Ilość porcji: 6

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

1 kg malin,

400 g cukru (może być mniej lub więcej - przedział 300-700 g),

1 cytryna.

Reklama

Przygotowanie:

Dżem z malin powinien znaleźć się w każdej spiżarni - przydaje się nie tylko np. do naleśników i pancakesów, ale również do wielu deserów. Przygotowując ciasto, posmaruj blaty biszkoptowe dżemem malinowym, aby przełamać słodycz całego wypieku. Lekko kwaskowaty posmak owoców idealnie pasuje do słodkich mas tortowych.

W garnku ułóż maliny, przesypując każdą warstwę cukrem. Przykryj ściereczką i odstaw na całą noc. Następnego dnia dodaj sok i miąższ wyciśnięty z cytryny. Na małym ogniu doprowadź malinową masę do wrzenia. Mieszaj dżem malinowy, aż cukier się rozpuści. Następnie zwiększ gaz i gotuj do czasu, aż dżem z malin osiągnie temperaturę krzepnięcia. Jak to rozpoznać? Masa z zanurzonej łyżki będzie spadać płatami, a nie kroplami. Gorący dżem z malin przekładaj do sterylnych słoiczków i szybko je zamykaj. Teraz możesz zapasteryzować przetwory w garnku z wrzątkiem albo odwrócić słoiki do góry dnem, owinąć w bardzo gruby koc i wyjąć dżem malinowy dopiero po upływie doby.

Reklama

Zobacz, co jeszcze możesz zrobić z malin:

Pucharek z malinami - przepis

Jak zrobić malinową chmurkę?

Nalewka z malin na wódce i spirytusie

Ciasto z malinami na kilka sposobów

Mus z malin z 2 składników

Pavlova z malinami