniknęły aż byłam w szoku.

Zdrowa skóra

Inez_89 | 3 lata temu

Owsianka Nestavita zdrowa skora - nie spodziewałam się, że dodatek marchewki może tak świetnie komponować się z owsianka, było to miłe zaskoczenie. Na śniadania lubię proste i smaczne rozwiązania, a zrobienie tego posiłku zajmuje dosłownie 5 minut.

Bardzo polecam

kamsobb | 3 lata temu

Super lekka i sycąca. Przepyszna owsianka z kawałkami owoców. Łatwa w przygotowaniu, przepięknie pachnie. Wszystkie owoce idealnie do siebie pasują dlatego nie jest za słodka.

Piękna i zdrowa cera

Megi1610 | 3 lata temu

Bardzo smaczna i sycąca owsianka. Łatwa do przygotowania. Idealna na pierwsze lub drugie śniadanie, jak też jako przekąska. Źródło błonnika, który jest bardzo ważny w codziennej diecie.

Smaczna i sycąca owsianka

sprezynka85 | 3 lata temu

owsianka zdrowa skóra ma przyjemny owocowo - warzywny smak. dba o moja skórę. jest wystarczająco słodka jak dla mnie. nowości są strzałem w 10! naprwno pozostanę im wierna bo są szybkim sposobem na śniadanie.

owsianka, która dba o mnie

Isabel1991 | 3 lata temu

Z, reguły będąc w ciągłym biegu zapominamy o dostarczeniu naszemu organizmowi odpowiednich witamin. Myślę że jedzadz tak pożywne śniadanie codziennie dostarczałabym odpowiednią ich dawkę

Małe piękno

Monika141 | 3 lata temu

Owsianka Nestvita to pyszne źródło błonnika, które dostarczamy za pomocą porannej porcji na śniadanie. Wersja Zdrowa Skóra zawiera witaminę B2,B3 witaminy i składniki mineralne, marchewkę, jabłko, nasion siemienia lnianego. To idealny posiłek na rozpoczęcie dnia, bądź jako przekąska w pracy. Miałam okazję testować wersję w saszetkach i mogę śmiało stwierdzić, że wystarcza ona na porcję którą można zaspokoić głód. Owsiankę zalewam mlekiem co nie tylko poprawia walory smakowe, ale też sprawia, że jest bardziej pożywna.

Owsianka dla pięknej skóry

Viki28 | 3 lata temu

Owsianka Zdrowa Skóra jest smaczna i bardzo pożywna. Jest łatwa w przygotowaniu, dlatego idealnie sprawdzi się jako posiłek na drugie śniadanie w pracy. Ma pyszny smak.

Puszna

maaartitka | 3 lata temu

Byłam pozytywnie zaskoczona smakiem owsianki. Jest bardzo wygodna w użyciu, można ją zjeść w domu, pracy czy szkole. Moją uwagę zwróciło opakowanie, na którym bardzo czytelnie przedstawione są witaminy, wartości odżywcze składniki, a nawet informacja w jaki sposób można je wyrzucić w trosce o środowisko.

Zdrowa, smaczna i wygodna

elwirka42 | 3 lata temu

Jestem bardzo zadowolona z tej owsianki. W 100% spełniła moje oczekiwania. Zawarta w niej marchew doskonale wpływa na karnację . Słodzona miodem to dla mnie dodatkowy atut. Poręczne opakowanie na jedną porcje i szybka w przygotowaniu. Uwielbiam ją na śniadanie .

Pyszna owsianka

Kkarola69 | 3 lata temu

Pięknie smakuje u wygląda. Szybko, łatwo i zdrowo czyli tak jak lubię. Mega poprawia każdy poranek i smakuje wybornie. Daje uczucie sytości na długo i nie wymaga dodatków. Posiłek skomponowany idealnie. Patrząc na skład az chce się sięgać po kolejne opakowania żeby poprawić swoją skórę i uzupełnić niedobory w organizmie. Jestem zachwycona taka forma poranka.

Marchewka na dobry start

Atramworld | 3 lata temu

Owsianka w wersji smakowej Zdrowa Skóra jest bardzo fajną opcją:)

szybko, smacznie i zdrowo

sylwias90 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita spełnia moje oczekiwania, jest smaczna, zdrowa, ma bardzo dobry smak, a co najważniejsze błyskawiczna do przygotowania zarówno na drugie śniadanie jak i przekąskę.

Najlepsza

Pudelko93 | 3 lata temu

Owsianka jest zamknięta w małym opakowaniu w sam raz na raz. Wstypujemy do dużego kubka lub miski, zalewamy mlekiem i gotowe. Jest smaczna, pożywna. W sam raz na drugie śniadanie lub przekąskę. Marchew z pewnością wpływa na stan skóry. Sądzę, że tutaj, żeby zauważyć efekty trzeba by jeść taka owsianke przez dłuższy okres czasu. Bez sensu ten dopisek, że to ma znaczący wpływ na skórę. W smaku jest dobra, nie za slodka co dla mnie jest plusem.

Skora jabłka i marchew

Smile22100 | 3 lata temu

Super smak! Owsianki mają fajne smaki, więc każdy znajdzie coś dla siebie! Są szybkie w użyciu, smaczne i sycące. Można je jeść same, ale i z owocami czy jogurtem. Jeśli chodzi akurat o tą jestem również zachwycona. Bardzo mi zasmakowała. Wszystkie te owsianki lubię i na tej też się nie zawiodłam. Bardzo smaczne. Polecam dla dużych i dla małych :)

Czuć dobry smak!

krysiao | 3 lata temu

Połączenie marchewki z jabłkiem daje słodko winny smaczek. Łatwa i szybka w przygotowaniu co się sprawdza, gdy narzekamy na brak czasu, lub gdy mamy ochotę na szybką przekąskę.

Samo zdrowie

agusiaz89 | 3 lata temu

Hmmmm zdrowa skóra... Tego niewiem ponieważ po jednym spożyciu nie da rady tego sprawdzić ale wiem coś innego. Fajny smak z dobrym składem. Słodzona tylko miodem. Źródło błonnika i witaminy B2. Fajna alternatywa dla śniadania lub drugiego śniadania. Szybko się przygotowuje. Więc polecam.

Owsianka Nesvita Zdrowa skóra

Magnolia112 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra jest łatwa i szybka w przygotowaniu. Zawiera naturalne składniki. Wg mnie mogłaby być trochę słodsza. Idealna np. na śniadanie, z mlekiem lub jogurtem. Na pewno będę do niej wracać.

Dobra owsianka

MagFifi | 3 lata temu

Bardzo pyszna, zdrowa, kolorowa owsianka z Witaminą B2 i B3 wspierająca piękny wygląd skóry.

Najlepsza owsianka pod słońcem, która dba o piękną skórę każdego dnia.

gabriela122 | 3 lata temu

Ogromne zaskoczenie, że owsianka z marchewką może tak bosko smakować. Moim zdaniem najlepsza z 3, które otrzymałam do przetestowania. Najbardziej słodka i sycąca.

Zaskakująco pyszna owsianka warzywna

KatarzynaZim | 3 lata temu

Owsianki to dla mnie trudny temat. Bo za bardzo nie przepadam za nimi ale staram się sięgać po nie coraz częściej bo wiem, że są zdrowe. I owsianki Nesvita trafiają 100% w moje gusta. Odpowiednio słodkie by były smaczne ale na tyle mało cukru że wciąż są zdrowe. Smaczne. Bardzo smaczne ;)

Smaczna

11paoolace11 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra bardzo odpowiada mi smakiem, poziomem słodkości i składem. Smakuje jak taka przygotowana w domu. Większość gotowych owsianek dostępnych na rynku ma sztuczny smak. W owsiankach od Nesvita zdecydowanie nie wyczuwam nic sztucznego.

bardzo lubię

Madzior | 3 lata temu

Ta owsianka najbardziej mnie rozczarowała, uwielbiam takie połączenia smakowe jak jabłko, cynamon, marchewka, ale można by było zrobić to dużo lepiej. Głównie w owsiance czuć kawałki marchewki, które są naprawdę duże. Fajnie, że owsianka zawiera dużo witamin i ma dobry skład, BEZ CUKRU, jednak dla mnie smak też jest ważny. Przede wszystkim owsianka za mało słodka i przydałoby się więcej cynamonu oraz większa porcja.

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra

evaai | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra jest smaczna, szybko się ją robi. Wystarczy zalać mlekiem prosto z lodówki lub wymieszać z jogurtem naturalnym. Jest smaczna i sycąca, idealna na dobry początek dnia.

Owsianka Zdrowa Skóra

Martix02 | 3 lata temu

Ta z trzech najbardziej mi smakowała, może dlatego, że kawalaki owoców były bardziej wyczuwalne. Pyszne i sycące, łatwe w przygotowaniu, zwłaszcza, jeśli rano mamy mało czasu na śniadanie. Delikatna w smaku, tak naprawdę można ją przygotować o każdej porze dnia, nawet w pracy, doskonale smakuje zalana także ciepłą wodą.

Najsmaczniejsza z trzech

littleblackangel | 3 lata temu

Owsianka jest bardzo szybka w przygotowaniu i do tego smaczna.

Bardzo Smaczna

m4dzi4r4 | 3 lata temu

To mój faworyt.

Marchewka dla skory

EdytaK87 | 3 lata temu

Owsianka nie zasmakowała mi. Połączenie z marchewka w owsiance i jeszcze na słodko niestety nie dla mnie. Kolor i zapach nieapetyczny. Szybka w przygotowaniu i sycąca.

Nie mój smak

cher83 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra--to idealna alternatywa na lekkie zdrowe śniadanie ,łatwa w przyrządzeniu pożywna i smaczna zawarte w niej owoce podkreślają smak dania REWELACJA polecam wszystkim zdrowa skóra=dobre wygląd i samopoczucie!!!

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra =dobre samopoczucie

Weronikaa2 | 3 lata temu

Owsianka jest sycąca, bardzo mi smakowała. Nie jest za słodka. Ma różnorodny skład. Szybko się ją przygotowuje. W saszetce jest dobrze odmierzona porcja na raz.

Idealna na jesień

patimarta2018 | 3 lata temu

Ten smak wydawał się najbardziej intrygujący, niby to słodki, ale taki świeży(?). Ciekawe doświadczenie dla kubków smakowych, jeśli chodzi o owsianki. Na pewno z chęcią wypróbuję ponownie ten smak. Owsianka jest idealna by zabrać ją ze sobą do pracy. Jedzenie tej owsianki w chłodny poranek było dla mnie samą przyjemnością. Była ona tak słodka, że nie potrzebowałam dodawać cukru. Niestety nie jest ona sycąca.

Ciekawy posmak

sorrydolores1 | 3 lata temu

Słodka marchewkowo jabłkowa owsianka. Idealnie smakuje na ciepło oraz na zimno, na mleku, a nawet na wodzie z dodatkiem świeżych owoców i jogurt. Pełni funkcję pełnowartościowego posiłku, idealnego na śniadanie lub przekąskę.

Owsianka marchewkowa

florianek | 3 lata temu

Owsianki generalnie służą organizmowi więc jeśli jemy przez dluzszy czas to i skóra nabierze zdrowszego wyglądu. Od kilku lat jem owsianke z różnymi dodatkami i myślę, że mi służy.

Owsianka zdrowa skóra

Brygidka@411985 | 3 lata temu

Wspaniały smak, idealnie dobrane składniki pelnowartościowe.Idealnie komponuje się z mlekiem roślinnnym.Dobrze że cukier zastąpiony jest miodem.Juz kupiłam sobie następna, ponieważ uwielbiam owsianki pod każdą postacią.

Moc witamin

Milenka1331 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Zdrowa skóra ma pyszny smak, nie ma uczucia jedzenia drętwych otrębów, ale delikatnej w smaku mleczno-owocowej konsystencji. Owsianka jest mała, to zaledwie 140 ml, ale jest idealna jako ciepła mleczna przekąska, na śniadanie trochę za mało. Smak jest owocowy, nie sztuczny, lecz naturalny. Owsianka jest słodka, ale nie za słodka. Po przetestowaniu jednej owsianki trudno stwierdzić czy poprawia jakość skóry. Co nie zmienia faktu, że jest bardzo dobra i to był pyszny test.

Smaczna owisanka

aga77776 | 3 lata temu

Owsianka jest bardzo szybka i prosta w przygotowaniu, z mlekiem najlepsza. Bardzo smaczna i pożywna. Co najważniejsze że słodzona miodem co jest wyczuwalne.

Pyszna i pożywna

Karolinacz | 3 lata temu

Niesamowita, uwielbiam owsianki , owoce i wszystko dobrze się komponowalo

Pyszna

Jaga53 | 3 lata temu

Będę dbać z owsianką Nesvita Zdrowa Skóra, chociaż po przetestowaniu jednego opakowania nie zauważyłam spektakularnych efektów, ale się nie poddałam i zakupiłam cały zapas, a przekonał mnie do tego przede wszystkim skład, smak i naturalne składniki - jabłka, marchew, nasiona siemienia lnianego i oczywiście witaminy B2 i B3.

Będę dbać o zdrową skórę

Agreska1989 | 3 lata temu

Owsianka poprostu pysznA. Zdrowa, bez zbędnych dodatków. Slodzona wyłącznie miodem z mnóstwem odżywczych witamin. Pyszny smak, porcja idealnie na raz. Wymarzoną przekąska do pracy

Owsianka zdrowa skóra

mietowa15 | 3 lata temu

Najlepsza owsianka jaką jadłam. Robi się ja w ekspresowym tempie. Ma super wyczuwalny smak oraz rozgrzewa. Nasyciła mnie na kilka dobrych godzin oraz dała mi dużo energii do działania.

Najlepsza owsianka jaką jadłam

Ryba525m3 | 3 lata temu

Dla mnie strzał w 10. Jako mama 2 dzieci, skórą problematyczną szukałam produktu który zagości w moim menu na stałe. Ten rodzaj od zawsze będzie gościł jako produkt na śniadanie dla mnie.

Idealna

Wiola0310 | 3 lata temu

Najlepsza Owsianka jaką do tej pory jadłam. Pięknie pachnie i jeszcze lepiej smakuje. Co do funkcji to zbyt krótko ją spożywałam żeby coś na ten temat powiedzieć ale warto ją kupić że względu na smak. Bardzo szybko się ją przygotowuje i jest dużo lepsza od domowej Owsianka. Chyba zagości u mnie na dłużej.

Mój nowy ulubieniec

mozo12ka | 3 lata temu

Owsianki Nestle okazały się bardzo smaczne. Dużym plusem jest łatwość przygotowania, sycące śniadanie mogę mieć bardzo szybko zrobione, zwłaszcza że rano czasu brakuje. Na duży plus jest również smak, nie za słodki ale też nie mdły. Odrobina miodu wystarczy, fajnie że Nestle wprowadziło różne smaki odpowiednie na różne potrzeby. Moim faworytem jest czarna porzeczka i malina, chodź jabłko i marchew też jest pyszna.

Szybkie i smaczne owsianki

Kokainkaxx | 3 lata temu

W pełni spełnia moje wymagania. Jest idealnym źródłem błonnika. Smak jabłka i marchwi świetnie pasuje do płatków owsianych. Uwielbiam ją zabierać do pracy na drugie śniadanie.

Owsianka Nesvita Zdrowa skóra

dolcia78 | 3 lata temu

Świetny pomysł na szybkie, łatwe w przygotowaniu, smaczne i sycące a zarazem zdrowe śniadanie zarówno dla dbających o linię jak i dzieci - szczerze polecam!

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra

katodo | 3 lata temu

Owsianka jest smaczna, i bardzo łatwa w przygotowaniu. Nie zabiera mi to dużo czasu, szczególnie rano, a zjadam pożywny i smaczny posiłek i mam energię na cały dzień. Owsianka smakuje dobrze, nie jest przesłodzona. Smakuje marchewką i jabłkiem . Skóra po spożyciu marchewki na pewno z czasem zyska na blasku. Niestety po 1 porcji efektu piękniejszej skóry nie zauważyłam

Owsianka na piękną cerę.

Paaulii_G | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra jest wybitnie smaczna, wspiera aby skóra była piękna i zdrowa.

Piękna skóra, dzięki owsiance

agnieszkagnes | 3 lata temu

Wolę samodzielnie przygotować owsiankę z płatków górskich. Taka gotowa owsianka jest ratunkiem na wyjeździe, aby w hotelu nie jeść jajecznicy z proszku i dbać o przemianę materii, kiedy nie mamy warunków na przygotowanie owsianki od podstaw.

Wolę samodzielnie przygotować owsiankę z płatków górskich

Metka2 | 3 lata temu

Kolejna fajna alternatywa na szybkie śniadanie ale i również jako przekąska w ciągu dnia. Dużo zdrowych i ważnych składników dla organizmu. Bardzo smaczny i szybki sposób który przypadł mi do gustu. Z przyjemnością sięgnę po kolejną.

Przyjemny smak marchwi i jabłka.

Zuzia510 | 3 lata temu

Owsianka bardzo przypadła mi do gustu ma przepyszny smak lecz brakuje mi większych kawałków owoców ale to nic straconego zawsze sama mogę coś dorzucić. W dodatku działa bardzo sycąco przez co nie myśle dużo o jedzeniu.

Pyszna i delikatna owsianka!

annabialy24@interia.pl | 3 lata temu

Owsianka Zdrowa Skora od Nestity jest prosta, szybka do przyrządzania. Mega pożywne, smaczne i dopełniające na drugie śniadanie. Wspomaga pracę komórek skóry dzięki czemu skroa mniej się starzeje

Po co męczyć się z kremami skoro Nesvita Zdrowa Skóra jest pod ręką

Czylka23 | 3 lata temu

Owsianki jem prawie codziennie. Często przygotowuję je sama, jednak to zabiera czas. Ta owsianka jest niemal ekspresowa, zalewałam ją gorącym mlekiem prosto z ekspresu. Jej konsystencja jest idealna, bardzo szybko gęstnieje. Niestety negatywnie zaskoczyła wielkość saszetki, bo przeglądając stronę akcji miało się wrażenie, że będzie to produkt, który wystarczy na kilka razy. Dlatego ogromnie zaskoczyłam się otrzymując 3 jednorazowe saszetki. Po jednym śniadaniu przecież trudno ocenić wpływ na zdrową skórę... :( Ilość owsianki w jednej saszetce jest dla mnie troszkę zbyt mała. Często po jej zjedzeniu wciąż odczuwałam głód. Myślę, że optymalnie byłoby powiększyć pojemność o jakieś 30-50%. Jeśli chodzi o smak, jest chyba najmniej wyrazisty spośród wszystkich wariantów. Owsianka nie była zbyt słodka, ale też nie brakowało słodyczy. Jej smak oceniam bardzo dobrze. Żałuję, że nie pojawiło się w niej troszkę więcej kawałków jabłka i marchewki :( Poza tym bardzo miło było jej spróbować :)

Smaczna przekąska ;)

rafafaleczek | 3 lata temu

Jeśli chodzi o Owsiankę Nestiva Zdrowa Skóra to efekt ciężko odrazu zauważyć lecz widać że skóra lekko bardziej żywa się wydaje! Smak nie z tej ziemii, jabłko i marchew super połączenie na poranne śniadanie w postaci owsianki.

Dla smakoszy

baryla87@poczta.onet.pl | 3 lata temu

Ta propozycja również jest bardzo dobra. Słodka i miła dla węchu. Świetna konsystencja i tym razem również łatwo się przygotowuje i naprawdę pożywna. Po tę owsiankę miło po raz kolejny sięgnąć i na stałe włączyć do jadłospisu.

recenzja Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra

AnnNowa | 3 lata temu

Owsianka ma bardzo dobry smak.

Bardzo dobry smak

werona1278 | 3 lata temu

Nie spodziewałam się że owsianka może poprawić kondycję skóry. Owsianki przygotowuje się bardzo szybko i łatwo. Zamknięte są w wygodnych opakowaniach. Warto je więc włączyć do diety gdy mają takie zbawienne skutki dla skóry

Po co kremu jak można wybrać jedzenie

kasia1k1 | 3 lata temu

Pyszny, szybki, zdrowy posiłek, słodzony naturalnym miodem. Dla mnie to strzał w dziesiątkę bo owsianki zawsze słodzę miodem. Marchewka, jabłko i siemie lniane to samo zdrowie. Pyszna!

Polecam!

Vivara | 3 lata temu

Bardzo smaczne źródło błonnika. Owsianka Zdrowa skóra to tylko naturalne składniki,. pełnoziarniste płatki owsiane, suszone jabłka i marchew, oraz nasiona siemienia lnianego. Całość posłodzona delikatnie odrobiną naturalnego miodu wielokwiatowego. Dla mnie to naprawdę idealny posiłek na rozpoczęcie dnia, bądź jako przekąska. Polecam z całego serca

Nesvita Zdrowa Skóra

Myxlife1 | 3 lata temu

Owsianka ma pyszny smak, rewelacyjny skład i dostarcza skórze masę składników odżywczych oraz witamin. Działa pozytywnie na cerę jak i na cały organizm.

Super

Magda2544 | 3 lata temu

Super szybki posiłek na śniadanie bądź drugie śniadanie w pracy. Owsianka sycąca, bardzo ładnie pachnie. Opakowanie wygodne w użyciu, zajmuje mało miejsca dodatkowy atut to naturalne składniki produktu

Nesvita zdrowa skóra

E-lina | 3 lata temu

Ta owsianka mnie zaskoczyła, pozytywnie oczywiście. Nigdy wcześniej nie jadłam owsianki z marchewką, a tu taka miła niespodzianka w formie pysznego smaku.

Element zaskoczenia

Marfoleczka | 3 lata temu

Marchewka i owsianka to dziwne połączenie dla mnie. Ale w tym połączeniu zaskoczyła mnie bardzo! Super , że jest w witamina B, bo to ważne dla mnie, to jeszcze ten wyjątkowy smak,.którego nie da się zapomnieć.

Słodziutka pyszniutka

Agnesja11 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Zdrowa Skóra według mnie sprawdzi się u wszystkich osób które szukają szybkich pomysłów na śniadanie, a jednocześnie zależy im na wartościowych składnikach. W składzie jest siemię lniane, marchew oraz witaminy, co z pewnością przyczynia się do poprawy naszego zdrowia. Owsianka jest szybka w przygotowaniu i jeśli ktoś lubi połączenie marchewki i jabłka to na pewno nie będzie zawiedziony.

Zdrowe śniadanie na szybko

Marcelina Kasandra | 3 lata temu

Nie dałam rady zjeść kolejnej po ostatnich dwóch, przykro mi ale wygląd jest okropny i obrzydliwy . Zniechęciliście mnie skutecznie. Nigdy w życiu nie kupię tych okruchów, nie ma mowy.

Okruchy

izasokol1 | 3 lata temu

Owsianka Nesvita Odporność to świetna propozycja dla osób ktore chcą szybko przekąsić coś dobrego i na szybko! Są świetnym źródłem węglowodanów i przepysznie smakują! Polecam ja dla dorosłych jak i dla tych mniejszych ☺️

Owsianka na piękne skore

Angela2496 | 3 lata temu

Serdecznie polecam spróbować owsianki od Nestle. Dobre w smaku. Dobry smak. Małe opakowanie, przez co można zabrać ją dosłownie wszędzie. Produkty warte uwagi.

Owsianka

Venettiae | 3 lata temu

Kiedy ostatnio próbowałam produkt tego typu od innej firmy był on przesadnie przesłodzony, przez co nie kupiłam go ponownie. Nie można tego powiedzieć o produkcie owsianka Nesvita Zdrowa Skóra. Jest ona najlepszą opcją na szybkie śniadanie jaką ostatnio znalazłam

Nie jest za slodka

Gadula891 | 3 lata temu

Smacznie, szybko i do tego dbasz o zdrowie coż chcieć więcej.

Bądź piękna z owsianka Nesvita zdrowa skóra

zanetta.lejkowska | 3 lata temu

Owsianka jest przepyszna. Szybka w przygotowaniu, wystarczy kilka minut i śniadanko jest gotowe, można ją zrobić nawet w kubeczku co mi się bardzo podoba, a dodatek owoców sprawia , iż jest smaczna.

