Marynowana cukinia to świetny dodatek do sałatek i mięs. Cukinia należy do rodziny dyniowatych wraz z ogórkiem, dynią i arbuzem. Wartości odżywcze tego warzywa są nieocenione. Wspomaga odchudzanie, a dodatkowo zawiera witaminę A, witaminy z grupy B, witaminę C, potas, jod, fosfor i żelazo.

Reklama

Spis treści:

Marynowana cukinia na zimę to prawdziwy hit, jeśli chodzi o dodatek do obiadów. Ze względu a jej neutralny skład możesz dowolnie go modyfikować przy pomocy ulubionych przypraw. Możesz przygotować ją na słodko lub ostro.

Składniki:

4 młode cukinie (suma wagi to około 1 i 1/2 kg),

czosnek,

listki laurowe,

ziele angielskie,

pieprz ziarnisty,

1 i 1/2 łyżki soli,

1 czubata łyżeczka kurkumy,

1 szklanka cukru,

4 szklanki wody,

1 i 1/2 szklanki octu.

Sposób przygotowania:

Rozpocznij od przygotowania zalewy do cukinii. Do dużego garnka wlej 4 szklanki wody, 1 i 1/2 szklanki octu, wsyp cały cukier, sól, a także kurkumę. Wszystko wymieszaj i zagotuj. Gdy zalewa się gotuje, pokrój cukinię. Pokrojoną cukinię i przyprawy wkładaj do wyparzonych słoików. W każdym słoju musi znaleźć się ząbek czosnku, listek laurowy, a także po kilka ziarenek ziela i pieprzu. Ciasno układaj plasterki cukinii i zalej wrzącą zalewą. Słoiki z marynowaną cukinią dokładnie zakręć. Na dnie dużego garnka ułóż ściereczkę i wstaw do niego słoiki. Zalej je wrzącą wodą do 3/4 wysokości i gotuj przez 12-13 minut.

fot. Marynowana cukinia na zimę/Adobe Stock, aneta_gu

Cukinię do marynowania możesz pokroić wedle uznania w ćwiartki, kostkę lub podłużne słupki. Jeśli chcesz, możesz przed marynowaniem ją obrać, ale nie ma takiej potrzeby. Ważne, aby wcześniej dokładnie wyszorować warzywo.

Do zalewy możesz dodać połączenie ostrej papryki oraz miodu albo odrobinę musztardy - dijon, miodowej albo klasycznej stołowej. Takie połączenie sprawi, że gotowa cukinie będzie nie tylko pysznym dodatkiem do potraw, ale także samodzielną przekąską, idealną podczas rodzinnych spotkań. Sprawdzi się także jako sałatka na grilla lub baza fit zapiekanki z cukinii.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 01.07.2020.

Reklama

Czytaj także:

Cukinia z grilla

Faszerowana cukinia

Keto placki z cukinii