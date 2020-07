Ogórki korniszony - sprawdzony przepis na idealnie chrupiące ogórki

Korniszony to chyba najpopularniejsze przetwory, przyrządzane z ogórków. Charakterystyczny smak zawdzięczają dużej ilości octu, dodawanej do zalewy. Oprócz chrzanu, czosnku i kopru, niektórzy wkładają do słoików z korniszonami również po kawałku marchewki.

Według kalendarza przetworów domowych, ogórki korniszony najlepiej przygotowywać w okresie od czerwca do końca sierpnia.

Czosnek obierz, ząbki poprzekrawaj na połówki. Chrzan umyj, obierz ze skórki. Pokrój na małe kawałki. Koper i ogórki również dokładnie umyj. Na dnie każdego słoika połóż po kawałku chrzanu, czosnku i gałązki koperku. Do słoików powkładaj ogórki. Wymieszaj ocet i wodę z cukrem, solą, ziarenkami pieprzu, gorczycą, liśćmi laurowymi oraz zielem angielskim. Po wymieszaniu zalewę do korniszonów gotuj przez 15-20 minut. Zalej ogórki przygotowaną zalewą, mocno zakręć pokrywki i postaw słoiki z korniszonami do góry dnem.

