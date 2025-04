Frytki z frytkownicy beztłuszczowej są z pewnością zdrowsze niż te smażone w głębokim oleju, bo mają znacznie mniej kalorii i są łatwiejsze do strawienia. Tak przygotowane nadal mogą być chrupiące i wilgotne w środku. Przedstawiamy kilka patentów na to, aby przygotowane w air-fryerze frytki nie straciły na jakości. To idealna przekąska lub dodatek do weekendowego obiadu.

Spis treści:

Idealne frytki mają jedną podstawową cechę: muszą być chrupiące. Sflaczałe, miękkie ziemniaczki to kulinarna porażka. W przypadku smażenia ziemniaków w głębokim oleju łatwiej osiągnąć efekt pożądanej chrupkości, zaś trudniej, gdy robimy frytki bez tłuszczu. Te sposoby sprawią, że frytki z frytkownicy beztłuszczowej będą nie tylko zdrowe i soczyste, ale też chrupiące.

Moczenie ziemniaków – pozostaw surowe frytki w zimnej wodzie przez 30 minut, dzięki czemu usuniesz zewnętrzny nadmiar skrobi, a następnie dokładnie osusz je ręcznikiem papierowym (więcej: moczenie ziemniaków). Możesz też podgotować ziemniaki przez 5 minut zanim włożysz je do air-fryera.

– pozostaw surowe frytki w zimnej wodzie przez 30 minut, dzięki czemu usuniesz zewnętrzny nadmiar skrobi, a następnie dokładnie osusz je ręcznikiem papierowym (więcej: moczenie ziemniaków). Możesz też podgotować ziemniaki przez 5 minut zanim włożysz je do air-fryera. Oprószenie frytek mąką ziemniaczaną przed smażeniem – mąka tworzy chrupiącą powłokę na ziemniakach, która nie tylko przypomina panierkę, ale też pochłania nadmiar wilgoci (nie chcemy przecież frytek gotować na parze). Ten sposób zapobiega utracie wody ze środka, dzięki czemu frytki są soczyste.

– mąka tworzy chrupiącą powłokę na ziemniakach, która nie tylko przypomina panierkę, ale też pochłania nadmiar wilgoci (nie chcemy przecież frytek gotować na parze). Ten sposób zapobiega utracie wody ze środka, dzięki czemu frytki są soczyste. Skropienie frytek odrobiną oliwy – chociaż istotą przyrządzania dań we frytkownicy beztłuszczowej jest unikanie tłuszczów, to jednak skropienie surowych frytek odrobiną oliwy zagwarantuje, że będą chrupiące. Po dodaniu oliwy wymieszaj całość i włóż do urządzenia.

– chociaż istotą przyrządzania dań we frytkownicy beztłuszczowej jest unikanie tłuszczów, to jednak skropienie surowych frytek odrobiną oliwy zagwarantuje, że będą chrupiące. Po dodaniu oliwy wymieszaj całość i włóż do urządzenia. Właściwa odmiana ziemniaków – odpowiedni dobór ziemniaków jest kluczem do udanego dania – najlepiej sprawdzą się ziemniaki mączyste typ C lub B, ponieważ mają najwięcej skrobi i odpowiednią konsystencję. Frytki będą dzięki temu chrupiące i nie będą się rozpadać.

Wiesz już, jak spowodować, że frytki z z frytkownicy beztłuszczowej nie stracą swojej najważniejszej cechy. A teraz do dzieła!

Składniki na chrupiące frytki z frytkownicy beztłuszczowej:

ziemniaki mączyste,

1 łyżka oliwy lub oleju rzepakowego (wystarczy na kilogram ziemniaków),

mąka ziemniaczana do oprószenia,

sól do smaku,

opcjonalnie ulubione przyprawy, np. słodka lub ostra papryka, oregano, tymianek, rozmaryn, cząber, bazylia, czosnek (albo użyj gotowej mieszanki ziół do ziemniaków – zwróć uwagę, że niektóre z nich mają w składzie sól).

Przygotowanie:

Obierz ziemniaki i pokrój je na frytki o grubości około 1 cm (możesz też pozostawić skórkę dla dodatkowej chrupkości). Namocz frytki w zimnej wodzie przez 30 minut, a następnie osusz je papierowym ręcznikiem. Skrop ziemniaki oliwą, dodaj przyprawy, oprósz mąką ziemniaczaną i wymieszaj. Rozgrzej frytkownicę beztłuszczową do wymaganej temperatury (zgodnie z instrukcją dla frytek). Wkładaj frytki porcjami, tak by nie przepełniać urządzenia. Piecz je zgodnie z czasem podanym w instrukcji aż będą złociste i chrupiące. Potrząsaj koszykiem co kilka minut. Dodaj soli do smaku i jedz od razu po przygotowaniu.

fot. Frytki z frytkownicy beztłuszczowej / Adobe Stock, Alina

Aby danie nabrało więcej smaku i nie było nudne, warto przygotować ulubione dodatki do frytek. Oto kilka naszych propozycji.

Ekspresowy dip BBQ do frytek

Składniki:

4 łyżki keczupu,

4 łyżki miodu lub syropu klonowego,

1 łyżka sosu sojowego,

2 łyżki słodkiego sosu chili,

1 łyżeczka wędzonej papryki w proszku.

Przygotowanie:

Wszystkie składniki dokładnie ze sobą wymieszaj. Gotowy sos od razu podawaj do frytek.

Meksykańskie "guacamole" do frytek - przepis

Składniki:

1 awokado,

1 pomidor,

1 ząbek czosnku,

1 czerwona cebula,

1 łyżka posiekanej natki pietruszki,

sok z limonki,

szczypta soli i szczypta pieprzu.

Przygotowanie:

Obranego pomidora bez gniazda nasiennego, awokado, posiekaną cebulę i czosnek włóż do pojemnika blendera. Dodaj natkę pietruszki, sól, pieprz, sok z limonki, a następnie zblenduj całość na gładką masę. Zostało ci trochę sosu? Sprawdź: z czym jeść gucamole.

fot. Frytki z frytkownicy beztłuszczowej z dipem guacamole / Adobe Stock, exclusive-design

Grecki sos do frytek

Składniki:

jogurt naturalny lub jogurt typu greckiego (duże opakowanie),

jeden zielony ogórek,

1-2 ząbki czosnku,

łyżka posiekanego szczypiorku,

sól i pieprz do smaku,

opcjonalnie: łyżka pokruszonych orzechów włoskich.

Przygotowanie:

Obranego ogórka ścieramy na tarce na grubych oczkach, solimy i po chwili wyciskamy z niego wodę. Dodajemy do jogurtu, do tego przeciśnięty przez praskę czosnek, posiekany drobno szczypiorek, orzechy, pieprz i sól do smaku. Mieszamy.

Przepis na sos aioli do frytek

Składniki:

pół szklanki dobrej jakości majonezu (np. domowy majonez),

sok z cytryny,

6 ząbków czosnku,

1 łyżka oliwy z oliwek,

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

Czosnek przeciśnij przez praskę i dodaj do niego 3 łyżki soku z cytryny, wymieszaj, odstaw na 15 minut. W drugiej misce umieść majonez, a następnie dodaj do niego dokładnie wyciśnięty przez gazę lub drobne sito sok z czosnku i cytryny. Suche pozostałości nie będą ci potrzebne. Dodaj oliwę, sól i pieprz do smaku. Wymieszaj całość. Sos aioli jest idealny do frytek, również frytek z batatów i pieczonych ziemniaków.

Frytki z frytkownicy beztłuszczowej z dodatkami mogą być daniem samym w sobie, ale możesz też zaserwować je jako dodatek do dania głównego, np. ryby z piekarnika, pieczonych skrzydełek albo fit burgerów.

