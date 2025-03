Bardzo często pacjenci z IBS pytają, czy można jeść ogórki kiszone w zespole jelita drażliwego. Teoretycznie taka kiszonka powinna być bezpieczna dla takich pacjentów, ale w praktyce okazuje się, że nie każdy z nich dobrze toleruje ogórki w takiej postaci.

Reklama

Spis treści:

Zespół jelita drażliwego to choroba, która u różnych osób może przebiegać w różny sposób. To oznacza, że układ pokarmowy u jednej osoby może źle reagować na niektóre produkty spożywcze, a u innej – te same produkty nie wywołają żadnych sensacji ze strony układu pokarmowego.

Z jednej strony kiszonki są źródłem korzystnych dla układu pokarmowego bakterii. Z drugiej strony nie każda osoba z IBS dobrze zareaguje na kiszone ogórki.

Dlatego to, czy ogórki kiszone w zespole jelita drażliwego można jeść, jest sprawą indywidualną. Jeśli okaże się, że jelita dobrze radzą sobie z taką kiszonką, nie ma powodu, by ją z diety wykluczać.

Ogórki kiszone na pewno są lepsze dla pacjenta z IBS niż kiszona kapusta. Wynika to z faktu, że kapusta należy do produktów, które mogą podrażniać drażliwe jelita. Natomiast ogórki są uważane za warzywa bezpieczne dla pacjentów z IBS (to produkt o tzw. LOW FODMAP).

Jeśli masz IBS i chcesz spróbować jeść ogórki kiszone, najlepiej sięgać po takie, które kiszono bez dodatku czosnku. Ogórki są LOW FODMAP, ale czosnek już taki nie jest (należy do kategorii HIGH FODMAP) i w związku z tym jest warzywem, które powinno się wykluczać z diety na IBS.

Trzeba też pamiętać o tym, że ogórki kiszone są w wodzie ze znacznym dodatkiem soli. Tymczasem w diecie w zespole jelita drażliwego należy nie przesadzać z ilością soli. Z tego względu najlepiej jadać umiarkowane ilości kiszonych ogórków i nie pić „soku” z kiszenia. Sól to nie jedyny powód. Podczas kiszenia do solanki dodaje się też przyprawy, np. gorczycę, która także nie jest wskazana przy tym schorzeniu.

Może okazać się więc, że dla osoby z zespołem jelita drażliwego lepsze będą ogórki małosolne, które krócej pozostają w solance i przez to mniej nasiąkają solą i przyprawami.

Jak wspominaliśmy, ogórki kiszone w zespole jelita drażliwego nie są zakazane. Najlepiej jednak najpierw zastosować ścisłą dietę FODMAP, a potem stopniowo wprowadzać do niej różne produkty, w tym ogórki kiszone i obserwować reakcję jelit. Jeśli okaże się, że klasyczne kiszone górki są drażniące, można spróbować takich zakiszonych bez czosnku i/lub gorczycy, a jeśli i one nie będą dla jelit obojętne, spróbować ogórków małosolnych. Po takich testach sprawa będzie jasna, czy i jakie ogórki kiszone są dla konkretnej osoby korzystne.

fot. Jakie ogórki kiszone w IBS/ Adobe Stock, Monika

Reklama

Czytaj także:

Kawa a zespół jelita drażliwego

Jak działają banany na chore jelita?

10 przepisów LOW FODMAP, z których ułożysz jadłospis