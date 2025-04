Keto faworki to doskonały przysmak nie tylko dla osób będących na diecie ketogenicznej i low-carb — są tak pyszne, że podbiją podniebienia wszystkich. Sprawdzą się na tłusty czwartek i jako przekąska na imprezę, do pracy lub w podróż. Keto faworki są cięższe od tradycyjnych, za to tak samo chrupiące i pyszne.

Przygotowanie niskowęglowodanowych keto faworków jest niezwykle proste, a potrzebne składniki z pewnością masz już w kuchni. Możesz je usmażyć na patelni lub w rondlu, lub upiec w piekarniku.

Spis treści:

Kluczem do dobrych keto faworków są odpowiednie proporcje składników oraz dobre wyrobienie ciasta. Możesz przygotować je z mąki migdałowej i mąki kokosowej – obie są niskowęglowodanowe i są dozwolone na diecie ketogenicznej.

Oprócz tego niezbędne są jajka, kwaśna śmietana, ekstrakt z wanilii (nada im przyjemnego aromatu) oraz smalec lub olej kokosowy do smażenia. Jeśli chcesz zrobić pieczone keto faworki, przyda się również mozzarella i serek Philadelphia.

Piekąc lub smażąc keto faworki pilnuj czasu, żeby się nie przypaliły.

Czym posypać keto faworki?

Tradycyjne faworki posypuje się cukrem pudrem, natomiast te w wersji keto — erytrytolem lub ksylitolem. Oba mają niską zawartość węglowodanów. Erytrytol warto wcześniej zmielić w młynku do kawy.

Składniki:

100 g mąki migdałowej,

5 żółtek,

5 łyżek śmietany 12%,

pół łyżki soli,

łyżeczka proszku do pieczenia,

erytrytol/ksylitol do posypania,

łyżeczka ekstraktu z wanilii (opcjonalnie),

olej kokosowy lub smalec do smażenia.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj mąkę migdałową z kwaśną śmietaną. Następnie dodaj żółtka, sól, proszek do pieczenia i ekstrakt z wanilii. Połącz dokładnie wszystkie składniki. Ciasto rozwałkuj na cienki placek, pokrój na kilkucentymetrowe paski, zrób nacięcie na środku i uformuj faworki. Keto faworki smaż na rozgrzanym oleju kokosowym lub smalcu do zarumienienia. Na koniec posyp zmielonym erytrytolem.

fot. Keto faworki smażone / Adobe Stock, Monika

Składniki:

120 g mąki migdałowej,

150 g tartej mozzarelli,

70 g serka Philadelphia,

jajko w temperaturze pokojowej rozm. M,

łyżeczka ekstraktu z wanilii,,

erytrytol/ksylitol do posypania,

100 g masła 82%.

Sposób przygotowania:

Mozzarellę przełóż do miski i wstaw do mikrofalówki na kilka minut, aby się rozpuściła i powstała elastyczna masa. Następnie dodaj mąkę, serek, masło, łyżkę ekstraktu z wanilii i jajko. Ugnieć porządnie ciasto i wstaw na ok. 2 h do lodówki. Rozwałkuj cienko ciasto, pokrój na kilkucentymetrowe paski i uformuj faworki. Keto faworki piecz w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez ok. 15-20 minut. Po wyjęciu z piekarnika posyp zmielonym erytrytolem.

fot. Keto faworki pieczone / Adobe Stock, Arkadiusz Fajer

