Rogaliki orzechowe to prawdziwa esencja domowych wypieków - chrupiące, maślane i delikatne, z wyrazistą nutą. Ten przepis siostry Anastazji, znanej z tradycyjnych i sprawdzonych domowych receptur, to sposób na pyszny deser, który zachwyci każdego. Idealnie sprawdzi się jako dodatek do popołudniowej kawy czy szybki lunch do pracy. Sprawdź, jak je zrobić i od razu przygotuj większą ilość!

Siostra Anastazja od lat inspiruje swoimi przepisami, które są proste, szybkie i bardzo tradycyjne. Nie ma tu miejsca na fit składniki - ma być z sercem, po polsku i na słodko. Z poniższego przepisu zrobisz ok. 25-30 małych rogalików.

Składniki na ciasto:

500 g mąki pszennej,

250 g zimnego masła,

3 żółtka,

3 łyżki śmietany,

szczypta soli.

Składniki na krem orzechowy:

200 g zmielonych orzechów włoskich,

100 g cukru pudru,

białko z jednego jajka,

kilka kropel aromatu migdałowego (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Do miski lub na stolnicę przesiej mąkę razem z solą. Pokrój schłodzone masło na małe kawałki i dodaj do mąki. Palcami wyrabiaj coś na kształt kruszonki. Następnie dodaj żółtka i kwaśną śmietanę. Zagnieć gładkie, elastyczne ciasto. Owiń je w folię spożywczą i wstaw do lodówki na minimum 30 minut. Przygotuj nadzienie. Wymieszaj zmielone orzechy z cukrem pudrem. Dodaj białko i kilka kropel aromatu migdałowego (jeśli używasz), aby masa nabrała konsystencji pozwalającej na łatwe formowanie. Schłodzone ciasto podziel na kilka części. Każdą z nich rozwałkuj na okrąg o grubości około 3 mm. Pokrój okrąg na trójkąty (jak pizzę). Na szerokim końcu każdego trójkąta nałóż małą ilość nadzienia orzechowego. Zwiń rogaliki, zaczynając od szerszego końca, ku wąskiemu. Ułóż rogaliki na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez około 15-18 minut, aż nabiorą złotego koloru. Wystudzone rogaliki możesz posypać cukrem pudrem lub polać domowym lukrem i posypać posiekanymi orzechami.

fot. Przepis na rogaliki orzechowe siostry Anastazji/Adobe Stock, BarTa

Aby rogaliki udały się perfekcyjnie, przede wszystkim potrzebujesz mocno schłodzonego ciasta oraz dobrej jakości składników. Jeśli chodzi o nadzienie, najczęściej używane są orzechy włoskie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by eksperymentować z innymi rodzajami, na przykład orzechami laskowymi, migdałami czy pekanami.

Aby masa była bardziej aromatyczna, można dodać do niej kilka kropel aromatu migdałowego lub waniliowego.

Podczas pieczenia warto monitorować czas - choć jest umownie podany w przepisie, piekarniki są różne i czas ten może się zmienić. Dlatego regularnie podglądaj swoje rogaliki, bo zbyt długo pieczone mogą stracić swoją kruchość, a za krótko pozostaną niedopieczone i "gumowate".

