Jak wybrać idealne podpaski NTM? Warto zwrócić uwagę na komfort ich noszenia oraz chłonność, które są niezwykle istotne zwłaszcza przy stosowaniu na noc. Podpaski NTM TENA Lady Normal Night są zaprojektowane właśnie tak - mają chronić podczas leżenia i snu. Dzięki ich specjalnemu kształtowi i wyjątkowej chłonności zapobiegają przeciekaniu i gwarantują poczucie suchości i świeżości. W podpaskach na nietrzymanie moczu TENA Lady Normal Night zastosowano wyłącznie bezzapachowe materiały, a produkt został przetestowany dermatologicznie.

100% RECENZENTEK POTWIERDZA, ŻE PODPASKI NTM TENA LADY NORMAL NIGHT SKUTECZNIE CHRONIĄ PRZED PRZECIEKANIEM PODCZAS SNU

Wyniki testu podpasek NTM TENA Lady Normal Night

Nietrzymanie moczu to uciążliwa dolegliwość, która oprócz dyskomfortu w ciągu dnia, powoduje go również nocą. Wybór odpowiednich wkładek lub podpasek na noc sprawi, że bez budzenia się, spokojnie prześpisz noc, ciesząc się suchością i świeżością. Nasze Recenzentki przetestowały specjalistyczne podpaski TENA Lady Normal Night, stworzone z myślą o nocnej ochronie. Zobacz, jak je oceniają!

Czy chłonne podpaski TENA są komfortowe i dopasowują się do ciała? Opinie Testerek

Noc to czas, w którym ciało i umysł mają się zregenerować, więc stres i dyskomfort związany z niewygodą to ostatnia rzecz, jaką powinnaś odczuwać, kładąc się spać. Wszystkie nasze Recenzentki potwierdzają, że podpaski NTM TENA Lady Normal Night zapewniają komfort i dopasowanie przez całą noc.

(…) Są bardzo wygodne. Nie sądzę, bym już mogła zamienić je na inne. Polecam szczerze – Elaswat

Zwiększone poczucie suchości również w nocy – opinie o TENA Lady Normal Night

Zarówno w dzień i w nocy, każda z nas chce czuć się świeżo i sucho. Nietrzymanie moczu może być kłopotliwe, kiedy nie jesteśmy w stanie kontrolować naszej pozycji w czasie snu. 9 na 10 Recenzentek doceniło podpaski NTM TENA za zapewnienie zwiększonego poczucia suchości w nocy.

Wkładki TENA Lady Normal Night to mój nocny anioł stróż, chronią przed przeciekaniem, troszczą się o spokojny sen przez całą noc. Już teraz nie wyobrażam sobie bez nich mojego życia! – Krystyna.grz

Specjalistyczne podpaski NTM TENA Lady redukują nieprzyjemny zapach – opinie

Jednym z najbardziej krępujących skutków nietrzymania moczu jest zapach. Specjalistyczne wkładki lub podpaski pomogą go zneutralizować, warto więc sięgnąć po sprawdzone rozwiązania. 98% Dziewczyn testujących TENA Lady Normal Night doceniło je za skuteczną redukcję nieprzyjemnego zapachu.

(…) Jestem zadowolona, ponieważ tak naprawdę prawie nie czuje się moczu, zupełnie jakby podpaska niwelowała zapach i nie pozwalała mu się uwalniać na zewnątrz – onlyme30.

Stuprocentowa ochrona przed przeciekaniem podczas snu

Najważniejsze zadanie podpasek na nietrzymanie moczu TENA Lady Normal Night, czyli ochrona przed przeciekaniem, zostało spełnione. 100% Recenzentek podkreśla, że nie musi martwić się tym problemem podczas snu.

Podpaski są po prostu idealne! Bardzo chłonne i redukujące nieprzyjemne zapachy. Czuje się w nich zadbana i dobrze zabezpieczona. Produkt jest naprawdę godny polecenia (…) – MartaLT.

Jak w teście wypadły inne produkty TENA Lady?

Dziewczyny z Klubu Recenzentki miały okazję przetestować jeszcze wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini oraz podpaski TENA Lady Slim Normal. Spełniły one oczekiwania 98% Testerek, które deklarują, że sięgną po nie ponownie.

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 90 kobiet w okresie marzec-kwiecień 2021 r.

Joanna198500 | 4 lata temu

Solidne podpaski

Jako, że są to podpaski na noc, muszą być odrobinę grubsze.Takie właśnie są.Większy rozmiar i wieksza chłonność są jak najbardziej pożądane podczas snu.Podpaski są bardzo chłonne,a wbudowana po bokach plisa z gumką powoduje, iż nic nie przecieka na boki.Uczucie suchości pozostaje aż do rana.Ergonomiczny kształt zapobiega przesuwaniu się podpaski.Nie zauważyłam żadnych podrażnień przy stosowaniu podpasek.Polecam.

mfgeri | 4 lata temu

Odkrycie roku - najlepsze podpaski jakie do tej pory miałam

Świetne podpaski , jestem po porodzie i sprawdziły mi się znakomicie w czasie połogu . Polecam TENA Lady Normal Night nic nie przecieka i super się trzymają , nic się nie przesuwa .

pajewa | 4 lata temu

Specjalistycznie za duże

Od długiego czasu uważam, że o atrakcyjności podpaski, zwłaszcza tej na noc, świadczy nie jej rozmiar a chłonność i brak przesuwania się w trakcie snu. Tak jest i tym razem. Im większa podpaska tym - moim zdaniem - większe ryzyko, że będzie niestabilna i przesunie się podczas snu. Stawiam na jakość nie na wielkość!

DorotaAndrjanczyk | 4 lata temu

TENA LADY NORMAL NIGHT

PODPASKI SPEŁNIAJĄ SWOJĄ ROLĘ , NIE POWODUJĄ PODRAŻNIEŃ , NIWELUJĄ NIEPRZYJEMNY ZAPACH , MAJĄ DOBRĄ PRZYCZEPNOŚĆ , NIE PRZESUWAJĄ SIĘ , DOBRZE CHRONIĄ BIELIZNĘ NOCNĄ, ZAPEWNIAJĄ KOMFORTOWY SEN , NIE PRZECIEKAJĄ , SĄ CHŁONNE , GODNE POLECENIA DLA KOMFORTU PSYCHICZNEGO

beatka1968 | 4 lata temu

Super ochrona

Podpaska dobrze utrzymuje się na miejscu i dopasowuje do kształtu ciała nawet podczas długiej i intensywnej nocy. Elastyczna falbanka po bokach i szersza część tylna to super rozwiązanie. Są super chłonne, ale jednocześnie delikatne. Nie podrażniają skóry.

matunakova.e | 4 lata temu

TENA Lady Normal Night - specjalistyczne wkładki na noc

Specjalistyczne wkładki Tena na noc świetnie chronią przed nieprzyjemnym zapachem i zapewniają suchość przez aż do rana. Ich kształt doskonale dopasowuje się do naturalnych kształtów ciała, a szerszy tył jest dodatkowym zabezpieczeniem podczas snu.

Ewucha74 | 4 lata temu

Dyskretna ochrona w nocy

Pomocna w nocy gdy się nie zdąży do toalety, wygodna, dyskretna i nie jest tak gruba jak zwykle podpaski , zapakowana w folie którą można wyrzucić razem z zużyta podpaska, brak nieprzyjemnej woni i nie czuć wilgoci

Agusia135 | 4 lata temu

Podpaski TENA Lady Normal Nigt

Podpaski TENA Lady Normal Nigt , to bardzo potrzebna rzecz dla osób , które nie trzymają moczu także w nocy . Zapewnia uczucie komfortu , ponieważ jest większa i możemy być pewni , że mocz nie wydostanie się na łóżko w czasie snu , więc możemy spać spokojnie 👍

antonina_303 | 4 lata temu

Super chlonne, polecam

Ogolnie polecam, sprawdziły się w nocy, bardzo chłonne przy umiarkowanych miesiączkach. . Ale też za duże jak dla mnie. Rozejrzę się w sklepach czy są inne rozmiary, byłoby fajnie.

Aurelka | 4 lata temu

Sucha noc

Mam bardzo obfite miesiączki żadna z dotychczas tuchczas stosowanych nie zapewniała mi takiego komfortu podczas snu.Przewaznir budziłam się ubrudzona

mama3wbiegu | 4 lata temu

Cudowne rozwiązanie

Podpaski TENA Lady Normal Night chronią nas w nocy. Już nie muszę się bać, że podczas snu stanie się coś na co nie mam wpływu. Najważniejsze jest to, że nie czuć żadnego przykrego zapachu i nie muszę się już krępować. Polecam wszystkim kobietą z problemem nietrzymania moczu.

mala4667 | 4 lata temu

Tena Lady Normal Night

Dzięki tym podpaską każda moja noc stała się idealna. Nie muszę się martwić o to, że w nocy nie zdążę do ubikacji. Wcześniejszy problem z nietrzymaniem moczu stał się dużo przyjemniejszy dzięki TENIE.

Marcelina Kasandra | 4 lata temu

Tena Lady Normal Night

"Fantastyczne, pochłaniają zapach moczu, polecam absolutnie każdej kobiecie. Bardzo grube, pakowane osobno, bez foli od spodu".

Krzysia-69 | 4 lata temu

Nocna ochrona

to naprawdę duże podpaski ale dzięki temu tez bardzo chłonne a przez to bardzo specjalistyczne i dla kobiet z dość już dużymi problemami z nocnym nietrzymaniem moczu.

pomyslowa_panna | 4 lata temu

Najlepszy wybór na nietrzymanie moczu

Doskonała podpaska na problem nietrzymania moczu. Świetny wybór do uzytkowania w nocy z uwagi na szerokie zakończenie. Bardzo dobra kontrola zapachu. Ogólny komfort na najwyższym poziomie. I o to chodzi!

Maja171 | 4 lata temu

podpaski TENA Night

TENA Night spełniają swoje zadanie w całej rozciągłości. Są na tyle długie, że nie powodują nocnych "przecieków" i na tyle chłonne, że nie trzeba wstawać co godzinę. Świetnie trzymają się bielizny - nic się nie przesuwa i nie roluje. Nie powodują podrażnień i odparzeń. Polecam w 100%

mehr2005 | 4 lata temu

Podpaski na noc

Zdecydowanie bardziej jestem zadowolona ze stosowania podpasek TENA Lady Slim Normal, które są dla mnie wystarczająco chłonne a są cieńsze i czułam się w nich bardziej komfortowo.

Sylwuni4 | 4 lata temu

spokojna noc!

Mogę się w końcu wyspać na sucho. Nie muszę podkładać pod prześcieradło dodatkowego podkładu. Super! Wstaje wyspana i wypoczęta i bez żadnych "mokrych" niespodzianek.

Anka166111 | 4 lata temu

Godne polecenia

Bez zapachów. Czuję się komfortowo w pracy i poza nią. W pracy i poza nią czuje się bezpiecznie. Nie muszę się martwić że będę się czuc nniekomfortowo a ni o to że ktoś może poczuć ode mnie jakiś niedyskretny zapach. Np przy miesiączce

Agela | 4 lata temu

Godne uwagi

Wkładki normal night spełniły moje oczekiwania. Dobrze wchłaniają dzięki czemu można czuć się bardziej komfortowo i pewniej siebie. Nie podrażniają skóry, nie są zbyt sztywne, niwelują nieprzyjemny zapach, dają poczucie suchości. Wersja night każdej innej marki podpasek była dla mnie zbyt duża a te są ok :)

Puchatkowa11 | 4 lata temu

Skuteczność

Dla mnie ,jako bardzo szczupłej osoby, są trochę za duże, co nie wpływa na największy komfort użytkowania. Ale są bardzo chłonne, uczucie suchości okolic intymnych jest wspaniałe. Rano nie wyczuwam nieprzyjemnego zapachu moczu, nie czuję niedogodności, pełności w bieliźnie, co bywa krępujące w obecności innej osoby.

778519d59632235149ff1cb19bbbb205a5f67ee3 | 4 lata temu

Super ochrona na noc

Podpaski Tena Lady Normal Night w pierwszym momencie przeraziły mnie swoją wielkością. Przekonałam się jednak do nich, dzięki bezpieczeństwu i komfortowi, które przynoszą. Nawet miesiączka nie jest im straszna. Chronią przed przeciekaniem całą noc, są bardzo chłonne.

megi3323 | 4 lata temu

Spokojne noce wreszcieteraz

Nie zawodzą ,polepszają jakość snu są nieocenione. Teraz niczego się nie obawiam. Jest super i teraz czuję się bezpiecznie . Szkoda że tak późno je odkrylam

kropka010 | 4 lata temu

super na noc

W porównaniu do wersji dedykowanych na dzień Tena Lady Normal Night są wydłużone i poszerzone w tylnej części dla maksymalnej ochrony w ciągu nocy. Posiadają wysoką chłonność i doskonale dopasowują się do anatomii ciała zapewniając ochronę przed przeciekaniem przez całą noc. Unikalny System Fresh Odour Control zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

wgizicka123 | 4 lata temu

Specjalistyczne podpaski TENA Lady Normal Night noc kolorowych snów

Specjalistyczne podpaski TENA Lady Normal Night kiedy idę spać nie boję się że przykra niespodzianka w nocy zbudzi mnie. Kiedy oczy już zamykam o Specjalistycznych podpaskach TENA Lady Normal Night pamiętam, dzięki nim suchość czuję i w słodkie objęcia nocy dryfuje.

Spasia23 | 4 lata temu

Polecam!

Rewelacyjne wkładki które w całości spełniają swoją fynkcję, jeszcze nie czułam się tak pod ochroną jak podczas ich używania. Polecam jak najbardziej zwlaszcza podczas takiego problemu jaki mam ja.

anaf1 | 4 lata temu

Zapewniają to co obiecuje producent.

Jestem zadowolona z produktu. W pełni spełnił moje oczekiwania. Wkładki są niezawodne, niwelują zapach. Nie powodują uczucia dyskomfortu podczas używania. Dają poczucie bezpieczeństwa.

Dudek1980 | 4 lata temu

Noc przespana i nieskrempowana

Nocne podpaski Tena bardzo milo mnie zaskoczyły. W nocy czułam się komfortowo, nie musiałam obawiać się , ze pobrudzę pościel, gdy będę spala. Będę ich używać na noc i będą je polecała koleżankom.

gwolska | 4 lata temu

TENA Lady Normal Night- polecam

Noc w przypadku nietrzymania moczu nie należy do komfortowych i dlatego z pomocą przyszły mi specjalistyczne podpaski Tena Lady Normal Night, które dzięki odpowiednio spreparowanym kanalikom są bardzo chłonne zapewniając suchość na całą noc.

Podpaski są miękkie, doskonale dopasowują się do ciała i dobrze przylegają do bielizny nie przemieszczając się w przypadku ruchu ciała.

Polecam kobietom, które zmagają się z dolegliwością nietrzymania moczu i pragną spokojnie i komfortowo przespać całą noc.

mamaq | 4 lata temu

nocny komfort

Specjalistyczne podpaski TENA Lady Normal Night dają komfort i bezpieczeństwo,zwłaszcza dla kobiet starszych u których problem z kropelkowym nietrzymaniem moczu jest bardzo dokuczliwy.

Skarby | 4 lata temu

Komfortowy produkt

Specjalistyczne podpaski TENA Lady Normal Night są długie i przeznaczone na noc, bardzo dobrze chronią w nocy przed nietrzymaniem moczu, zapewniają komfort w nocy, nie przesuwają się, nie podrażniają, ani nie uczulają. Redukują one nieprzyjemny zapach, zapewniają wygodę, komfort i lepsze dopasowanie do ciała. Jestem z nich bardzo zadowolona, spełniły one moje oczekiwania.

sofija_a | 4 lata temu

Tena Lady Normal Night

Te wkładki zapewniają ochronę podczas snu i suche poranki. Mają bardzo dobrą chłonność, trzymają się bielizny i maja odpowiedni rozmiar - nie za duże, nie za małe. Są na tyle dyskretne, że bez problemu dopasują się pod każdy rodzaj bielizny nocnej, chłonne i komfortowe. Polecam.

kobieta2020 | 4 lata temu

Podpaski TENA

Według mnie podpaski TENA Lady normal night mogłyby być troszkę mniejsze . Podczas noszenia odczuwa sie delikatny dyskomfort ,ale duży plus za chłonność.

DoraIwan18 | 4 lata temu

Polecam

Nie wierzyłam do końca że Tena Lady mogą spełnić moje oczekiwania zawsze mniałam problem z nietrzymaniem moczu nawet przy najmniejszym wysiłku . Po otrzymaniu paczki odrazu zabrałam się do testowania i polecam w 100 %

Matiuca | 4 lata temu

Do zadań specjalnych

Podpaski nocne TENA Lady są bardzo dobrze wyprofilowane tzn. są długie i zapobiegają przez to ryzyku "wyłania" się poza podpaskę. Polecam, gdyż komfort użytkowania jest bardzo duży i nie musimy się martwić o żadne przykre nocne przygody.

magdziak | 4 lata temu

Prawdziwy Musi Have

Specjalistyczne podpaski TENA Lady Normal Night to idealny produkt do stosowania na noc. Kształt, długość podpasek sprawiają, że poczucie mojego komfortu jest wysokie. Podpaski są bardzo chłonne, dając mi poczucie suchości. Produkt TENA Lady Normal Night zapewnia mi komfort związany z redukcją nieprzyjemnego zapachu, co jest bardzo ważne. Podpaski TENA Lady Normal Night są delikatne i nie podrażniają skóry.

Bartoszbe4242 | 4 lata temu

Nocne zmagania

Podpaski nocne doskonale poradzą sobie w nocy w takim momencie w którym nie myślisz o swoim problemie i nie kontrolujesz go. Serdecznie polecam!!!!

nanajka81 | 4 lata temu

Dla każdej kobiety

Przyjemne w użytkowaniu, dla mnie trochę za grube i długie przez co nieco niewygodne ale bardzo chłonne i z miłego dla ciała materiału. Dzięki nim bielizna jest sucha.

krzysia | 4 lata temu

Bez obaw -to najwazniejsza cecha przy uzywaniu tych podpasek

Podpaski te moge uzywac bez obaw.Najwyzszy komfort i najwyzsze poczucie bezpieczenstwa.POdpaskie takie jakie byc powinny!!!Sama przyjemnosc uzywania.Idealne podasowanie sie do ksztaltu ciala.Miekkie i wygodne.

erubach33 | 4 lata temu

Lady normal night

Jeśli chcesz byc bezpieczna również w nocy musisz koniecznie w swoim zestawie do higieny intymnej mieć ten produkt. Zachowuje higienę, nie ma brzeskiego zapachu po użyciu. Polecam

lubinianka24 | 4 lata temu

Jak wyżej

Nawet nie wiesz ile kobiet boryka się z tym problemem. Tylko mało się o tym mówi, bo jest to bardzo wstydliwy temat. Jako mama, po trzech naturalnych porodach, miałam ten problem. STOP! Zacznijmy nazywać rzeczy po imieniu! Nietrzymanie moczu. Tak właśnie o nim mowa. Bardzo dużo kobiet, nietrzymanie moczu traktuje jak temat tabu. A warto o tym mówić, pomagać. Gdy dostałam do ocenienia wkładki TENA wiedziałam z czym i jak wygląda przypadłość. Bieganie, czy skakanie na trampolinie były nie komfortowe. Sięgałam po różne rzeczy, ale nie zdawały rezultatu. Obecnie TENA zagości u mnie na stałe. Obecnie problem jest dużo mniejszy, gdyż ćwiczę.

Ćwiczenia mięśni dna miednicy, krok po kroku:

Rozpocznij wykonywanie ćwiczeń w pozycji leżącej. Dzięki temu są one skuteczniejsze.

Aby wyodrębnić mięśnie, rozpocznij zaciskanie mięśni wokół odbytu. Następnie zaciskaj mięśnie wokół pochwy i cewki moczowej. Zaciskaj je tak, jakbyś trzymała coś w pochwie. Pośladki i uda powinny być rozluźnione. Zaciśnij na dwie sekundy, a następnie rozluźnij na dwie sekundy. Powtórz tyle razy, ile zdołasz.

Mocny zacisk. Zaciśnij mięśnie dna miednicy tak mocno, jak to możliwe. Trzymaj przez pięć sekund. Rozluźnij na pięć sekund. Powtórz 5-10 razy.

Zacisk wytrzymałościowy. Zaciśnij w stopniu umiarkowanym na tak długo, jak to możliwe. Spróbuj trzymać zacisk przez minutę. Rób to po każdym zakończeniu zaciskania mocnego.

Szybkie zaciskanie. Zaciśnij tak mocno, jak to możliwe, na dwie sekundy. Następnie rozluźnij na dwie sekundy. Zrób to 5-10 razy dziennie i za każdym razem, kiedy przeczujesz nadchodzące kichnięcie, kaszlnięcie lub śmiech.

Ja już ćwiczę! Korzystam z produktów! Mówię Wam nie ma się co wstydzić czas zacząć działać.

madzia86 | 4 lata temu

Nocą też można czuć się komfortowo

Noce podczas trudnego czasu są nie lada zmartwienie.Bardzo często budzę sie wtedy i sprawdzam czy nie zdarzyła się "awaria". Jak do tej pory podczas stosowania Tena Lady nie miałam z tym problemu.Zdecydowanie wygrywają jeśli chodzi o dokładne przyleganie do bielizny i wysoką chłonność.Dodatkowy plus z niwelowaniem przykrego zapachu.

wink | 4 lata temu

Doskonały produkt

Wspaniały produkt na trudne problemy. Wytrzymałe i delikatne. Nie podrażniają. Nie czuć nieprzyjemnego zapachu. Czuje się świeżo i nie skrępowana. Polecam.

MalgoSia42 | 4 lata temu

Do większych problemów

Używała moja tesciowa i zadowolona ,żadnego przeciekania ,zero zapachu moczu ,mimo że jest leżącą osoba ,Super trzymają, nie przesuwają się.

helenka7878 | 4 lata temu

niezastąpiona nocna ochrona

Specjalistyczna podpaska TENA Lady Normal Night jest dłuższa i szersza od standardowej podpaski. Sam rozmiar gwarantuje niezawodne bezpieczeństwo w nocy. TENA Lady Normal Night doskonale dopasowuje się do kształtu ciała, nie krępują ruchów. Wyjątkowa chłonność sprawia, że wilgoć jest szybko odciągana od skóry, pozostawiając uczucie suchości i świeżości przez cała noc.

Doskonale spełniają swoją rolę.

Justyna Kubik | 4 lata temu

Podpaski dla osób z nietrzymaniem moczu.

Podpaski sprawdziły się super. Cały czas podczas ich użytkowania było uczucie suchości, są wysokiej jakości chłonne i co ważne bez jakichkolwiek środków zapachowych przez co nie uczuliły i nie podrażniły mojej skóry.

MartaLT | 4 lata temu

Świetny produkt

Podpaski są po prostu idealne! Bardzo chłonne i redukujące nieprzyjemne zapachy. Czuje się w nich zadbana i dobrze zabezpieczona. Produkt jest naprawdę godny polecenia. Ja po niego sięgnę zapewne jeszcze nie raz.

Ajlali | 4 lata temu

Spokojniejsza noc

Wygodne przez wzgląd na wielkość, cudownie zabezpieczają podczas snu. Nic nie wycieka, a przyjemny materiał nie podrażniał delikatnych i wrażliwych okolic. Produkt w pełni spełnił swoją rolę. Bardzo godny polecenia.

Kasia5066 | 4 lata temu

Super

Świetne podpaski bardzo chłonne, spełniły swoje zadanie w 100% jestem bardzo zadowolona z ich używania i polecam bardzo . Cóż więcej mogę powiedzieć , że napewno będę ich używała.

a-ska500 | 4 lata temu

Dobry, chłonny produkt

Podpaski są bardzo chłonne i spokojnie sprawdzają się w sytuacjach, gdzie ta chłonność jest potrzebna przez dłuższy czas. Wykonane są z miękkiego, niedrażniącego materiału. Sprawdzą się po porodzie jako alternatywa dla podkładów poporodowych.

Arleta | 4 lata temu

Polecam

Idealny produkt. Doskonale trzymają się bielizny, dopasowują się do ciała. Dają poczucie bezpieczeństwa i świeżości. Nie przesuwają się na bieliźnie.

aga_pr | 4 lata temu

Świetne specjalistyczne podpaski TENA Lady Slim Normal

Specjalistyczne podpaski TENA Lady Slim Normal są bardzo dobrym produktem do stosowania w porze nocnej. Ich konstrukcja i kształt jest na tyle dobra że właściwie nie odczuwamy ich obecności podczas spania.

joasia76 | 4 lata temu

idealne na noc, delikatne dla skóry, dopasowują się do kształtu ciała i nie przeciakają

niezwykle chłonne podpaski, bardzo polecam na noc, są grubsze i dłuższe od tradycyjnych podpasek, podczas ich używania czuję sie bezpiecznie, niwelują nieprzyjemny zapach

vaja | 4 lata temu

Bardo dobry produkt

Podpaski specjalistyczne dzieki swoim kształtom świetnie dopasowują się do ciała i nocnych ruchów. Są chłonne i zatrzymują nieprzyjemny zapach. Pasek przylepny jest mocny i wytrzymały, podpaski nie przemieszczają się. Zapewniają suchość przez całą noc.

renick | 4 lata temu

Tena Lady Normal Night

Na szczęście nie zmagam się z nocnym nietrzymaniem moczu. Gdyby nie to, że te podpaski są dla mnie zbyt grube, to nosiłabym je w ciągu dnia, ponieważ odpowiada mi ich długość.

joasiamaj46 | 4 lata temu

To jest to!!!!!!

Bezpieczna i sucha noc!!!! można spokojnie polecić wszystkim mającym problem z trzymaniem moczu.Idealnie dopasowują się do ciała : nic nie uwiera, nić nie obciera pełen luz i spokojna noc !!!

Erna | 4 lata temu

Rwelacja na nocne potrzeby.

Specjalistyczne podpaski /pieluchy anatomiczne/ TENA Lady Normal NIGHT są rewelacyjnie dobre na nocne nietrzymanie moczu. Nie stwierdziłam przecieków ani nieprzyjemnego zapachu rano po wstaniu z łóżka. Polecam każdej kobiecie, która ma niewielki, czy średnie problemy z nietrzymaniem moczu. Będę dalej je stosowała.

onlyme30 | 4 lata temu

Maksymalna ochrona :)

Podpaski na noc To naprawdę dobry produkt, zwłaszcza jeśli nie kontrolujemy w nocy moczu. I tu również duży plus za elastyczność i wygodę, bo po całej nocy nie czuje się ani dyskomfortu, ani podrażnień skóry czy okolic intymnych. Mocz zostaje wewnątrz podpaski, a podpaska jest w stanie wchłonąć go naprawdę dużo, co mnie zaskoczyło. Obawiałam się, że produkt może nie sprostać wyzwaniu, ale nic się nie wylewa, nic nie przecieka, więc podpaska jest naprawdę super chłonna. Podpaska Normal Night jest co prawda grubsza i szeroka, ale w niczym mi to nie przeszkadzało, w końcu musi spełniać swoje działanie. Jestem zadowolona, ponieważ tak naprawdę prawie nie czuje się moczu, zupełnie jakby podpaska niwelowała zapach i nie pozwalała mu się uwalniać na zewnątrz.

hommen | 4 lata temu

dobre

Podpaski TENA Lady Normal Night są komfortowe do używania w nocy.

Nie przeciekają, dopasowują się do ciała, niwelują nieprzyjemny zapach. Nie dają poczucia dyskomfortu.

majusia0 | 4 lata temu

optymalne bezpieczeństwo

Specjalistyczne podpaski TENA Lady Normal Night są bardzo miękkie i delikatne dla skóry. Doskonale dopasowują się do kształtu ciała. Podpaski są bardzo chłonne i zapewniają natychmiastową suchość i komfort, ponieważ skutecznie izolują wilgoć. Każda podpaska pakowana pojedynczo co daje jej duży plus. Bardzo dobry produkt

lillianne_91 | 4 lata temu

NIGHT+++

Patrząc na te podpaski można zauważyć, że są po prostu WOW! To produkt dla osób szczególnie wymagających o wyjątkowych potrzebach. Jestem pod ogromnym wrażeniem, i na pewno wyróżniają się na tle produktów na noc. Są duże, grube chłonne, zapewniają wyraźnie namacalne poczucie niezawodności. Nie polecam osobom, które szukają produktów ultra, których nie czuć i nie widać. Będą doskonałym i najlepszym wyborem dla osób, które nocą chcą czuć się pewnie. Zapakowane w wygodny, dość dyskretny woreczek.

czaki82 | 4 lata temu

Bardzo polecam

Idealne podpadki na noc, mocno trzymają siebielizny nie przeciekaja sa bardzo chłonne eliminuja nieprzyjemny zapach. Zakupiłam już trzy dodatkowe opakowania bo jestem z nich bardzo zadolowolona

Ninwar1979 | 4 lata temu

Wkładki Normal Night

Ogromna zaletą jest podobnie jak w przypadku poprzednich super chłonność i eliminacja nieprzyjemnego zapachu. Jak dla moich potrzeb niestety trochę za duże.

Andzia10004 | 4 lata temu

TENA Lady Normal Night

Podpaski TENA Lady Normal Night są bardzo wygodne, nie przesuwają się przy ruchach. Są bardzo chłonne. Podpaski TENA Lady Normal Night nie przesuwają się, nie odklejają i nie zwijają w nocy co jest ich bardzo dużym plusem zwarzywszy na to że jest mi bardzo ciężko wybrać podpaski na noc w których czułabym się komfortowo. Dodatkowo TENA Lady Normal Night nie powodują podrażnień, bardzo często muszę zmieniać firmę podpasek ponieważ mam delikatna skórę podatna na podrażnienia.

Joannna1 | 4 lata temu

Nocny niezbędnik

Wiadomo ze noc a dzień to i potrzeby inne. Dobrze ze Tena Lady wychodzi na przeciw oczekiwaniom i sprawia ze noce nie są udręką. Pozwalają wyspać się bez obaw o niespodziankę. Chłonne, komfortowe

Ilonkaivi | 4 lata temu

Całkiem fajne

Całkiem fajne podpaski , ze zwiększoną chłonnością i długością dawały radę nawet przy moim dość obfitym okresie.Podpaski są dość grube ale w nocy nie ma to większego znaczenia.Na plus miękkie wykończenie .

Kocurro21 | 4 lata temu

Recenzja

Brak poczucia niepokoju, że będę musiała wstawać w nocy aby zmienić podpaskę jak jest w przypadku innych marek. Jednak ich wielkość stanowi spory problem, są niewygodne i nie mają dobrego kleju , bo ciągle się przesuwają.

lusssi18 | 4 lata temu

Dyskretne i skuteczne

Produkty TENA zapewniają komfort i dyskrecję w problemach z nietrzymaniem moczu. Ich duży wybór pozwoli wybrać dla siebie idealny rozmiar, oraz intensywność ochrony. Zapobiegają nieprzyjemnemu zapachowi, lub zmniejszą jego intensywność co jest bardzo ważne. Produkt wykonany z przyjemnego materiału, także polecam zarówno młodszym np. po ciąży lub w trakcie intensywnego wysiłku, a także starszym paniom z obniżoną macicą i problemami kobiecymi.

Socha222 | 4 lata temu

Komfort snu

Nie musialam obawiać się iz podczas snu przeciętne, brudzac pościel i pozostawiając nieprzyjemny zapach. Rewelacyjny chłonność. Pewność siebie w każdej sytuacji.

AnKoSa | 4 lata temu

Bardzo skuteczne

Podpaski na noc super chłonne. Rozmiar bardzo dobry. Czułabym się bardziej komfortowo gdyby miały skrzydełka. Prośba o wprowadzenie wariantu z bawełny ekologicznej.

Karolinaklimko8910 | 4 lata temu

Rozczarowanie

Jeśli chodzi o wkładki Knight to czuje niedosyt założyłam bo myślałam że będą wygodne ...lecz niestety nie dla mnie .Moje ciało bardzo się pocilo i czułam dyskomfort ..moze też dlatego że mój problem w nocy mnie nie dotyczy .Dalam na wypróbowania znajomym którzy mają z tym problem w nocy i zobaczymy co sądzą nie skreslam tych wkładek bo chce być otwarta

gosienka2702 | 4 lata temu

super chłonna podpaska na noc

TENA Lady Normal Night zostały stworzone z myślą o komforcie kobiet podczas snu. Dzięki podwójnej strefie chłonnej i doskonałemu dopasowaniu do ciała zapewniają całonocną ochronę i wygodę. Dodatkową ochronę przed przeciekaniem zapewniają elastyczne falbanki po bokach i poszerzona część tylna. Gwarantuje nam bezpieczeństwo przespanej każdej nocy.

agafilip2 | 4 lata temu

Bardzo dobry produkt

Na zupełnie wyjątkowe sytuacje pasują idealnie - podzieliłam się nimi z Mamą i zrobiły naprawdę duże wrażenie. Nietrzymanie moczu, zwłaszcza w pewnym wieku, to naprawdę problem i to dobrze, że z pomocą i poprawą komfortu życia przychodzą tak specjalistyczne, a zarazem łatwo dostępne produkty. Zapewniają bardzo dobrą ochronę, zarówno przed zapachem, jak i ewentualnym przeciekaniem. Są doskonale dopasowane i zrobione z wyjątkowo delikatnego, a zarazem chłonne go materiału.

Bella55 | 4 lata temu

Pewniak na noc!

Długa , solidna podpaska doskonała na silny okres , mocne nietrzymanie moczu. Tylna część podpaski ma wzmocnioną chłonność , boki zaopatrzone w gumeczki które dostosowują się do ruchu ciała. Dość gruba co uważam za zaletę , przy tym miękka i delikatna. Świetna na noc , nie sprawia dyskomfortu.

krystyna.grz | 4 lata temu

SOS na noc

Wkładki TENA Lady Normal Night to mój nocny anioł stróż, chronią przed przeciekaniem, troszczą się o spokojny sen przez całą noc. Już teraz nie wyobrażam sobie bez nich mojego życia!

XXKadia | 4 lata temu

Specjalistyczne podpaski TENA Lady Normal Night

Wkładki są bardzo wygodne i chłonne, nie uczulają, skutecznie zatrzymują nieprzyjemny zapach. Zapewniają spokojny sen chroniąc przed przeciekaniem

ozenka82 | 4 lata temu

Rewelacja na noc

Bardzo chłonne idealne na noc ,klej mocno trzyma ,neutralny zapach czuje sie w nich najbardziej bezpieczna pośród wszystkich produktów ohh i te zostają ze mna już do końca jako zabezpieczenie na noc ,co noc

angela88_88 | 4 lata temu

Podpaski normal night

Bardzo fajnie sprawdzają się w trakcie nocy, zapewniając poczucie komfortu i wygody w trakcie snu. Zagoszczą u mnie w domu z pewnością na dłużej.

Elaswat | 4 lata temu

Opis podpasek .

Podpaski te zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie.Są chłonne,nie za duże i dobrze przepuszczają powietrze.Bardzo dobrze i skutecznie chłoną zapachy.Są bardzo wygodne.Nie sądzę bym już mogła zamienić je na inne.Polecam szczerze.

arielka2-i | 4 lata temu

Bardzo Dobre

Idealne na noc, świete. Idealnie chłoną. Nie przeciekają i nie pozostawiają nieprzyjemnego zapachu. Bardzo dobrze dopasowują się. Jak dla mnie bardzo komfortowe.

Anianowak441 | 4 lata temu

Spokojny sen

Pierwszy raz przespalam cala noc bez wstawania w nocy dzieki podpaskom Tena Lady Normal Light . Zdecydowanie opakowanie starcza na dlugo.jestem zadowolona I polecam wszystkim z tym problemem

Kwiat kaktusa | 4 lata temu

Specjalistyczne podpaski TENA Lady Normal Night.

Bardzo miękkie i delikatne, w nocy dają poczucie bezpieczenstwa, nie przeciekają. Nie powodują podrażnień ani alergii, nie powodują odpażeń. Dość chłonne. Jestem zadowolona z produktu.

Nowoana | 4 lata temu

Fajne choć szkoda ze są bez skrzydełek

Dziękuję polki.pl za możliwość przetestowania podpasek. Są bardzo długie i chłonne co jest zaletą przy podpaskach na noc. Choć szkoda ze nie mają skrzydełek. Dobrze kamuflują nieprzyjemny zapach. Polecam

Kluska50 | 4 lata temu

Podpaski TENA LADY NORMAL NIGHT

Jestem zadowolona z produktu.Pomagaja w dyskretny sposob zapanowac nad nietrzymaniem moczu,bardzo chlonne,swietnie sie sprawdzaja w uzytkowaniu,bardzo dobra jakosc,trwalosc i wyglad,cena dla mnie atrakcyjna uwazam ze to dla mnie bardzo dobre wsparcie jak i dla potrzebujacych.Jestem bardzo zadowolona z produktu dziekuje

Kasiunia89 | 4 lata temu

Są świetne

Wkładki Tena Lady są świetne. Nie przemekaja zatrzymują nieprzyjemny zapach i są bardzo chłonne. Z czystym sumieniem będę je polecać znajomym.

Pati2882 | 4 lata temu

Genialne.

Podpaski Tena Lady Normal Night są jedyne w swoim rodzaju. Przyjemne do noszenia w nocy. Nic nie ma prawa się z nich wydostać. Zakończone są szerszą końcówką od strony pleców, co skutkuje komfortem nie zwijania się ich w nocy. Na pewno będę ich dalej używać

loren83 | 4 lata temu

Rewelacyjne na noc

Podpaski na noc spełniły moje oczekiwania, jak dla mnie to trochę za duże, ale to może dobrze ,bo w nocy się wiercimy. Podpaski jak i wkładki posiadają dobry klej co nie przesuwają się, wygodne w nocy,nawet odpowiednia grubość ,nie przeciekaja ,są też szerokie po bokach,mają też gumkę, co pozwala nam się swobodnie ruszać,przywracać. Bezzapachowe. Dla mnie Rewelacja i na prawdę polecam.

madziulka11120 | 4 lata temu

Rewelacja

Moim zadaniem są bardzo wygodne, rewelacyjnie pochłaniają zapach, super się dopasowują , zapewniają komfor i bezpieczeństwo w nocy, można spać wygodnie i się nie martwić. polecam

Dingoglaza69 | 4 lata temu

SKUTECZNE

Mimo, że jestem osobą wymagającą nie dopatrzyłam się w najmniejszych wad w specjalistycznych podpaskach TENA Lady Normal Night. Produkt spełnił moje oczekiwania.Jestem bardzo zadowolona z możliwości przetestowania produktu.

anna1313@ | 4 lata temu

Tena lady

Podpaski pozwalają spokojnie spędzić noc i są mało widoczne . Redukują nieprzyjemny zapach i są komfortowe w użyciu . Ich używanie to czysta przyjemność.