Korektor rozświetlający Lumi Magique marki L'Oreal to jeden z najpopularniejszych produktów tego typu. Delikatnie pokrywa skórę wydobywając jej naturalny blask. Kosmetyk zapewnia subtelne krycie, jest bardzo trwały i delikatnie nawilża, a wygodny aplikator w pędzelku zapewnia bardzo łatwą, szybką i precyzyjną aplikację. Jest dostępny w trzech kolorach, dlatego bez problemu można znaleźć kolor idealny dla siebie.

Reklama

Kosmetyczny zamiennik: korektor rozświetlający Touche Eclat YSL

Jest tylko jedna smutna wiadomość, bo to cudo właśnie zostało wycofane ze sprzedaży. Szukałyśmy go we wszystkich drogeriach i nic... Postanowiłyśmy zapytać producenta, co się stało. Okazało się, że ten kultowy kosmetyk zostanie zastąpiony nowym produktem, który pojawi się w sprzedaży najprawdopodobniej już w sierpniu. Zatem czekamy na niego z niecierpliwością! Czy okaże się lepszy od swojego pierwowzoru?

fot: korektor rozświetlający Lumi Magique L'Oreal, cena, ok. 49 zł

Inne korektory rozświetlające pod oczy?

Jednego z naszych ulubionych korektorów niestety nie ma już na rynku, ale nie ma się co oszukiwać - cienie same nie znikną. Na szczęście w sprzedaży nadal jest dostępnych sporo rozświetlających korektorów pod oczy. Lumi Magique był przez bardzo długi czas uważany za tańszy zamiennik Touche Eclat Yves Saint Laurent. Produkty są praktycznie identyczne, ale ten drugi kosztuje prawie 200 zł, jest znakomity, ale naszym zdaniem to niestety dość dużo.

W naszym mini zestawieniu znajdziecie kilka polecanych przez nas kosmetyków, które doskonale sprawdzą się u osób borykających się z uporczywymi cieniami pod oczami.

fot: 1. Korektor Luminys Touch Pupa, cena, ok. 77,90 zł; 2. Korektor rozświetlający Touche Lumiere Sephora, cena, ok. 59 zł; 3. Korektor Illuminating Concealer Dr Irena Eris, cena, ok. 59 zł; 4. Korektor Flash Luminizer Dior, cena, ok. 185 zł; 5. Korektor Perfect Teint Illuminator Artdeco, cena, ok. 72,90 zł; 6. Korektor Touche Eclat Yves Saint Laurent, cena, ok. 195 zł

Reklama

Chcesz dodać blasku szarej i zmęczonej cerze? Wybrałyśmy 7 najlepszych kosmetyków rozświetlających do makijażu